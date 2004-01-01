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Horizonsを利用したユーザーの声をご紹介
Vibeコーディングは開発を45％短縮し、Hostinger AI Builderのようなツールは、自然言語を数週間ではなく数時間で実用的なプロトタイプに変換します。 ソフトウェア構築への参入障壁は劇的に低くなります。
最近、新しい@Hostinger HorizonsのAIアプリビルダーを試す機会がありましたが、とても感動しました。😎
Hostinger Horizonsは、数百万ドル規模の価値があるアプリを効率的に作れるノーコードツールかもしれません。
Hostinger Horizonsは、新しいサービスやビジネスのアイデアを本格的に展開する前に、試作品を簡単に作ってテストできる革新的な仕組みです。
HostingerのAI Builderを使って、ウェブサイトや顧客のために欲しいものを構築するのがどれほど簡単か信じられないでしょう！
Hostinger Horizonsはアイデアを具体化できるツールです。言葉で説明するだけで、完成品が生成されます。
@Hostinger AI Builderで物事が進んでいくのが大好き！ 新しいAIアップデートは、対話するのがとても楽しく、私だけでなく、他の多くの人たちも知っているゲームチェンジャーになりました。
HostingerがどうやってAI Builderをやり遂げたのか疑問に思っている...誰でもフロントエンドとバックエンドを展開できるなんて、クレイジーだ。
このプロジェクトが、いつかみなさんがAI Builderを作るまで、私のリストに載っていたのがどれだけ長かったか、何とも言えません。私はWebアプリのコーディングについて何も知りません。0とそこです。私の夢である仲間を助けるプロジェクトは、LIVEです。Whoo!
Hostinger Horizonsは、他のどんなサービスと比べても本当に革命的です。自分のWebアプリにブログ用のサブドメインを設定するのも、驚くほど簡単でした。
Hostinger AI Builderでプロンプトを入力するだけでWebアプリが作れるようになりました。本当にかっこいい！
Hostinger Horizonsは本当に革命的です！ノーコードのAIアプリビルダーで、数分で高品質なWebサイトやアプリが作れます。デザインもコーディングも文章の作成もAIにお任せできます。ぜひ一度試してみてください。
まるで一流のWeb開発者やソフトウェア開発者がそばにいて、思い描いたものを何でも形にしてくれるかのようです。
Hostinger Horizonsを使えばサイトもWebアプリも思いのままに。従来のサイト作成ツールとは一味違う、多機能なツールです。
カスタムCRMに関するよくある質問
カスタムCRMとは何ですか？
カスタムCRM（顧客関係管理）とは、ビジネスの進め方に合わせて専用に構築されるツールです。パイプラインのステージ、連絡先の項目、フォローアップの流れなど、自社の業務に合わせて設計できます。HubSpotやSalesforceのような既製のCRMには、使わない機能まで数多く含まれていることがありますが、カスタムCRMなら必要な機能だけを備え、不要な機能を省くことができます。Horizonsなら、ビジネスの進め方を説明するだけで構築できます。コーディングや専門的な知識は必要ありません。
既存のCRMを使うのではなく、独自のCRMを構築するメリットは何ですか？
既製のCRMは多くのビジネスに適していますが、いくつかの制約もあります。チームの拡大に伴って月額費用が増えたり、必要な機能が上位プランでしか使えなかったり、業務の進め方にワークフローがうまく合わなかったりすることがあります。Horizonsで独自のCRMを構築すれば、ビジネスに本当に必要なツールを手に入れられます。プラットフォームの制限や予期しない値上げに悩まされることも、他社のソフトウェアに合わせて業務プロセスを変える必要もありません。
Horizonsではどのような種類のCRMを作成できますか？
Horizonsなら、ほぼあらゆるビジネスや業界向けにカスタムCRMを構築できます。特に人気の高い例をいくつかご紹介します。
- 営業チーム向けCRM – リードを管理し、商談を追跡して、パイプラインをスムーズに進められます。
- 非営利団体向けCRM – 寄付者を追跡し、関係性を管理して、資金調達の進捗を確認できます。
- 法律事務所向けCRM – クライアントの案件を管理し、やり取りを追跡して、期限を確実に把握できます。
- 採用向けCRM – 候補者を追跡し、採用パイプラインを管理して、採用プロセスを効率化できます。
- 保険代理店向けCRM – 契約を管理し、更新を追跡して、顧客との関係を育てられます。
- ファイナンシャルアドバイザー向けCRM – 顧客のポートフォリオを追跡し、やり取りを確認して、フォローアップを管理できます。
- コンサルタント向けCRM – クライアントのプロジェクトを管理し、請求対象時間を追跡して、成果物を確実に把握できます。
該当する業界が見つからない場合でも問題ありません。顧客関係をどのように管理しているかを説明できれば、Horizonsはその業務に合わせたCRMを構築できます。実際にどのようなことができるのかを知りたい方は、営業向けCRMの作成ガイド（英語）をご覧ください。同じアプローチを、あらゆるビジネスタイプに応用できます。
カスタムCRMを構築するには、コーディングや技術的な知識は必要ですか？
まったく必要ありません。Horizonsでは、バイブコーディングとも呼ばれる会話型のアプローチで構築を進められます。業務の流れを説明するだけで、AIがその内容に合わせてCRMをリアルタイムで構築します。新しいパイプラインステージを追加したい場合は、そのまま依頼するだけです。独自の連絡先項目が必要な場合は、その内容を説明してください。レイアウトを変更したい場合も、Horizonsに伝えるだけで数秒で反映されます。
この方法にまだ馴染みがない方は、バイブコーディングガイド（英語）で、始めるために必要な情報を一通り確認できます。
チームとCRMを一緒に利用できますか？
はい。Horizonsには、ユーザーアカウントとアクセス権限の管理機能を標準搭載した統合バックエンドが含まれています。外部システムやデータベースを設定しなくても、誰がログインできるか、何を閲覧できるか、どの操作を行えるかを細かく指定できます。
事業が成長して、サイトに変更を加えたい場合はどうすればよいですか？
CRMのアップデートはビルドと同じくらい簡単です。プロジェクトに戻って開いてAI Builderとチャットを続けるだけです。変更したい箇所を記述するだけで、後はAI Builderが処理します。すべてバイブコーディング体験の一部であり、開発者は必要ありません。
技術的な背景がある場合や、さらにスケールダウンしたい場合は、AI Builderがコードにフルアクセスします。そのため、必要な範囲まで利用できます。
HorizonsのカスタムCRMビルダーを使う場合、最初のステップは何ですか？
このページの「無料で始める」をクリックするだけで、すぐに始められます。クレジットカードの登録は不要です。ログインすると、すぐに構築を始められるよう5 AIクレジットが付与されます。クレジットの使用量は、各プロンプトの複雑さによって異なります。簡単な調整なら1クレジット未満で済む場合があり、大規模な構築ではより多くのクレジットが必要になる場合があります。無料クレジットは、CRMの要件を伝え、実際に動作する様子を確認し、Horizonsの使い心地を実際に体験するのに十分です。
なお、AIクレジットは、チャットボットやスマート検索など、CRM内のAI機能を動かす際にも使用されます。ただし、クレジットが消費されるのは、ユーザーが実際にそれらの機能を利用した場合のみです。
公開する準備ができたら、有料プランのいずれかに切り替えるだけです。ホスティングとドメインはすでに含まれているため、追加の設定は不要です。公開ボタンを押すだけで、CRMを公開できます。
クレジットが足りなくなった場合は、いつでも追加できます。使用状況はダッシュボードからご確認ください。