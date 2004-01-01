テストは、バグを発見し、SaaSアプリが複数のデバイスで動作することを保証するのに役立ちます。機能を手動でテストすることも、自動テストツールを使用することもできます。Hostinger Horizonsでは、公開前にサンドボックス環境でプレビューとテストを行うことができます。