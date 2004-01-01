アイデアをカタチにする充実の機能

Hostinger Horizonsの強力な機能をぜひご体験ください。WebサイトもWebアプリも、これまでにないほどスピーディーかつ簡単に構築できます。もちろん、コードは一切不要です。
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クレジットカード登録不要

拡張を前提とした柔軟な設計

ノーコードプラットフォーム
ノーコードプラットフォーム

コードを一行も書かずにプロジェクトの立ち上げが可能に。希望する内容を説明するだけで、AIがデザインから機能の実装まで自動で対応します。

連携
連携

Webサイトをもっと充実させましょう！HorizonsはStripe、PayPal、Google AdSenseなどに対応しており、それぞれに簡単な設定ガイドが用意されているので、初心者でも簡単にさまざまなツールを導入できます。

ワンクリックで公開
ワンクリックで公開

手軽に立ち上げられます。WebサイトやWebアプリのテスト・調整・公開がわずか数分で完了！

AI搭載
AI搭載

AI Builderを使えば、AIがすでにアプリに組み込まれています。チャットボット、画像ジェネレーター、スマートアシスタントを追加できます。アカウント、セットアップ、驚きの課金は必要ありません。

最新のLLM
最新のLLM

最先端の大規模言語モデルにより、スピードと創造性を両立できます。

統合型バックエンド
統合型バックエンド

ユーザーログイン、データストレージ、自動メール配信など、さまざまな機能を備えたアプリを構築できます。追加の設定や外部サービスへの登録は一切不要です。

テキスト編集モード
テキスト編集モード

テキストコンポーネントをリアルタイムでカスタマイズできる直感的なUI。

画像からデザインを生成
画像からデザインを生成

画像をアップロードするだけでデザインが完成！参考画像から、すぐに公開できるWebページが生成されます。

SEOの最適化機能を標準搭載
SEOの最適化機能を標準搭載

Hostinger AI Builderは、ビルドするすべてのプロジェクトで、確実に発見できるようにします。 Google検索からChatGPTまで、あらゆる機能がカバーされます。

