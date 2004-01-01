Webアプリの開発コストはさまざまです。自分でアプリを構築すると手頃な価格ですが、時間と技術的なスキルが必要です。開発チームを雇うと数千ドルのコストがかかります。

Hostinger AI Builderのようなノーコードプラットフォームを使用すると、アクセスしやすく予算に優しい選択肢です。プランは手頃な価格で、299円/月から利用できます。多額の先行投資なしでアプリの開発と立ち上げが可能です。

詳細な内訳については、ウェブアプリのコストを参照してください。