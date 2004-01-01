ビジネスに合わせたカスタムCRM構築

AIとチャットするだけで、ニーズに合わせたCRMアプリを作成。見込み客の追跡、連絡先管理、商談成約まで、専門的な設定なしですべて一元管理できます。
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有料プランはわずか299円/月〜

ビジネスに合わせたカスタムCRMの構築

業務フローに合わせて構築できるCRM

カスタムCRMの作成、公開、運用に必要な機能がすべてそろっています。

ニーズに合わせたCRMの構築

ビジネスの仕組みとAI Builderが、パイプライン、ラベル、フォローアップリズムなど、ワークフローにぴったり合ったCRMを構築する方法を説明する。 ITチームは不要。

プロ仕様のインフラストラクチャ

本格的なホスティング、独自ドメイン、ビジネスメールをまとめて利用可能。顧客からの信頼獲得に必要な基盤がそろっています。

AI搭載

数秒で返信を生成し、24時間365日対応のカスタマーサポートチャットボットを導入。寝ている間もビジネスを動かし続けられます。

データを自社でしっかり管理

AI Builderで構築したCRMは、プラットフォームにロックインする既製のCRMとは異なり、完全なオーナーシップを提供し、価格上昇、機能変更、プラットフォームロックインからユーザーを保護します。
業務フローに合わせて構築できるCRM

プロンプトだけで作れるノーコードのカスタムCRM

シンプルな連絡先管理ツールからカスタム営業パイプラインまで、人気のCRM事例をチェック。すぐに使えるプロンプトを選べば、数秒で作成を始められます。
プロンプトだけで作れるノーコードのカスタムCRM

営業パイプラインCRM

リードと取引情報を1か所で管理し、収益を拡大できます。CRMライセンスを取得する必要はありません。今すぐ始める
顧客情報、やり取りの履歴、重要な日付を1か所で管理し、一人ひとりに合わせた対応ができます。対応漏れも防げます。今すぐ始める
顧客からの問い合わせを漏れなく管理し、チケット管理、担当者の割り当て、応答時間の追跡、問題の迅速な解決をサポートします。今すぐ始める
WhatsAppでの営業・顧客対応に適したカスタムCRMを構築。リードと会話を一元的に管理し、商談成立までスムーズに進められます。今すぐ始める
不動産エージェントのリード管理、物件内覧の追跡、スムーズな成約をサポートします。今すぐ始める

AIを活用したカスタムCRMの構築手順

01

アイデアを説明する

事業内容の仕組みを説明するだけで、AIがそれに基づいてCRMを構築します。より手軽に始めたい場合は、デザイナーが作成したテンプレートを選んで構築することも可能。コーディングは一切不要です。
02

カスタマイズとテスト

CRMを自社に合った形にカスタマイズ。AIとのチャットでワークフロー、ビジネスロジック、ユーザー権限、アクセス許可を調整し、公開前にライブプレビューで確認できます。
03

ワンクリックで公開

「公開」をクリックすると、カスタムCRMが稼働し始めます。チームはすぐにリードの管理や商談獲得へ向けて動き出せます。技術的なセットアップは一切不要です。

テンプレートを選んで自分好みにカスタマイズ

プロがデザインしたテンプレートをベースに、AIやビジュアル編集で細部まで調整。実際に使える機能を簡単に追加できます。

種類豊富なテンプレート集

Real estate CRM

Real estate CRM

CRM via WhatsApp (green)

CRM via WhatsApp (green)

CRM via WhatsApp (violet)

CRM via WhatsApp (violet)

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わかりやすいチュートリアル記事や使い方ガイド、ステップごとの解説など豊富なリソースをご用意。初心者からAIの専門家に短期間でスキルアップ。初めてのAIプロジェクト構築に必要な情報が揃っています。
入門ガイド

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プロンプトを上手く書くコツ

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絶対避けたいミス

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動画

ビジネスに役立つHorizonsの活用例

WhatsApp CRM

社内ツール

事業紹介

eコマースアプリとストア

カスタム予約ページとアプリ

Horizonsを利用したユーザーの声をご紹介

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibeコーディングは開発を45％短縮し、Hostinger AI Builderのようなツールは、自然言語を数週間ではなく数時間で実用的なプロトタイプに変換します。 ソフトウェア構築への参入障壁は劇的に低くなります。

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

最近、新しい@Hostinger HorizonsのAIアプリビルダーを試す機会がありましたが、とても感動しました。😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizonsは、数百万ドル規模の価値があるアプリを効率的に作れるノーコードツールかもしれません。

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
デジタルスペシャリスト

Hostinger Horizonsは、新しいサービスやビジネスのアイデアを本格的に展開する前に、試作品を簡単に作ってテストできる革新的な仕組みです。

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

HostingerのAI Builderを使って、ウェブサイトや顧客のために欲しいものを構築するのがどれほど簡単か信じられないでしょう！

Albert Bermejo
Albert Bermejo
コンテンツクリエイター

Hostinger Horizonsはアイデアを具体化できるツールです。言葉で説明するだけで、完成品が生成されます。

techmano
techmano
@nice_gamin60974

@Hostinger AI Builderで物事が進んでいくのが大好き！ 新しいAIアップデートは、対話するのがとても楽しく、私だけでなく、他の多くの人たちも知っているゲームチェンジャーになりました。

RameshR
RameshR
@rezmeram

HostingerがどうやってAI Builderをやり遂げたのか疑問に思っている...誰でもフロントエンドとバックエンドを展開できるなんて、クレイジーだ。

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

このプロジェクトが、いつかみなさんがAI Builderを作るまで、私のリストに載っていたのがどれだけ長かったか、何とも言えません。私はWebアプリのコーディングについて何も知りません。0とそこです。私の夢である仲間を助けるプロジェクトは、LIVEです。Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
創業者

