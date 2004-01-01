AIに単なる指示ではなく、仕事を与えよう。

Hostinger では、エージェント型 AI をビジネス全体に導入したり、独自のプライベートエージェントを実行したり、既存のスタックに AI を接続したりできます。

日常業務を担うエージェント1名

ホスティンガーエージェントは、顧客への返信、リードのフォローアップ、コンテンツの作成、SEOの改善など、すべてを1つのチャットから平易な言葉で行うことができます。

ホスティンガーエージェントの詳細を見る

あなた専属のエージェントが、あなたの条件で。

OpenClawとHermes Agentは、お客様自身で運用するプライベートAIエージェントです。どちらも1つのマネージドプランに含まれており、約60秒で準備完了。サーバー管理は不要です。

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促し インフラが行動する

Hostinger Connector は、AI コーディングツールが Hostinger の設定を読み込んで更新できるようにする MCP 拡張機能です。エディタを離れることなく、プロジェクトの展開、DNS の更新、ウェブサイトの確認を行うことができます。

Hostinger Connectorの詳細を見る

インストールは無料。ご利用中のプランで使えます。

エージェント型AIのためのツールとリソース

エージェントメール

Hostingerのすべてのメールプランに付属する、AIエージェント向けに構築された自動受信トレイ。

開発者向けドキュメント

Hostinger Connector のセットアップガイド、ツールリファレンス、および認証に関するドキュメント。

エージェントが行動します。あなたはコントロールを維持できます。

セキュリティは、すべてのエージェントにとって最優先事項です。アクセスを許可するものを選択し、重要なアクションを承認し、必要に応じていつでもアクセスを無効にできます。

重要なアクションを承認します

捜査官は取り返しのつかない行動を取る前にあなたの承認を求めます。

セットアップが分離されている

インスタンスはウォールオフされ、資格情報はデフォルトで非表示のままです。

アクセスを制御するのは

必要な場合にのみアクセス権を付与し、いつでも取り消すことができます。
エージェントが行動します。あなたはコントロールを維持できます。
数百万人から信頼され、仕事をこなす。
400万人以上
顧客
あなたのような人々によって構築され、公開されました。
1,000万超
作成されたウェブサイト
世界中の企業にサービスを提供しています。
150以上
国々
創業当初から、長期的な視点で取り組んでいます。
20歳以上

世界中のお客様から信頼されています

Hostingerを利用した人々の体験談をご覧ください。
mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Hostinger Horizonsのように自然言語を使ったバイブコーディングでは、開発時間が45％短縮され、これまで数週間かかっていたプロトタイプを数時間で作成できるようになりました。これにより、ソフトウェア開発の参入障壁が大幅に下がりました。

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

最近、新しい@Hostinger HorizonsのAIアプリビルダーを試す機会がありましたが、とても感動しました。😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizonsは、数百万ドル規模の価値があるアプリを効率的に作れるノーコードツールかもしれません。

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
デジタルスペシャリスト

Hostinger Horizonsは、新しいサービスやビジネスのアイデアを本格的に展開する前に、試作品を簡単に作ってテストできる革新的な仕組みです。

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

HostingerのHORIZONS AIを使うことで、Webサイトや顧客向けに欲しいものをこんなに簡単に作れるなんて、本当に驚きです！ぜひ一度、自分の目で確かめてみてください！

Albert Bermejo
Albert Bermejo
コンテンツクリエイター

Hostinger Horizonsはアイデアを具体化できるツールです。言葉で説明するだけで、完成品が生成されます。

techmano
techmano
@nice_gamin60974

@Hostinger Horizonsの今後の展開がとても楽しみです！新しいAIアップデートは操作していて本当に楽しいです。自分だけでなく、多くの人にとっても大きな変化をもたらしていると思います。

RameshR
RameshR
@rezmeram

HostingerがどうやってHorizonsを実現したのか、不思議でなりません。誰でもこんなに速くフロントエンドとバックエンドを展開できるのは本当に驚きです。

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

ずっとやりたかったプロジェクトが、Horizons AIのおかげでついに形になりました。Webアプリのコーディングはまったくの初心者でしたが、夢だった仲間を助けるプロジェクトを実現できて、本当に感激しています！

