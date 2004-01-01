Hostinger AI Builderを共有して最大150米ドルを獲得

ご友人が紹介したHostinger Horizonsプランを初めて購入すると、購入額の20％（最大150ドル）を報酬として獲得できます。ご友人には20％の追加割引が適用されます。
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紹介プログラムの仕組み

01

紹介リンクを共有

Hostinger Horizonsまたは紹介プログラムのダッシュボードからカスタムリンクを直接コピーしてご友人に共有します。
02

アップグレードを待つ

友達がHostinger AI Builderプランを初めて購入し、45日以上サービスを利用すると報酬がもらえます。
03

報酬の受け取り

報酬の受け取りには、PayPal、銀行振込、Hostinger残高（近日導入予定）の3種類から選べます。

AIを活用した開発を後押しして報酬を獲得

紹介リンクはどこでも共有可能

紹介リンクはどこでも共有可能

  • プロジェクトを開始する予定の友人に直接送信
  • コンテンツやソーシャルメディアのプロフィールに追加
  • コミュニティやグループチャットに投稿
報酬：購入額の20％

報酬：購入額の20％

ご友人がHostinger Horizonsプランを初めて購入して45日以上利用した場合、報酬を受け取れます。

Hostinger Horizonsの紹介プログラムに関するよくある質問

紹介リンクは以下の方法で取得できます。

Hostingerの紹介プログラムでは、紹介できる人数に上限はありません。リンクをシェアして、お友達にHostinger Horizonsを利用してもらいましょう。

紹介できる人数に制限がないため、報酬にも制限はありません。対象となる売上のうち、購入額の20％を獲得できます。売上は自分次第で自由に増やせます。

最初のHostinger AI Builderプランでさらに20%割引になります。

Hostingerでは30日間の返金保証を提供しており、新規ユーザーは購入後30日以内であれば全額返金を請求できます。

返金の処理には、会計や管理上の理由でさらに約15日かかります。

紹介プログラムのダッシュボードから、PayPalまたは銀行振込のいずれかを選択できます。

PayPalの場合、残高が50ドル以上になると、自動で毎日出金されます。ただし、処理は翌日になる場合があります。

銀行振込の場合、最低受取額は200ドルで、毎月最終木曜日にまとめて振り込まれます。その日以降に報酬が発生した場合は、翌月に処理されます。

ご利用の銀行の規定によっては、追加の手数料や為替レートの差額が発生することがあり、実際の受取額が少なくなる場合があります。これらの費用を避けるため、PayPalの利用を検討することをおすすめします。

紹介プログラムのダッシュボードの「報酬の履歴」をご確認ください。リファラルのステータスを追跡できるだけでなく、支払い待ちと支払済の報酬も表示されます。

紹介して最大150ドルを獲得

Hostinger AI Builderプランを初めて利用すると、フレンドが支払った金額の20％を獲得できます（最大150米ドル ） 。

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プライバシーへの配慮

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