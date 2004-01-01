従来のMVP開発には、数十万円の費用と数週間の作業が必要になることがあります。Horizonsなら無料で始められ、クレジットカードの登録は不要です。ログインすると、すぐに構築を始められるよう5 AIクレジットが付与されます。

クレジットの使用量は、各プロンプトの複雑さによって異なります。簡単な調整なら1クレジット未満で済む場合があり、大規模な構築ではより多くのクレジットが必要になる場合があります。無料クレジットは、MVPの要件を伝え、実際に動作する様子を確認し、Horizonsの使い心地を実際に体験するのに十分です。公開する準備ができたら、有料プランに切り替えるだけです。ホスティング、ドメイン、SEO最適化がすべて含まれているため、公開ボタンを押すだけでMVPを公開できます。

クレジットが足りなくなった場合は、いつでも追加できます。使用状況はダッシュボードからご確認ください。