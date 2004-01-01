アイデアをカタチにする充実の機能
拡張を前提とした柔軟な設計
コードを一行も書かずにプロジェクトの立ち上げが可能に。希望する内容を説明するだけで、AIがデザインから機能の実装まで自動で対応します。
Webサイトをもっと充実させましょう！HorizonsはStripe、PayPal、Google AdSenseなどに対応しており、それぞれに簡単な設定ガイドが用意されているので、初心者でも簡単にさまざまなツールを導入できます。
手軽に立ち上げられます。WebサイトやWebアプリのテスト・調整・公開がわずか数分で完了！
AI Builderを使えば、AIがすでにアプリに組み込まれています。チャットボット、画像ジェネレーター、スマートアシスタントを追加できます。アカウント、セットアップ、驚きの課金は必要ありません。
最先端の大規模言語モデルにより、スピードと創造性を両立できます。
ユーザーログイン、データストレージ、自動メール配信など、さまざまな機能を備えたアプリを構築できます。追加の設定や外部サービスへの登録は一切不要です。
テキストコンポーネントをリアルタイムでカスタマイズできる直感的なUI。
画像をアップロードするだけでデザインが完成！参考画像から、すぐに公開できるWebページが生成されます。
Hostinger AI Builderは、ビルドするすべてのプロジェクトで、確実に発見できるようにします。 Google検索からChatGPTまで、あらゆる機能がカバーされます。
生成されたコードへのアクセス制限がありません。いつでも直に編集できます。
任意のURLを貼り付けるだけで、AIが完全に編集可能なプロジェクトとしてサイトを再現します。これにより、数分で再設計、最新化、または移行作業を開始できます。
さまざまなニーズに対応したAIパートナー
公開＆更新
自動エラー修正
バージョンの復元
SEO対策
AIチャット
料金プラン
30日間の返金保証
いつでもキャンセル可能
年中無休のサポート体制
Horizonsを利用したユーザーの声をご紹介
Vibeコーディングは開発を45％短縮し、Hostinger AI Builderのようなツールは、自然言語を数週間ではなく数時間で実用的なプロトタイプに変換します。 ソフトウェア構築への参入障壁は劇的に低くなります。
最近、新しい@Hostinger HorizonsのAIアプリビルダーを試す機会がありましたが、とても感動しました。😎
Hostinger Horizonsは、数百万ドル規模の価値があるアプリを効率的に作れるノーコードツールかもしれません。
Hostinger Horizonsは、新しいサービスやビジネスのアイデアを本格的に展開する前に、試作品を簡単に作ってテストできる革新的な仕組みです。
HostingerのAI Builderを使って、ウェブサイトや顧客のために欲しいものを構築するのがどれほど簡単か信じられないでしょう！
Hostinger Horizonsはアイデアを具体化できるツールです。言葉で説明するだけで、完成品が生成されます。
@Hostinger AI Builderで物事が進んでいくのが大好き！ 新しいAIアップデートは、対話するのがとても楽しく、私だけでなく、他の多くの人たちも知っているゲームチェンジャーになりました。
HostingerがどうやってAI Builderをやり遂げたのか疑問に思っている...誰でもフロントエンドとバックエンドを展開できるなんて、クレイジーだ。
このプロジェクトが、いつかみなさんがAI Builderを作るまで、私のリストに載っていたのがどれだけ長かったか、何とも言えません。私はWebアプリのコーディングについて何も知りません。0とそこです。私の夢である仲間を助けるプロジェクトは、LIVEです。Whoo!
Hostinger Horizonsは、他のどんなサービスと比べても本当に革命的です。自分のWebアプリにブログ用のサブドメインを設定するのも、驚くほど簡単でした。
Hostinger AI Builderでプロンプトを入力するだけでWebアプリが作れるようになりました。本当にかっこいい！
Hostinger Horizonsは本当に革命的です！ノーコードのAIアプリビルダーで、数分で高品質なWebサイトやアプリが作れます。デザインもコーディングも文章の作成もAIにお任せできます。ぜひ一度試してみてください。
まるで一流のWeb開発者やソフトウェア開発者がそばにいて、思い描いたものを何でも形にしてくれるかのようです。
Hostinger Horizonsを使えばサイトもWebアプリも思いのままに。従来のサイト作成ツールとは一味違う、多機能なツールです。