コード編集
コード編集

生成されたコードへのアクセス制限がありません。いつでも直に編集できます。

ウェブサイトクローナー
ウェブサイトクローナー

任意のURLを貼り付けるだけで、AIが完全に編集可能なプロジェクトとしてサイトを再現します。これにより、数分で再設計、最新化、または移行作業を開始できます。

アイデアをカタチにしてみませんか？

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さまざまなニーズに対応したAIパートナー

Hostinger Horizonsは、プロジェクトの構築から管理、公開、そして拡張まで、制作のすべての工程をサポートします。

公開＆更新

ワンクリックで公開が可能。いつでも更新でき、設定や再デプロイは不要です。

自動エラー修正

何かが壊れた場合、AI Builderは問題を自動的に検出して修正するのに役立ちます。

バージョンの復元

ワンクリックでいつでも過去のバージョンに戻せます。バージョン管理ツールは必要ありません。

SEO対策

SEOのベストプラクティスが標準で備わっているため、プラグインや追加設定なしでWebサイトの検索順位を上げられます。

AIチャット

変更内容や新機能の要望を言葉で伝えるだけで、AIが瞬時にプロジェクトを更新します。難しい操作は一切ありません。

料金プラン

30日間の返金保証

いつでもキャンセル可能

年中無休のサポート体制

80％オフ
Premium
ポートフォリオや履歴書、ブログ、リンクまとめページなどの作成向け
1,499
299/月
プランを選択
48ヶ月の通常価格71,952円のところ、14,352円でご提供中。更新時の価格は1,299円/月になります。
最大3件のWebサイトを作成可能
2 mailboxes per website - free for 1 year
独自ドメイン（1年間無料）
サイト作成用のAIクレジット：5
400種類以上のWebサイトテンプレート
高速・安全なレンタルサーバー
Kodeeによるチャットボットサポート
特別価格 • 78％オフ
無制限
サイトを無制限に作成でき、AIツールやEC機能を備えた成長中のビジネス向けの柔軟なプラン
2,099
469/月
プランを選択
48ヶ月の通常価格100,752円のところ、22,512円でご提供中。更新時の価格は1,899円/月になります。
Unlimited websites
サイトごとのメールボックス数が無制限（1年間無料）
独自ドメイン（1年間無料）
サイト作成用のAIクレジット：15
400種類以上のWebサイトテンプレート
高速・安全なレンタルサーバー
年中無休の優先的なカスタマーサポート
AIエージェント用クレジット：500
EC機能を使ったオンライン販売
リーチを使ったメールマーケティング
このプランを選ぶ理由
長期プロジェクト向けの充実したソリューションです。必要なものがすべて含まれています。
71％オフ
Cloud Startup
最大限のパフォーマンスと拡張性を必要とするビジネス向け
4,379
1,249/月
プランを選択
48ヶ月の通常価格210,192円のところ、59,952円でご提供中。更新時の価格は4,069円/月になります。
Unlimited websites
サイトごとのメールボックス数が無制限（1年間無料）
独自ドメイン（1年間無料）
サイト作成用のAIクレジット：15
400種類以上のWebサイトテンプレート
高速・安全なレンタルサーバー
年中無休の優先的なカスタマーサポート
AIエージェント用クレジット：1000
EC機能を使ったオンライン販売
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ポートフォリオや履歴書、ブログ、リンクまとめページなどの作成向け
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48ヶ月の通常価格71,952円のところ、14,352円でご提供中。更新時の価格は1,299円/月になります。
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2 mailboxes per website - free for 1 year
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サイト作成用のAIクレジット：5
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無制限
サイトを無制限に作成でき、AIツールやEC機能を備えた成長中のビジネス向けの柔軟なプラン
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サイト作成用のAIクレジット：15
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年中無休の優先的なカスタマーサポート
AIエージェント用クレジット：1000
EC機能を使ったオンライン販売
リーチを使ったメールマーケティング

無制限で利用できる機能には、当社の公正利用ポリシーが適用されます。

すべてのプランが前払いで決済されます。月額料金は合計金額を購入するプランの月数で割った金額となります。

Horizonsを利用したユーザーの声をご紹介

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibeコーディングは開発を45％短縮し、Hostinger AI Builderのようなツールは、自然言語を数週間ではなく数時間で実用的なプロトタイプに変換します。 ソフトウェア構築への参入障壁は劇的に低くなります。

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

最近、新しい@Hostinger HorizonsのAIアプリビルダーを試す機会がありましたが、とても感動しました。😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizonsは、数百万ドル規模の価値があるアプリを効率的に作れるノーコードツールかもしれません。

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
デジタルスペシャリスト

Hostinger Horizonsは、新しいサービスやビジネスのアイデアを本格的に展開する前に、試作品を簡単に作ってテストできる革新的な仕組みです。

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

HostingerのAI Builderを使って、ウェブサイトや顧客のために欲しいものを構築するのがどれほど簡単か信じられないでしょう！

Albert Bermejo
Albert Bermejo
コンテンツクリエイター

Hostinger Horizonsはアイデアを具体化できるツールです。言葉で説明するだけで、完成品が生成されます。

techmano
techmano
@nice_gamin60974

@Hostinger AI Builderで物事が進んでいくのが大好き！ 新しいAIアップデートは、対話するのがとても楽しく、私だけでなく、他の多くの人たちも知っているゲームチェンジャーになりました。

RameshR
RameshR
@rezmeram

HostingerがどうやってAI Builderをやり遂げたのか疑問に思っている...誰でもフロントエンドとバックエンドを展開できるなんて、クレイジーだ。

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

このプロジェクトが、いつかみなさんがAI Builderを作るまで、私のリストに載っていたのがどれだけ長かったか、何とも言えません。私はWebアプリのコーディングについて何も知りません。0とそこです。私の夢である仲間を助けるプロジェクトは、LIVEです。Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
創業者

Hostinger Horizonsは、他のどんなサービスと比べても本当に革命的です。自分のWebアプリにブログ用のサブドメインを設定するのも、驚くほど簡単でした。

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Hostinger AI Builderでプロンプトを入力するだけでWebアプリが作れるようになりました。本当にかっこいい！

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Hostinger Horizonsは本当に革命的です！ノーコードのAIアプリビルダーで、数分で高品質なWebサイトやアプリが作れます。デザインもコーディングも文章の作成もAIにお任せできます。ぜひ一度試してみてください。

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

まるで一流のWeb開発者やソフトウェア開発者がそばにいて、思い描いたものを何でも形にしてくれるかのようです。

Brooks Boshears
Brooks Boshears
起業家

Hostinger Horizonsを使えばサイトもWebアプリも思いのままに。従来のサイト作成ツールとは一味違う、多機能なツールです。

始める上で役立つリソース

チュートリアル

Hostinger Horizonsを使用した開発の手順を順を追って説明します。

ナレッジベース

さまざまな技術的な質問にお答えします。

動画（英語）

視覚的にわかりやすく解説して、インスピレーションを提供します。

コミュニティ

他の人とつながり、アイデアを共有し、共に成長しましょう。

プライバシーへの配慮

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