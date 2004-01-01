AIエージェントは瞬時に機能します。従来のメールはそうではありません。
メールの自動アクション化
自動アウトリーチ
パーソナライズされたアウトリーチを送信し、返信を評価し、獲得見込み客をCRMに自動的に引き渡します。
サポート対応
受信したサポートメールを分析し、適切な担当者に即座に送信します。
予約＆スケジュール設定
会議のリクエストに対応し、予約を確認し、メールで自動的にリマインダーを送信します。
受信トレイ自動化
メールを自動的に分類し、返信し、委任し、アーカイブします。
「アカウント認証」
認証コードや確認メールを捕捉して、エージェントのワークフローを円滑に進めます。
Business PremiumプランでAgentic Mailを入手
30日間の返金保証
いつでもキャンセル可能
年中無休のサポート体制
48ヶ月
Premium Business Email
48ヶ月の通常価格¥ 45,072のところ、¥ 15,312でご提供中。更新時の価格は¥ 629/月になります。
¥ 939
66％オフ！
¥ 319 /月
Premium Business Email
¥ 939
66％オフ！
¥ 319 /月
48ヶ月の通常価格¥ 45,072のところ、¥ 15,312でご提供中。更新時の価格は¥ 629/月になります。
プランに含まれる注目の機能
「エージェント型メール」
NEW
50GBのメールストレージ容量
転送設定50個
30個のメールエイリアス
1日のメール数：3 000（メールボックス毎）
ストレージ容量をいつでも追加可能
ドメインが1年間無料
AIメールアシスタント – Kodee
AI搭載の高精度メール検索
AIによるスマート返信機能
AIがメールを瞬時に要約
AIで瞬時に文章作成
すべてのプランが前払いで決済されます。月額料金は合計金額を購入するプランの月数で割った金額となります。
お客様の声
Hostingerは、ドメイン、WordPress向けのホスティング、メールサービスなど、他社と比べても幅広いサービスを手頃な価格で利用できます。
メールプロバイダーを利用する際は、シームレスな体験を期待します。サービス停止がなく、更新も容易であるということです。Hostingerでは満足のサービスを受けています。
レンタルサーバー、ドメイン、メールのプロバイダー会社で一番最高、最安値、最強！
「エージェンティックメール」よくある質問
HostingerのAIエージェント向けメールに関するよくある質問と回答をまとめました。
エージェンティックメールとは何ですか？通常のメールとはどう違うのですか？
エージェンティックメールは、AIエージェントと自動化ワークフローのために特別に設計されたメールインフラストラクチャです。従来のメールサービスは人間向けに構築されており、メッセージが読まれるのを待つ受動的な受信トレイです。エージェンティックメールは、Eメールをアクティブでプログラム可能なレイヤーとして扱います。これは、ウェブフックファースト、API駆動型であり、プラットフォームの制限、レート制限、またはAI駆動型アクティビティとしてフラグ付けされるリスクなしに、プログラムによる送受信を処理するように構築されています。
Hostinger Agentic Mailはどのようなユーザーを対象としていますか？
Hostingerのエージェント向けメールは、AIエージェントやワークフローに信頼性の高いメールレイヤーを必要とする開発者や自動化ツール構築者向けに作られています。
OpenClaw、n8n、Make、LangChain、Zapierなどのツールで構築を進めていて、従来のメールプロバイダーが自動化をブロックして行き詰まっているなら、これはまさにあなたのためにあります。
また、エージェント自身のためでもあります。エージェントがコールドアウトリーチ、カスタマーサポート、予約フロー、ドキュメント処理などのために専用のアドレスを必要とする場合でも、エージェントメールは、作業に利用できる本物のプログラム可能な受信トレイを提供します。
OpenClaw、n8n、Make、LangChain、Zapierなどのツールで構築を進めていて、従来のメールプロバイダーが自動化をブロックして行き詰まっているなら、これはまさにあなたのためにあります。
また、エージェント自身のためでもあります。エージェントがコールドアウトリーチ、カスタマーサポート、予約フロー、ドキュメント処理などのために専用のアドレスを必要とする場合でも、エージェントメールは、作業に利用できる本物のプログラム可能な受信トレイを提供します。
ウェブフックはエージェントメールと連携してどのように機能しますか？
メールが届くたびに、Agentic Mailは即座にウェブフックを起動します。ポーリングも遅延もありません。あなたがお使いのエージェントまたは自動化ツールはトリガーを受け取り、メッセージの解析、n8nでのワークフローのトリガー、またはLangChainエージェントへの受け渡しなど、すぐにそれに基づいて行動できます。
Agentic Mailは、どのような自動化ツールとエージェントフレームワークをサポートしていますか？
Hostingerのエージェントメールは、OpenClaw、n8n、Make、LangChain、Zapier、およびその他の自動化プラットフォームと連携します。最も一般的なスタック向けに構築済みのスキルが用意されているため、数分で接続できます。より高度なカスタム統合のために、フルAPIアクセスとMCPサーバーも近日中に提供される予定です。
エージェントがやり取りする送信者を制御できますか？
はい。許可リストとブロックリストを使用すると、ドメインレベルと個々のメールレベルの両方で、どのドメインまたはメールアドレスがエージェントの受信トレイに到達できるかを正確に定義できます。これにより、ワークフローを集中させ、不要なノイズや悪用から保護します。
Agentic Mailは別途購入が必要な製品ですか？
いいえ、エージェンティックメールはホスティンガー ビジネスメールに組み込まれています。プレミアムビジネスメールの一部として、すべてのエージェンティック機能をご利用いただけます。個別のサブスクリプションは必要ありません。
プログラムによるメール制御のための完全なAPIはありますか。
完全なAPIアクセスは、今後提供予定の機能です。公開されると、エージェントの受信トレイの送受信および管理を完全にプログラムで制御できるようになります。UIは必要ありません。それまでの間、Webhookと事前構築済みのスキルで、現在最も一般的な自動化のユースケースに対応できます。