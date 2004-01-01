思い通りのストアでオンライン販売を開始
オンライン販売でビジネスを拡大するための機能が集結
デジタル商品の販売
成長を後押しする機能が集結
ホスティング、ドメイン、メール機能を標準搭載。SEO、Stripe、PayPal、AdSenseなどのマーケティング・決済ツールも簡単に設定できます。
販売手数料0％
売上はそのまま手元に。追加手数料なしで100種類以上の決済方法に対応できます。
メールで自動納品
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ECのアイデアをすぐにカタチに
オンラインストア
会員向けサイト
AIチャットボット
在庫管理ツール
注文追跡システム
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AIでオンライン販売を始めるには
アイデアを説明するかテンプレートを選択
カスタマイズとテスト
ワンクリックで公開
テンプレートを選んで自分好みにカスタマイズ
Velour (fashion store)
Online coffee store
Alpaca (online boutique)
アイデアから注文の受付までわずか数分で
Horizonsを利用したユーザーの声をご紹介
Vibeコーディングは開発を45％短縮し、Hostinger AI Builderのようなツールは、自然言語を数週間ではなく数時間で実用的なプロトタイプに変換します。 ソフトウェア構築への参入障壁は劇的に低くなります。
最近、新しい@Hostinger HorizonsのAIアプリビルダーを試す機会がありましたが、とても感動しました。😎
Hostinger Horizonsは、数百万ドル規模の価値があるアプリを効率的に作れるノーコードツールかもしれません。
Hostinger Horizonsは、新しいサービスやビジネスのアイデアを本格的に展開する前に、試作品を簡単に作ってテストできる革新的な仕組みです。
HostingerのAI Builderを使って、ウェブサイトや顧客のために欲しいものを構築するのがどれほど簡単か信じられないでしょう！
Hostinger Horizonsはアイデアを具体化できるツールです。言葉で説明するだけで、完成品が生成されます。
@Hostinger AI Builderで物事が進んでいくのが大好き！ 新しいAIアップデートは、対話するのがとても楽しく、私だけでなく、他の多くの人たちも知っているゲームチェンジャーになりました。
HostingerがどうやってAI Builderをやり遂げたのか疑問に思っている...誰でもフロントエンドとバックエンドを展開できるなんて、クレイジーだ。
このプロジェクトが、いつかみなさんがAI Builderを作るまで、私のリストに載っていたのがどれだけ長かったか、何とも言えません。私はWebアプリのコーディングについて何も知りません。0とそこです。私の夢である仲間を助けるプロジェクトは、LIVEです。Whoo!
Hostinger Horizonsは、他のどんなサービスと比べても本当に革命的です。自分のWebアプリにブログ用のサブドメインを設定するのも、驚くほど簡単でした。
Hostinger AI Builderでプロンプトを入力するだけでWebアプリが作れるようになりました。本当にかっこいい！
Hostinger Horizonsは本当に革命的です！ノーコードのAIアプリビルダーで、数分で高品質なWebサイトやアプリが作れます。デザインもコーディングも文章の作成もAIにお任せできます。ぜひ一度試してみてください。
まるで一流のWeb開発者やソフトウェア開発者がそばにいて、思い描いたものを何でも形にしてくれるかのようです。
Hostinger Horizonsを使えばサイトもWebアプリも思いのままに。従来のサイト作成ツールとは一味違う、多機能なツールです。
AI Builderのバイブコードオンラインストアに関するFAQ
Horizons eコマースとは？
Horizons eコマースは、誰もがオンライン販売を利用できるように設計されています。Horizons AIは、シンプルなチャットインターフェースを通じて、ストアやカスタムのeコマースWebアプリを構築し、Hostingerのネイティブeコマースソリューションは、製品、支払い、注文、配送をすべてすぐに連携して処理します。
コーディング不要、技術的な設定不要、複数のツールを使いこなす必要もありません。オンライン販売に必要なすべてのツールが、常時使えます。
何を販売できますか？
有形商品やデジタル商品、ギフトカード、オンデマンド印刷製品の販売が可能です。
サブスクリプションや予約機能にはまだ対応していませんが、サードパーティのツールを使えば利用できます。
