AIが切り拓く新時代のMVP開発
低リスクで始めるMVP開発
アイデアを数分で実用的なMVPに
公開も拡大もスムーズに
ワンクリックで公開できます。ホスティング、ドメイン、ビジネスメール込みで、サードパーティツールなしですぐに始められます。
事業拡大にも即対応
データベース、ユーザーアカウント、ファイルストレージを標準搭載。規模を拡大する段階になっても、必要な機能がすでに揃っています。
開発コストを大幅に削減
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プロンプト1つでアイデアを実現
SaaSプロダクトのMVP
オンデマンドサービスのMVP
社内ツールのMVP
特化型ECのMVP
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Horizonsを利用したユーザーの声をご紹介
Vibeコーディングは開発を45％短縮し、Hostinger AI Builderのようなツールは、自然言語を数週間ではなく数時間で実用的なプロトタイプに変換します。 ソフトウェア構築への参入障壁は劇的に低くなります。
最近、新しい@Hostinger HorizonsのAIアプリビルダーを試す機会がありましたが、とても感動しました。😎
Hostinger Horizonsは、数百万ドル規模の価値があるアプリを効率的に作れるノーコードツールかもしれません。
Hostinger Horizonsは、新しいサービスやビジネスのアイデアを本格的に展開する前に、試作品を簡単に作ってテストできる革新的な仕組みです。
HostingerのAI Builderを使って、ウェブサイトや顧客のために欲しいものを構築するのがどれほど簡単か信じられないでしょう！
Hostinger Horizonsはアイデアを具体化できるツールです。言葉で説明するだけで、完成品が生成されます。
@Hostinger AI Builderで物事が進んでいくのが大好き！ 新しいAIアップデートは、対話するのがとても楽しく、私だけでなく、他の多くの人たちも知っているゲームチェンジャーになりました。
HostingerがどうやってAI Builderをやり遂げたのか疑問に思っている...誰でもフロントエンドとバックエンドを展開できるなんて、クレイジーだ。
このプロジェクトが、いつかみなさんがAI Builderを作るまで、私のリストに載っていたのがどれだけ長かったか、何とも言えません。私はWebアプリのコーディングについて何も知りません。0とそこです。私の夢である仲間を助けるプロジェクトは、LIVEです。Whoo!
Hostinger Horizonsは、他のどんなサービスと比べても本当に革命的です。自分のWebアプリにブログ用のサブドメインを設定するのも、驚くほど簡単でした。
Hostinger AI Builderでプロンプトを入力するだけでWebアプリが作れるようになりました。本当にかっこいい！
Hostinger Horizonsは本当に革命的です！ノーコードのAIアプリビルダーで、数分で高品質なWebサイトやアプリが作れます。デザインもコーディングも文章の作成もAIにお任せできます。ぜひ一度試してみてください。
まるで一流のWeb開発者やソフトウェア開発者がそばにいて、思い描いたものを何でも形にしてくれるかのようです。
Hostinger Horizonsを使えばサイトもWebアプリも思いのままに。従来のサイト作成ツールとは一味違う、多機能なツールです。
MVP作成ツールに関するよくある質問
MVP開発とは何ですか？
MVP開発とは、最小限の機能だけを備えた簡易版の製品を作り、実際のユーザーでテストするプロセスのことを指します。これにより、多額のコストをかける前に、実際にユーザーの課題を解決できるかを確認できます。詳細については、当社のMVPガイドをご覧ください。
プロトタイプとMVPの違いは？
プロトタイプは、アイデアを可視化するためのものです。実際に構築を始める前に、関係者と共有してフィードバックを集めるためのインタラクティブなプレビューです。一方、MVPはプロダクトとして実際に動作する最初のバージョンで、公開して実際のユーザーにテストしてもらうために必要最低限の機能を備えています。つまり、プロトタイプではコンセプトを検証し、MVPでは現実の環境でアイデアをテストします。詳しくは、プロトタイプとMVPの違いに関するガイドをご覧ください。
