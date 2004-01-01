Horizonsは、膨大なデータを元に学習された最先端の大規模言語モデルを活用しています。コンテンツの作成やレイアウトのデザイン、オンラインツールの構築など、どんなリクエストでもAIが理解し、イメージに合った成果を提供します。

また、プライバシーを重視しているため、お客様の入力内容やプロジェクトのデータはモデルの学習には一切使用されません。