アイデアをカタチにする「AIアプリ作成ツール」
Webアプリケーションの開発方法
アイデアと主要な機能を定義
アイデアを説明するかテンプレートを選択
調整→検証→公開
ノーコードでできるWebアプリ制作のアイデア例
CRM Webアプリ
PPC予算追跡Webアプリ
レストラン予約用Webアプリ
フィードバック収集Webアプリ
請求書発行Webアプリ
履歴書作成Webアプリ
ポッドキャスト用Webアプリ
HostingerのノーコードAIアプリビルダーでより速く、よりスマートに、より簡単に構築
オールインワン型AI Webアプリビルダー
スピード重視の設計、厄介な作業はAIにお任せ
企画からローンチ、さらには成長も円滑化
大胆なアイデアにも対応できる最新技術搭載
役立つ資料まとめ
AIアプリ作成ツールに関するよくある質問
AIアプリ作成ツールとは何ですか？
AIアプリ作成ツールは、従来のコーディングの代わりに人工知能を使用してアプリやサイトを作成できるツールです。構築したいものを説明するだけで、AIがアプリの構造、ロジック、インターフェースを生成するため、技術系の経験がないユーザーでもアプリ作成が可能になります。
コーディング経験が一切なくてもWebアプリを作れますか？
はい。Webアプリを構築するのにコーディング経験は必要ありません。従来の開発ではHTML、CSS、JavaScriptなどの言語やNode.js、Djangoなどのフレームワークを学習する必要がありますが、ノーコードとHostinger AI BuilderなどのAIツールを使用すれば、コードを書くことなく、アイデアを自分の言葉で記述し、瞬時に動作するWebアプリを生成できます。
Webアプリの作成方法については、ガイドを参照してください。
Horizons AIアプリ作成ツールはスタートアップ企業やMVP開発の利用に適していますか？
はい。アイデアを迅速に検証したいスタートアップ、創業者、チームに最適です。開発者を雇うことなくWebアプリを作成・反復し、MVP（実用最小限のプロダクト）を検証すれば開発の早い段階で有益なフィードバックを簡単に収集できます。
アプリ制作にはどれくらいの費用がかかりますか？
Webアプリの開発コストはさまざまです。自分でアプリを構築すると手頃な価格ですが、時間と技術的なスキルが必要です。開発チームを雇うと数千ドルのコストがかかります。
Hostinger AI Builderのようなノーコードプラットフォームを使用すると、アクセスしやすく予算に優しい選択肢です。プランは手頃な価格で、299円/月から利用できます。多額の先行投資なしでアプリの開発と立ち上げが可能です。
詳細な内訳については、ウェブアプリのコストを参照してください。
AIを使ったアプリ制作の所要時間はどのくらいですか？
構想から立ち上げまでわずか数分でアプリが完成します。アイデアを説明するだけで、AIが完全に機能するWebアプリをほぼ瞬時に作成し、あとは機能の改良、レイアウトの調整、検証を実施するだけです。
Webアプリケーションを構築するのに必要なツールはありますか？
コーディングには、コードエディター（Visual Studio Codeなど ） 、 バージョン管理（GitHubなど ） 、 デプロイツールが必要です。 Hostinger AI Builderのようなノーコードのアプリメーカーを使えば、プラットフォームは1つだけで、アプリの作成、ホスティング、デプロイを1つのシームレスなフローで処理できます。
ノーコードAIアプリビルダーでは、どのようなアプリを作成できますか？
社内ツール、ダッシュボード、MVP、ビジネスアプリ、予約システム、SaaS、インタラクティブなWebアプリなど、幅広い種類のWebアプリケーションを構築できます。
Hostinger Horizons AIアプリクリエイターは、Webベースのアプリ開発向けに設計されており、ネイティブモバイルアプリ向けではないことをご了承ください。
Webアプリの検証、問題修正、公開の各ステップはどのように実行できますか？
公開する前に、Webアプリをプレビューおよび検証することで、すべての機能が期待どおりに動作することを確認できます。Hostinger Horizonsではサンドボックス環境でアプリをテストし、AIに調整を指示することで問題を迅速に修正可能。コーディングや手動でのデバッグは必要ありません。
問題がないことを確認したら、ワンクリックでWebアプリをネット上に公開できます。ホスティング機能が組み込まれているため、デプロイ設定を管理する必要はありません。
詳細については、Webアプリケーションテストガイドをご覧ください。
AIが生成した後、アプリをカスタマイズできますか？
はい、AIが生成した後も、WebアプリやWebサイトの編集を続けることができます。テキストとコードのみを編集する場合は、メッセージクレジットは不要で、直接編集できます。
Hostinger AI Builderを使用して、メッセージクレジットが十分にあれば、アプリやサイトの真新しいバージョンに変更を加え、生成することもできます。AIウェブアプリビルダーへのメッセージに、どのような変更を加えるかを簡単に記述してください。
Webアプリにはどのような安全対策が講じられていますか？
Webアプリのセキュリティには、SSL証明書の設定、権限の管理、ユーザーデータの保護、脅威の監視などが含まれます。Hostinger Horizonsは、デフォルトで重要なセキュリティ対策を講じていますが、Webアプリのセキュリティに関するベストプラクティスについては、こちらをご覧ください。
ローンチ後もWebアプリのメンテナンスが必要ですか？
ウェブアプリのメンテナンスとは、ウェブアプリを常に最新の状態に保ち、セキュリティを確保し、スムーズに稼働させることです。これには、バグ修正、ソフトウェアコンポーネントの更新、および徐々に機能を改善することが含まれます。Hostinger AI Builderのようなツールは、アップデートとホスティングを1つのプラットフォームにバンドルすることで、メンテナンスを簡素化します。
Webアプリを収益化するにはどうすればいいですか？
Webアプリで収益を得る方法は多種多様です。サブスクリプション方式や都度課金を通じてユーザーに直接料金を請求したり、広告を配信したり、プレミアム機能（フリーミアムモデル）を提供したり、特殊なツールやコンテンツへのアクセスを販売したりできます。Hostinger Horizonsは決済システムと統合されているため、有料機能やサービスの設定が容易になります。
Webアプリの収益化方法ではさらに詳しく解説しています。
WebアプリとWebサイトではどちらの方が優れていますか？
Webサイトは、静的または半動的コンテンツを表示できます。Webアプリは、ユーザーアカウントやリアルタイムの最新情報などインタラクティブな機能を提供します。目的によって、どちらを採用すべきか選択しましょう。
詳しくは、Webアプリ vs Webサイトで双方の特徴を徹底比較しています。
Webアプリとモバイルアプリではどちらの方が優れていますか？
Webアプリはブラウザで閲覧できますが、モバイルアプリはデバイスにダウンロードする必要があります。Webアプリの方が、簡単にアップデートしたり、展開したりでき、モバイルアプリではデバイスインテグレーションが優っているという特性があります。
詳しくは、Webアプリ vs モバイルアプリで双方の特徴を徹底比較しています。