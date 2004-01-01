料金プラン

30日間の返金保証

いつでもキャンセル可能

年中無休のサポート体制

80％オフ
Premium
ポートフォリオや履歴書、ブログ、リンクまとめページなどの作成向け
1,499
299/月
プランを選択
48ヶ月の通常価格71,952円のところ、14,352円でご提供中。更新時の価格は1,299円/月になります。
最大3件のWebサイトを作成可能
2 mailboxes per website - free for 1 year
独自ドメイン（1年間無料）
サイト作成用のAIクレジット：5
400種類以上のWebサイトテンプレート
高速・安全なレンタルサーバー
Kodeeによるチャットボットサポート
特別価格 • 78％オフ
無制限
サイトを無制限に作成でき、AIツールやEC機能を備えた成長中のビジネス向けの柔軟なプラン
2,099
469/月
プランを選択
48ヶ月の通常価格100,752円のところ、22,512円でご提供中。更新時の価格は1,899円/月になります。
Unlimited websites
サイトごとのメールボックス数が無制限（1年間無料）
独自ドメイン（1年間無料）
サイト作成用のAIクレジット：15
400種類以上のWebサイトテンプレート
高速・安全なレンタルサーバー
年中無休の優先的なカスタマーサポート
AIエージェント用クレジット：500
EC機能を使ったオンライン販売
リーチを使ったメールマーケティング
このプランを選ぶ理由
長期プロジェクト向けの充実したソリューションです。必要なものがすべて含まれています。
71％オフ
Cloud Startup
最大限のパフォーマンスと拡張性を必要とするビジネス向け
4,379
1,249/月
プランを選択
48ヶ月の通常価格210,192円のところ、59,952円でご提供中。更新時の価格は4,069円/月になります。
Unlimited websites
サイトごとのメールボックス数が無制限（1年間無料）
独自ドメイン（1年間無料）
サイト作成用のAIクレジット：15
400種類以上のWebサイトテンプレート
高速・安全なレンタルサーバー
年中無休の優先的なカスタマーサポート
AIエージェント用クレジット：1000
EC機能を使ったオンライン販売
リーチを使ったメールマーケティング
80％オフ
Premium
ポートフォリオや履歴書、ブログ、リンクまとめページなどの作成向け
1,499
299/月
プランを選択
48ヶ月の通常価格71,952円のところ、14,352円でご提供中。更新時の価格は1,299円/月になります。
最大3件のWebサイトを作成可能
2 mailboxes per website - free for 1 year
独自ドメイン（1年間無料）
サイト作成用のAIクレジット：5
400種類以上のWebサイトテンプレート
高速・安全なレンタルサーバー
Kodeeによるチャットボットサポート
特別価格 • 78％オフ
無制限
サイトを無制限に作成でき、AIツールやEC機能を備えた成長中のビジネス向けの柔軟なプラン
2,099
469/月
プランを選択
48ヶ月の通常価格100,752円のところ、22,512円でご提供中。更新時の価格は1,899円/月になります。
Unlimited websites
サイトごとのメールボックス数が無制限（1年間無料）
独自ドメイン（1年間無料）
サイト作成用のAIクレジット：15
400種類以上のWebサイトテンプレート
高速・安全なレンタルサーバー
年中無休の優先的なカスタマーサポート
AIエージェント用クレジット：500
EC機能を使ったオンライン販売
リーチを使ったメールマーケティング
このプランを選ぶ理由
長期プロジェクト向けの充実したソリューションです。必要なものがすべて含まれています。
71％オフ
Cloud Startup
最大限のパフォーマンスと拡張性を必要とするビジネス向け
4,379
1,249/月
プランを選択
48ヶ月の通常価格210,192円のところ、59,952円でご提供中。更新時の価格は4,069円/月になります。
Unlimited websites
サイトごとのメールボックス数が無制限（1年間無料）
独自ドメイン（1年間無料）
サイト作成用のAIクレジット：15
400種類以上のWebサイトテンプレート
高速・安全なレンタルサーバー
年中無休の優先的なカスタマーサポート
AIエージェント用クレジット：1000
EC機能を使ったオンライン販売
リーチを使ったメールマーケティング

無制限で利用できる機能には、当社の公正利用ポリシーが適用されます。

すべてのプランが前払いで決済されます。月額料金は合計金額を購入するプランの月数で割った金額となります。

Horizonsを利用したユーザーの声をご紹介

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibeコーディングは開発を45％短縮し、Hostinger AI Builderのようなツールは、自然言語を数週間ではなく数時間で実用的なプロトタイプに変換します。 ソフトウェア構築への参入障壁は劇的に低くなります。

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

最近、新しい@Hostinger HorizonsのAIアプリビルダーを試す機会がありましたが、とても感動しました。😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizonsは、数百万ドル規模の価値があるアプリを効率的に作れるノーコードツールかもしれません。

