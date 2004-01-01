思い通りのストアオンライン販売を開始

AIとチャットするだけで、オンラインストアやカスタムECアプリを作成。商品、注文、決済などをすべて1か所で管理できます。
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有料プランはわずか299円/月〜

思い通りのストアでオンライン販売を開始

オンライン販売でビジネスを拡大するための機能が集結

有形商品やデジタル商品、ギフトカードの販売、またはオンデマンド印刷ビジネスの運営に必要なツールがすべて揃っています。
デジタル商品の販売

デジタル商品の販売

AIとチャットして構築するか、テンプレートを選ぶだけで、オンラインストアと商品ページを簡単に立ち上げられます。
デジタル商品の販売

成長を後押しする機能が集結

ホスティング、ドメイン、メール機能を標準搭載。SEO、Stripe、PayPal、AdSenseなどのマーケティング・決済ツールも簡単に設定できます。

成長を後押しする機能が集結

販売手数料0％

売上はそのまま手元に。追加手数料なしで100種類以上の決済方法に対応できます。

販売手数料0％

メールで自動納品

デジタル商品（電子書籍、音楽、アート作品）は、購入手続き完了後すぐに顧客へ自動で届けられます。
メールで自動納品

デジタル商品の販売

AIとチャットして構築するか、テンプレートを選ぶだけで、オンラインストアと商品ページを簡単に立ち上げられます。
デジタル商品の販売

成長を後押しする機能が集結

ホスティング、ドメイン、メール機能を標準搭載。SEO、Stripe、PayPal、AdSenseなどのマーケティング・決済ツールも簡単に設定できます。

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メールで自動納品

デジタル商品（電子書籍、音楽、アート作品）は、購入手続き完了後すぐに顧客へ自動で届けられます。
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ECのアイデアをすぐにカタチに

オンラインストアから売上ダッシュボードまで、人気の事例を参考にアイデアを広げたり、用意されたプロンプトを使って作りたいものをすぐに形にできます。
オンラインストア

オンラインストア

見た目も機能も思い通りのストアを立ち上げましょう。商品を紹介し、注文を管理しながら、コードを1行も書かずにオンライン販売を始められます。今すぐ始める
限定コンテンツ、コース、コミュニティを有料で提供できる会員専用サイトを作成できます。独自の料金設定やサブスクリプション管理に対応し、継続収益の拡大につなげられます。今すぐ始める
買い物客からの質問に24時間365日対応し、商品選びをサポートしたり、よくあるタスクを自動化したりできるスマートなチャットボットを作成できます。今すぐ始める
ユーザーはシンプルで直感的なダッシュボードから簡単に在庫レベルを監視、供給を追跡、不足を回避できます。今すぐ始める
購入から配送まで、ブランドに合わせた注文追跡ページで顧客に最新状況を届け、安心感と信頼を高めます。今すぐ始める
売上データを、次のアクションにつながるわかりやすいインサイトに変換。成果が出ているポイントと、伸ばすべき領域を常に把握できます。今すぐ始める

AIでオンライン販売を始めるには

01

アイデアを説明するかテンプレートを選択

思い描いているオンラインストアやECアプリのアイデアを伝えるだけで、AIが形にします。テンプレートから始める方法なら、さらにすばやく作成できます。
02

カスタマイズとテスト

デザインを理想の形に調整。1枚の商品画像から商品ページ自動生成、決済や配送サービスとの連携など、すべて1つのダッシュボードで完結します。ライブプレビューで出来栄えを確認して、納得がいったら公開をクリックするだけです。
03

ワンクリックで公開

ワンクリックでストアを公開。すぐに注文を受け付けられます。技術的な設定や外部サービス連携不要。制作を依頼して、待つ手間も省けます。

テンプレートを選んで自分好みにカスタマイズ

プロがデザインしたテンプレートをベースに、AIやビジュアル編集で細部まで調整。実際に使える機能を簡単に追加できます。
Velour (fashion store)

Velour (fashion store)

Online coffee store

Online coffee store

Alpaca (online boutique)

