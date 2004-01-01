AIが切り拓く新時代のMVP開発

AIとチャットするだけで、アイデアを数分で実用的かつ共有可能なプロダクトに。コーディングも開発者も不要です。
無料で始める

クレジットカード登録不要

AIが切り拓く新時代のMVP開発

低リスクで始めるMVP開発

アイデアの検証から公開、成長まで、自信を持って進めるために必要なものがすべて揃っています。

アイデアを数分で実用的なMVPに

どれほど優れたアイデアでも、収益化できるかは試してみるまでわかりません。AIとチャットするだけで、数分で実用的なMVPを作成できます。コーディングも、開発者への依頼も不要です。
アイデアを数分で実用的なMVPに

公開も拡大もスムーズに

ワンクリックで公開できます。ホスティング、ドメイン、ビジネスメール込みで、サードパーティツールなしですぐに始められます。

公開も拡大もスムーズに

事業拡大にも即対応

データベース、ユーザーアカウント、ファイルストレージを標準搭載。規模を拡大する段階になっても、必要な機能がすでに揃っています。

事業拡大にも即対応

開発コストを大幅に削減

従来のMVP開発には数千のコストがかかる AI Builderでは、1つのシンプルなサブスクリプションですべてをカバーできるため、金銭的なリスクなしにアイデアをテストできます。
開発コストを大幅に削減

アイデアを数分で実用的なMVPに

どれほど優れたアイデアでも、収益化できるかは試してみるまでわかりません。AIとチャットするだけで、数分で実用的なMVPを作成できます。コーディングも、開発者への依頼も不要です。
アイデアを数分で実用的なMVPに

公開も拡大もスムーズに

ワンクリックで公開できます。ホスティング、ドメイン、ビジネスメール込みで、サードパーティツールなしですぐに始められます。

公開も拡大もスムーズに

事業拡大にも即対応

データベース、ユーザーアカウント、ファイルストレージを標準搭載。規模を拡大する段階になっても、必要な機能がすでに揃っています。

事業拡大にも即対応

開発コストを大幅に削減

従来のMVP開発には数千のコストがかかる AI Builderでは、1つのシンプルなサブスクリプションですべてをカバーできるため、金銭的なリスクなしにアイデアをテストできます。
開発コストを大幅に削減

プロンプト1つでアイデアを実現

Hostinger Horizonsで作成できるMVPの例をご紹介します。本格開発に進む前に、実際のユーザーを通じてアイデアを検証できます。
低リスクで始めるMVP開発

SaaSプロダクトのMVP

請求書作成ツールやプロジェクト管理ツールから、予約プラットフォーム、業種特化型のCRMまで。ユーザーログインやStripe決済機能を備えた、実際に使えるバージョンを構築し、わずか数日でリリースできます。
清掃サービスの予約アプリ、フリーランス向けマッチングサービス、犬の散歩代行プラットフォームなど、需要と提供者をつなぐオンデマンドサービスを構築できます。
承認ワークフロー、レポートダッシュボード、独自の管理ツールなど。ユーザーログインとデータベース機能を備えた必要最小限のバージョンを構築し、本格開発に進む前にチーム内で検証できます。
サプリメントブランド、デジタル商品の販売サイト、特定ジャンルのアパレルブランドなど。Online Store連携を使って必要最小限のオンラインストアを立ち上げ、在庫を仕入れる前に、ターゲット市場で実際に購入されるかを検証できます。

MVPの開発方法

01

アイデアを説明する

MVPで実現したい内容をAIに伝えます。解決したい課題、主要な機能、想定ユーザーを説明するだけで、数分で形になっていきます。
02

ワンクリックで公開

決済、ログインなどの機能を連携したら、ワンクリックで公開できます。ホスティング、ドメイン、SEO設定も含まれているため、技術的なセットアップは不要です。
03

検証と改善

MVPを実際のユーザーに使ってもらい、フィードバックを集め、得られた学びをもとに調整できます。プロダクトとしての手応えを感じるまで、改善を重ねましょう。

もっとサポートが必要ですか？

わかりやすいチュートリアル記事や使い方ガイド、ステップごとの解説など豊富なリソースをご用意。初心者からAIの専門家に短期間でスキルアップ。初めてのAIプロジェクト構築に必要な情報が揃っています。
入門ガイド

