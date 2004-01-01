AIを活用して、WhatsAppを顧客関係管理（CRM）ツールに

世界中で圧倒的なシェア率を誇るメッセージツール「WhatsApp」を連携して、見込み客を管理し、売上につなげましょう。
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AIを活用して、WhatsAppを顧客関係管理（CRM）ツールに

WhatsApp CRMで顧客管理

01

アイデアを説明するかテンプレートを選択

事業内容の仕組みを説明するだけで、AIがそれに基づいてCRMを構築します。より手軽に始めたい場合は、デザイナーが作成したテンプレートを選んで構築することも可能。コーディングは一切不要です。
02

WhatsAppをCRMと連携する

数回クリックするだけで、Twilioを介してWhatsAppがCRMに連携されます。
03

CRMをカスタマイズ

事業に合わせた独自のCRMを作成できます。AIとチャットするだけで、デザインやコンテンツの編集、ページのパーソナライズまでが可能です。

チュートリアルで手順を学ぶ

アイデアをわずか数分で実現できるこの便利なツールの使い方を、わかりやすく解説しています。
AIを活用してWhatsApp CRMを作成する方法

AIを活用してWhatsApp CRMを作成する方法

チュートリアル記事
動画

テンプレートを選んで自分好みにカスタマイズ

プロがデザインしたテンプレートをベースに、AIやビジュアル編集で細部まで調整。実際に使える機能を簡単に追加できます。

種類豊富なテンプレート集

CRM via WhatsApp (minimalist)

CRM via WhatsApp (minimalist)

CRM via WhatsApp (green)

CRM via WhatsApp (green)

CRM via WhatsApp (violet)

CRM via WhatsApp (violet)

CRM構築に必要な機能を一箇所にまとめました

ニーズに合わせて自分専用のCRMを作成

ニーズに合わせて自分専用のCRMを作成

ビジネスの仕組みとAI Builderが、パイプライン、ラベル、フォローアップリズムなど、お客様のワークフローにぴったり合ったCRMを構築する方法を説明してください。 ITチームは必要ありません。
WhatsAppやソーシャルメディアショップとは異なり、AI Builderを搭載したサイトでは、顧客データを完全に制御できるため、プラットフォームポリシーの変更やアカウントの禁止から顧客を守ることができます。
数秒で返信を生成し、24時間365日対応のカスタマーサポートチャットボットを導入。寝ている間もビジネスを動かし続けられます。
CRMをゼロから構築する必要はありません。テンプレートを使えば、複雑な設定、アプリ構造、ワークフローがあらかじめ構築されているため、スムーズに作業を開始できます。
プロ仕様のホスティング、独自ドメイン、ビジネスメールがすべて一箇所に。顧客との信頼関係構築に必要なすべてのサービスが揃っています。

リード対応と商談管理を効率化して、毎日の業務にもっとゆとりを

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WhatsApp顧客関係管理ツールに関するよくある質問

WhatsApp CRMの作成に関してよく寄せられる質問とその回答をまとめました。

WhatsApp CRMは、WhatsAppを通じて顧客関係を直接管理できるツールです。やり取りの記録が途切れることなく、顧客情報の整理、営業パイプラインを通じたリードの追跡、そして成約まで、すべてを1か所で行うことができます。従来のCRMとは異なり、顧客が既に普段使いしているツールであるWhatsApp上で顧客とつながることができます。

WhatsApp CRMを使えば、顧客情報の整理・管理、視覚的な販売パイプラインによるリードの追跡、メッセージの自動化、支払いの受け付けなど、すべてWhatsAppと連携して行えます。また、コーディングスキルがなくても、AIを活用して特定のビジネスニーズに合わせてカスタマイズすることも可能です。

コーディングスキル不要 バイブコーディングプラットフォーム「Hostinger AI Builder」を使えば、AIとチャットするだけでWhatsApp CRMを独自に作成できるほか、あらかじめ用意されたテンプレートから開始し、独自の言語でカスタマイズすることも可能。コード、デザイン、コンテンツをすべて処理してくれる。

Hostinger Horizonsを使えば、WhatsApp CRMアプリを簡単に作成できます。手順は以下の通りです。

  • AIアプリ作成ツールまたはテンプレートを使用して、無料で作成を始められます。
  • AIとチャットしながら、ビジネスニーズに合わせてすべてをカスタマイズできます。これは「バイブコーディング」と呼ばれるもので、技術的なスキルは不要です。アイデアを自然な言葉で伝えるだけで作成できます。
  • プランを選択すると、より多くのプロンプトが利用可能になり、ワンクリックでCRMを公開できます。
  • Twilio連携を使って、WhatsAppとCRMを連携できます。

スモールビジネス向けWhatsApp CRMの作成方法に関するガイドや、動画チュートリアルもご覧いただけます。

どの程度カスタマイズするかによって異なります。あらかじめ用意されたテンプレートを使えば数分で開始できますが、ビジネスに合わせて細部までカスタマイズしたい場合は、時間がかかる場合があります。いずれの方法でも、Hostinger AI Builderはプロセスを可能な限り高速かつ直感的にします。AIとチャットするだけで、重労働に対処できます。

はい。Hostinger AI Builderを使用すれば、すべてをカスタマイズできます。必要なものを自分の言葉で記述するだけで、AIがデザイン、コンテンツ、機能を調整します。特定のセールスパイプライン、カスタムの連絡先フィールド、独自のレイアウトなど、ビジネスに完全にフィットするまで会話を通じて改良し続けることができます。

Hostinger Horizonsの利用は無料ではありませんが、プランを契約する前にお試し期間を設けています。こちらの記事では「始め方と最大限に活用する方法」を解説しています。

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