チームでの情報共有を効率化する社内ツールを構築
表計算ソフトでの業務管理から卒業！
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Horizonsを利用したユーザーの声をご紹介
Vibeコーディングは開発を45％短縮し、Hostinger AI Builderのようなツールは、自然言語を数週間ではなく数時間で実用的なプロトタイプに変換します。 ソフトウェア構築への参入障壁は劇的に低くなります。
最近、新しい@Hostinger HorizonsのAIアプリビルダーを試す機会がありましたが、とても感動しました。😎
Hostinger Horizonsは、数百万ドル規模の価値があるアプリを効率的に作れるノーコードツールかもしれません。
Hostinger Horizonsは、新しいサービスやビジネスのアイデアを本格的に展開する前に、試作品を簡単に作ってテストできる革新的な仕組みです。
HostingerのAI Builderを使って、ウェブサイトや顧客のために欲しいものを構築するのがどれほど簡単か信じられないでしょう！
Hostinger Horizonsはアイデアを具体化できるツールです。言葉で説明するだけで、完成品が生成されます。
@Hostinger AI Builderで物事が進んでいくのが大好き！ 新しいAIアップデートは、対話するのがとても楽しく、私だけでなく、他の多くの人たちも知っているゲームチェンジャーになりました。
HostingerがどうやってAI Builderをやり遂げたのか疑問に思っている...誰でもフロントエンドとバックエンドを展開できるなんて、クレイジーだ。
このプロジェクトが、いつかみなさんがAI Builderを作るまで、私のリストに載っていたのがどれだけ長かったか、何とも言えません。私はWebアプリのコーディングについて何も知りません。0とそこです。私の夢である仲間を助けるプロジェクトは、LIVEです。Whoo!
Hostinger Horizonsは、他のどんなサービスと比べても本当に革命的です。自分のWebアプリにブログ用のサブドメインを設定するのも、驚くほど簡単でした。
Hostinger AI Builderでプロンプトを入力するだけでWebアプリが作れるようになりました。本当にかっこいい！
Hostinger Horizonsは本当に革命的です！ノーコードのAIアプリビルダーで、数分で高品質なWebサイトやアプリが作れます。デザインもコーディングも文章の作成もAIにお任せできます。ぜひ一度試してみてください。
まるで一流のWeb開発者やソフトウェア開発者がそばにいて、思い描いたものを何でも形にしてくれるかのようです。
Hostinger Horizonsを使えばサイトもWebアプリも思いのままに。従来のサイト作成ツールとは一味違う、多機能なツールです。
社内ツール作成ビルダーに関するよくある質問
社内ツールとは何ですか？
内部ツールとは、チーム専用に構築されたあらゆるアプリ、ダッシュボード、またはシステムのことです。プロジェクトトラッカー、承認ワークフロー、人事ポータル、または営業ダッシュボードなどを想像してみてください。ニーズにぴったり合わない既製のソフトウェアにお金を払う代わりに、Horizonsを使えばチームが必要とする機能だけを正確に組み込めます。
Horizonsで社内ツールを作成できるのは誰ですか？
アイデアがあり、解決したいビジネス上の課題がある方なら、どなたでも利用できます。エンジニアリングの知識は必要ありません。スプレッドシートでの管理に限界を感じている創業者、チームのワークフローを効率化したいマネージャー、開発チームはないもののカスタムツールを必要としている中小企業のオーナーなど、Horizonsはそうした方々のために作られています。必要なものを説明できれば、Horizonsがそれを構築します。
自分のツールを作成するには、デザインスキルやコーディングスキルが必要ですか？
まったく必要ありません。Horizonsでは、バイブコーディングという会話形式のアプローチで構築を進められます。作りたいものを普段の言葉で説明するだけで、AIがリアルタイムで構築してくれます。新しいデータ項目を追加したい場合は、そのまま依頼するだけです。ワークフローを変更したい場合も、内容を伝えるだけで対応できます。
使い方をもう少し詳しく知りたい方は、バイブコーディングガイド（英語）や、カスタム社内ツールの構築方法（英語）のチュートリアルをご覧ください。
AI Builderの内部ツールビルダーでツールを構築する場合、費用はいくらですか？
無料で始められ、クレジットカードの登録は不要です。ログインすると、すぐに構築を始められるよう5 AIクレジットが付与されます。クレジットの使用量は、各プロンプトの複雑さによって変動します。簡単な調整なら1クレジット未満で済む場合があり、大規模な構築ではより多くのクレジットが必要になることがあります。無料クレジットだけでも、ツールの要件を伝え、実際に動作する様子を確認しながら、Horizonsの使い勝手を十分に試すことができます。
なお、AIクレジットは、チャットボットやスマート検索など、ツール内のAI機能を動かす際にも使用されます。ただし、クレジットが消費されるのは、ユーザーが実際にそれらの機能を利用した場合のみです。
公開する準備ができたら、有料プランに切り替えるだけです。有料プランは299円/月から利用でき、ホスティングとドメインも含まれているため、追加の設定は不要です。公開ボタンを押すだけで、ツールを公開できます。
クレジットが足りなくなった場合は、いつでも追加できます。使用状況はダッシュボードからご確認ください。
作成した社内ツールへのアクセス権限を管理できますか？
はい。Horizonsには、統合型バックエンドが付属しています。これは、ユーザー認証、データストレージ、アクセス制御が組み込まれたWebアプリを構築できることを意味します。外部システムやデータベースを設定することなく、誰がログインできるか、何を見ることができるか、何ができるかを正確に決定できます。
チームが使用するデバイスに関わらずツールは作動しますか？
はい。AI Builderで構築されたすべてのツールは、完全な応答性を備えているため、デスクトップ、タブレット、モバイルで、チームの作業場所に関係なく機能します。
事業が成長して、サイトに変更を加えたい場合はどうすればよいですか？
ご安心ください。社内ツールの更新は、作成するのと同じくらい簡単です。プロジェクトに戻って開き、Horizonsとのチャットを続けるだけです。変更したい内容を説明すれば、残りはすべてHorizonsが処理します。これは開発者不要の直感的なコーディング体験の一環です。
また、もし技術的なバックグラウンドをお持ちの場合や、将来的にツールをさらに拡張したい場合は、Horizonsはコードへの完全なアクセスを提供します。そのため、必要なだけ自由にカスタマイズできます。