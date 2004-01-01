事業紹介サイトやアプリで実績を魅力的にアピール

ビジネスショーケースのウェブサイトは、潜在的なクライアントがあなたの正体を発見し、あなたの仕事を調べ、連絡を取ることを決定できる、プロフェッショナルなオンラインプレゼンスです。優れたショーケースには、通常、ポートフォリオギャラリーやプロジェクトページ、サービスページ、ケーススタディ、クライアントの声、電話を予約したり連絡を取るための明確な方法が含まれます。正確なミックスは、あなたのビジネスタイプによって異なります。基本的なウェブページとは異なり、強い第一印象を与え、訪問者をクライアントに変えるように設計されています。AI Builderを使用すれば、必要なものを正確に含むものを構築できます。説明するだけで、後はAIが対応します。