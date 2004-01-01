AIが数分で構築する夢のWebサイトやアプリ
初心者でも簡単に始められます
アイデアを説明するかテンプレートを選択
らくらく編集機能
1クリックで公開
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いつでもキャンセル可能
年中無休のサポート体制
無制限で利用できる機能には、当社の公正利用ポリシーが適用されます。
すべてのプランが前払いで決済されます。月額料金は合計金額を購入するプランの月数で割った金額となります。
作成から公開までこれひとつで
統合型バックエンド
ビルトインAI機能
強力な連携機能の導入もラクラク
作成したプロジェクトを収益化
Hostingerの信頼と実績
テンプレートを選んで自分好みにカスタマイズ
Alpaca (online boutique)
Home decor store
Meridian (digital marketing agency)
Creative agency (dark)
Thompson (content creator)
Haven (furniture store)
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ユーザーに愛され、業界からも支持されるサービス
Vibeコーディングは開発を45％短縮し、Hostinger AI Builderのようなツールは、自然言語を数週間ではなく数時間で実用的なプロトタイプに変換します。 ソフトウェア構築への参入障壁は劇的に低くなります。
最近、新しい@Hostinger HorizonsのAIアプリビルダーを試す機会がありましたが、とても感動しました。😎
Hostinger Horizonsは、数百万ドル規模の価値があるアプリを効率的に作れるノーコードツールかもしれません。
Hostinger Horizonsは、新しいサービスやビジネスのアイデアを本格的に展開する前に、試作品を簡単に作ってテストできる革新的な仕組みです。
HostingerのAI Builderを使って、ウェブサイトや顧客のために欲しいものを構築するのがどれほど簡単か信じられないでしょう！
Hostinger Horizonsはアイデアを具体化できるツールです。言葉で説明するだけで、完成品が生成されます。
@Hostinger AI Builderで物事が進んでいくのが大好き！ 新しいAIアップデートは、対話するのがとても楽しく、私だけでなく、他の多くの人たちも知っているゲームチェンジャーになりました。
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HostingerがどうやってAI Builderをやり遂げたのか疑問に思っている...誰でもフロントエンドとバックエンドを展開できるなんて、クレイジーだ。
このプロジェクトが、いつかみなさんがAI Builderを作るまで、私のリストに載っていたのがどれだけ長かったか、何とも言えません。私はWebアプリのコーディングについて何も知りません。0とそこです。私の夢である仲間を助けるプロジェクトは、LIVEです。Whoo!
Hostinger Horizonsは、他のどんなサービスと比べても本当に革命的です。自分のWebアプリにブログ用のサブドメインを設定するのも、驚くほど簡単でした。
Hostinger AI Builderでプロンプトを入力するだけでWebアプリが作れるようになりました。本当にかっこいい！
Hostinger Horizonsは本当に革命的です！ノーコードのAIアプリビルダーで、数分で高品質なWebサイトやアプリが作れます。デザインもコーディングも文章の作成もAIにお任せできます。ぜひ一度試してみてください。
まるで一流のWeb開発者やソフトウェア開発者がそばにいて、思い描いたものを何でも形にしてくれるかのようです。
Hostinger Horizonsを使えばサイトもWebアプリも思いのままに。従来のサイト作成ツールとは一味違う、多機能なツールです。
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