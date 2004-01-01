コード編集で自由自在に

プロンプトを超えて、プロジェクトのコードにフルアクセスして、条件に合わせて微調整し、構築できます。
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プロンプトで作成＆コード直接編集

AIを活用すると作業をスムーズに始めることができます。ただし、その後カスタマイズやデバッグが必要なときは、より自由度の高いコード編集が便利です。ファイルを開き、必要な箇所に変更を加えたら、プレビューで結果をすぐに確認できます。

AIの出力を微調整したり、独自のロジックを組み込んだり、コンポーネントを整理したり – 最初から最後まで、自分の手で思い通りに変更できます。

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プロンプトで作成＆コードを直接編集
ハンズオン編集機能

思いのままに自分のやり方で

自在にコードを編集

AIの出力に満足できなければ、コードを直接調整しましょう。プロンプトで説明するよりも素早く対応できます。
カスタムJavaScriptの追加やサードパーティAPIの統合も、回避策や制限なしに行えます。
変更内容を即座に確認し、問題があればその場でデバッグできます。ライブ更新なので稼働停止せずに修正でき、すぐに反映されます。
コードエディターはAI Builderに組み込まれており、プロジェクトを残したり、新しいタブを開いたりすることなく、編集、プレビュー、繰り返しを行うことができます。

Horizonsを利用したユーザーの声をご紹介

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibeコーディングは開発を45％短縮し、Hostinger AI Builderのようなツールは、自然言語を数週間ではなく数時間で実用的なプロトタイプに変換します。 ソフトウェア構築への参入障壁は劇的に低くなります。

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

最近、新しい@Hostinger AI Builderツールを試す機会があり、感銘を受けたと言わざるを得ません。

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger AI Builderは、100万ドルのアプリを構築するのに最も効率的なバイブコードツールかもしれません。

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
デジタルスペシャリスト

Hostinger AI Builderは、MVPを作成し、アイデアを試すための新しい革新的な方法です。

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

HostingerのAI Builderを使って、ウェブサイトや顧客のために欲しいものを構築するのがどれほど簡単か信じられないでしょう！

Albert Bermejo
Albert Bermejo
コンテンツクリエイター

Hostinger AI Builderは、思いついたアイデアを構築できるツールです。説明するだけで、すぐに機能します。

techmano
techmano
@nice_gamin60974

@Hostinger AI Builderで物事が進んでいくのが大好き！ 新しいAIアップデートは、対話するのがとても楽しく、私だけでなく、他の多くの人たちも知っているゲームチェンジャーになりました。

RameshR
RameshR
@rezmeram

HostingerがどうやってAI Builderをやり遂げたのか疑問に思っている...誰でもフロントエンドとバックエンドを展開できるなんて、クレイジーだ。

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

このプロジェクトが、いつかみなさんがAI Builderを作るまで、私のリストに載っていたのがどれだけ長かったか、何とも言えません。私はWebアプリのコーディングについて何も知りません。0とそこです。私の夢である仲間を助けるプロジェクトは、LIVEです。Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
創業者

Hostinger AI Builderは、他のすべてと比較して、本当に画期的なものです。ブログのサブドメインをウェブアプリに設定するのはとても簡単でした。「すごい！

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Hostinger AI Builderでプロンプトを入力するだけでWebアプリが作れるようになりました。本当にかっこいい！

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Hostinger AI Builderを試してみましたが、これは画期的なものです！このノーコードAIアプリビルダーは、デザイン、コード、ライティングを数分でこなし、洗練されたウェブサイトとアプリを作成します。試してみる価値があります。

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

まるで一流のWeb開発者やソフトウェア開発者がそばにいて、思い描いたものを何でも形にしてくれるかのようです。

Brooks Boshears
Brooks Boshears
起業家

Hostinger AI Builderを使えば、かなり素晴らしいものを構築できます。一般的なウェブサイトビルダーとは異なり、それ以上の機能を持っています。

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