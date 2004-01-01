事業紹介サイトやアプリで実績を魅力的にアピール
初めての訪問者に信頼感を与える機能が集結
あっという間に作品をオンライン公開
成長を後押しする機能が集結
本当に出会いたい顧客の目に留まる
見込み客や問い合わせを集める
オンラインでの存在感を思いのままに
ビジネスサイト
インタラクティブなクライアントポータル
オンラインポートフォリオ
個人ブランドサイト
AIを活用した事業紹介サイトやアプリ構築の手順
アイデアを説明する
カスタマイズとテスト
ワンクリックで公開
テンプレートを選んで自分好みにカスタマイズ
種類豊富なテンプレート集
Business consultant (playful)
Jane (marketing consultant)
Urban (photography portfolio)
もっとサポートが必要ですか？
Horizonsを利用したユーザーの声をご紹介
Vibeコーディングは開発を45％短縮し、Hostinger AI Builderのようなツールは、自然言語を数週間ではなく数時間で実用的なプロトタイプに変換します。 ソフトウェア構築への参入障壁は劇的に低くなります。
最近、新しい@Hostinger HorizonsのAIアプリビルダーを試す機会がありましたが、とても感動しました。😎
Hostinger Horizonsは、数百万ドル規模の価値があるアプリを効率的に作れるノーコードツールかもしれません。
Hostinger Horizonsは、新しいサービスやビジネスのアイデアを本格的に展開する前に、試作品を簡単に作ってテストできる革新的な仕組みです。
HostingerのAI Builderを使って、ウェブサイトや顧客のために欲しいものを構築するのがどれほど簡単か信じられないでしょう！
Hostinger Horizonsはアイデアを具体化できるツールです。言葉で説明するだけで、完成品が生成されます。
@Hostinger AI Builderで物事が進んでいくのが大好き！ 新しいAIアップデートは、対話するのがとても楽しく、私だけでなく、他の多くの人たちも知っているゲームチェンジャーになりました。
HostingerがどうやってAI Builderをやり遂げたのか疑問に思っている...誰でもフロントエンドとバックエンドを展開できるなんて、クレイジーだ。
このプロジェクトが、いつかみなさんがAI Builderを作るまで、私のリストに載っていたのがどれだけ長かったか、何とも言えません。私はWebアプリのコーディングについて何も知りません。0とそこです。私の夢である仲間を助けるプロジェクトは、LIVEです。Whoo!
Hostinger Horizonsは、他のどんなサービスと比べても本当に革命的です。自分のWebアプリにブログ用のサブドメインを設定するのも、驚くほど簡単でした。
Hostinger AI Builderでプロンプトを入力するだけでWebアプリが作れるようになりました。本当にかっこいい！
Hostinger Horizonsは本当に革命的です！ノーコードのAIアプリビルダーで、数分で高品質なWebサイトやアプリが作れます。デザインもコーディングも文章の作成もAIにお任せできます。ぜひ一度試してみてください。
まるで一流のWeb開発者やソフトウェア開発者がそばにいて、思い描いたものを何でも形にしてくれるかのようです。
Hostinger Horizonsを使えばサイトもWebアプリも思いのままに。従来のサイト作成ツールとは一味違う、多機能なツールです。
事業紹介サイトとアプリに関するよくある質問
事業紹介サイトとは何ですか？
ビジネスショーケースのウェブサイトは、潜在的なクライアントがあなたの正体を発見し、あなたの仕事を調べ、連絡を取ることを決定できる、プロフェッショナルなオンラインプレゼンスです。優れたショーケースには、通常、ポートフォリオギャラリーやプロジェクトページ、サービスページ、ケーススタディ、クライアントの声、電話を予約したり連絡を取るための明確な方法が含まれます。正確なミックスは、あなたのビジネスタイプによって異なります。基本的なウェブページとは異なり、強い第一印象を与え、訪問者をクライアントに変えるように設計されています。AI Builderを使用すれば、必要なものを正確に含むものを構築できます。説明するだけで、後はAIが対応します。
AI Builderでショーケースサイトやアプリを構築できる人は？
オンラインでプロフェッショナルな印象を与え、より多くのクライアントを獲得したい方に適しています。フリーランサー、アーティスト、コンサルタント、コーチ、代理店、中小企業の経営者など、幅広いビジネスに活用できます。信頼感のあるオンラインの拠点が必要なら、Horizonsで働き方に合った事業紹介サイトを作成できます。
