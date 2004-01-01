セットアップ不要で手軽にカスタムAIツールを作成

Horizonsなら、標準搭載のAI機能を使って、自分用はもちろん、販売や共有もできる独自のAIツールを簡単に作成できます。
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有料プランはわずか299円/月〜

セットアップ不要で手軽にカスタムAIツールを作成

自分用のプロジェクトから実用的なツールまで

サブスクリプション費用を抑えるための自分用ツールから、ユーザーが使いたくなる有料ツールづくりまで。ここでは、アイデアのヒントをいくつかご紹介します。
テキストツール

テキストツール

文章の読み取り、作成、返信に対応したアプリを作成しましょう。顧客からの質問に24時間対応するチャットボットから、カバーレター作成、旅行計画、レシピ探しをサポートするアシスタントまで、幅広い用途に活用できます。今すぐ始める
画像の加工や生成ができるアプリを作成できます。写真のイラスト化、オリジナルアバターの作成、部屋の模様替えシミュレーション、商品のイメージ画像づくりまで。デザインスキルは必要ありません。今すぐ始める
ユーザーの手間を減らすスマートなツールを作成しましょう。AI搭載のリード獲得フォーム、履歴書添削ツール、予算管理アドバイザー、ワークアウトプランナーなど、使うたびに役立つ実用的なアプリを形にできます。今すぐ始める
思わずシェアしたくなるツールを作成しましょう。性格診断、AIタロット占い、有名人そっくり診断、読み聞かせストーリー作成ツールなど、使うだけでも楽しく、人に教えたくなるツールを作れます。今すぐ始める

AIツール作成を支える機能が充実

すぐに使えるAI機能

外部サービスの登録や追加料金は不要です。AIはHorizonsに組み込まれているため、プロジェクトを開くだけですぐに使い始められます。

チャットだけでアプリを作成

作りたいものを自然な言葉で伝えるだけで、Horizonsが形にします。コードを書いたり、技術的な設定をしたりする必要はありません。アイデアを会話で伝えるだけで始められます。

アイデアを自由にカタチに

チャットボットや個人向けAIアシスタント、画像生成ツール、文章作成ツール、レコメンドエンジンまで。Horizonsなら、思い描いたアイデアをAI機能で自由に実現できます。

テンプレートから収益化

プロジェクトをテンプレートとして共有すると、それを使ってアプリを作成したユーザーがHorizonsプランを初回購入するごとに、20％の報酬を獲得できます。

作成から公開までの流れ

01

Horizonsプロジェクトを開く

Horizonsにログインしたら、新しいプロジェクトを作成するか、AI対応テンプレートを選んでスムーズに始めます。
02

作成からテストまで

アプリで実現したいことを説明し、思い通りの仕上がりになるまで調整したら、そのままテストします。すべてがHorizons内で完結します。
03

公開して共有

準備ができたら公開します。AIツールはすぐに利用可能になり、クレジットの使用状況もダッシュボードからいつでも確認できます。

テンプレートを選んで自分好みにカスタマイズ

プロがデザインしたテンプレートをベースに、AIやビジュアル編集で細部まで調整。実際に使える機能を簡単に追加できます。
すべてのテンプレート
Alpaca (online boutique)

Alpaca (online boutique)

Home decor store

Home decor store

Meridian (digital marketing agency)

Meridian (digital marketing agency)

Creative agency (dark)

Creative agency (dark)

Thompson (content creator)

Thompson (content creator)

Haven (furniture store)

Haven (furniture store)

Horizonsを利用したユーザーの声をご紹介

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibeコーディングは開発を45％短縮し、Hostinger AI Builderのようなツールは、自然言語を数週間ではなく数時間で実用的なプロトタイプに変換します。 ソフトウェア構築への参入障壁は劇的に低くなります。

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

最近、新しい@Hostinger HorizonsのAIアプリビルダーを試す機会がありましたが、とても感動しました。😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizonsは、数百万ドル規模の価値があるアプリを効率的に作れるノーコードツールかもしれません。

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
デジタルスペシャリスト

Hostinger Horizonsは、新しいサービスやビジネスのアイデアを本格的に展開する前に、試作品を簡単に作ってテストできる革新的な仕組みです。

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

HostingerのAI Builderを使って、ウェブサイトや顧客のために欲しいものを構築するのがどれほど簡単か信じられないでしょう！

Albert Bermejo
Albert Bermejo
コンテンツクリエイター

Hostinger Horizonsはアイデアを具体化できるツールです。言葉で説明するだけで、完成品が生成されます。

techmano
techmano
@nice_gamin60974

@Hostinger AI Builderで物事が進んでいくのが大好き！ 新しいAIアップデートは、対話するのがとても楽しく、私だけでなく、他の多くの人たちも知っているゲームチェンジャーになりました。

