アイデアをカタチにする「AIアプリ作成ツール」

【すべての工程を言葉で説明するだけで完成】インタラクティブなWebアプリ制作！構築から立ち上げまでラクラクのAI駆動型ノーコードアプリ作成ツール
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アイデアをカタチにする「AIアプリ作成ツール」

Webアプリケーションの開発方法

01

アイデアと主要な機能を定義

Webアプリで解決したい問題を明確にします。さらに、ユーザーにとって欠かせない機能があればそれらも列挙しましょう。
02

アイデアを説明するかテンプレートを選択

AIにアイデアを伝えて自分だけのスタイルを構築するか、テンプレートを選んでサクッと作業開始できます。
03

調整→検証→公開

アプリのセットアップ、テストの実行、準備ができたらオンラインで公開 ― ― AI Builderを使えば、ワンクリックで実行できます。
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ノーコードでできるWebアプリ制作のアイデア例

個人向けのWebサイトからビジネスツールまで、Hostinger Horizonsで作れるWebアプリの実例をご紹介。簡単なプロンプトだけで、AIがすぐに形にします。
ノーコードでできるWebアプリ制作のアイデア例

CRM Webアプリ

すべての顧客情報を1ヶ所で管理したり、会議の詳細を記録したりして、関係強化に務めしましょう。今すぐ始める
各プラットフォームの広告費とキャンペーン成果をまとめて把握し、予算管理を効率化。今すぐ始める
メニューの閲覧、テーブルの予約、食事の好みの指定まで1つのアプリで完結できます。今すぐ始める
ユーザーの意見や感想を素早く集めて、商品やサービスの改善に役立てましょう。今すぐ始める
本格的でカスタマイズ可能な請求書を、手軽に作成して送信できます。今すぐ始める
書き方のコツとAIによるコンテンツ提案で、ユーザーが印象的な履歴書を作成できるようにサポート。今すぐ始める
ポッドキャストのエピソードを共有・整理・配信するための洗練された使いやすいプラットフォーム。今すぐ始める

HostingerのノーコードAIアプリビルダーでより速く、よりスマートに、より簡単に構築

オールインワン型AI Webアプリビルダー

コードやデザインからコンテンツ、SEOまで、Hostinger AI Builderにすべてお任せください。 Stripeと統合バックエンドを接続して、実際に動作するWebアプリケーションを起動します。技術的なスキルは必要ありません。

スピード重視の設計、厄介な作業はAIにお任せ

アイデアを説明するだけでHorizonsがすぐにでも公開できる作品を完成させてくれます。80以上の言語に対応しているため、もちろん日本語でも、その他の使い慣れた言語でも構築できます。

企画からローンチ、さらには成長も円滑化

安全で高速なレンタルサーバー、独自ドメイン、ビジネス用メールサービスなど。すぐにプロジェクトを公開するのに必要なものがすべて揃っています。外部ツールやサードパーティのソリューションは必要ありません。

大胆なアイデアにも対応できる最新技術搭載

Horizonsは、信頼できるLLMや最先鋭のツールで高品質のコードを出力するだけでなく、広告コピーやデザインも提供します。

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役立つ資料まとめ

包括的なチュートリアル、ハウツーガイド、ステップバイステップの説明をご用意しました。初心者からAIのプロまで、あっという間にAIをマスターできます。初めてのAIプロジェクトの構築に必要な情報など、あらゆる情報が揃っています。
入門ガイド

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チュートリアル記事
動画（英語）
プロンプトを上手く書くコツ

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チュートリアル記事
動画（英語）
絶対避けたいミス

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動画（英語）

AIアプリ作成ツールに関するよくある質問

Webアプリの作成に関するよくある質問と回答をまとめました。

AIアプリ作成ツールは、従来のコーディングの代わりに人工知能を使用してアプリやサイトを作成できるツールです。構築したいものを説明するだけで、AIがアプリの構造、ロジック、インターフェースを生成するため、技術系の経験がないユーザーでもアプリ作成が可能になります。

はい。Webアプリを構築するのにコーディング経験は必要ありません。従来の開発ではHTML、CSS、JavaScriptなどの言語やNode.js、Djangoなどのフレームワークを学習する必要がありますが、ノーコードとHostinger AI BuilderなどのAIツールを使用すれば、コードを書くことなく、アイデアを自分の言葉で記述し、瞬時に動作するWebアプリを生成できます。