入門ガイド

チュートリアル記事
動画
プロンプトを上手く書くコツ

プロンプトを上手く書くコツ

チュートリアル記事
動画
絶対避けたいミス

絶対避けたいミス

チュートリアル記事
動画

ビジネスに役立つHorizonsの活用例

プロトタイプ

SaaSアプリケーション

社内ビジネスツール

カスタムAIツール

カスタムCRM

予約アプリ

Horizonsを利用したユーザーの声をご紹介

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibeコーディングは開発を45％短縮し、Hostinger AI Builderのようなツールは、自然言語を数週間ではなく数時間で実用的なプロトタイプに変換します。 ソフトウェア構築への参入障壁は劇的に低くなります。

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

最近、新しい@Hostinger HorizonsのAIアプリビルダーを試す機会がありましたが、とても感動しました。😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizonsは、数百万ドル規模の価値があるアプリを効率的に作れるノーコードツールかもしれません。

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
デジタルスペシャリスト

Hostinger Horizonsは、新しいサービスやビジネスのアイデアを本格的に展開する前に、試作品を簡単に作ってテストできる革新的な仕組みです。

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

HostingerのAI Builderを使って、ウェブサイトや顧客のために欲しいものを構築するのがどれほど簡単か信じられないでしょう！

Albert Bermejo
Albert Bermejo
コンテンツクリエイター

Hostinger Horizonsはアイデアを具体化できるツールです。言葉で説明するだけで、完成品が生成されます。

techmano
techmano
@nice_gamin60974

@Hostinger AI Builderで物事が進んでいくのが大好き！ 新しいAIアップデートは、対話するのがとても楽しく、私だけでなく、他の多くの人たちも知っているゲームチェンジャーになりました。

RameshR
RameshR
@rezmeram

HostingerがどうやってAI Builderをやり遂げたのか疑問に思っている...誰でもフロントエンドとバックエンドを展開できるなんて、クレイジーだ。

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

このプロジェクトが、いつかみなさんがAI Builderを作るまで、私のリストに載っていたのがどれだけ長かったか、何とも言えません。私はWebアプリのコーディングについて何も知りません。0とそこです。私の夢である仲間を助けるプロジェクトは、LIVEです。Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
創業者

Hostinger Horizonsは、他のどんなサービスと比べても本当に革命的です。自分のWebアプリにブログ用のサブドメインを設定するのも、驚くほど簡単でした。

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Hostinger AI Builderでプロンプトを入力するだけでWebアプリが作れるようになりました。本当にかっこいい！

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Hostinger Horizonsは本当に革命的です！ノーコードのAIアプリビルダーで、数分で高品質なWebサイトやアプリが作れます。デザインもコーディングも文章の作成もAIにお任せできます。ぜひ一度試してみてください。

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

まるで一流のWeb開発者やソフトウェア開発者がそばにいて、思い描いたものを何でも形にしてくれるかのようです。

Brooks Boshears
Brooks Boshears
起業家

Hostinger Horizonsを使えばサイトもWebアプリも思いのままに。従来のサイト作成ツールとは一味違う、多機能なツールです。

MVPを公開してみませんか？

無料で始める

クレジットカード登録不要

MVP作成ツールに関するよくある質問

MVP開発とは、最小限の機能だけを備えた簡易版の製品を作り、実際のユーザーでテストするプロセスのことを指します。これにより、多額のコストをかける前に、実際にユーザーの課題を解決できるかを確認できます。詳細については、当社のMVPガイドをご覧ください。

