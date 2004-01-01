AIでアイデアを数分で本格的なプロトタイプに
AIでアイデアを実際に機能するプロトタイプに
アイデアを伝えるだけ
実際の操作感を確認
リンクで簡単に共有
チャットで変更を反映
本格的なプレビューを作成
そのまま本番公開へ拡張
AIを使ったインタラクティブなプロトタイプ作成手順
アイデアを説明する
チャットを続けて、磨き上げる
共有して、フィードバック収集
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Horizonsを利用したユーザーの声をご紹介
Vibeコーディングは開発を45％短縮し、Hostinger AI Builderのようなツールは、自然言語を数週間ではなく数時間で実用的なプロトタイプに変換します。 ソフトウェア構築への参入障壁は劇的に低くなります。
最近、新しい@Hostinger HorizonsのAIアプリビルダーを試す機会がありましたが、とても感動しました。😎
Hostinger Horizonsは、数百万ドル規模の価値があるアプリを効率的に作れるノーコードツールかもしれません。
Hostinger Horizonsは、新しいサービスやビジネスのアイデアを本格的に展開する前に、試作品を簡単に作ってテストできる革新的な仕組みです。
HostingerのAI Builderを使って、ウェブサイトや顧客のために欲しいものを構築するのがどれほど簡単か信じられないでしょう！
Hostinger Horizonsはアイデアを具体化できるツールです。言葉で説明するだけで、完成品が生成されます。
@Hostinger AI Builderで物事が進んでいくのが大好き！ 新しいAIアップデートは、対話するのがとても楽しく、私だけでなく、他の多くの人たちも知っているゲームチェンジャーになりました。
HostingerがどうやってAI Builderをやり遂げたのか疑問に思っている...誰でもフロントエンドとバックエンドを展開できるなんて、クレイジーだ。
このプロジェクトが、いつかみなさんがAI Builderを作るまで、私のリストに載っていたのがどれだけ長かったか、何とも言えません。私はWebアプリのコーディングについて何も知りません。0とそこです。私の夢である仲間を助けるプロジェクトは、LIVEです。Whoo!
Hostinger Horizonsは、他のどんなサービスと比べても本当に革命的です。自分のWebアプリにブログ用のサブドメインを設定するのも、驚くほど簡単でした。
Hostinger AI Builderでプロンプトを入力するだけでWebアプリが作れるようになりました。本当にかっこいい！
Hostinger Horizonsは本当に革命的です！ノーコードのAIアプリビルダーで、数分で高品質なWebサイトやアプリが作れます。デザインもコーディングも文章の作成もAIにお任せできます。ぜひ一度試してみてください。
まるで一流のWeb開発者やソフトウェア開発者がそばにいて、思い描いたものを何でも形にしてくれるかのようです。
Hostinger Horizonsを使えばサイトもWebアプリも思いのままに。従来のサイト作成ツールとは一味違う、多機能なツールです。
AIプロトタイピングに関するよくある質問
AIプロトタイピングとは何ですか？
AIプロトタイピングとは、AIを活用してアイデアをアプリやWebサイトの実用的でインタラクティブなプレビューに変えるプロセスです。AIがデザイン、レイアウト、機能の構築をサポートするため、デザインツールに何週間も費やしたり、開発者の対応を待ったりする必要はありません。作りたいものを説明するだけで、AIが数分で形にします。Horizonsで作成するプロトタイプは単なるモックアップではなく、実際に動作し、共有も可能なプレビューです。本格的な開発に進む前に、テストや改善を行えます。
プロトタイピングの流れについて詳しく知りたい方は、ソフトウェアプロトタイピングガイド（英語）をご覧ください。
AI Builder AIプロトタイピングは誰のために？
完全な開発にコミットする前に、視覚化、テスト、または共有したいアイデアを持っている人。これには次のものが含まれます。
- 創業者や起業家–開発に費やす前に、投資家やアーリーユーザーとコンセプトを検証します。
