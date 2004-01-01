AI Builderを使用すると、プレビューウィンドウでコンテンツを直接更新できます。編集モードを有効にし、変更したいものをクリックしてから入力を開始するだけです。

見出し、段落、またはボタンのテキストを更新すると、編集内容がライブで表示されます。アドオンも、AIクレジットの無駄も、待ち時間もありません。