Alexandrieは、GoとNuxt 4で構築されたセルフホスト型のナレッジベースおよびドキュメントプラットフォームです。KaTeX数式、色付きのコールアウトコンテナ、そしてすべてのドキュメントを横断する全文検索のためのコマンドセンターを備えたリッチなMarkdownエディターを提供します。5段階のドキュメントごとの権限システムにより、一部のノートを非公開にしたり、チームと共有したり、選択したページを公開したりできます。これらすべてを単一のインストールで実現します。

Alexandrieをセルフホストすることで、ドキュメント、ノート、アップロードされたファイルを自分で管理するインフラストラクチャ上に保持できます。組み込みのS3互換オブジェクトストレージは、外部サービスなしでファイルのアップロードを処理し、ワンクリックのバックアップと復元機能により、手動でのデータベースエクスポートなしでナレッジベース全体を保護できます。