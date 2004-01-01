生成された結果は、ピクセル単位で完全に一致するものではなく、あくまでも出発点となるものです。レイアウト、アニメーション、または高度にカスタマイズされた要素は、完全に反映されない場合があります。そこから、AIのプロンプトや手動のドラッグ＆ドロップ編集を使用して、レイアウトからコンテンツまで、あらゆるものを調整できます。