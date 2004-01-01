チームでの情報共有を効率化する社内ツール構築

必要な内容をAIに伝えるだけで、ダッシュボードや従業員ポータルなどのカスタムツールを作成。手作業を減らし、チームがより重要な業務に集中できる環境を整えられます。
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有料プランはわずか299円/月〜

チームでの情報共有を効率化する社内ツールを構築

表計算ソフトでの業務管理から卒業！

チーム向けカスタムツールの作成、公開、運用に必要な機能がすべてそろっています。

適切なツールで業務を効率化

チームに必要なものを説明するだけで、AIがツールを作成します。コーディングは不要です。使いやすいツールで手作業を減らし、同じリソースでより効率的に業務を進められます。

成長を後押しする機能が集結

ホスティング、ドメイン、メール機能を標準搭載。SEO、Stripe、PayPal、AdSenseなどのマーケティング・決済ツールも簡単に設定できます。

AIでツールをさらにスマートに

サードパーティサービスへの登録や追加料金なしで、あらゆる社内ツールにAIチャットボットやインテリジェント検索を追加できます。

データの保存と管理も簡単に

ユーザーアカウント、データベース、ファイルストレージがすべて組み込まれているため、専門的な設定なしで、最初から本格的なアプリのように使えます。
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AI Builderで構築できるカスタムの内部ツール

シンプルなトラッカーからカスタムダッシュボードまで、人気の活用例をチェック。すぐに使えるプロンプトを選べば、数秒で作成を始められます。
AI Builderで構築できるカスタムの内部ツール

営業ダッシュボード

売上や商談の状況を一目で把握。目標の進捗まで、リアルタイムで更新される見やすい画面でまとめて確認できます。今すぐ始める
タスクの割り当て、期限の設定、進捗確認を一元化。メールで状況確認に追われる手間を減らし、プロジェクトをスケジュール通りに進められます。今すぐ始める
タスクを整理して優先度を設定し、チームが重要な業務に集中できるようサポートします。今すぐ始める
サービス内容、料金、スケジュールのカスタマイズから合計金額の自動計算、PDFへのワンクリックエクスポートまで対応。営業チームの提案書作成と送付をスピードアップできます。今すぐ始める
顧客からの質問に24時間365日対応し、利用案内や定型業務の自動化にも使えるスマートなチャットボットを作成できます。今すぐ始める
ドキュメント、チェックリスト、研修資料を一つの場所に集約し、新入社員がより早く業務に慣れられるようサポートできます。今すぐ始める

AI Builderで社内ツールを作成する方法

01

アイデアを説明するかテンプレートを選択

社内ツールに必要な機能をAIに伝えるだけで、アイデアが形になります。テンプレートから始める方法なら、さらにすばやく作成できます。
02

カスタマイズとテスト

AIとのチャットでツールを微調整。ワークフローやデータ項目、デザインを調整し、チームに合った形に仕上げてから、公開前にライブプレビューで確認できます。
03

ワンクリックで公開

準備ができたら、公開をクリックするだけ。技術的な設定や待ち時間なしで、すぐに社内ツールを使い始められます。

テンプレートを選んで自分好みにカスタマイズ

プロがデザインしたテンプレートをベースに、AIやビジュアル編集で細部まで調整。実際に使える機能を簡単に追加できます。

種類豊富なテンプレート集

Task planner

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Content calendar

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Social media post generator

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わかりやすいチュートリアル記事や使い方ガイド、ステップごとの解説など豊富なリソースをご用意。初心者からAIの専門家に短期間でスキルアップ。初めてのAIプロジェクト構築に必要な情報が揃っています。
入門ガイド

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チュートリアル記事
動画
プロンプトを上手く書くコツ

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絶対避けたいミス

絶対避けたいミス

チュートリアル記事
動画

ビジネスに役立つHorizonsの活用例

eコマースアプリとストア

カスタムCRM

予約・スケジュール管理

カスタムのAI搭載ツール

Horizonsを利用したユーザーの声をご紹介

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibeコーディングは開発を45％短縮し、Hostinger AI Builderのようなツールは、自然言語を数週間ではなく数時間で実用的なプロトタイプに変換します。 ソフトウェア構築への参入障壁は劇的に低くなります。

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

最近、新しい@Hostinger HorizonsのAIアプリビルダーを試す機会がありましたが、とても感動しました。😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizonsは、数百万ドル規模の価値があるアプリを効率的に作れるノーコードツールかもしれません。

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
デジタルスペシャリスト

Hostinger Horizonsは、新しいサービスやビジネスのアイデアを本格的に展開する前に、試作品を簡単に作ってテストできる革新的な仕組みです。

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

HostingerのAI Builderを使って、ウェブサイトや顧客のために欲しいものを構築するのがどれほど簡単か信じられないでしょう！

Albert Bermejo
Albert Bermejo
コンテンツクリエイター

Hostinger Horizonsはアイデアを具体化できるツールです。言葉で説明するだけで、完成品が生成されます。

techmano
techmano
@nice_gamin60974

@Hostinger AI Builderで物事が進んでいくのが大好き！ 新しいAIアップデートは、対話するのがとても楽しく、私だけでなく、他の多くの人たちも知っているゲームチェンジャーになりました。

