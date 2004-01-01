Hostingerでは、eコマースWebサイトを構築する方法が2つあります。「Horizonsバイブコーディングプラットフォーム」と「Hostingerのドラッグ＆ドロップ式サイト作成ツール」です。その違いは名前にも表れています。

Hostingerのサイト作成ツールでは、テンプレートから始めるか、要件を説明してECサイトを生成した後、あらかじめ用意された要素をドラッグ＆ドロップしてカスタマイズできます。クリーンでシンプルなオンラインストアをスピーディーに立ち上げたい方に最適です。

Horizonsは会話型のアプローチを採用しています。AIとチャットすると変更がリアルタイムで反映され、より自由にカスタマイズできます。また、統合型バックエンドを活用すれば、マーケットプレイスやユーザーログインを備えた複雑なオンラインストアなど、より高度なプロジェクトを構築することも可能です。さらに、必要に応じてコード全体にアクセスすることもできます。

どちらのツールもHostinger独自のeコマースソリューションを採用しており、専門知識がない方向けに設計されています。どちらが適しているかは、希望する構築方法と必要な柔軟性によって異なります。