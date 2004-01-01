ビジネスの ニーズにあった 予約ページ ・ アプリ を 数分で作成

相談予約サイトからレストラン予約アプリまで、必要な内容を伝えるだけでHorizonsが形にします。予約受付、確定案内の送信、予約管理まで、すべて1か所で行えます。