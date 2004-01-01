AIを活用して、WhatsAppを顧客関係管理（CRM）ツールに
WhatsApp CRMで顧客管理
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種類豊富なテンプレート集
CRM via WhatsApp (minimalist)
CRM via WhatsApp (green)
CRM via WhatsApp (violet)
CRM構築に必要な機能を一箇所にまとめました
ニーズに合わせて自分専用のCRMを作成
完全なデータ所有権
AI搭載
テンプレートから始める
ビジネス利用向けインフラ
WhatsApp顧客関係管理ツールに関するよくある質問
WhatsApp CRMとは何ですか？
WhatsApp CRMは、WhatsAppを通じて顧客関係を直接管理できるツールです。やり取りの記録が途切れることなく、顧客情報の整理、営業パイプラインを通じたリードの追跡、そして成約まで、すべてを1か所で行うことができます。従来のCRMとは異なり、顧客が既に普段使いしているツールであるWhatsApp上で顧客とつながることができます。
WhatsApp CRMで具体的に何ができますか？
WhatsApp CRMを使えば、顧客情報の整理・管理、視覚的な販売パイプラインによるリードの追跡、メッセージの自動化、支払いの受け付けなど、すべてWhatsAppと連携して行えます。また、コーディングスキルがなくても、AIを活用して特定のビジネスニーズに合わせてカスタマイズすることも可能です。
AI搭載型WhatsApp CRMを構築するには、プログラミングスキルが必要ですか？
コーディングスキル不要 バイブコーディングプラットフォーム「Hostinger AI Builder」を使えば、AIとチャットするだけでWhatsApp CRMを独自に作成できるほか、あらかじめ用意されたテンプレートから開始し、独自の言語でカスタマイズすることも可能。コード、デザイン、コンテンツをすべて処理してくれる。
Hostinger HorizonsでWhatsApp CRMを作成するにはどうすればいいですか？
Hostinger Horizonsを使えば、WhatsApp CRMアプリを簡単に作成できます。手順は以下の通りです。
- AIアプリ作成ツールまたはテンプレートを使用して、無料で作成を始められます。
- AIとチャットしながら、ビジネスニーズに合わせてすべてをカスタマイズできます。これは「バイブコーディング」と呼ばれるもので、技術的なスキルは不要です。アイデアを自然な言葉で伝えるだけで作成できます。
- プランを選択すると、より多くのプロンプトが利用可能になり、ワンクリックでCRMを公開できます。
- Twilio連携を使って、WhatsAppとCRMを連携できます。
スモールビジネス向けWhatsApp CRMの作成方法に関するガイドや、動画チュートリアルもご覧いただけます。
WhatsApp CRMの設定にはどれくらい時間がかかりますか？
どの程度カスタマイズするかによって異なります。あらかじめ用意されたテンプレートを使えば数分で開始できますが、ビジネスに合わせて細部までカスタマイズしたい場合は、時間がかかる場合があります。いずれの方法でも、Hostinger AI Builderはプロセスを可能な限り高速かつ直感的にします。AIとチャットするだけで、重労働に対処できます。
CRMを自社のビジネスニーズに合わせてカスタマイズすることは可能ですか？
はい。Hostinger AI Builderを使用すれば、すべてをカスタマイズできます。必要なものを自分の言葉で記述するだけで、AIがデザイン、コンテンツ、機能を調整します。特定のセールスパイプライン、カスタムの連絡先フィールド、独自のレイアウトなど、ビジネスに完全にフィットするまで会話を通じて改良し続けることができます。