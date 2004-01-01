検索エンジンとAI向けにプロジェクトを最適化

Hostinger AI Builderは、サイトを検索エンジンにインデックスさせ、ChatGPT、Gemini、Meta AIなどのAIツールでよりよく理解してもらうために必要なすべてを自動生成します。
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自動で検索・発見に最適化

ノーコードで作成したサイトをカスタムドメインで公開すると、sitemap.xml、robots.txt、llms.txtなどのSEO・AI検索の最適化に重要なファイルが自動で生成されます。これにより検索エンジンやAIツールがサイトの内容を理解でき、設定する手間なく最適化が完了します。
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標準搭載

スマートに公開してSEO＆AI検索に最適化

AI検索プラットフォーム

ChatGPT、Gemini、Claude、Perplexity、Meta AIなどのAIツールがサイトの内容を理解できるようにLLMs.txtを自動で生成。AIは参照すべき箇所を正確に把握できるようになるため、回答や要約でおすすめされる可能性が高まります。
クロールの設定やインデックス作成の心配は不要 AI Builderは、公開されるすべてのプロジェクトに対してsitemap.xmlとrobots.txtファイルを作成し、コンテンツを構造化し、検索可能にし、SEOのベストプラクティスに準拠した状態に保ちます。
Hostinger AI Builderは、メタデータ、sitemap.xml、llms.txt、robots.txtなどの中核的なSEO要素を自動的に管理し、プラグインや余分なツールは必要ありません。

AI SEO入門：動画で簡単に学ぼう

以下の動画では、生成エンジン最適化（GEO）の仕組みと、コンテンツを見つけやすくする方法をわかりやすく解説しています。

Horizonsを利用したユーザーの声をご紹介

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibeコーディングは開発を45％短縮し、Hostinger AI Builderのようなツールは、自然言語を数週間ではなく数時間で実用的なプロトタイプに変換します。 ソフトウェア構築への参入障壁は劇的に低くなります。

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

最近、新しい@Hostinger AI Builderツールを試す機会があり、感銘を受けたと言わざるを得ません。

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger AI Builderは、100万ドルのアプリを構築するのに最も効率的なバイブコードツールかもしれません。

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
デジタルスペシャリスト

Hostinger AI Builderは、MVPを作成し、アイデアを試すための新しい革新的な方法です。

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

HostingerのAI Builderを使って、ウェブサイトや顧客のために欲しいものを構築するのがどれほど簡単か信じられないでしょう！

Albert Bermejo
Albert Bermejo
コンテンツクリエイター

Hostinger AI Builderは、思いついたアイデアを構築できるツールです。説明するだけで、すぐに機能します。

techmano
techmano
@nice_gamin60974

@Hostinger AI Builderで物事が進んでいくのが大好き！ 新しいAIアップデートは、対話するのがとても楽しく、私だけでなく、他の多くの人たちも知っているゲームチェンジャーになりました。

RameshR
RameshR
@rezmeram

HostingerがどうやってAI Builderをやり遂げたのか疑問に思っている...誰でもフロントエンドとバックエンドを展開できるなんて、クレイジーだ。

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

このプロジェクトが、いつかみなさんがAI Builderを作るまで、私のリストに載っていたのがどれだけ長かったか、何とも言えません。私はWebアプリのコーディングについて何も知りません。0とそこです。私の夢である仲間を助けるプロジェクトは、LIVEです。Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
創業者

Hostinger AI Builderは、他のすべてと比較して、本当に画期的なものです。ブログのサブドメインをウェブアプリに設定するのはとても簡単でした。「すごい！

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Hostinger AI Builderでプロンプトを入力するだけでWebアプリが作れるようになりました。本当にかっこいい！

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Hostinger AI Builderを試してみましたが、これは画期的なものです！このノーコードAIアプリビルダーは、デザイン、コード、ライティングを数分でこなし、洗練されたウェブサイトとアプリを作成します。試してみる価値があります。

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

まるで一流のWeb開発者やソフトウェア開発者がそばにいて、思い描いたものを何でも形にしてくれるかのようです。

Brooks Boshears
Brooks Boshears
起業家

Hostinger AI Builderを使えば、かなり素晴らしいものを構築できます。一般的なウェブサイトビルダーとは異なり、それ以上の機能を持っています。

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