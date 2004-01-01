Hostinger Horizonsは、WebサイトやWebアプリをオンラインで稼働させ、アクセス可能にするためにレンタルサーバーの契約を必須としています。

現在、レンタルサーバープランに契約されていない場合、Hostinger Horizons契約時に追加費用なしで含まれます。

レンタルサーバープランにすでに契約されていない場合、Horizonsの契約時に追加のレンタルサーバープランは含まれません。既存のレンタルサーバープランを継続して利用できます。

レンタルサーバープランとHostinger Horizonsプランは別々に更新されますので、各サービスを個別に管理、上位プランへアップグレード、または更新することが可能です。