Hostinger Horizonsは、他のどんなサービスと比べても本当に革命的です。自分のWebアプリにブログ用のサブドメインを設定するのも、驚くほど簡単でした。

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Hostinger AI Builderでプロンプトを入力するだけでWebアプリが作れるようになりました。本当にかっこいい！

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Hostinger Horizonsは本当に革命的です！ノーコードのAIアプリビルダーで、数分で高品質なWebサイトやアプリが作れます。デザインもコーディングも文章の作成もAIにお任せできます。ぜひ一度試してみてください。

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

まるで一流のWeb開発者やソフトウェア開発者がそばにいて、思い描いたものを何でも形にしてくれるかのようです。

Brooks Boshears
Brooks Boshears
起業家

Hostinger Horizonsを使えばサイトもWebアプリも思いのままに。従来のサイト作成ツールとは一味違う、多機能なツールです。

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カスタムCRMに関するよくある質問

カスタムCRM（顧客関係管理）とは、ビジネスの進め方に合わせて専用に構築されるツールです。パイプラインのステージ、連絡先の項目、フォローアップの流れなど、自社の業務に合わせて設計できます。HubSpotやSalesforceのような既製のCRMには、使わない機能まで数多く含まれていることがありますが、カスタムCRMなら必要な機能だけを備え、不要な機能を省くことができます。Horizonsなら、ビジネスの進め方を説明するだけで構築できます。コーディングや専門的な知識は必要ありません。

既製のCRMは多くのビジネスに適していますが、いくつかの制約もあります。チームの拡大に伴って月額費用が増えたり、必要な機能が上位プランでしか使えなかったり、業務の進め方にワークフローがうまく合わなかったりすることがあります。Horizonsで独自のCRMを構築すれば、ビジネスに本当に必要なツールを手に入れられます。プラットフォームの制限や予期しない値上げに悩まされることも、他社のソフトウェアに合わせて業務プロセスを変える必要もありません。

Horizonsなら、ほぼあらゆるビジネスや業界向けにカスタムCRMを構築できます。特に人気の高い例をいくつかご紹介します。

  • 営業チーム向けCRM – リードを管理し、商談を追跡して、パイプラインをスムーズに進められます。
  • 非営利団体向けCRM – 寄付者を追跡し、関係性を管理して、資金調達の進捗を確認できます。
  • 法律事務所向けCRM – クライアントの案件を管理し、やり取りを追跡して、期限を確実に把握できます。
  • 採用向けCRM – 候補者を追跡し、採用パイプラインを管理して、採用プロセスを効率化できます。
  • 保険代理店向けCRM – 契約を管理し、更新を追跡して、顧客との関係を育てられます。
  • ファイナンシャルアドバイザー向けCRM – 顧客のポートフォリオを追跡し、やり取りを確認して、フォローアップを管理できます。
  • コンサルタント向けCRM – クライアントのプロジェクトを管理し、請求対象時間を追跡して、成果物を確実に把握できます。

該当する業界が見つからない場合でも問題ありません。顧客関係をどのように管理しているかを説明できれば、Horizonsはその業務に合わせたCRMを構築できます。実際にどのようなことができるのかを知りたい方は、営業向けCRMの作成ガイド（英語）をご覧ください。同じアプローチを、あらゆるビジネスタイプに応用できます。

まったく必要ありません。Horizonsでは、バイブコーディングとも呼ばれる会話型のアプローチで構築を進められます。業務の流れを説明するだけで、AIがその内容に合わせてCRMをリアルタイムで構築します。新しいパイプラインステージを追加したい場合は、そのまま依頼するだけです。独自の連絡先項目が必要な場合は、その内容を説明してください。レイアウトを変更したい場合も、Horizonsに伝えるだけで数秒で反映されます。

この方法にまだ馴染みがない方は、バイブコーディングガイド（英語）で、始めるために必要な情報を一通り確認できます。

はい。Horizonsには、ユーザーアカウントとアクセス権限の管理機能を標準搭載した統合バックエンドが含まれています。外部システムやデータベースを設定しなくても、誰がログインできるか、何を閲覧できるか、どの操作を行えるかを細かく指定できます。

CRMのアップデートはビルドと同じくらい簡単です。プロジェクトに戻って開いてAI Builderとチャットを続けるだけです。変更したい箇所を記述するだけで、後はAI Builderが処理します。すべてバイブコーディング体験の一部であり、開発者は必要ありません。

技術的な背景がある場合や、さらにスケールダウンしたい場合は、AI Builderがコードにフルアクセスします。そのため、必要な範囲まで利用できます。

このページの「無料で始める」をクリックするだけで、すぐに始められます。クレジットカードの登録は不要です。ログインすると、すぐに構築を始められるよう5 AIクレジットが付与されます。クレジットの使用量は、各プロンプトの複雑さによって異なります。簡単な調整なら1クレジット未満で済む場合があり、大規模な構築ではより多くのクレジットが必要になる場合があります。無料クレジットは、CRMの要件を伝え、実際に動作する様子を確認し、Horizonsの使い心地を実際に体験するのに十分です。

なお、AIクレジットは、チャットボットやスマート検索など、CRM内のAI機能を動かす際にも使用されます。ただし、クレジットが消費されるのは、ユーザーが実際にそれらの機能を利用した場合のみです。

公開する準備ができたら、有料プランのいずれかに切り替えるだけです。ホスティングとドメインはすでに含まれているため、追加の設定は不要です。公開ボタンを押すだけで、CRMを公開できます。

クレジットが足りなくなった場合は、いつでも追加できます。使用状況はダッシュボードからご確認ください。

プライバシーへの配慮

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