技術的な知識がなくても、事業紹介サイトを作成できますか？
Horizonsでは、「バイブコーディング」とも呼ばれる会話型の方法で作成を進めます。作りたいものを普段の言葉で説明するだけで、AIがリアルタイムで形にします。
ポートフォリオギャラリーを追加したい場合は、そのまま伝えるだけ。お問い合わせフォームが必要な場合も、どのように使いたいかを説明するだけで作成できます。ブランドカラーに合わせてデザインを変更したい場合も、Horizonsに伝えれば数秒で反映されます。
80以上の言語に対応しているため、技術的な専門用語を使う必要はありません。使い慣れた言葉で、そのまま作成を進められます。バイブコーディングが初めての方は、バイブコーディングガイド（英語）で始め方を確認できます。
AI Builderでクライアントポータルを作成できますか？
はい、まさにここにHorizonsの真価があります。統合型バックエンドでは、ユーザーログイン、ファイル共有、プロジェクトの更新などを含む、完全にカスタマイズ可能なクライアントポータルをすべて自社ブランドで構築できます。クライアントは、常に最新情報を把握できるプロフェッショナルで専用のスペースを利用でき、クライアント側の画面に表示される項目やクライアントが実行できることすべてを完全に制御できます。
事業紹介サイトはGoogleに表示されますか？
はい。事業紹介サイトには、公開初日から自動で適用されるSEO最適化機能が組み込まれています。sitemap.xml、robots.txt、llms.txtなどの重要な技術ファイルも自動で生成されるため、ユーザー側で専門的な設定を行わなくても、検索エンジンやChatGPT、PerplexityなどのAIツールがサイトの内容を理解しやすくなります。
また、マーケティング連携機能を活用して事業紹介サイトを宣伝し、重要なチャネルを通じて新しいクライアントにアプローチできます。
事業が成長して、サイトに変更を加えたい場合はどうすればよいですか？
事業紹介サイトやアプリの更新は、構築するのと同じくらい簡単です。プロジェクトに戻って開き、Horizonsとチャットを続けるだけです。変更したい内容を説明すれば、残りはすべてHorizonsが処理します。これは開発者不要のバイブコーディング体験の一環です。
また、技術的なバックグラウンドをお持ちの場合や、将来的にさらに規模を拡大したい場合は、Horizonsはコードへのフルアクセスを提供するため、必要なだけ自由にカスタマイズできます。
Horizonsを使って、事業紹介サイトやアプリを構築するにはどれくらいの費用がかかりますか？
無料で始められ、クレジットカードの登録は不要です。ログインすると、すぐに構築を始められるよう5 AIクレジットが付与されます。クレジットの使用量は、各プロンプトの複雑さによって異なります。簡単な調整なら1クレジット未満で済む場合があり、大規模な構築ではより多くのクレジットが必要になる場合があります。無料クレジットは、事業紹介サイトやアプリの要件を伝え、実際に動作する様子を確認し、Horizonsの使い心地を実際に体験するのに十分です。
なお、AIクレジットは、チャットボットやスマート検索など、サイトやアプリ内のAI機能を動かす際にも使用されます。ただし、クレジットが消費されるのは、ユーザーが実際にそれらの機能を利用した場合のみです。
公開する準備ができたら、有料プランに切り替えるだけです。有料プランは299円/月から利用でき、ホスティングとドメインも含まれているため、追加の設定は不要です。公開ボタンを押すだけで、事業紹介サイトやアプリを公開できます。
クレジットが足りなくなった場合は、いつでも追加できます。使用状況はダッシュボードからご確認ください。
事業紹介サイト作成における「Horizons」と「サイト作成ツール」の違いは何ですか？
Hostingerでは、事業紹介サイトを構築する方法が2つあります。「Horizonsのバイブコーディングプラットフォーム」と「Hostingerのドラッグ＆ドロップ式サイト作成ツール」です。その違いは、名前にも表れています。
Hostingerのサイト作成ツールでは、テンプレートから始めるか、説明をしてビジネスサイトを生成した後、あらかじめ用意された要素をドラッグ＆ドロップしてカスタマイズできます。クリーンでシンプルな事業紹介サイトをすばやく公開したい方に最適です。
Horizonsは会話型のアプローチを採用しています。AIとチャットすると、変更内容がリアルタイムで適用されるため、より自由にカスタマイズできます。また、統合バックエンドにより、ユーザーログインや会員機能を備えたクライアントポータルなど、より高度なプロジェクトを構築することも可能です。さらに、必要に応じて完全なコードアクセスも利用できます。
どちらのツールも、技術的な知識がない方でも使えるように設計されています。違いは、どのように構築したいか、そしてどの程度の柔軟性が必要かによって決まります。