Alpaca (online boutique)

アイデアから注文の受付までわずか数分で

ストアを数分で作成・カスタマイズし、公開するまでの流れをご紹介。AIでの商品作成から決済設定まで、手順をわかりやすく確認できます。

ビジネスに役立つHorizonsの活用例

事業紹介ページ・アプリ

予約サイトやアプリ

カスタムCRM

社内ビジネスツール

Horizonsを利用したユーザーの声をご紹介

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibeコーディングは開発を45％短縮し、Hostinger AI Builderのようなツールは、自然言語を数週間ではなく数時間で実用的なプロトタイプに変換します。 ソフトウェア構築への参入障壁は劇的に低くなります。

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

最近、新しい@Hostinger HorizonsのAIアプリビルダーを試す機会がありましたが、とても感動しました。😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizonsは、数百万ドル規模の価値があるアプリを効率的に作れるノーコードツールかもしれません。

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
デジタルスペシャリスト

Hostinger Horizonsは、新しいサービスやビジネスのアイデアを本格的に展開する前に、試作品を簡単に作ってテストできる革新的な仕組みです。

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

HostingerのAI Builderを使って、ウェブサイトや顧客のために欲しいものを構築するのがどれほど簡単か信じられないでしょう！

Albert Bermejo
Albert Bermejo
コンテンツクリエイター

Hostinger Horizonsはアイデアを具体化できるツールです。言葉で説明するだけで、完成品が生成されます。

techmano
techmano
@nice_gamin60974

@Hostinger AI Builderで物事が進んでいくのが大好き！ 新しいAIアップデートは、対話するのがとても楽しく、私だけでなく、他の多くの人たちも知っているゲームチェンジャーになりました。

RameshR
RameshR
@rezmeram

HostingerがどうやってAI Builderをやり遂げたのか疑問に思っている...誰でもフロントエンドとバックエンドを展開できるなんて、クレイジーだ。

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

このプロジェクトが、いつかみなさんがAI Builderを作るまで、私のリストに載っていたのがどれだけ長かったか、何とも言えません。私はWebアプリのコーディングについて何も知りません。0とそこです。私の夢である仲間を助けるプロジェクトは、LIVEです。Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
創業者

Hostinger Horizonsは、他のどんなサービスと比べても本当に革命的です。自分のWebアプリにブログ用のサブドメインを設定するのも、驚くほど簡単でした。

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Hostinger AI Builderでプロンプトを入力するだけでWebアプリが作れるようになりました。本当にかっこいい！

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Hostinger Horizonsは本当に革命的です！ノーコードのAIアプリビルダーで、数分で高品質なWebサイトやアプリが作れます。デザインもコーディングも文章の作成もAIにお任せできます。ぜひ一度試してみてください。

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

まるで一流のWeb開発者やソフトウェア開発者がそばにいて、思い描いたものを何でも形にしてくれるかのようです。

Brooks Boshears
Brooks Boshears
起業家

Hostinger Horizonsを使えばサイトもWebアプリも思いのままに。従来のサイト作成ツールとは一味違う、多機能なツールです。

オンラインストアやeコマースアプリを公開してみませんか？

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クレジットカード登録不要

AI Builderのバイブコードオンラインストアに関するFAQ

Horizons eコマースは、誰もがオンライン販売を利用できるように設計されています。Horizons AIは、シンプルなチャットインターフェースを通じて、ストアやカスタムのeコマースWebアプリを構築し、Hostingerのネイティブeコマースソリューションは、製品、支払い、注文、配送をすべてすぐに連携して処理します。

コーディング不要、技術的な設定不要、複数のツールを使いこなす必要もありません。オンライン販売に必要なすべてのツールが、常時使えます。

有形商品やデジタル商品、ギフトカード、オンデマンド印刷製品の販売が可能です。

サブスクリプションや予約機能にはまだ対応していませんが、サードパーティのツールを使えば利用できます。

  • サブスクリプションを販売する場合は、Stripeの利用をおすすめします。プロジェクトへの連携はHorizonsにサポートしてもらいましょう。
  • 予約管理には、Calendlyのようなツールが便利です。Horizonsにサイトへの追加方法を聞いてみましょう。

