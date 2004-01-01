ビジネスのニーズにあった予約ページ・アプリを数分で作成
オンライン予約の受付に必要なすべて
予約受付サイト・アプリを作成
成長を後押しする機能が集結
ホスティング、ドメイン、メール機能を標準搭載。SEO、Stripe、PayPal、AdSenseなどのマーケティング・決済ツールも簡単に設定できます。
確認メールを自動送信
予約が入るたびに確定メールを即時送信。確認連絡の手間を省き、お店側と顧客側双方の予約ミス防止に繋がります。
普段使っているツールと連携
予約受付サイト・アプリを作成
成長を後押しする機能が集結
ホスティング、ドメイン、メール機能を標準搭載。SEO、Stripe、PayPal、AdSenseなどのマーケティング・決済ツールも簡単に設定できます。
確認メールを自動送信
予約が入るたびに確定メールを即時送信。確認連絡の手間を省き、お店側と顧客側双方の予約ミス防止に繋がります。
普段使っているツールと連携
予約ページ・アプリを思い通りに作成
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AIで独自の予約ページやアプリを作成する方法
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Horizonsを利用したユーザーの声をご紹介
Vibeコーディングは開発を45％短縮し、Hostinger AI Builderのようなツールは、自然言語を数週間ではなく数時間で実用的なプロトタイプに変換します。 ソフトウェア構築への参入障壁は劇的に低くなります。
最近、新しい@Hostinger HorizonsのAIアプリビルダーを試す機会がありましたが、とても感動しました。😎
Hostinger Horizonsは、数百万ドル規模の価値があるアプリを効率的に作れるノーコードツールかもしれません。
Hostinger Horizonsは、新しいサービスやビジネスのアイデアを本格的に展開する前に、試作品を簡単に作ってテストできる革新的な仕組みです。
HostingerのAI Builderを使って、ウェブサイトや顧客のために欲しいものを構築するのがどれほど簡単か信じられないでしょう！
Hostinger Horizonsはアイデアを具体化できるツールです。言葉で説明するだけで、完成品が生成されます。
@Hostinger AI Builderで物事が進んでいくのが大好き！ 新しいAIアップデートは、対話するのがとても楽しく、私だけでなく、他の多くの人たちも知っているゲームチェンジャーになりました。
HostingerがどうやってAI Builderをやり遂げたのか疑問に思っている...誰でもフロントエンドとバックエンドを展開できるなんて、クレイジーだ。
このプロジェクトが、いつかみなさんがAI Builderを作るまで、私のリストに載っていたのがどれだけ長かったか、何とも言えません。私はWebアプリのコーディングについて何も知りません。0とそこです。私の夢である仲間を助けるプロジェクトは、LIVEです。Whoo!
Hostinger Horizonsは、他のどんなサービスと比べても本当に革命的です。自分のWebアプリにブログ用のサブドメインを設定するのも、驚くほど簡単でした。
Hostinger AI Builderでプロンプトを入力するだけでWebアプリが作れるようになりました。本当にかっこいい！
Hostinger Horizonsは本当に革命的です！ノーコードのAIアプリビルダーで、数分で高品質なWebサイトやアプリが作れます。デザインもコーディングも文章の作成もAIにお任せできます。ぜひ一度試してみてください。
まるで一流のWeb開発者やソフトウェア開発者がそばにいて、思い描いたものを何でも形にしてくれるかのようです。
Hostinger Horizonsを使えばサイトもWebアプリも思いのままに。従来のサイト作成ツールとは一味違う、多機能なツールです。
カスタム予約ページとアプリに関するよくある質問
カスタム予約ページやカスタム予約アプリとは何ですか？
カスタム予約ページやアプリを使えば、クライアントはいつでもオンラインで直接、予約やテーブルの予約、クラスへの申し込みができます。高価なプランの裏に便利な機能を固定したり、絶対に使わないものに課金したりする既製の予約ソフトウェアとは異なり、カスタムソリューションは、お客様のビジネスニーズにぴったり合った設計になっています。サービス、ブランド、ワークフロー、そして実際に必要な機能だけを提供します。
AI Builderを使えば、サロンの簡単な予約ページ、レストランの予約システム、フィットネススタジオのクラス予約Webサイト、次のワークショップのイベント登録ページなど、まさに必要なものを構築できます。
AI Builderを使って予約を取れる業種は？
