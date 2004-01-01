SaaSアプリケーション開発驚くほど簡単に

Hostinger AI Builderのノーコードプラットフォームを使用して、マイクロSaaSアプリのアイデアを簡単にライブ製品に変換できます。
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有料プランはわずか299円/月〜

SaaSアプリケーション開発が驚くほど簡単に

HorizonsのノーコードSaaSビルダーでより高速＆簡単に構築

SaaSの構築から公開、成長までに必要なものがすべてそろっています。

オールインワン型AIパートナー

SaaSのアイデアを説明するだけで、AIがバックエンドロジックからデザインまで構築。コーディングも技術チームも不要で、実際に動作するプロダクトを数分で公開可能な状態まで仕上げられます。
オールインワン型AIパートナー

作成から公開までこれひとつで

レンタルサーバー、ドメイン、メール、SEO最適化まですべて含まれているため、別途アカウントの作成や複雑な設定は不要です。

作成から公開までこれひとつで

バックエンドまで対応

データベース、ユーザーアカウント、ファイルストレージが揃っているため、外部ツールなしで本格的なSaaSをすぐに構築できます。

バックエンドまで対応

初日から収益化

複数のサブスクリプションプランを提供し、プラン変更にもスムーズに対応できます。取引手数料0％、Stripeとのネイティブ連携により、継続収益の仕組みを手軽に構築できます。
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コード不要で発想をカタチにできるSaaSソリューション

Hostinger Horizonsで作成できるSaaSプロダクトの実例をご覧ください。必要な内容を説明するだけで、簡単に作成できます。
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教育向けマイクロSaaS

ミニコース、語学練習、修了証などの学習ツールを作成。チューターや小規模な研修チームが、本格的なLMSなしで体系的なレッスンを提供し、進捗を管理できます。今すぐ始める
リード管理、顧客関係の可視化、商談成約をサポートするCRMを作成。営業チームや代理店向けに、完全にカスタマイズ可能なサブスクリプション型CRMとして提供できます。今すぐ始める
簡単なプロンプトだけで、キャプション、投稿アイデア、ハッシュタグ、フック、各プラットフォーム向けのコピー作成をサポートします。今すぐ始める
予約受付、テーブルの空き状況確認、確認メールの送信まで対応できる、飲食店向けの予約ツールです。レストランやカフェなどにSaaSとして提供できます。今すぐ始める
ワークアウト計画、進捗管理、食事プラン、チャレンジ機能を備えたアプリを作成できます。ユーザーが継続しやすい体験を提供しながら、トレーナーやクリエイターによるプログラムのパッケージ化と販売も支援します。今すぐ始める
独自のポッドキャストプラットフォームを立ち上げられます。エピソードを配信してリスナーを増やし、サブスクリプションを通じてプレミアムコンテンツや限定コンテンツを有料提供できます。今すぐ始める
限定コンテンツ、コース、コミュニティを有料で提供できる会員専用サイトを作成できます。独自の料金設定やサブスクリプション管理に対応し、継続収益の拡大につなげられます。今すぐ始める

SaaSアプリケーションの作成方法

01

アイデアを説明する

作成したいSaaSプロダクトの機能や動作をAIに伝えるだけで、アイデアが形になります。テンプレートから始める方法なら、さらにすばやく作成できます。
02

カスタマイズとテスト

AIとチャットしながら細部を調整できます。機能の変更、決済やログインの設定を行い、公開前にライブプレビューで確認できます。
03

ワンクリックで公開

公開ボタンを押すだけで、SaaSをリリースできます。ホスティング、ドメイン、SEO最適化がすべて含まれているため、すぐに初期ユーザーの受け入れを始められます。

テンプレートを選んで自分好みにカスタマイズ

プロがデザインしたテンプレートをベースに、AIやビジュアル編集で細部まで調整。実際に使える機能を簡単に追加できます。

種類豊富なテンプレート集

Live Q&A tool

Live Q&A tool

Real estate CRM

Real estate CRM

Quiz maker (modern)

