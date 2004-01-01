1Backendは、構成可能なマイクロサービスおよびマイクロフロントエンドとしてAIアプリケーションをデプロイするためのオープンソースのプラットフォームであり、すべて単一のセルフホスト型コントロールプレーンから提供されます。ユーザー管理、権限、シークレット、設定、ルーティング、ファイルストレージ、およびAIモデルサービスをバンドルしているため、チームはインフラストラクチャを組み合わせる代わりに、アプリケーションロジックに集中できます。

独自のVPSで1Backendをセルフホストすることで、プロンプト、モデルウェイト、シークレット、および顧客データを、お客様が管理するインフラストラクチャ内に保持します。組み込みサービスは、オンデマンドでローカルLLMおよびStable Diffusionコンテナを起動し、トークンごとのベンダーロックインなしで、AI製品向けの本番環境対応バックエンドを提供します。