どの程度カスタマイズするかによって異なります。あらかじめ用意されたテンプレートを使えば数分で開始できますが、ビジネスに合わせて細部までカスタマイズしたい場合は、時間がかかる場合があります。いずれの方法でも、Hostinger AI Builderはプロセスを可能な限り高速かつ直感的にします。AIとチャットするだけで、重労働に対処できます。