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無制限

サイトを無制限に作成でき、AIツールやEC機能を備えた成長中のビジネス向けの柔軟なプラン

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48ヶ月の通常価格100,752円のところ、22,512円でご提供中。更新時の価格は1,899円/月になります。

Unlimited websites サイトごとのメールボックス数が無制限（1年間無料） 独自ドメイン（1年間無料） サイト作成用のAIクレジット：15 400種類以上のWebサイトテンプレート 高速・安全なレンタルサーバー 年中無休の優先的なカスタマーサポート AIエージェント用クレジット：500 EC機能を使ったオンライン販売 リーチを使ったメールマーケティング