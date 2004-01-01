Adminerの1クリックインストール
軽量で高機能なデータベース管理ツールで、MySQL、PostgreSQL、SQLite、その他8つのシステムに対応しています。
Adminer向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Adminerの活用例
Adminerは、単一のPHPファイルで動作するデータベース管理ツールで、MySQL、MariaDB、PostgreSQL、SQLite、MS SQL、Oracle、MongoDBなど、11以上のデータベースシステムに対応し、統合された単一のWebインターフェースを通じて包括的な管理機能を提供します。phpMyAdminのより軽量な代替として開発されましたが、複雑なインストールは不要で、デプロイ後すぐに利用可能です。
最小限のフットプリントにもかかわらず、Adminerはレコードの閲覧と編集、シンタックスハイライト付きのSQLクエリ実行、ユーザーと権限の管理、データのインポートとエクスポート、スキーマ関係の表示など、あらゆるデータベース操作に対応しています。そのクリーンなデザインは、開発中の迅速なデバッグにも、本番環境での日常的な管理にも同様に役立ちます。
Adminerの主な機能
11種類以上のデータベースシステム
MySQL、PostgreSQL、SQLite、MS SQL、Oracle、MongoDBなどを単一のインターフェースから管理でき、各データベースタイプごとに個別のツールを維持する必要がなくなります。
すぐにデプロイ可能
単一のPHPファイルとしてパッケージ化されており、Webサーバー以外の依存関係はなく、Adminerは起動後すぐにアクセス可能で、設定のオーバーヘッドはゼロです。
「SQLクエリエディタ」
構文ハイライト表示と構造化された結果でカスタムSQLクエリを実行し、データの検査、クエリのデバッグ、または一度限りの移行を簡単に行うことができます。
インポートおよびエクスポート
バックアップ、移行、外部ツールやチームメンバーとのデータ共有のために、SQLおよびCSV形式でデータをインポートおよびエクスポートします。
ユーザーおよび権限管理
Web UIから直接、データベースユーザーとその権限の作成、変更、削除を行うことで、定期的なアクセス制御の変更時にコマンドラインアクセスが不要になります。
HostingerでAdminerを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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組み込み型Dockerマネージャー
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
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