カード決済、PayPal、Google Pay、Apple Payなど、100種類以上の決済方法から選択できます。利用可能な決済方法は、販売場所、事業の所在地、通貨、および販売対象者によって異なります。

オンラインストアを連携すると、最大25種類の配送オプションを使用して配送地域を定義し、注文金額または商品の重量に基づいてカスタムの配送ルールを設定できます。

ストアを稼働させるには、次の2つの手順を実行するだけです。

  1. AI Builderプロジェクトの右上隅にある[インテグレーション]をクリックし、オンラインストアを選択して接続します。
  2. AI Builderが瞬時にセットアップします。接続したら、[インテグレーション]→[オンラインストア]に移動して、すべてのストア設定にアクセスします。

詳細な手順については、ステップバイステップガイドをご確認ください。

「統合」→「オンラインストア」をクリックすると、いつでもストアを管理できます。

連携が完了すると、ビルトインのストアマネージャーに移動できるリンクが表示されます。そこから、商品や支払い情報などを自由に管理できます。

オンラインストアの外観（商品リストのレイアウトなど）を編集したい場合は、チャットでAIに依頼するだけで簡単に変更できます。

はい。AI Builderが本当に際立っているのはここです。シンプルなオンラインストアから完全にカスタム化されたeコマースアプリまで、AI Builderでは、ビジネスニーズにぴったり合ったカスタムツールなど、想像できるあらゆるeコマース体験を構築できます。在庫トラッカー、注文管理システム、セールスダッシュボード。必要なものを記述するだけで、AI Builderが構築します。

まったく必要ありません。Horizonsは、バイブコーディングをベースに設計されています。作りたいものを言葉で説明するだけで、あとはAIが形にしてくれます。オンラインストアを立ち上げる場合も、カスタムeコマースツールを作成する場合も、必要なのはプロンプトだけです。詳しくは、こちらの記事（英語）をご覧ください。

オンラインストアを立ち上げたい場合は、1つのプロンプトからサイトの初期版を作成し、組み込みのオンラインストア連携機能を設定して商品を追加できます。コードを1行も書く必要はありません。

オンラインストアやカスタムeコマースツールのアイデアはあっても、何から始めればよいかわからない方にこそ、バイブコーディングがおすすめです。コードを書く代わりに、作りたいものを普段の言葉で説明するだけで、AIが一つひとつ形にしてくれます。

どのようなことができるのかを知る一番の方法は、実際に試してみることです。Horizonsでは、5 AIクレジットが付与される無料トライアルをご利用いただけます。無料トライアルでは、初期段階のオンラインストアやカスタムeコマースアプリを作成し、本格的に利用する前に機能を確認できます。クレジットカードの登録は必要ありません。詳しくは、こちらの記事（英語）をご覧ください。

Hostingerでは、eコマースWebサイトを構築する方法が2つあります。「Horizonsバイブコーディングプラットフォーム」と「Hostingerのドラッグ＆ドロップ式サイト作成ツール」です。その違いは名前にも表れています。

Hostingerのサイト作成ツールでは、テンプレートから始めるか、要件を説明してECサイトを生成した後、あらかじめ用意された要素をドラッグ＆ドロップしてカスタマイズできます。クリーンでシンプルなオンラインストアをスピーディーに立ち上げたい方に最適です。

Horizonsは会話型のアプローチを採用しています。AIとチャットすると変更がリアルタイムで反映され、より自由にカスタマイズできます。また、統合型バックエンドを活用すれば、マーケットプレイスやユーザーログインを備えた複雑なオンラインストアなど、より高度なプロジェクトを構築することも可能です。さらに、必要に応じてコード全体にアクセスすることもできます。

どちらのツールもHostinger独自のeコマースソリューションを採用しており、専門知識がない方向けに設計されています。どちらが適しているかは、希望する構築方法と必要な柔軟性によって異なります。

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