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詳しい解説はこちらから

わかりやすいチュートリアル記事や使い方ガイド、ステップごとの解説など豊富なリソースをご用意。初心者からAIの専門家に短期間でスキルアップ。初めてのAIプロジェクト構築に必要な情報が揃っています。
SaaSとは？

SaaSとは？

チュートリアル記事
SaaSプロダクトの構築方法

SaaSプロダクトの構築方法

チュートリアル記事
マイクロSaaSのアイデア

マイクロSaaSのアイデア

チュートリアル記事
動画

Horizonsで広がる収益化の方法

オンライン販売

予約受付

カスタムAIツールの作成

テンプレートを作成して報酬を獲得

Horizonsを利用したユーザーの声をご紹介

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibeコーディングは開発を45％短縮し、Hostinger AI Builderのようなツールは、自然言語を数週間ではなく数時間で実用的なプロトタイプに変換します。 ソフトウェア構築への参入障壁は劇的に低くなります。

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

最近、新しい@Hostinger HorizonsのAIアプリビルダーを試す機会がありましたが、とても感動しました。😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizonsは、数百万ドル規模の価値があるアプリを効率的に作れるノーコードツールかもしれません。

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
デジタルスペシャリスト

Hostinger Horizonsは、新しいサービスやビジネスのアイデアを本格的に展開する前に、試作品を簡単に作ってテストできる革新的な仕組みです。

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

HostingerのAI Builderを使って、ウェブサイトや顧客のために欲しいものを構築するのがどれほど簡単か信じられないでしょう！

Albert Bermejo
Albert Bermejo
コンテンツクリエイター

Hostinger Horizonsはアイデアを具体化できるツールです。言葉で説明するだけで、完成品が生成されます。

techmano
techmano
@nice_gamin60974

@Hostinger AI Builderで物事が進んでいくのが大好き！ 新しいAIアップデートは、対話するのがとても楽しく、私だけでなく、他の多くの人たちも知っているゲームチェンジャーになりました。

RameshR
RameshR
@rezmeram

HostingerがどうやってAI Builderをやり遂げたのか疑問に思っている...誰でもフロントエンドとバックエンドを展開できるなんて、クレイジーだ。

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

このプロジェクトが、いつかみなさんがAI Builderを作るまで、私のリストに載っていたのがどれだけ長かったか、何とも言えません。私はWebアプリのコーディングについて何も知りません。0とそこです。私の夢である仲間を助けるプロジェクトは、LIVEです。Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
創業者

Hostinger Horizonsは、他のどんなサービスと比べても本当に革命的です。自分のWebアプリにブログ用のサブドメインを設定するのも、驚くほど簡単でした。

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Hostinger AI Builderでプロンプトを入力するだけでWebアプリが作れるようになりました。本当にかっこいい！

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Hostinger Horizonsは本当に革命的です！ノーコードのAIアプリビルダーで、数分で高品質なWebサイトやアプリが作れます。デザインもコーディングも文章の作成もAIにお任せできます。ぜひ一度試してみてください。

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

まるで一流のWeb開発者やソフトウェア開発者がそばにいて、思い描いたものを何でも形にしてくれるかのようです。

Brooks Boshears
Brooks Boshears
起業家

Hostinger Horizonsを使えばサイトもWebアプリも思いのままに。従来のサイト作成ツールとは一味違う、多機能なツールです。

アイデアをカタチにしてみませんか？

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クレジットカード登録不要

SaaSアプリケーション開発に関するよくある質問

SaaS（software as a service）アプリケーション開発とは、ユーザーがWebブラウザからアクセスできるクラウドベースのツールやサービスを作成することです。通常、こうしたサービスはサブスクリプション形式で提供されます。従来のソフトウェアとは異なり、SaaSアプリはダウンロードやインストールが不要で、すべてオンラインで動作します。

