既製のCRMは多くのビジネスに適していますが、いくつかの制約もあります。チームの拡大に伴って月額費用が増えたり、必要な機能が上位プランでしか使えなかったり、業務の進め方にワークフローがうまく合わなかったりすることがあります。Horizonsで独自のCRMを構築すれば、ビジネスに本当に必要なツールを手に入れられます。プラットフォームの制限や予期しない値上げに悩まされることも、他社のソフトウェアに合わせて業務プロセスを変える必要もありません。