Website Builder and Horizons are now AI Builder

AIが数分で構築する夢のWebサイトやアプリ

作りたいものを自分の言葉で伝えるだけで、Horizonsが実際に構築します。コーディングも技術スキルも不要。ワンクリックで公開できます。

あらゆる種類のWebサイトを作成可能

ビジネスサイトやポートフォリオから、ブログやランディングページまで、Horizonsがあっという間に構築します。

機能一覧を見る
あらゆる種類のWebサイトを作成可能

初心者でも簡単に始められます

01

アイデアを説明するかテンプレートを選択

AIにアイデアを伝えて自分だけのスタイルを構築するか、テンプレートを選んでサクッと作業開始できます。
02

らくらく編集機能

テキストやデザインから機能まで、AIにあらゆる編集を依頼できます。コンテンツエディターでテキストや画像を自分で調整することも可能です。
03

1クリックで公開

完成度に納得できたら、いつでも独自ドメインに1クリックでWebサイトを立ち上げられます。

料金プラン

30日間の返金保証

いつでもキャンセル可能

年中無休のサポート体制

80％オフ
Premium
ポートフォリオや履歴書、ブログ、リンクまとめページなどの作成向け
1,499
299/月
プランを選択
48ヶ月の通常価格71,952円のところ、14,352円でご提供中。更新時の価格は1,299円/月になります。
最大3件のWebサイトを作成可能
2 mailboxes per website - free for 1 year
独自ドメイン（1年間無料）
サイト作成用のAIクレジット：5
400種類以上のWebサイトテンプレート
高速・安全なレンタルサーバー
Kodeeによるチャットボットサポート
特別価格 • 78％オフ
無制限
サイトを無制限に作成でき、AIツールやEC機能を備えた成長中のビジネス向けの柔軟なプラン
2,099
469/月
プランを選択
48ヶ月の通常価格100,752円のところ、22,512円でご提供中。更新時の価格は1,899円/月になります。
Unlimited websites
サイトごとのメールボックス数が無制限（1年間無料）
独自ドメイン（1年間無料）
サイト作成用のAIクレジット：15
400種類以上のWebサイトテンプレート
高速・安全なレンタルサーバー
年中無休の優先的なカスタマーサポート
AIエージェント用クレジット：500
EC機能を使ったオンライン販売
リーチを使ったメールマーケティング
このプランを選ぶ理由
長期プロジェクト向けの充実したソリューションです。必要なものがすべて含まれています。
71％オフ
Cloud Startup
最大限のパフォーマンスと拡張性を必要とするビジネス向け
4,379
1,249/月
プランを選択
48ヶ月の通常価格210,192円のところ、59,952円でご提供中。更新時の価格は4,069円/月になります。
Unlimited websites
サイトごとのメールボックス数が無制限（1年間無料）
独自ドメイン（1年間無料）
サイト作成用のAIクレジット：15
400種類以上のWebサイトテンプレート
高速・安全なレンタルサーバー
年中無休の優先的なカスタマーサポート
AIエージェント用クレジット：1000
EC機能を使ったオンライン販売
リーチを使ったメールマーケティング
80％オフ
Premium
ポートフォリオや履歴書、ブログ、リンクまとめページなどの作成向け
1,499
299/月
プランを選択
48ヶ月の通常価格71,952円のところ、14,352円でご提供中。更新時の価格は1,299円/月になります。
最大3件のWebサイトを作成可能
2 mailboxes per website - free for 1 year
独自ドメイン（1年間無料）
サイト作成用のAIクレジット：5
400種類以上のWebサイトテンプレート
高速・安全なレンタルサーバー
Kodeeによるチャットボットサポート
特別価格 • 78％オフ
無制限
サイトを無制限に作成でき、AIツールやEC機能を備えた成長中のビジネス向けの柔軟なプラン
2,099
469/月
プランを選択
48ヶ月の通常価格100,752円のところ、22,512円でご提供中。更新時の価格は1,899円/月になります。
Unlimited websites
サイトごとのメールボックス数が無制限（1年間無料）
独自ドメイン（1年間無料）
サイト作成用のAIクレジット：15
400種類以上のWebサイトテンプレート
高速・安全なレンタルサーバー
年中無休の優先的なカスタマーサポート
AIエージェント用クレジット：500
EC機能を使ったオンライン販売
リーチを使ったメールマーケティング
このプランを選ぶ理由
長期プロジェクト向けの充実したソリューションです。必要なものがすべて含まれています。
71％オフ
Cloud Startup
最大限のパフォーマンスと拡張性を必要とするビジネス向け
4,379
1,249/月
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48ヶ月の通常価格210,192円のところ、59,952円でご提供中。更新時の価格は4,069円/月になります。
Unlimited websites
サイトごとのメールボックス数が無制限（1年間無料）
独自ドメイン（1年間無料）
サイト作成用のAIクレジット：15
400種類以上のWebサイトテンプレート
高速・安全なレンタルサーバー
年中無休の優先的なカスタマーサポート
AIエージェント用クレジット：1000
EC機能を使ったオンライン販売
リーチを使ったメールマーケティング