スタートアップに適した機会を探している方は、ぜひSaaSのアイデア集（英語）を参考にしてください。

いいえ。Horizonsなら、HTML、CSS、フレームワークを学ぶ必要はありません。Horizonsでは、一般的にバイブコーディングと呼ばれる対話型の開発方法を採用しています。SaaSアプリで実現したいことを自分の言葉で説明するだけで、AIがリアルタイムで構築します。新機能を追加したい場合は、そのまま依頼するだけです。ユーザーフローを変更したい場合も、内容を説明するだけで対応できます。このコンセプトが初めての方は、バイブコーディングガイド（英語）で必要な情報を確認できます。

アイデアの参考として、HostingerおすすめのマイクロSaaSの活用例（英語）もご覧ください。

コストは採用する方法によって異なります。自分でコーディングする場合は費用を抑えられる一方で時間がかかり、開発者に依頼すると高額になることがあります。Hostinger HorizonsのようなノーコードSaaSビルダーなら、有料プランは299円/月から利用でき、多額の初期投資なしにSaaS製品を構築、テスト、公開できます。

無料で始めることも可能で、クレジットカードの登録は不要です。ログインすると、すぐに構築を始められるよう5 AIクレジットが付与されます。クレジットの使用量は、各プロンプトの複雑さによって異なります。簡単な調整なら1クレジット未満で済む場合があり、大規模な構築ではより多くのクレジットが必要になる場合があります。無料クレジットは、SaaSアプリの要件を伝え、実際に動作する様子を確認し、Horizonsの使い心地を実際に体験するのに十分です。

公開する準備ができたら、有料プランに切り替えるだけです。ホスティング、ドメイン、SEO最適化がすべて含まれているため、公開ボタンを押すだけでSaaSアプリを公開できます。

クレジットが足りなくなった場合は、いつでも追加できます。使用状況はダッシュボードからご確認ください。

SaaSアプリの収益化は、月次サブスクリプション、階層型プレミアムプラン、アプリ内課金、広告で実現できます。Hostinger AI BuilderはStripeなどの決済システムと統合されているため、課金設定が容易になります。

効果的なSaaSマーケティングには、SEO、ソーシャルメディアキャンペーン、有料広告、メールマーケティング、インフルエンサーとのパートナーシップなどが含まれます。ターゲットオーディエンスを特定し、アプリの価値を明確に伝えることが重要です。

詳しくは、SaaSマーケティングガイド（英語）をご覧ください。

マイクロSaaSとは、ニッチな市場に特化した高度に専門化されたSaaSアプリケーションで、多くの場合、小規模なチームや単独の創業者によって構築・運営されています。このようなWebサイトは、立ち上げや管理が比較的容易です。

さらに詳しく知りたい方は、マイクロSaaSガイドをご覧ください。

メンテナンスには、アプリの定期的なアップデート、バグ修正、セキュリティの向上、新機能の追加が含まれます。Hostinger AI Builderは、アップデート、ホスティング、監視を1つのシームレスなプラットフォームにバンドルすることで、これを簡素化します。

テストは、バグを発見し、SaaSアプリが複数のデバイスで動作することを保証するのに役立ちます。機能を手動でテストすることも、自動テストツールを使用することもできます。Hostinger Horizonsでは、公開前にサンドボックス環境でプレビューとテストを行うことができます。

SaaSの安全性を維持するには、強力な認証システムの導入、SSLの適用、脆弱性の定期的な監視などを実施し、ユーザーデータの保護に努めましょう。Hostinger Horizonsは、主要なセキュリティ機能を標準装備しており、安心してサービスを開始できるようサポートします。

従来、デプロイメントとホスティングには、サーバーのセットアップ、環境設定、ドメイン管理が必要でした。Hostinger Horizonsでは、これらがすべて統合されており、ホスティング、独自ドメイン、SSLが含まれた環境で、構築から公開まで一つの場所で行えます。

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