RameshR
RameshR
@rezmeram

HostingerがどうやってAI Builderをやり遂げたのか疑問に思っている...誰でもフロントエンドとバックエンドを展開できるなんて、クレイジーだ。

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

このプロジェクトが、いつかみなさんがAI Builderを作るまで、私のリストに載っていたのがどれだけ長かったか、何とも言えません。私はWebアプリのコーディングについて何も知りません。0とそこです。私の夢である仲間を助けるプロジェクトは、LIVEです。Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
創業者

Hostinger Horizonsは、他のどんなサービスと比べても本当に革命的です。自分のWebアプリにブログ用のサブドメインを設定するのも、驚くほど簡単でした。

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Hostinger AI Builderでプロンプトを入力するだけでWebアプリが作れるようになりました。本当にかっこいい！

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Hostinger Horizonsは本当に革命的です！ノーコードのAIアプリビルダーで、数分で高品質なWebサイトやアプリが作れます。デザインもコーディングも文章の作成もAIにお任せできます。ぜひ一度試してみてください。

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

まるで一流のWeb開発者やソフトウェア開発者がそばにいて、思い描いたものを何でも形にしてくれるかのようです。

Brooks Boshears
Brooks Boshears
起業家

Hostinger Horizonsを使えばサイトもWebアプリも思いのままに。従来のサイト作成ツールとは一味違う、多機能なツールです。

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社内ツール作成ビルダーに関するよくある質問

内部ツールとは、チーム専用に構築されたあらゆるアプリ、ダッシュボード、またはシステムのことです。プロジェクトトラッカー、承認ワークフロー、人事ポータル、または営業ダッシュボードなどを想像してみてください。ニーズにぴったり合わない既製のソフトウェアにお金を払う代わりに、Horizonsを使えばチームが必要とする機能だけを正確に組み込めます。

アイデアがあり、解決したいビジネス上の課題がある方なら、どなたでも利用できます。エンジニアリングの知識は必要ありません。スプレッドシートでの管理に限界を感じている創業者、チームのワークフローを効率化したいマネージャー、開発チームはないもののカスタムツールを必要としている中小企業のオーナーなど、Horizonsはそうした方々のために作られています。必要なものを説明できれば、Horizonsがそれを構築します。

まったく必要ありません。Horizonsでは、バイブコーディングという会話形式のアプローチで構築を進められます。作りたいものを普段の言葉で説明するだけで、AIがリアルタイムで構築してくれます。新しいデータ項目を追加したい場合は、そのまま依頼するだけです。ワークフローを変更したい場合も、内容を伝えるだけで対応できます。

使い方をもう少し詳しく知りたい方は、バイブコーディングガイド（英語）や、カスタム社内ツールの構築方法（英語）のチュートリアルをご覧ください。

無料で始められ、クレジットカードの登録は不要です。ログインすると、すぐに構築を始められるよう5 AIクレジットが付与されます。クレジットの使用量は、各プロンプトの複雑さによって変動します。簡単な調整なら1クレジット未満で済む場合があり、大規模な構築ではより多くのクレジットが必要になることがあります。無料クレジットだけでも、ツールの要件を伝え、実際に動作する様子を確認しながら、Horizonsの使い勝手を十分に試すことができます。

なお、AIクレジットは、チャットボットやスマート検索など、ツール内のAI機能を動かす際にも使用されます。ただし、クレジットが消費されるのは、ユーザーが実際にそれらの機能を利用した場合のみです。

公開する準備ができたら、有料プランに切り替えるだけです。有料プランは299円/月から利用でき、ホスティングとドメインも含まれているため、追加の設定は不要です。公開ボタンを押すだけで、ツールを公開できます。

クレジットが足りなくなった場合は、いつでも追加できます。使用状況はダッシュボードからご確認ください。

はい。Horizonsには、統合型バックエンドが付属しています。これは、ユーザー認証、データストレージ、アクセス制御が組み込まれたWebアプリを構築できることを意味します。外部システムやデータベースを設定することなく、誰がログインできるか、何を見ることができるか、何ができるかを正確に決定できます。

はい。AI Builderで構築されたすべてのツールは、完全な応答性を備えているため、デスクトップ、タブレット、モバイルで、チームの作業場所に関係なく機能します。

ご安心ください。社内ツールの更新は、作成するのと同じくらい簡単です。プロジェクトに戻って開き、Horizonsとのチャットを続けるだけです。変更したい内容を説明すれば、残りはすべてHorizonsが処理します。これは開発者不要の直感的なコーディング体験の一環です。

また、もし技術的なバックグラウンドをお持ちの場合や、将来的にツールをさらに拡張したい場合は、Horizonsはコードへの完全なアクセスを提供します。そのため、必要なだけ自由にカスタマイズできます。

プライバシーへの配慮

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