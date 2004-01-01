リミックス可能なテンプレート

テンプレートを選んで始めましょう。AIとチャットしたり、ビジュアルエディターで編集したりして、自由にカスタマイズできます。
すべてのテンプレート
Alpaca (online boutique)

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Home decor store

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Meridian (digital marketing agency)

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Creative agency (dark)

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Thompson (content creator)

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Haven (furniture store)

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テンプレートを作成して紹介報酬を獲得

テンプレート・リミックスプログラムに参加して、新しい収益のチャンスを広げましょう。テンプレートを共有するだけで、新規クライアントの紹介に応じて報酬を得られます。

テンプレートを作成

Hostinger Horizonsでプロジェクトを作成して、完成したページを他のユーザーがリミックス可能なテンプレートとして公開します。

「テンプレートを使用」ボタンを追加

プロジェクトをリミックス可能に - 誰かがボタンをクリックするたびに、Hostinger AI Builderにサインアップしてテンプレートをリミックスするように紹介されます。

紹介ごとに最大150ドルを獲得

プロジェクトを共有して報酬を獲得しましょう。他のユーザーがプロジェクトをリミックスし、初めてHorizonsプランを購入すると、20％の紹介報酬を受け取れます（紹介されたユーザーが45日間継続して利用することが条件です）。
テンプレートを作成
テンプレートを作成して紹介報酬を獲得

選べる報酬の受け取り方法

PayPalまたは銀行振込

PayPal（通常、同日送金）または銀行振込で自動的に支払われます。

Hostinger残高

Hostinger残高に貯めれば、定期購入プランの購入・更新・アップグレードにご利用いただけます。

Horizonsを利用したユーザーの声をご紹介

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibeコーディングは開発を45％短縮し、Hostinger AI Builderのようなツールは、自然言語を数週間ではなく数時間で実用的なプロトタイプに変換します。 ソフトウェア構築への参入障壁は劇的に低くなります。

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

最近、新しい@Hostinger HorizonsのAIアプリビルダーを試す機会がありましたが、とても感動しました。😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizonsは、数百万ドル規模の価値があるアプリを効率的に作れるノーコードツールかもしれません。

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
デジタルスペシャリスト

Hostinger Horizonsは、新しいサービスやビジネスのアイデアを本格的に展開する前に、試作品を簡単に作ってテストできる革新的な仕組みです。

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

HostingerのAI Builderを使って、ウェブサイトや顧客のために欲しいものを構築するのがどれほど簡単か信じられないでしょう！

Albert Bermejo
Albert Bermejo
コンテンツクリエイター

Hostinger Horizonsはアイデアを具体化できるツールです。言葉で説明するだけで、完成品が生成されます。

techmano
techmano
@nice_gamin60974

@Hostinger AI Builderで物事が進んでいくのが大好き！ 新しいAIアップデートは、対話するのがとても楽しく、私だけでなく、他の多くの人たちも知っているゲームチェンジャーになりました。

RameshR
RameshR
@rezmeram

HostingerがどうやってAI Builderをやり遂げたのか疑問に思っている...誰でもフロントエンドとバックエンドを展開できるなんて、クレイジーだ。

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

このプロジェクトが、いつかみなさんがAI Builderを作るまで、私のリストに載っていたのがどれだけ長かったか、何とも言えません。私はWebアプリのコーディングについて何も知りません。0とそこです。私の夢である仲間を助けるプロジェクトは、LIVEです。Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
創業者

Hostinger Horizonsは、他のどんなサービスと比べても本当に革命的です。自分のWebアプリにブログ用のサブドメインを設定するのも、驚くほど簡単でした。

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Hostinger AI Builderでプロンプトを入力するだけでWebアプリが作れるようになりました。本当にかっこいい！

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Hostinger Horizonsは本当に革命的です！ノーコードのAIアプリビルダーで、数分で高品質なWebサイトやアプリが作れます。デザインもコーディングも文章の作成もAIにお任せできます。ぜひ一度試してみてください。

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

まるで一流のWeb開発者やソフトウェア開発者がそばにいて、思い描いたものを何でも形にしてくれるかのようです。

Brooks Boshears
Brooks Boshears
起業家

Hostinger Horizonsを使えばサイトもWebアプリも思いのままに。従来のサイト作成ツールとは一味違う、多機能なツールです。

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