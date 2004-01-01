Hostingerのエージェント向けメールは、AIエージェントやワークフローに信頼性の高いメールレイヤーを必要とする開発者や自動化ツール構築者向けに作られています。



OpenClaw、n8n、Make、LangChain、Zapierなどのツールで構築を進めていて、従来のメールプロバイダーが自動化をブロックして行き詰まっているなら、これはまさにあなたのためにあります。



また、エージェント自身のためでもあります。エージェントがコールドアウトリーチ、カスタマーサポート、予約フロー、ドキュメント処理などのために専用のアドレスを必要とする場合でも、エージェントメールは、作業に利用できる本物のプログラム可能な受信トレイを提供します。