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
デジタルスペシャリスト

Hostinger Horizonsは、新しいサービスやビジネスのアイデアを本格的に展開する前に、試作品を簡単に作ってテストできる革新的な仕組みです。

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

HostingerのAI Builderを使って、ウェブサイトや顧客のために欲しいものを構築するのがどれほど簡単か信じられないでしょう！

Albert Bermejo
Albert Bermejo
コンテンツクリエイター

Hostinger Horizonsはアイデアを具体化できるツールです。言葉で説明するだけで、完成品が生成されます。

techmano
techmano
@nice_gamin60974

@Hostinger AI Builderで物事が進んでいくのが大好き！ 新しいAIアップデートは、対話するのがとても楽しく、私だけでなく、他の多くの人たちも知っているゲームチェンジャーになりました。

RameshR
RameshR
@rezmeram

HostingerがどうやってAI Builderをやり遂げたのか疑問に思っている...誰でもフロントエンドとバックエンドを展開できるなんて、クレイジーだ。

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

このプロジェクトが、いつかみなさんがAI Builderを作るまで、私のリストに載っていたのがどれだけ長かったか、何とも言えません。私はWebアプリのコーディングについて何も知りません。0とそこです。私の夢である仲間を助けるプロジェクトは、LIVEです。Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
創業者

Hostinger Horizonsは、他のどんなサービスと比べても本当に革命的です。自分のWebアプリにブログ用のサブドメインを設定するのも、驚くほど簡単でした。

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Hostinger AI Builderでプロンプトを入力するだけでWebアプリが作れるようになりました。本当にかっこいい！

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Hostinger Horizonsは本当に革命的です！ノーコードのAIアプリビルダーで、数分で高品質なWebサイトやアプリが作れます。デザインもコーディングも文章の作成もAIにお任せできます。ぜひ一度試してみてください。

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

まるで一流のWeb開発者やソフトウェア開発者がそばにいて、思い描いたものを何でも形にしてくれるかのようです。

Brooks Boshears
Brooks Boshears
起業家

Hostinger Horizonsを使えばサイトもWebアプリも思いのままに。従来のサイト作成ツールとは一味違う、多機能なツールです。

Hostinger Horizonsに関するよくある質問

Hostinger Horizonsの各プランは、機能と月間AIクレジット数が異なります。チャットでAIエージェントに送信できるメッセージ数は、プランごとのAIクレジット数に応じて変わります。上位プランほど、より高度な機能と柔軟性を利用できます。

AIクレジットは、プロジェクトの構築と、公開後のAI機能の実行という2つのことを可能にします。構築時、Horizons AIエージェントに送信する各メッセージは1クレジットを消費します。公開されたウェブサイトやアプリにAI搭載機能が含まれている場合、ユーザーがそれとやり取りするたびにクレジットが消費されます。また、このために端数クレジットを使用しているため、わずかなコストでより多くの実験を行うことができます。

はい。AIクレジット使用状況ダッシュボードでは、構築や編集に使用されたクレジット、およびアプリのAI機能で消費されたクレジットの内訳が表示されます。これにより、クレジットがどこでどのように使われているかを常に正確に把握できます。

プラン契約後は、上位プランにアップグレードすることなく、追加のAIクレジットを都度払いで購入できるようになります。

Hostinger Horizonsは、WebサイトやWebアプリをオンラインで稼働させ、アクセス可能にするためにレンタルサーバーの契約を必須としています。

現在、レンタルサーバープランに契約されていない場合、Hostinger Horizons契約時に追加費用なしで含まれます。

レンタルサーバープランにすでに契約されていない場合、Horizonsの契約時に追加のレンタルサーバープランは含まれません。既存のレンタルサーバープランを継続して利用できます。

レンタルサーバープランとHostinger Horizonsプランは別々に更新されますので、各サービスを個別に管理、上位プランへアップグレード、または更新することが可能です。

Hostinger HorizonsではさまざまなWebアプリを作成できます。想像力を自由に羽ばたかせてみましょう。例えば、出前アプリ、SaaS製品フィットネストラッカー、非営利団体向けのソフトウェアなど、コードを1行も書かなくてもすべて作成できます。

クライアント向けのカスタムソリューションが必要な場合や、特定のビジネスニーズを満たすためなど、Hostinger Horizonsはアイデアに命を吹き込むのに最適なAIアプリメーカーです。

Hostinger Horizonsは、モバイル端末でも快適に動作するWebアプリやWebサイトの作成が可能です。ただし、現時点ではApp StoreやGoogle Play向けのネイティブモバイルアプリの作成には対応していません。

Hostinger Horizonsの有料プランをご利用の場合、WebサイトやWebアプリのコードの完全な所有権が得られます。コードは必要なときにいつでもダウンロードできます。

はい、Hostinger HorizonsではサードパーティのAPIやサービスを統合できます。StripeやSupabaseなどのツールとシームレスに連携できるほか、支払い処理やデータ処理のために他のAPIを接続することも可能です。サードパーティサービスの連携については、チャットからお問い合わせいただければ、Hostinger Horizonsがご案内します。

プライバシーへの配慮

このWebサイトでは、サイトが正常に動作するために必要なCookieや、ユーザーのインタラクションに関するデータを収集するCookie、マーケティング目的のCookieを使用しています。承認することで、Cookieポリシーに記載されている広告および分析目的のCookieの使用に同意したことになります。