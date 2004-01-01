このプロジェクトが、いつかみなさんがAI Builderを作るまで、私のリストに載っていたのがどれだけ長かったか、何とも言えません。私はWebアプリのコーディングについて何も知りません。0とそこです。私の夢である仲間を助けるプロジェクトは、LIVEです。Whoo!