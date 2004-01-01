紹介プログラムの仕組み
01
紹介リンクを共有
Hostinger Horizonsまたは紹介プログラムのダッシュボードからカスタムリンクを直接コピーしてご友人に共有します。
02
アップグレードを待つ
友達がHostinger AI Builderプランを初めて購入し、45日以上サービスを利用すると報酬がもらえます。
03
報酬の受け取り
報酬の受け取りには、PayPal、銀行振込、Hostinger残高（近日導入予定）の3種類から選べます。
AIを活用した開発を後押しして報酬を獲得
紹介リンクはどこでも共有可能
- プロジェクトを開始する予定の友人に直接送信
- コンテンツやソーシャルメディアのプロフィールに追加
- コミュニティやグループチャットに投稿
報酬：購入額の20％
ご友人がHostinger Horizonsプランを初めて購入して45日以上利用した場合、報酬を受け取れます。
Hostinger Horizonsの紹介プログラムに関するよくある質問
紹介リンクはどこにありますか？
紹介できる人数に制限はありますか？
Hostingerの紹介プログラムでは、紹介できる人数に上限はありません。リンクをシェアして、お友達にHostinger Horizonsを利用してもらいましょう。
獲得できる金額はどれくらいですか？
紹介できる人数に制限がないため、報酬にも制限はありません。対象となる売上のうち、購入額の20％を獲得できます。売上は自分次第で自由に増やせます。
紹介した友人にはどのような特典がありますか？
最初のHostinger AI Builderプランでさらに20%割引になります。
報酬を受け取るまでに45日かかるのはなぜですか？
Hostingerでは30日間の返金保証を提供しており、新規ユーザーは購入後30日以内であれば全額返金を請求できます。
返金の処理には、会計や管理上の理由でさらに約15日かかります。
報酬の受け取り方法を選べますか？
紹介プログラムのダッシュボードから、PayPalまたは銀行振込のいずれかを選択できます。
PayPalの場合、残高が50ドル以上になると、自動で毎日出金されます。ただし、処理は翌日になる場合があります。
銀行振込の場合、最低受取額は200ドルで、毎月最終木曜日にまとめて振り込まれます。その日以降に報酬が発生した場合は、翌月に処理されます。
ご利用の銀行の規定によっては、追加の手数料や為替レートの差額が発生することがあり、実際の受取額が少なくなる場合があります。これらの費用を避けるため、PayPalの利用を検討することをおすすめします。