Webアプリの作成方法については、ガイドを参照してください。

はい。アイデアを迅速に検証したいスタートアップ、創業者、チームに最適です。開発者を雇うことなくWebアプリを作成・反復し、MVP（実用最小限のプロダクト）を検証すれば開発の早い段階で有益なフィードバックを簡単に収集できます。

Webアプリの開発コストはさまざまです。自分でアプリを構築すると手頃な価格ですが、時間と技術的なスキルが必要です。開発チームを雇うと数千ドルのコストがかかります。

Hostinger AI Builderのようなノーコードプラットフォームを使用すると、アクセスしやすく予算に優しい選択肢です。プランは手頃な価格で、299円/月から利用できます。多額の先行投資なしでアプリの開発と立ち上げが可能です。

詳細な内訳については、ウェブアプリのコストを参照してください。

構想から立ち上げまでわずか数分でアプリが完成します。アイデアを説明するだけで、AIが完全に機能するWebアプリをほぼ瞬時に作成し、あとは機能の改良、レイアウトの調整、検証を実施するだけです。

コーディングには、コードエディター（Visual Studio Codeなど ） 、 バージョン管理（GitHubなど ） 、 デプロイツールが必要です。 Hostinger AI Builderのようなノーコードのアプリメーカーを使えば、プラットフォームは1つだけで、アプリの作成、ホスティング、デプロイを1つのシームレスなフローで処理できます。

社内ツール、ダッシュボード、MVP、ビジネスアプリ、予約システム、SaaS、インタラクティブなWebアプリなど、幅広い種類のWebアプリケーションを構築できます。

Hostinger Horizons AIアプリクリエイターは、Webベースのアプリ開発向けに設計されており、ネイティブモバイルアプリ向けではないことをご了承ください。

公開する前に、Webアプリをプレビューおよび検証することで、すべての機能が期待どおりに動作することを確認できます。Hostinger Horizonsではサンドボックス環境でアプリをテストし、AIに調整を指示することで問題を迅速に修正可能。コーディングや手動でのデバッグは必要ありません。

問題がないことを確認したら、ワンクリックでWebアプリをネット上に公開できます。ホスティング機能が組み込まれているため、デプロイ設定を管理する必要はありません。

詳細については、Webアプリケーションテストガイドをご覧ください。

はい、AIが生成した後も、WebアプリやWebサイトの編集を続けることができます。テキストとコードのみを編集する場合は、メッセージクレジットは不要で、直接編集できます。

Hostinger AI Builderを使用して、メッセージクレジットが十分にあれば、アプリやサイトの真新しいバージョンに変更を加え、生成することもできます。AIウェブアプリビルダーへのメッセージに、どのような変更を加えるかを簡単に記述してください。

Webアプリのセキュリティには、SSL証明書の設定、権限の管理、ユーザーデータの保護、脅威の監視などが含まれます。Hostinger Horizonsは、デフォルトで重要なセキュリティ対策を講じていますが、Webアプリのセキュリティに関するベストプラクティスについては、こちらをご覧ください。

ウェブアプリのメンテナンスとは、ウェブアプリを常に最新の状態に保ち、セキュリティを確保し、スムーズに稼働させることです。これには、バグ修正、ソフトウェアコンポーネントの更新、および徐々に機能を改善することが含まれます。Hostinger AI Builderのようなツールは、アップデートとホスティングを1つのプラットフォームにバンドルすることで、メンテナンスを簡素化します。

Webアプリで収益を得る方法は多種多様です。サブスクリプション方式や都度課金を通じてユーザーに直接料金を請求したり、広告を配信したり、プレミアム機能（フリーミアムモデル）を提供したり、特殊なツールやコンテンツへのアクセスを販売したりできます。Hostinger Horizonsは決済システムと統合されているため、有料機能やサービスの設定が容易になります。

Webアプリの収益化方法ではさらに詳しく解説しています。

Webサイトは、静的または半動的コンテンツを表示できます。Webアプリは、ユーザーアカウントやリアルタイムの最新情報などインタラクティブな機能を提供します。目的によって、どちらを採用すべきか選択しましょう。

詳しくは、Webアプリ vs Webサイトで双方の特徴を徹底比較しています。

Webアプリはブラウザで閲覧できますが、モバイルアプリはデバイスにダウンロードする必要があります。Webアプリの方が、簡単にアップデートしたり、展開したりでき、モバイルアプリではデバイスインテグレーションが優っているという特性があります。

詳しくは、Webアプリ vs モバイルアプリで双方の特徴を徹底比較しています。

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