- プロダクトマネージャー–利害関係者を調整し、改訂ラウンドを削減するために、要件をインタラクティブなプロトタイプに変換します。
- フリーランスや代理店–プロジェクトを構築する前に、プロジェクトがどのように見え、機能するかをクライアントに正確に示します。
- デザイナー–開発者を待たずにコンセプトに命を吹き込むことができます。
- アイデアを持っている人なら誰でも、それを記述できればAI Builderで構築できます。
デザインスキルもコーディング知識も、技術的な背景も必要ありません。
ワイヤーフレームとプロトタイプの違いは？
ワイヤーフレームは基本的な視覚的青写真です。スタイルやインタラクティブ性なしで、ページの構造とレイアウトを示します。プロトタイプは、さらに先に進み、実際の操作、実際のコンテンツ、機能的なデザインなど、見た目も感触も本物そっくりです。AI Builderを使用すると、ワイヤーフレームの段階を完全にスキップして、必要なものを記述するだけで、完全にインタラクティブなプロトタイプに直行できます。
プロトタイプとMVPの違いは？
プロトタイプとMVPは混同されることがよくありますが、目的は異なります。
プロトタイプは、アイデアを可視化して検証するためのものです。本格的な開発に進む前に、関係者、投資家、ユーザーなどに共有してフィードバックを集めるための、操作できるプレビューです。すべての機能が完成している必要はなく、一般公開できる状態である必要もありません。
一方、MVPは実際に動作する最初のプロダクトです。リリースし、初期ユーザーを獲得し、実際の利用状況から学ぶために必要な最小限の機能を備えています。
つまり、プロトタイプはアイデアを検証するために作り、MVPは実際の市場で試すために作ります。Horizonsなら、その両方に対応できます。まずプロトタイプを作成し、フィードバックを集め、ゼロから作り直すことなく、本格的に使えるプロダクトへと拡張できます。詳しくは、プロトタイプとMVPの違いに関するガイド（英語）を参照してください。
プロトタイプの作成にデザインスキルやコーディングの知識は必要ですか？
まったくありません。AI Builderでは、対話的なアプローチで構築します。多くの場合、バイブコーディングと呼ばれます。欲しいものを平易な言葉で記述するだけで、AIがリアルタイムで構築します。レイアウトを調整したいですか？ただ尋ねるだけです。ユーザーフローを変更する必要がありますか？説明してください。この概念を初めて使用する場合は、バイブコーディングガイドで、必要なすべての情報を確認できます。
プロトタイプを共有してフィードバックを集める方法は？
プロトタイプの準備ができたら公開し、関係者、投資家、クライアント、テストユーザーなどにリンクで共有できます。共有相手はプロトタイプを実際に操作でき、そのフィードバックをもとに、Horizonsとチャットするだけでさらに改善を重ねられます。
プロトタイプをプロダクトとして本番公開できますか？
もちろんです。ここが、Horizonsと従来のプロトタイピングツールの大きな違いです。プロトタイプをそのまま公開したいときは、ワンクリックでWebサイトやアプリとして本番公開できます。レンタルサーバー、独自ドメイン、ビジネスメールはすべてプランに含まれています。
さらに、Horizonsには統合バックエンドが組み込まれているため、データベース、ユーザーアカウント、ファイルストレージもプロトタイプの段階から利用できます。サービスの拡大に必要な機能が最初からそろっているため、ゼロから作り直したり、外部ツールを追加したりする必要はありません。
AI Builderプロトタイプビルダーでプロトタイプを作る場合、費用はいくらですか？
無料で始められ、クレジットカードの登録は不要です。ログインすると、すぐに構築を始められるよう5 AIクレジットが付与されます。クレジットの使用量は、各プロンプトの複雑さによって異なります。簡単な調整であれば1クレジット未満で済み、大規模な構築ではより多くのクレジットが必要になる場合があります。無料クレジットは、プロトタイプの要件を伝え、実際に動作する様子を確認し、Horizonsの使い心地を実際に体験するのに十分です。公開する準備ができたら、有料プランのいずれかに切り替えるだけです。ホスティングとドメインはすでに含まれているため、追加の設定は不要です。公開ボタンを押すだけで、プロトタイプを公開できます。