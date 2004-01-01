Adminerは、単一のPHPファイルで動作するデータベース管理ツールで、MySQL、MariaDB、PostgreSQL、SQLite、MS SQL、Oracle、MongoDBなど、11以上のデータベースシステムに対応し、統合された単一のWebインターフェースを通じて包括的な管理機能を提供します。phpMyAdminのより軽量な代替として開発されましたが、複雑なインストールは不要で、デプロイ後すぐに利用可能です。

最小限のフットプリントにもかかわらず、Adminerはレコードの閲覧と編集、シンタックスハイライト付きのSQLクエリ実行、ユーザーと権限の管理、データのインポートとエクスポート、スキーマ関係の表示など、あらゆるデータベース操作に対応しています。そのクリーンなデザインは、開発中の迅速なデバッグにも、本番環境での日常的な管理にも同様に役立ちます。