RameshR
RameshR
@rezmeram

HostingerがどうやってAI Builderをやり遂げたのか疑問に思っている...誰でもフロントエンドとバックエンドを展開できるなんて、クレイジーだ。

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

このプロジェクトが、いつかみなさんがAI Builderを作るまで、私のリストに載っていたのがどれだけ長かったか、何とも言えません。私はWebアプリのコーディングについて何も知りません。0とそこです。私の夢である仲間を助けるプロジェクトは、LIVEです。Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
創業者

Hostinger Horizonsは、他のどんなサービスと比べても本当に革命的です。自分のWebアプリにブログ用のサブドメインを設定するのも、驚くほど簡単でした。

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Hostinger AI Builderでプロンプトを入力するだけでWebアプリが作れるようになりました。本当にかっこいい！

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Hostinger Horizonsは本当に革命的です！ノーコードのAIアプリビルダーで、数分で高品質なWebサイトやアプリが作れます。デザインもコーディングも文章の作成もAIにお任せできます。ぜひ一度試してみてください。

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

まるで一流のWeb開発者やソフトウェア開発者がそばにいて、思い描いたものを何でも形にしてくれるかのようです。

Brooks Boshears
Brooks Boshears
起業家

Hostinger Horizonsを使えばサイトもWebアプリも思いのままに。従来のサイト作成ツールとは一味違う、多機能なツールです。

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クレジットカード登録不要

カスタムAIツール作成に関するよくある質問

HorizonsでのAIツール作成に関するよくある質問と回答をまとめました。

Horizonsプロジェクトを開いてチャットを始め、作りたいものを自然な言葉で伝えると、Horizons AIが形にしてくれます。Horizonsプロジェクトには、生成AI機能があらかじめ組み込まれるため、サードパーティアカウントの作成、モデルの選択、別途請求は不要です。プロンプトで細部までカスタマイズでき、テキストの修正や画像の更新はクレジットを消費せずに手動で行えます。準備が整ったら、あとは公開するだけです。ホスティングとドメインもご利用中のプランに含まれます。

詳細は、Horizonsの生成AI機能に関するサポート記事（英語）を参照してください。

Horizons AIは、コードを書かずにアイデアを形にしたい場合に役立ちます。外部サービスに頼らず独自のAIツールを作りたいビジネスオーナー、AI搭載アプリでオーディエンスを収益化したいクリエイター、フィットネストレーナーや栄養士のように専門知識をツールとして提供したい方まで、Horizonsならさまざまな用途を実現できます。

アイデアを言葉で伝えるだけで、Horizonsが形にしてくれます。アイデアのヒントがほしい場合や、すぐに始めたい場合は、アプリテンプレートから目的に合うものを探してみてください。

Horizonsでは、テキストの生成と分析に加え、画像の生成と分析（PNG、WebP、JPEG）にも対応しています。これらの機能を活用して、AIチャットボット、パーソナルAIアシスタント、文章作成ツール、画像変換ツール、レコメンドエンジンなどを備えたアプリを作成できます。

Horizonsは無料で始められます。プランにはAIクレジットが含まれているため、作成やテストをすぐに開始できます。無料クレジットを使い切った後は、必要に応じていつでも追加購入でき、作成の継続や、公開済みのアプリ・Webサイト内のAI機能への利用も可能です。予期しない請求や隠れた手数料はなく、必要な分だけ利用できます。

AIクレジットは、Webサイトやアプリの作成（1メッセージ＝1クレジット）と、公開済みのWebプロジェクト内で使うAI機能に使用されます。WebサイトやWebアプリ内のAI機能では、1クレジット未満の単位で消費されるため、ユーザーがAIツールを操作した分だけクレジットが使われます。

はい。AIクレジット使用状況ダッシュボードには、構築と編集に使用されたクレジットの内訳と、アプリのAI機能によって消費されたクレジットが表示されるため、クレジットがどこに使われているかを常に正確に把握できます。

まったくありません。AI Builderは、技術者以外のメーカーから経験豊富な開発者まで、すべてのユーザーを対象として設計されています。構築したいものを記述できれば、AI Builderが構築をお手伝いします。

はい。以前にAI App Builderでプロジェクトをビルドしたり、AI BuilderでWebサイトをバイブコーディングしたことがある場合は、統合AI機能がすでに追加コストなしでプランに含まれています。既存のプロジェクトを開くか、新しいプロジェクトを開始してAIクレジットをチャージするだけで、すぐに利用できます。

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