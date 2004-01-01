SaaSアプリケーション開発が驚くほど簡単に
HorizonsのノーコードSaaSビルダーでより高速＆簡単に構築
オールインワン型AIパートナー
作成から公開までこれひとつで
レンタルサーバー、ドメイン、メール、SEO最適化まですべて含まれているため、別途アカウントの作成や複雑な設定は不要です。
バックエンドまで対応
データベース、ユーザーアカウント、ファイルストレージが揃っているため、外部ツールなしで本格的なSaaSをすぐに構築できます。
初日から収益化
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コード不要で発想をカタチにできるSaaSソリューション
教育向けマイクロSaaS
CRM Webアプリ
SNS投稿作成ツール
レストラン予約用Webアプリ
フィットネス向けマイクロSaaS
ポッドキャストWebアプリ
会員専用サイト
SaaSアプリケーションの作成方法
アイデアを説明する
カスタマイズとテスト
ワンクリックで公開
テンプレートを選んで自分好みにカスタマイズ
種類豊富なテンプレート集
Live Q&A tool
Real estate CRM
Quiz maker (modern)
詳しい解説はこちらから
Horizonsを利用したユーザーの声をご紹介
Vibeコーディングは開発を45％短縮し、Hostinger AI Builderのようなツールは、自然言語を数週間ではなく数時間で実用的なプロトタイプに変換します。 ソフトウェア構築への参入障壁は劇的に低くなります。
最近、新しい@Hostinger HorizonsのAIアプリビルダーを試す機会がありましたが、とても感動しました。😎
Hostinger Horizonsは、数百万ドル規模の価値があるアプリを効率的に作れるノーコードツールかもしれません。
Hostinger Horizonsは、新しいサービスやビジネスのアイデアを本格的に展開する前に、試作品を簡単に作ってテストできる革新的な仕組みです。
HostingerのAI Builderを使って、ウェブサイトや顧客のために欲しいものを構築するのがどれほど簡単か信じられないでしょう！
Hostinger Horizonsはアイデアを具体化できるツールです。言葉で説明するだけで、完成品が生成されます。
@Hostinger AI Builderで物事が進んでいくのが大好き！ 新しいAIアップデートは、対話するのがとても楽しく、私だけでなく、他の多くの人たちも知っているゲームチェンジャーになりました。
HostingerがどうやってAI Builderをやり遂げたのか疑問に思っている...誰でもフロントエンドとバックエンドを展開できるなんて、クレイジーだ。
このプロジェクトが、いつかみなさんがAI Builderを作るまで、私のリストに載っていたのがどれだけ長かったか、何とも言えません。私はWebアプリのコーディングについて何も知りません。0とそこです。私の夢である仲間を助けるプロジェクトは、LIVEです。Whoo!
Hostinger Horizonsは、他のどんなサービスと比べても本当に革命的です。自分のWebアプリにブログ用のサブドメインを設定するのも、驚くほど簡単でした。
Hostinger AI Builderでプロンプトを入力するだけでWebアプリが作れるようになりました。本当にかっこいい！
Hostinger Horizonsは本当に革命的です！ノーコードのAIアプリビルダーで、数分で高品質なWebサイトやアプリが作れます。デザインもコーディングも文章の作成もAIにお任せできます。ぜひ一度試してみてください。
まるで一流のWeb開発者やソフトウェア開発者がそばにいて、思い描いたものを何でも形にしてくれるかのようです。
Hostinger Horizonsを使えばサイトもWebアプリも思いのままに。従来のサイト作成ツールとは一味違う、多機能なツールです。
SaaSアプリケーション開発に関するよくある質問
SaaSアプリケーション開発とは何ですか？
SaaS（software as a service）アプリケーション開発とは、ユーザーがWebブラウザからアクセスできるクラウドベースのツールやサービスを作成することです。通常、こうしたサービスはサブスクリプション形式で提供されます。従来のソフトウェアとは異なり、SaaSアプリはダウンロードやインストールが不要で、すべてオンラインで動作します。
