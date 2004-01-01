お気に入りのWebサイトやWebアプリ、または自分でスケッチしたレイアウトはありませんか？ビジュアルメディアをHorizonsにアップロードするだけで、AIがたった数秒で動作するWebサイトやWebアプリを作成してくれます。

構築後も、テキストや色、機能をシンプルなコマンドで簡単に更新できます。技術的な知識は必要ありません。