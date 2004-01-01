セットアップ不要で手軽にカスタムAIツールを作成
自分用のプロジェクトから実用的なツールまで
テキストツール
画像ツール
ユーティリティツール
エンタメツール
AIツール作成を支える機能が充実
すぐに使えるAI機能
チャットだけでアプリを作成
アイデアを自由にカタチに
テンプレートから収益化
作成から公開までの流れ
Horizonsプロジェクトを開く
作成からテストまで
公開して共有
テンプレートを選んで自分好みにカスタマイズ
Alpaca (online boutique)
Home decor store
Meridian (digital marketing agency)
Creative agency (dark)
Thompson (content creator)
Haven (furniture store)
Horizonsを利用したユーザーの声をご紹介
Vibeコーディングは開発を45％短縮し、Hostinger AI Builderのようなツールは、自然言語を数週間ではなく数時間で実用的なプロトタイプに変換します。 ソフトウェア構築への参入障壁は劇的に低くなります。
最近、新しい@Hostinger HorizonsのAIアプリビルダーを試す機会がありましたが、とても感動しました。😎
Hostinger Horizonsは、数百万ドル規模の価値があるアプリを効率的に作れるノーコードツールかもしれません。
Hostinger Horizonsは、新しいサービスやビジネスのアイデアを本格的に展開する前に、試作品を簡単に作ってテストできる革新的な仕組みです。
HostingerのAI Builderを使って、ウェブサイトや顧客のために欲しいものを構築するのがどれほど簡単か信じられないでしょう！
Hostinger Horizonsはアイデアを具体化できるツールです。言葉で説明するだけで、完成品が生成されます。
@Hostinger AI Builderで物事が進んでいくのが大好き！ 新しいAIアップデートは、対話するのがとても楽しく、私だけでなく、他の多くの人たちも知っているゲームチェンジャーになりました。
HostingerがどうやってAI Builderをやり遂げたのか疑問に思っている...誰でもフロントエンドとバックエンドを展開できるなんて、クレイジーだ。
このプロジェクトが、いつかみなさんがAI Builderを作るまで、私のリストに載っていたのがどれだけ長かったか、何とも言えません。私はWebアプリのコーディングについて何も知りません。0とそこです。私の夢である仲間を助けるプロジェクトは、LIVEです。Whoo!
Hostinger Horizonsは、他のどんなサービスと比べても本当に革命的です。自分のWebアプリにブログ用のサブドメインを設定するのも、驚くほど簡単でした。
Hostinger AI Builderでプロンプトを入力するだけでWebアプリが作れるようになりました。本当にかっこいい！
Hostinger Horizonsは本当に革命的です！ノーコードのAIアプリビルダーで、数分で高品質なWebサイトやアプリが作れます。デザインもコーディングも文章の作成もAIにお任せできます。ぜひ一度試してみてください。
まるで一流のWeb開発者やソフトウェア開発者がそばにいて、思い描いたものを何でも形にしてくれるかのようです。
Hostinger Horizonsを使えばサイトもWebアプリも思いのままに。従来のサイト作成ツールとは一味違う、多機能なツールです。
カスタムAIツール作成に関するよくある質問
AIツールを自分で作成するにはどうすればいいですか？
Horizonsプロジェクトを開いてチャットを始め、作りたいものを自然な言葉で伝えると、Horizons AIが形にしてくれます。Horizonsプロジェクトには、生成AI機能があらかじめ組み込まれるため、サードパーティアカウントの作成、モデルの選択、別途請求は不要です。プロンプトで細部までカスタマイズでき、テキストの修正や画像の更新はクレジットを消費せずに手動で行えます。準備が整ったら、あとは公開するだけです。ホスティングとドメインもご利用中のプランに含まれます。
詳細は、Horizonsの生成AI機能に関するサポート記事（英語）を参照してください。
AI Builderを使用してカスタムAIツールを作成できるのは誰ですか？
Horizons AIは、コードを書かずにアイデアを形にしたい場合に役立ちます。外部サービスに頼らず独自のAIツールを作りたいビジネスオーナー、AI搭載アプリでオーディエンスを収益化したいクリエイター、フィットネストレーナーや栄養士のように専門知識をツールとして提供したい方まで、Horizonsならさまざまな用途を実現できます。
アイデアを言葉で伝えるだけで、Horizonsが形にしてくれます。アイデアのヒントがほしい場合や、すぐに始めたい場合は、アプリテンプレートから目的に合うものを探してみてください。
アプリにはどのようなAI機能を追加できますか？
Horizonsでは、テキストの生成と分析に加え、画像の生成と分析（PNG、WebP、JPEG）にも対応しています。これらの機能を活用して、AIチャットボット、パーソナルAIアシスタント、文章作成ツール、画像変換ツール、レコメンドエンジンなどを備えたアプリを作成できます。
Horizonsは無料で利用できますか？
Horizonsは無料で始められます。プランにはAIクレジットが含まれているため、作成やテストをすぐに開始できます。無料クレジットを使い切った後は、必要に応じていつでも追加購入でき、作成の継続や、公開済みのアプリ・Webサイト内のAI機能への利用も可能です。予期しない請求や隠れた手数料はなく、必要な分だけ利用できます。
AIクレジットはどのように使われますか？
AIクレジットは、Webサイトやアプリの作成（1メッセージ＝1クレジット）と、公開済みのWebプロジェクト内で使うAI機能に使用されます。WebサイトやWebアプリ内のAI機能では、1クレジット未満の単位で消費されるため、ユーザーがAIツールを操作した分だけクレジットが使われます。
アプリでのAIクレジット使用量は確認できますか？
はい。AIクレジット使用状況ダッシュボードには、構築と編集に使用されたクレジットの内訳と、アプリのAI機能によって消費されたクレジットが表示されるため、クレジットがどこに使われているかを常に正確に把握できます。
HorizonsでAIツールを作るのにコーディングスキルは必要ですか？
まったくありません。AI Builderは、技術者以外のメーカーから経験豊富な開発者まで、すべてのユーザーを対象として設計されています。構築したいものを記述できれば、AI Builderが構築をお手伝いします。
以前購入したプランでもAIツールを作成できますか？
はい。以前にAI App Builderでプロジェクトをビルドしたり、AI BuilderでWebサイトをバイブコーディングしたことがある場合は、統合AI機能がすでに追加コストなしでプランに含まれています。既存のプロジェクトを開くか、新しいプロジェクトを開始してAIクレジットをチャージするだけで、すぐに利用できます。