無制限で利用できる機能には、当社の公正利用ポリシーが適用されます。

すべてのプランが前払いで決済されます。月額料金は合計金額を購入するプランの月数で割った金額となります。

言葉だけで本格的なWebサイトやアプリを作成

予約ページ、オンラインストア、顧客ポータルなど、作りたいものを説明するだけ。Horizonsが設計から構築、公開までをわずか数分で行います。
機能を見る

作成から公開までこれひとつで

レンタルサーバー、ドメイン、メール、SEO最適化まですべて含まれているため、別途アカウントの作成や複雑な設定は不要です。

統合型バックエンド

データベース、ユーザーアカウント、ファイルストレージが備わっているため、外部ツールは不要です。

ビルトインAI機能

サードパーティアカウントや別途請求なしで、WebサイトやWebアプリにチャットボットやスマート検索を手軽に追加できます。

強力な連携機能の導入もラクラク

Stripeは標準搭載で、すぐに利用できます。PayPal、Google AdSenseなど、その他多数のサービスも簡単に導入できる設計なのでスムーズに事業を運営できます。

作成したプロジェクトを収益化

プロジェクトをリミックス可能なテンプレートとして公開すると、そのテンプレート経由でHorizonsプランが購入されるたびにコミッションを獲得できます。

Hostingerの信頼と実績

150ヶ国以上、500万社を超えるお客様に信頼され続けて20年。確かな実績がここにあります。

テンプレートを選んで自分好みにカスタマイズ

プロがデザインしたテンプレートをベースに、AIやビジュアル編集で細部まで調整。実際に使える機能を簡単に追加できます。
すべてのテンプレート
Alpaca (online boutique)

Alpaca (online boutique)

Home decor store

Home decor store

Meridian (digital marketing agency)

Meridian (digital marketing agency)

Creative agency (dark)

Creative agency (dark)

Thompson (content creator)

Thompson (content creator)

Haven (furniture store)

Haven (furniture store)

必要なテンプレートが見つかりませんか？言葉で表現するだけでAIが生成してくれるHostinger Horizonsをお試しください。

AI作成機能を使ってみる

ユーザーに愛され、業界からも支持されるサービス

当社では、世界中のクリエイターや企業の皆様を支援できることを誇りに思っています。お客様の声の一部をご紹介いたします。
mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibeコーディングは開発を45％短縮し、Hostinger AI Builderのようなツールは、自然言語を数週間ではなく数時間で実用的なプロトタイプに変換します。 ソフトウェア構築への参入障壁は劇的に低くなります。

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

最近、新しい@Hostinger HorizonsのAIアプリビルダーを試す機会がありましたが、とても感動しました。😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizonsは、数百万ドル規模の価値があるアプリを効率的に作れるノーコードツールかもしれません。

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
デジタルスペシャリスト

Hostinger Horizonsは、新しいサービスやビジネスのアイデアを本格的に展開する前に、試作品を簡単に作ってテストできる革新的な仕組みです。

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

HostingerのAI Builderを使って、ウェブサイトや顧客のために欲しいものを構築するのがどれほど簡単か信じられないでしょう！

Albert Bermejo
Albert Bermejo
コンテンツクリエイター

Hostinger Horizonsはアイデアを具体化できるツールです。言葉で説明するだけで、完成品が生成されます。

techmano
techmano
@nice_gamin60974

@Hostinger AI Builderで物事が進んでいくのが大好き！ 新しいAIアップデートは、対話するのがとても楽しく、私だけでなく、他の多くの人たちも知っているゲームチェンジャーになりました。

RameshR
RameshR
@rezmeram

HostingerがどうやってAI Builderをやり遂げたのか疑問に思っている...誰でもフロントエンドとバックエンドを展開できるなんて、クレイジーだ。

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

このプロジェクトが、いつかみなさんがAI Builderを作るまで、私のリストに載っていたのがどれだけ長かったか、何とも言えません。私はWebアプリのコーディングについて何も知りません。0とそこです。私の夢である仲間を助けるプロジェクトは、LIVEです。Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
創業者

Hostinger Horizonsは、他のどんなサービスと比べても本当に革命的です。自分のWebアプリにブログ用のサブドメインを設定するのも、驚くほど簡単でした。

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Hostinger AI Builderでプロンプトを入力するだけでWebアプリが作れるようになりました。本当にかっこいい！

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Hostinger Horizonsは本当に革命的です！ノーコードのAIアプリビルダーで、数分で高品質なWebサイトやアプリが作れます。デザインもコーディングも文章の作成もAIにお任せできます。ぜひ一度試してみてください。

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

まるで一流のWeb開発者やソフトウェア開発者がそばにいて、思い描いたものを何でも形にしてくれるかのようです。

Brooks Boshears
Brooks Boshears
起業家

Hostinger Horizonsを使えばサイトもWebアプリも思いのままに。従来のサイト作成ツールとは一味違う、多機能なツールです。

アイデアをカタチにしてみませんか？

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