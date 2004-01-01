ワンクリックインストールでの1Backendデプロイ
スケーラブルなマイクロサービスとマイクロフロントエンドを備え、AIアプリケーションを構築するためのセルフホスト型プラットフォームです。
1Backend向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
1Backendの活用例
1Backendは、構成可能なマイクロサービスおよびマイクロフロントエンドとしてAIアプリケーションをデプロイするためのオープンソースのプラットフォームであり、すべて単一のセルフホスト型コントロールプレーンから提供されます。ユーザー管理、権限、シークレット、設定、ルーティング、ファイルストレージ、およびAIモデルサービスをバンドルしているため、チームはインフラストラクチャを組み合わせる代わりに、アプリケーションロジックに集中できます。
独自のVPSで1Backendをセルフホストすることで、プロンプト、モデルウェイト、シークレット、および顧客データを、お客様が管理するインフラストラクチャ内に保持します。組み込みサービスは、オンデマンドでローカルLLMおよびStable Diffusionコンテナを起動し、トークンごとのベンダーロックインなしで、AI製品向けの本番環境対応バックエンドを提供します。
1Backendの主な機能
AIマイクロサービスランタイム
ローカルLLMや画像モデルを含め、AIコンテナを外部オーケストレーターなしで、バックエンドから直接起動およびオーケストレーションします。
内蔵アカウント情報
ユーザーアカウント、ロール、権限、組織、APIキーは標準で提供されるため、すべての新しいサービスは自動的に認証を継承します。
シークレットと設定
暗号化されたシークレットストレージとアプリごとの設定サービスにより、APIキーと設定がコードやバージョン管理に含まれないようにします。
マイクロフロントエンドホスティング
単一のルーティングレイヤーを介して複数のフロントエンドを提供し、独立したチームがアプリ全体を再構築することなくUIモジュールをリリースできるようにします。
ブートストラップマニフェスト
環境全体で再現可能なInfrastructure-as-Codeデプロイメントのために、YAMLマニフェストでルート、パーミット、設定、シークレットを定義します。
Hostingerで1Backendを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
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この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。