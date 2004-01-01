Alexandrieの1クリックインストール。
拡張Markdown、全文検索、ドキュメントごとのきめ細かな権限を備えたセルフホスト型ナレッジベース。
Alexandrie向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Alexandrieの活用例
Alexandrieは、GoとNuxt 4で構築されたセルフホスト型のナレッジベースおよびドキュメントプラットフォームです。KaTeX数式、色付きのコールアウトコンテナ、そしてすべてのドキュメントを横断する全文検索のためのコマンドセンターを備えたリッチなMarkdownエディターを提供します。5段階のドキュメントごとの権限システムにより、一部のノートを非公開にしたり、チームと共有したり、選択したページを公開したりできます。これらすべてを単一のインストールで実現します。
Alexandrieをセルフホストすることで、ドキュメント、ノート、アップロードされたファイルを自分で管理するインフラストラクチャ上に保持できます。組み込みのS3互換オブジェクトストレージは、外部サービスなしでファイルのアップロードを処理し、ワンクリックのバックアップと復元機能により、手動でのデータベースエクスポートなしでナレッジベース全体を保護できます。
Alexandrieの主な機能
「拡張マーケダウンエディター」
構造化されたドキュメント向けに設計されたCodeMirror 6エディターを使用して、KaTeX数式、色付きのコールアウトコンテナ、およびリッチな埋め込みを記述できます。
5段階権限
ドキュメントごとに詳細なアクセスレベルを割り当てます — 完全なプライベートから公開読み取り可能まで — これにより、同じインストールで個人のメモ、チームのWiki、公開ドキュメントを同時に提供できます。
「全文コマンド検索」
キーボード操作のコマンドセンターは、すべてのドキュメントを即座に検索し、手動でのフォルダ参照なしに大規模なナレッジベースを操作可能にします。
組み込みファイルストレージ
統合されたS3互換オブジェクトストレージは、外部ストレージサービスやCDNアカウントを必要とせずに、ファイルアップロードとメディア添付を処理します。
SSOとOIDCログイン
OIDC経由でGoogle、GitHub、Microsoft、またはDiscordを使用して認証することにより、各チームメンバーの個別のユーザーアカウントを管理する必要がなくなります。
HostingerでAlexandrieを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
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この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。