サロン、セラピスト、コーチ、コンサルタント、レストラン、フィットネススタジオ、イベント主催者、不動産業者など、予約や予約を取るあらゆるビジネス。ビジネスが予約に依存している場合、AI Builderはお客様の働き方に合ったカスタムソリューションを構築できます。
オンライン予約ページやアプリを作成するのに、コーディングや専門知識は必要ですか？
まったく必要ありません。Horizonsでは、バイブコーディングとも呼ばれる会話型のアプローチで構築を進めます。作りたいものを普段の言葉で説明するだけで、AIがリアルタイムで構築してくれます。
確認メールを追加したい場合は、そのまま依頼するだけです。Google カレンダーと同期したい場合は、その内容を説明してください。予約フォームの色を変更したい場合も、Horizonsに伝えるだけで数秒で反映されます。
80以上の言語にも対応しているため、自分の言葉で構築できます。専門用語は必要ありません。この考え方にまだ馴染みがない方は、バイブコーディングガイド（英語）で、始めるために必要な情報を一通り確認できます。
自動で予約確認メールを送信できますか？
はい。予約が入るたびにクライアントへ確認メールを即時送信できるため、手動でフォローアップする必要がなく、予約の見落としも防げます。
予約ページまたはアプリをGoogleカレンダーまたはCalendlyと同期できますか？
はい。AI Builderに、予約ページやアプリをGoogleカレンダーやカレンダー、またはすでに使用している他のツールに接続するように促すだけです。その後、AI Builderが提供する指示に従ってAPIキーを取得します。要求された詳細情報を共有すると、AI Builderが残りを処理します。
顧客がアカウント登録し、自身の予約を管理できますか？
はい、Horizonsには、ユーザー認証とアカウント管理を含む予約サイトやアプリを構築できる、統合型バックエンドが付属しています。これにより、クライアントがログインして予約内容を確認・管理できます。外部ツールや技術的な設定は一切必要ありません。
事業が成長して、サイトに変更を加えたい場合はどうすればよいですか？
予約ページやアプリの更新は、ビルドするのと同じくらい簡単です。プロジェクトに戻って開いて、AI Builderとチャットを続けるだけです。変更したい箇所を記述するだけで、後はAI Builderが処理します。すべてバイブコーディング体験の一部であり、開発者は必要ありません。
技術的な背景がある場合や、さらにスケールダウンしたい場合は、AI Builderがコードにフルアクセスします。そのため、必要な範囲まで利用できます。
Horizonsのカスタム予約ページとアプリビルダーを使う場合、最初のステップは何ですか？
このページの「無料で始める」をクリックするだけで、すぐに始められます。クレジットカードの登録は不要です。ログインすると、すぐに構築を始められるよう5 AIクレジットが付与されます。クレジットの使用量は、各プロンプトの複雑さによって異なります。簡単な調整なら1クレジット未満で済む場合があり、大規模な構築ではより多くのクレジットが必要になる場合があります。無料クレジットは、予約ページやアプリの要件を伝え、実際に動作する様子を確認し、Horizonsの使い心地を実際に体験するのに十分です。
なお、AIクレジットは、チャットボットやスマート検索など、予約ページやアプリ内のAI機能を動かす際にも使用されます。ただし、クレジットが消費されるのは、ユーザーが実際にそれらの機能を利用した場合のみです。
公開する準備ができたら、有料プランのいずれかに切り替えるだけです。ホスティングとドメインはすでに含まれているため、追加の設定は不要です。公開ボタンを押すだけで、予約ページやアプリを公開できます。
クレジットが足りなくなった場合は、いつでも追加できます。使用状況はダッシュボードからご確認ください。
予約ページ作成における「Horizons」と「サイト作成ツール」の違いは何ですか？
Hostingerでは、予約ページを構築する方法が2つあります。「Horizonsのバイブコーディングプラットフォーム」と「Hostingerのドラッグ＆ドロップ式サイト作成ツール」です。その違いは、名前にも表れています。
Hostingerのサイト作成ツールでは、テンプレートから始めるか、説明文から予約サイトを生成した後、あらかじめ用意された要素をドラッグ＆ドロップしてカスタマイズできます。クリーンでシンプルな予約サイトをすばやく公開したい方に最適です。
Horizonsは会話型のアプローチを採用しています。AIとチャットすると、変更がリアルタイムで反映されるため、より自由にカスタマイズできます。また、統合バックエンドにより、ユーザーログインや会員機能を備えた予約アプリなど、より高度なプロジェクトを構築することも可能です。さらに、必要に応じてコード全体にアクセスすることもできます。
どちらのツールも、技術的な知識がない方でも使えるように設計されています。違いは、どのように構築したいか、そしてどの程度の柔軟性が必要かによって決まります。