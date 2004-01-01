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いつでもキャンセル可能
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Horizonsを利用したユーザーの声をご紹介
Vibeコーディングは開発を45％短縮し、Hostinger AI Builderのようなツールは、自然言語を数週間ではなく数時間で実用的なプロトタイプに変換します。 ソフトウェア構築への参入障壁は劇的に低くなります。
最近、新しい@Hostinger HorizonsのAIアプリビルダーを試す機会がありましたが、とても感動しました。😎
Hostinger Horizonsは、数百万ドル規模の価値があるアプリを効率的に作れるノーコードツールかもしれません。
Hostinger Horizonsは、新しいサービスやビジネスのアイデアを本格的に展開する前に、試作品を簡単に作ってテストできる革新的な仕組みです。
HostingerのAI Builderを使って、ウェブサイトや顧客のために欲しいものを構築するのがどれほど簡単か信じられないでしょう！
Hostinger Horizonsはアイデアを具体化できるツールです。言葉で説明するだけで、完成品が生成されます。
@Hostinger AI Builderで物事が進んでいくのが大好き！ 新しいAIアップデートは、対話するのがとても楽しく、私だけでなく、他の多くの人たちも知っているゲームチェンジャーになりました。
HostingerがどうやってAI Builderをやり遂げたのか疑問に思っている...誰でもフロントエンドとバックエンドを展開できるなんて、クレイジーだ。
このプロジェクトが、いつかみなさんがAI Builderを作るまで、私のリストに載っていたのがどれだけ長かったか、何とも言えません。私はWebアプリのコーディングについて何も知りません。0とそこです。私の夢である仲間を助けるプロジェクトは、LIVEです。Whoo!
Hostinger Horizonsは、他のどんなサービスと比べても本当に革命的です。自分のWebアプリにブログ用のサブドメインを設定するのも、驚くほど簡単でした。
Hostinger AI Builderでプロンプトを入力するだけでWebアプリが作れるようになりました。本当にかっこいい！
Hostinger Horizonsは本当に革命的です！ノーコードのAIアプリビルダーで、数分で高品質なWebサイトやアプリが作れます。デザインもコーディングも文章の作成もAIにお任せできます。ぜひ一度試してみてください。
まるで一流のWeb開発者やソフトウェア開発者がそばにいて、思い描いたものを何でも形にしてくれるかのようです。
Hostinger Horizonsを使えばサイトもWebアプリも思いのままに。従来のサイト作成ツールとは一味違う、多機能なツールです。
Hostinger Horizonsに関するよくある質問
各種Hostinger Horizonsプランの違いは何ですか？
Hostinger Horizonsの各プランは、機能と月間AIクレジット数が異なります。チャットでAIエージェントに送信できるメッセージ数は、プランごとのAIクレジット数に応じて変わります。上位プランほど、より高度な機能と柔軟性を利用できます。
AIクレジットはどのように機能しますか？
AIクレジットは、プロジェクトの構築と、公開後のAI機能の実行という2つのことを可能にします。構築時、Horizons AIエージェントに送信する各メッセージは1クレジットを消費します。公開されたウェブサイトやアプリにAI搭載機能が含まれている場合、ユーザーがそれとやり取りするたびにクレジットが消費されます。また、このために端数クレジットを使用しているため、わずかなコストでより多くの実験を行うことができます。
私のアプリが使用したAIクレジットの数を確認できますか？
はい。AIクレジット使用状況ダッシュボードでは、構築や編集に使用されたクレジット、およびアプリのAI機能で消費されたクレジットの内訳が表示されます。これにより、クレジットがどこでどのように使われているかを常に正確に把握できます。
上位プランにアップグレードせずに追加のAIクレジットを購入できますか？
プラン契約後は、上位プランにアップグレードすることなく、追加のAIクレジットを都度払いで購入できるようになります。
ホスティングサービスが含まれていないHostinger Horizonsプランはありますか？
Hostinger Horizonsは、WebサイトやWebアプリをオンラインで稼働させ、アクセス可能にするためにレンタルサーバーの契約を必須としています。
現在、レンタルサーバープランに契約されていない場合、Hostinger Horizons契約時に追加費用なしで含まれます。
レンタルサーバープランにすでに契約されていない場合、Horizonsの契約時に追加のレンタルサーバープランは含まれません。既存のレンタルサーバープランを継続して利用できます。
レンタルサーバープランとHostinger Horizonsプランは別々に更新されますので、各サービスを個別に管理、上位プランへアップグレード、または更新することが可能です。
Hostinger HorizonsではどのようなWebサイトを作成できますか？
Hostinger HorizonsではさまざまなWebアプリを作成できます。想像力を自由に羽ばたかせてみましょう。例えば、出前アプリ、SaaS製品、フィットネストラッカー、非営利団体向けのソフトウェアなど、コードを1行も書かなくてもすべて作成できます。
クライアント向けのカスタムソリューションが必要な場合や、特定のビジネスニーズを満たすためなど、Hostinger Horizonsはアイデアに命を吹き込むのに最適なAIアプリメーカーです。
Hostinger Horizonsでモバイルアプリを生成できますか？
Hostinger Horizonsは、モバイル端末でも快適に動作するWebアプリやWebサイトの作成が可能です。ただし、現時点ではApp StoreやGoogle Play向けのネイティブモバイルアプリの作成には対応していません。
Hostinger Horizonsで書かれたコードの所有権は誰のものになりますか？
Hostinger Horizonsの有料プランをご利用の場合、WebサイトやWebアプリのコードの完全な所有権が得られます。コードは必要なときにいつでもダウンロードできます。
サードパーティのAPIやサービスをHostinger Horizonsと統合することは可能ですか？
はい、Hostinger HorizonsではサードパーティのAPIやサービスを統合できます。StripeやSupabaseなどのツールとシームレスに連携できるほか、支払い処理やデータ処理のために他のAPIを接続することも可能です。サードパーティサービスの連携については、チャットからお問い合わせいただければ、Hostinger Horizonsがご案内します。