Hostinger HorizonsではMVPの開発にどのようにAIが活用されますか？
Horizonsでは、高度なAIモデルを活用して、ユーザーのプロンプトに基づきコードやデザイン、コンテンツを生成します。これらを統合して動作するWebアプリにすることで、わずか数分でアイデアからMVPを作り上げることが可能となります。
ノーコードMVPビルダーを使うか、開発者を雇うかはどう判断すべきですか？
ノーコードのMVPビルダーを使用すると、アイデアを迅速かつ低コストで検証できます。需要があることが証明され、大規模な高度なカスタマイズを正当化できるのであれば、開発者を雇うという選択肢もあります。AIビルダーを使用すると、資金や時間の制約を受けることなく、アイデアを迅速にテストして開発できます。開発者を連れてくる準備ができたら、完全なコードをエクスポートして直接渡すこともできます。ゼロからやり直す必要はありません。
MVP開発にかかるコストは？
従来のMVP開発には、数十万円の費用と数週間の作業が必要になることがあります。Horizonsなら無料で始められ、クレジットカードの登録は不要です。ログインすると、すぐに構築を始められるよう5 AIクレジットが付与されます。
クレジットの使用量は、各プロンプトの複雑さによって異なります。簡単な調整なら1クレジット未満で済む場合があり、大規模な構築ではより多くのクレジットが必要になる場合があります。無料クレジットは、MVPの要件を伝え、実際に動作する様子を確認し、Horizonsの使い心地を実際に体験するのに十分です。公開する準備ができたら、有料プランに切り替えるだけです。ホスティング、ドメイン、SEO最適化がすべて含まれているため、公開ボタンを押すだけでMVPを公開できます。
クレジットが足りなくなった場合は、いつでも追加できます。使用状況はダッシュボードからご確認ください。
MVPの構築にはコーディングの知識が必要ですか？
まったくありません。AI Builderは、対話的なアプローチで構築します。これはしばしばバイブコーディングと呼ばれます。構築したいものを平易な言葉で記述するだけで、AIがリアルタイムで実現できます。機能を追加したいですか？ただ尋ねるだけです。ユーザーフローを変更する必要がありますか？説明してください。この概念を初めて使用する場合は、バイブコーディングガイドが必要な情報をすべて説明しています。
Horizons AIのMVPビルダーでMVPを作成するには、どのくらい時間がかかりますか？
最初のMVPは数分で立ち上げることができます。アイデアを説明するだけで、Horizonsがすぐに構築します。その後にかかる時間は、アイデアの複雑さや作り込みの度合いによって異なります。追加・調整したい機能が多いほど使用するプロンプト数は増えますが、どの変更も会話形式で進められます。納得できる状態になったら、ワンクリックで公開できます。
MVPを収益化することは可能ですか？
はい。Stripeなどの決済ツールを連携すれば、MVP内でサブスクリプションの販売、サービス料金の請求、一括購入への対応が可能です。
公開後に変更が必要になった場合はどうすればいいですか？
MVPの更新は、作成と同じくらい簡単です。プロジェクトを開いてHorizonsとのチャットを続け、変更したい内容を説明するだけで、あとはHorizonsが対応します。これはバイブコーディング体験の一部であり、開発者は必要ありません。技術的な知識がある場合や、さらに拡張したい場合は、コード全体にアクセスすることもできます。
MVPをテストするにはどうすればいいですか？
ローンチ前にMVPをユーザーに共有してフィードバックを集め、改善に活かすことができます。早めにテストして需要を確認し、拡張前にプロダクトをブラッシュアップしましょう。
Webアプリをホスティングする方法は？
Horizonsにはレンタルサーバーが含まれているので、MVPが完成したらワンクリックで公開できます。高速で安全なサーバー環境と独自ドメインをすぐにご利用いただけます。