- サブスクリプションを販売する場合は、Stripeの利用をおすすめします。プロジェクトへの連携はHorizonsにサポートしてもらいましょう。
- 予約管理には、Calendlyのようなツールが便利です。Horizonsにサイトへの追加方法を聞いてみましょう。
どのような決済サービスに対応していますか？
カード決済、PayPal、Google Pay、Apple Payなど、100種類以上の決済方法から選択できます。利用可能な決済方法は、販売場所、事業の所在地、通貨、および販売対象者によって異なります。
どの配送サービスに対応していますか？
オンラインストアを連携すると、最大25種類の配送オプションを使用して配送地域を定義し、注文金額または商品の重量に基づいてカスタムの配送ルールを設定できます。
プロジェクトにオンラインストアを連携するには？
ストアを稼働させるには、次の2つの手順を実行するだけです。
- AI Builderプロジェクトの右上隅にある[インテグレーション]をクリックし、オンラインストアを選択して接続します。
- AI Builderが瞬時にセットアップします。接続したら、[インテグレーション]→[オンラインストア]に移動して、すべてのストア設定にアクセスします。
詳細な手順については、ステップバイステップガイドをご確認ください。
オンラインストアを編集する方法を教えてください。
「統合」→「オンラインストア」をクリックすると、いつでもストアを管理できます。
連携が完了すると、ビルトインのストアマネージャーに移動できるリンクが表示されます。そこから、商品や支払い情報などを自由に管理できます。
オンラインストアの外観（商品リストのレイアウトなど）を編集したい場合は、チャットでAIに依頼するだけで簡単に変更できます。
Horizonsでオンラインストアだけでなく、それ以上のものを構築できますか？
はい。AI Builderが本当に際立っているのはここです。シンプルなオンラインストアから完全にカスタム化されたeコマースアプリまで、AI Builderでは、ビジネスニーズにぴったり合ったカスタムツールなど、想像できるあらゆるeコマース体験を構築できます。在庫トラッカー、注文管理システム、セールスダッシュボード。必要なものを記述するだけで、AI Builderが構築します。
eコマースアプリまたはストアを作成するのに、コーディングの経験が必要ですか？
まったく必要ありません。Horizonsは、バイブコーディングをベースに設計されています。作りたいものを言葉で説明するだけで、あとはAIが形にしてくれます。オンラインストアを立ち上げる場合も、カスタムeコマースツールを作成する場合も、必要なのはプロンプトだけです。詳しくは、こちらの記事（英語）をご覧ください。
オンラインストアを立ち上げたい場合は、1つのプロンプトからサイトの初期版を作成し、組み込みのオンラインストア連携機能を設定して商品を追加できます。コードを1行も書く必要はありません。
バイブコーディングは自分に向いていますか？
オンラインストアやカスタムeコマースツールのアイデアはあっても、何から始めればよいかわからない方にこそ、バイブコーディングがおすすめです。コードを書く代わりに、作りたいものを普段の言葉で説明するだけで、AIが一つひとつ形にしてくれます。
どのようなことができるのかを知る一番の方法は、実際に試してみることです。Horizonsでは、5 AIクレジットが付与される無料トライアルをご利用いただけます。無料トライアルでは、初期段階のオンラインストアやカスタムeコマースアプリを作成し、本格的に利用する前に機能を確認できます。クレジットカードの登録は必要ありません。詳しくは、こちらの記事（英語）をご覧ください。
eコマースサイト作成における「Horizons」と「サイト作成ツール」の違いは何ですか？
Hostingerでは、eコマースWebサイトを構築する方法が2つあります。「Horizonsバイブコーディングプラットフォーム」と「Hostingerのドラッグ＆ドロップ式サイト作成ツール」です。その違いは名前にも表れています。
Hostingerのサイト作成ツールでは、テンプレートから始めるか、要件を説明してECサイトを生成した後、あらかじめ用意された要素をドラッグ＆ドロップしてカスタマイズできます。クリーンでシンプルなオンラインストアをスピーディーに立ち上げたい方に最適です。
Horizonsは会話型のアプローチを採用しています。AIとチャットすると変更がリアルタイムで反映され、より自由にカスタマイズできます。また、統合型バックエンドを活用すれば、マーケットプレイスやユーザーログインを備えた複雑なオンラインストアなど、より高度なプロジェクトを構築することも可能です。さらに、必要に応じてコード全体にアクセスすることもできます。
どちらのツールもHostinger独自のeコマースソリューションを採用しており、専門知識がない方向けに設計されています。どちらが適しているかは、希望する構築方法と必要な柔軟性によって異なります。