スタートアップに適した機会を探している方は、ぜひSaaSのアイデア集（英語）を参考にしてください。
SaaSアプリを構築するにはコーディングの知識が必要ですか？
いいえ。Horizonsなら、HTML、CSS、フレームワークを学ぶ必要はありません。Horizonsでは、一般的にバイブコーディングと呼ばれる対話型の開発方法を採用しています。SaaSアプリで実現したいことを自分の言葉で説明するだけで、AIがリアルタイムで構築します。新機能を追加したい場合は、そのまま依頼するだけです。ユーザーフローを変更したい場合も、内容を説明するだけで対応できます。このコンセプトが初めての方は、バイブコーディングガイド（英語）で必要な情報を確認できます。
アイデアの参考として、HostingerおすすめのマイクロSaaSの活用例（英語）もご覧ください。
SaaSアプリの構築にはどれくらいの費用がかかりますか？
コストは採用する方法によって異なります。自分でコーディングする場合は費用を抑えられる一方で時間がかかり、開発者に依頼すると高額になることがあります。Hostinger HorizonsのようなノーコードSaaSビルダーなら、有料プランは299円/月から利用でき、多額の初期投資なしにSaaS製品を構築、テスト、公開できます。
無料で始めることも可能で、クレジットカードの登録は不要です。ログインすると、すぐに構築を始められるよう5 AIクレジットが付与されます。クレジットの使用量は、各プロンプトの複雑さによって異なります。簡単な調整なら1クレジット未満で済む場合があり、大規模な構築ではより多くのクレジットが必要になる場合があります。無料クレジットは、SaaSアプリの要件を伝え、実際に動作する様子を確認し、Horizonsの使い心地を実際に体験するのに十分です。
公開する準備ができたら、有料プランに切り替えるだけです。ホスティング、ドメイン、SEO最適化がすべて含まれているため、公開ボタンを押すだけでSaaSアプリを公開できます。
クレジットが足りなくなった場合は、いつでも追加できます。使用状況はダッシュボードからご確認ください。
SaaSアプリを収益化するにはどうすればいいですか？
SaaSアプリの収益化は、月次サブスクリプション、階層型プレミアムプラン、アプリ内課金、広告で実現できます。Hostinger AI BuilderはStripeなどの決済システムと統合されているため、課金設定が容易になります。
SaaSアプリはどのようにマーケティングするべきですか？
効果的なSaaSマーケティングには、SEO、ソーシャルメディアキャンペーン、有料広告、メールマーケティング、インフルエンサーとのパートナーシップなどが含まれます。ターゲットオーディエンスを特定し、アプリの価値を明確に伝えることが重要です。
詳しくは、SaaSマーケティングガイド（英語）をご覧ください。
SaaSとマイクロSaaSの違いは？
マイクロSaaSとは、ニッチな市場に特化した高度に専門化されたSaaSアプリケーションで、多くの場合、小規模なチームや単独の創業者によって構築・運営されています。このようなWebサイトは、立ち上げや管理が比較的容易です。
さらに詳しく知りたい方は、マイクロSaaSガイドをご覧ください。
SaaSアプリを維持するにはどうすればいいですか？
メンテナンスには、アプリの定期的なアップデート、バグ修正、セキュリティの向上、新機能の追加が含まれます。Hostinger AI Builderは、アップデート、ホスティング、監視を1つのシームレスなプラットフォームにバンドルすることで、これを簡素化します。
SaaSアプリをテストするにはどうすればいいですか？
テストは、バグを発見し、SaaSアプリが複数のデバイスで動作することを保証するのに役立ちます。機能を手動でテストすることも、自動テストツールを使用することもできます。Hostinger Horizonsでは、公開前にサンドボックス環境でプレビューとテストを行うことができます。
SaaSアプリのセキュリティ対策にはどのようなものがありますか？
SaaSの安全性を維持するには、強力な認証システムの導入、SSLの適用、脆弱性の定期的な監視などを実施し、ユーザーデータの保護に努めましょう。Hostinger Horizonsは、主要なセキュリティ機能を標準装備しており、安心してサービスを開始できるようサポートします。
SaaSアプリをデプロイしてホストするにはどうすればいいですか？
従来、デプロイメントとホスティングには、サーバーのセットアップ、環境設定、ドメイン管理が必要でした。Hostinger Horizonsでは、これらがすべて統合されており、ホスティング、独自ドメイン、SSLが含まれた環境で、構築から公開まで一つの場所で行えます。