プロトタイプは、アイデアを可視化するためのものです。実際に構築を始める前に、関係者と共有してフィードバックを集めるためのインタラクティブなプレビューです。一方、MVPはプロダクトとして実際に動作する最初のバージョンで、公開して実際のユーザーにテストしてもらうために必要最低限の機能を備えています。つまり、プロトタイプではコンセプトを検証し、MVPでは現実の環境でアイデアをテストします。詳しくは、プロトタイプとMVPの違いに関するガイドをご覧ください。

Horizonsでは、高度なAIモデルを活用して、ユーザーのプロンプトに基づきコードやデザイン、コンテンツを生成します。これらを統合して動作するWebアプリにすることで、わずか数分でアイデアからMVPを作り上げることが可能となります。

ノーコードのMVPビルダーを使用すると、アイデアを迅速かつ低コストで検証できます。需要があることが証明され、大規模な高度なカスタマイズを正当化できるのであれば、開発者を雇うという選択肢もあります。AIビルダーを使用すると、資金や時間の制約を受けることなく、アイデアを迅速にテストして開発できます。開発者を連れてくる準備ができたら、完全なコードをエクスポートして直接渡すこともできます。ゼロからやり直す必要はありません。

従来のMVP開発には、数十万円の費用と数週間の作業が必要になることがあります。Horizonsなら無料で始められ、クレジットカードの登録は不要です。ログインすると、すぐに構築を始められるよう5 AIクレジットが付与されます。

クレジットの使用量は、各プロンプトの複雑さによって異なります。簡単な調整なら1クレジット未満で済む場合があり、大規模な構築ではより多くのクレジットが必要になる場合があります。無料クレジットは、MVPの要件を伝え、実際に動作する様子を確認し、Horizonsの使い心地を実際に体験するのに十分です。公開する準備ができたら、有料プランに切り替えるだけです。ホスティング、ドメイン、SEO最適化がすべて含まれているため、公開ボタンを押すだけでMVPを公開できます。

クレジットが足りなくなった場合は、いつでも追加できます。使用状況はダッシュボードからご確認ください。

まったくありません。AI Builderは、対話的なアプローチで構築します。これはしばしばバイブコーディングと呼ばれます。構築したいものを平易な言葉で記述するだけで、AIがリアルタイムで実現できます。機能を追加したいですか？ただ尋ねるだけです。ユーザーフローを変更する必要がありますか？説明してください。この概念を初めて使用する場合は、バイブコーディングガイドが必要な情報をすべて説明しています。

最初のMVPは数分で立ち上げることができます。アイデアを説明するだけで、Horizonsがすぐに構築します。その後にかかる時間は、アイデアの複雑さや作り込みの度合いによって異なります。追加・調整したい機能が多いほど使用するプロンプト数は増えますが、どの変更も会話形式で進められます。納得できる状態になったら、ワンクリックで公開できます。

はい。Stripeなどの決済ツールを連携すれば、MVP内でサブスクリプションの販売、サービス料金の請求、一括購入への対応が可能です。

MVPの更新は、作成と同じくらい簡単です。プロジェクトを開いてHorizonsとのチャットを続け、変更したい内容を説明するだけで、あとはHorizonsが対応します。これはバイブコーディング体験の一部であり、開発者は必要ありません。技術的な知識がある場合や、さらに拡張したい場合は、コード全体にアクセスすることもできます。

ローンチ前にMVPをユーザーに共有してフィードバックを集め、改善に活かすことができます。早めにテストして需要を確認し、拡張前にプロダクトをブラッシュアップしましょう。

Horizonsにはレンタルサーバーが含まれているので、MVPが完成したらワンクリックで公開できます。高速で安全なサーバー環境と独自ドメインをすぐにご利用いただけます。

プライバシーへの配慮

このWebサイトでは、サイトが正常に動作するために必要なCookieや、ユーザーのインタラクションに関するデータを収集するCookie、マーケティング目的のCookieを使用しています。承認することで、Cookieポリシーに記載されている広告および分析目的のCookieの使用に同意したことになります。