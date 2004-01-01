Webサイトを複製してAIで自由に編集

URLを貼り付けるだけで、どんなWebサイトでも自由に編集できる形で再現し、AIでカスタマイズできます。コーディングも制作会社への依頼も不要です。

クレジットカードは不要です

自由に編集・改善できるWebサイトクローンツール

気に入った構成はそのままに、変えたい部分だけ編集できます。
自由に編集・改善できるWebサイトクローンツール

URLから生成

既存のWebサイトのリンクを貼り付けるだけで、AIがコンテンツ、構成、デザインを再現し、自由に編集・カスタマイズできるWebサイトを作成します。
AIチャットやドラッグ＆ドロップ操作で、コンテンツの書き換え、セクションの追加、デザインの変更が可能です。気に入った部分はそのまま残し、必要な部分だけ変更できます。
再現したWebサイトの編集、ホスティング、公開までを1か所で完結できます。開発者に依頼したり、コードを書いたりする必要はありません。

どんな作業も、AIでもっと効率的に

移行、リデザイン、クライアント案件など、さまざまな用途に対応。面倒な初期設定を省いて、重要な作業にすぐ取りかかれます。
どんな作業も、AIでもっと効率的に

最初からやり直さずに移行する

WordPressや他のサイト作成ツール、その他のプラットフォームから、各ページを手作業で作り直すことなくWebサイトを移行できます。
古いサイトに、予約機能やクライアントダッシュボード、EC機能など、これまで対応していなかった機能を追加してアップグレードできます。
既存のWebサイトをもとに、コンテンツ、構成、機能を変更し、新しいブランドやサービス、ターゲット層に合わせてカスタマイズできます。
クライアントの既存サイトをそのままベースとして取り込み、手作業で一から作り直すことなく、要件に合わせてカスタマイズできます。
Webサイトを再現し、AIを活用してコンテンツを新しい言語や市場に合わせて最適化できます。
既存のサイトを自由に編集できるテスト環境として活用し、公開前に新しいレイアウト、ブランディング、メッセージを試せます。

AIを使ってウェブサイトを複製する方法

01

URLを貼り付けてください

WebサイトのURLを入力し、AIに複製を依頼します。AIがコンテンツ、レイアウト、構成を分析し、自由に編集できるサイトとして再現します。
02

確認してカスタマイズする

再現されたWebサイトはすぐに編集できます。AIとチャットしながら、コンテンツの書き換え、デザインの変更、セクションの追加を行い、イメージ通りに仕上げられます。
03

ワンクリックで公開

Webサイトが完成したら、ワンクリックで公開できます。ホスティング、ドメインなど、公開に必要なものはすべて含まれています。

HostingerのAIビルダーで作れるもの

プロトタイプ

MVP

SaaSアプリケーション

カスタムAI搭載ツール

ECアプリとストア

予約アプリ

今あるWebサイトをベースに、すばやくアップデート。

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AIウェブサイトクローナーに関するよくある質問

ウェブサイトクローナーは、Hostinger AI Builderの機能の一つで、URLから既存のウェブサイトを再現し、その構造、スタイル、コンテンツを編集可能なインタラクティブなプロジェクトとして取得します。リンクを貼り付けるだけで、AIが自由にカスタマイズできる出発点となるウェブサイトを構築します。

ウェブサイトのクローン作成は、自分のウェブサイト、クライアントのウェブサイト、あるいは移行しようとしているウェブサイトなど、既にウェブサイトのイメージを持っているすべての人向けに設計されています。特に、代理店に依頼せずに古いサイトを刷新したい中小企業の経営者、クライアントのウェブサイトをより迅速に再構築したいフリーランサーや代理店、そして他のウェブサイトビルダー、WordPress、または類似のプラットフォームから移行したい人にとって非常に便利です。

あなたが所有しているか、使用許可を得ているウェブサイトであれば、URLを指定するだけで新しいバージョンを生成できます。AI Builderはサイトの表示コンテンツと構造を分析してバージョンを作成します。結果は元のサイトの複雑さによって異なる場合があります。

はい、編集こそが重要なポイントです。ウェブサイトが生成された後、要素を直接選択するか、AIチャットで変更内容を説明することで、テキスト、色、画像、レイアウト、コンポーネントを変更できます。

はい。より詳細な制御が必要な場合は、完全なコード編集機能が利用可能です。ビジュアルエディタを超えてカスタマイズしたり、必要に応じてプロジェクトを拡張したりできます。

生成された結果は、ピクセル単位で完全に一致するものではなく、あくまでも出発点となるものです。レイアウト、アニメーション、または高度にカスタマイズされた要素は、完全に反映されない場合があります。そこから、AIのプロンプトや手動のドラッグ＆ドロップ編集を使用して、レイアウトからコンテンツまで、あらゆるものを調整できます。

何も必要ありません。URLを貼り付けて、変更したい内容を平易な言葉で説明するだけです。AI Builderが残りの作業をすべて処理します。デザインや技術的なスキルは一切不要です。

無料で始めることができ、クレジットカードは必要ありません。再現された最初のウェブサイトの生成と編集にAIクレジットを取得できます。公開の準備ができたら、有料プランを選択します。ホスティングとドメインはすでに含まれています。

プライバシーへの配慮

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