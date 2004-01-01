WebサイトやWebアプリを簡単に強化

Hostinger AI Builderは、支払い、ユーザーアカウント、分析などの必須サービスとプロジェクトを簡単に接続できます。
無料で始める
プランを比較

シームレスな統合

Hostinger Horizonsでは、成長や拡張に必要なツールをサイトやアプリに統合することができます。技術的な手間は不要で、やりたいことを伝えるだけで、AIがすべて対応します。

ログインや決済、収益化の機能が必要ですか？Hostinger HorizonsはSupabase、Stripe、AdSenseなどのサービスを統合しており、その他のツールも必要に応じて連携可能です。

無料で始める
シームレスな統合

統合により機能拡充も簡単に

Supabase統合 – ユーザー管理を簡素化

Supabase統合 – ユーザー管理を簡素化

ユーザーアカウントの追加、安全なログインの有効化、動的データの保存も簡単に行えます。Supabaseがバックエンド開発なしでパーソナライズされた体験を実現します。
Stripeでオンライン決済を簡単に導入。デジタルストアやサブスク、サービスの支払いもすぐに開始でき、開発者は不要です。
Google AdSenseを連携して、関連性の高い広告を表示。WebサイトやWebアプリへのアクセスを収益化しましょう。
オンラインでの視認性と検索ランキングを向上 Hostinger AI BuilderにはSEO機能が組み込まれており、より多くのユーザーが簡単にウェブサイトやウェブアプリを発見できます。
他にはない機能が必要ですか？ AI Builderに接続先を指示するだけで、AIがセットアッププロセスをガイドし、無限の拡張の機会を引き出します。

Horizonsを利用したユーザーの声をご紹介

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibeコーディングは開発を45％短縮し、Hostinger AI Builderのようなツールは、自然言語を数週間ではなく数時間で実用的なプロトタイプに変換します。 ソフトウェア構築への参入障壁は劇的に低くなります。

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

最近、新しい@Hostinger AI Builderツールを試す機会があり、感銘を受けたと言わざるを得ません。

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger AI Builderは、100万ドルのアプリを構築するのに最も効率的なバイブコードツールかもしれません。

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
デジタルスペシャリスト

Hostinger AI Builderは、MVPを作成し、アイデアを試すための新しい革新的な方法です。

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

HostingerのAI Builderを使って、ウェブサイトや顧客のために欲しいものを構築するのがどれほど簡単か信じられないでしょう！

Albert Bermejo
Albert Bermejo
コンテンツクリエイター

Hostinger AI Builderは、思いついたアイデアを構築できるツールです。説明するだけで、すぐに機能します。

techmano
techmano
@nice_gamin60974

@Hostinger AI Builderで物事が進んでいくのが大好き！ 新しいAIアップデートは、対話するのがとても楽しく、私だけでなく、他の多くの人たちも知っているゲームチェンジャーになりました。

RameshR
RameshR
@rezmeram

HostingerがどうやってAI Builderをやり遂げたのか疑問に思っている...誰でもフロントエンドとバックエンドを展開できるなんて、クレイジーだ。

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

このプロジェクトが、いつかみなさんがAI Builderを作るまで、私のリストに載っていたのがどれだけ長かったか、何とも言えません。私はWebアプリのコーディングについて何も知りません。0とそこです。私の夢である仲間を助けるプロジェクトは、LIVEです。Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
創業者

Hostinger AI Builderは、他のすべてと比較して、本当に画期的なものです。ブログのサブドメインをウェブアプリに設定するのはとても簡単でした。「すごい！

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Hostinger AI Builderでプロンプトを入力するだけでWebアプリが作れるようになりました。本当にかっこいい！

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Hostinger AI Builderを試してみましたが、これは画期的なものです！このノーコードAIアプリビルダーは、デザイン、コード、ライティングを数分でこなし、洗練されたウェブサイトとアプリを作成します。試してみる価値があります。

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

まるで一流のWeb開発者やソフトウェア開発者がそばにいて、思い描いたものを何でも形にしてくれるかのようです。

Brooks Boshears
Brooks Boshears
起業家

Hostinger AI Builderを使えば、かなり素晴らしいものを構築できます。一般的なウェブサイトビルダーとは異なり、それ以上の機能を持っています。

アイデアをカタチにしてみませんか？

無料で始める

クレジットカード登録不要

プランを比較

役立つ資料まとめ

包括的なチュートリアル、ハウツーガイド、ステップバイステップの説明をご用意しました。初心者からAIのプロまで、あっという間にAIをマスターできます。初めてのAIプロジェクトの構築に必要な情報など、あらゆる情報が揃っています。
入門ガイド

入門ガイド

チュートリアル記事
動画（英語）
絶対避けたいミス

絶対避けたいミス

チュートリアル記事
動画（英語）
プロンプトを上手く書くコツ

プロンプトを上手く書くコツ

チュートリアル記事
動画（英語）

プライバシーへの配慮

このWebサイトでは、サイトが正常に動作するために必要なCookieや、ユーザーのインタラクションに関するデータを収集するCookie、マーケティング目的のCookieを使用しています。承認することで、Cookieポリシーに記載されている広告および分析目的のCookieの使用に同意したことになります。