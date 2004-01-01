Webサイトを複製してAIで自由に編集
自由に編集・改善できるWebサイトクローンツール
URLから生成
AIによる再設計
自分が築き上げたものを所有しよう
どんな作業も、AIでもっと効率的に
最初からやり直さずに移行する
古くなったサイトを最新化する
Webサイトの用途を変更
クライアントのウェブサイトを再現する
多言語対応
プロトタイプと実験
AIを使ってウェブサイトを複製する方法
URLを貼り付けてください
確認してカスタマイズする
ワンクリックで公開
AIウェブサイトクローナーに関するよくある質問
ウェブサイトクローナーとは何ですか？
ウェブサイトクローナーは、Hostinger AI Builderの機能の一つで、URLから既存のウェブサイトを再現し、その構造、スタイル、コンテンツを編集可能なインタラクティブなプロジェクトとして取得します。リンクを貼り付けるだけで、AIが自由にカスタマイズできる出発点となるウェブサイトを構築します。
ウェブサイトのクローン機能は誰のためのものですか？
ウェブサイトのクローン作成は、自分のウェブサイト、クライアントのウェブサイト、あるいは移行しようとしているウェブサイトなど、既にウェブサイトのイメージを持っているすべての人向けに設計されています。特に、代理店に依頼せずに古いサイトを刷新したい中小企業の経営者、クライアントのウェブサイトをより迅速に再構築したいフリーランサーや代理店、そして他のウェブサイトビルダー、WordPress、または類似のプラットフォームから移行したい人にとって非常に便利です。
どんなウェブサイトでも複製できますか？
あなたが所有しているか、使用許可を得ているウェブサイトであれば、URLを指定するだけで新しいバージョンを生成できます。AI Builderはサイトの表示コンテンツと構造を分析してバージョンを作成します。結果は元のサイトの複雑さによって異なる場合があります。
複製したウェブサイトを編集できますか？
はい、編集こそが重要なポイントです。ウェブサイトが生成された後、要素を直接選択するか、AIチャットで変更内容を説明することで、テキスト、色、画像、レイアウト、コンポーネントを変更できます。
コードを編集してもいいですか？
はい。より詳細な制御が必要な場合は、完全なコード編集機能が利用可能です。ビジュアルエディタを超えてカスタマイズしたり、必要に応じてプロジェクトを拡張したりできます。
複製されたウェブサイトは、元のウェブサイトと全く同じように見えるのでしょうか？
生成された結果は、ピクセル単位で完全に一致するものではなく、あくまでも出発点となるものです。レイアウト、アニメーション、または高度にカスタマイズされた要素は、完全に反映されない場合があります。そこから、AIのプロンプトや手動のドラッグ＆ドロップ編集を使用して、レイアウトからコンテンツまで、あらゆるものを調整できます。
ウェブサイトを複製して編集するには、プログラミングの経験が必要ですか？
何も必要ありません。URLを貼り付けて、変更したい内容を平易な言葉で説明するだけです。AI Builderが残りの作業をすべて処理します。デザインや技術的なスキルは一切不要です。
ウェブサイトのクローン作成は無料で試せますか？
無料で始めることができ、クレジットカードは必要ありません。再現された最初のウェブサイトの生成と編集にAIクレジットを取得できます。公開の準備ができたら、有料プランを選択します。ホスティングとドメインはすでに含まれています。