Jordi Robert
Jordi Robert
創業者

Hostinger Horizonsは、他のどんなサービスと比べても本当に革命的です。自分のWebアプリにブログ用のサブドメインを設定するのも、驚くほど簡単でした。

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Hostinger Horizonsなら、プロンプトを入力するだけでWebアプリが作れます。本当にすごいです！

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Hostinger Horizonsは本当に革命的です！ノーコードのAIアプリビルダーで、数分で高品質なWebサイトやアプリが作れます。デザインもコーディングも文章の作成もAIにお任せできます。ぜひ一度試してみてください。

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

まるで一流のWeb開発者やソフトウェア開発者がそばにいて、思い描いたものを何でも形にしてくれるかのようです。

Brooks Boshears
Brooks Boshears
起業家

Hostinger Horizonsを使えばサイトもWebアプリも思いのままに。従来のサイト作成ツールとは一味違う、多機能なツールです。

エージェント型AIについて詳しくはこちらをご覧ください

エージェント型AIをより効果的に活用するためのガイド、チュートリアル、そして洞察を提供します。
エージェント型AIとは？定義、例、仕組み

エージェント型AIとは？定義、例、仕組み

エージェント型AIは、人間の監視を最小限に抑えながら、特定の目的を達成するために、独立して目標を設定し、計画し、理性を持ち、行動を起こすことができる人工知能の高度な形態です。

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AIエージェントとは何か、そしてどのように機能するのか？例を挙げて解説します。

AIエージェントとは何か、そしてどのように機能するのか？例を挙げて解説します。

AIエージェントは、自律型ソフトウェアシステムまたはインテリジェントデジタルアシスタントとも呼ばれ、特定の目標を達成するために、タスクを自律的に実行し、意思決定を行うように設計されたプログラムです。

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Hermesエージェント(マネージドまたはセルフホスティング)の設定方法

Hermesエージェント(マネージドまたはセルフホスティング)の設定方法

Hermes Agentのセットアップは、サーバーとメンテナンスを代行するマネージドプランを使用する方法と、Dockerで仮想プライベートサーバー（VPS）上にセルフホストする方法の2つの方法で行うことができます。

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Agentic AIに関するFAQ

Hostingerのエージェント型AI製品について知っておくべきことすべて
エージェント型AIとは、複数のステップからなるタスクをこなすために、1つずつ指示に答えるのではなく、独立して行動するAIシステムのことです。すべての段階で指示を待つのではなく、目標を持ち、ステップごとに分割して作業を進めていきます。APIの呼び出しやWeb検索など、さまざまなソフトウェアを自分で行うことができ、何かがうまくいかないときには、自分で結果を確認し、軌道修正を行います。その自律性がチャットボットと差別化されているのです。
AIツールは、プロンプトに応答して停止するので、人がすべてのステップをガイドする必要があります。エージェント型AIは、目標を持ってジョブ全体を実行し、ステップ自体を決定します。AIツールがメールの下書きをしてくれる場合があります。エージェント型AIは、トピックを調査し、メールを書いて送信し、途中で何か問題が発生した場合に調整します。 違いは、範囲と独立性です。ループ内に人間がいる単一のタスクと、そうでない完全なワークフローです。
Hostinger Agentは、営業、カスタマーサービス、SEO、マーケティング、人事、財務のスキルを備えた、1つのチャットから業務を処理する。OpenClawとHermes Agentは、マネージドプランまたは独自のVPSで、ユーザーが自ら運営するプライベートエージェントで、両方が1つのプランに含まれている。開発者向けには、Hostinger ConnectorがMCPを通じてAIコーディングツールをホスティングに持ち込み、Agentic Mailがエージェントにプログラム可能な電子メールを提供し、Agentic CommerceがAIエージェントを送信して購入する買い物客のために店舗を準備する。
Hostinger Agentは、単一のチャットから動作し、Gmail、Slack、Notionなど1,000以上のツールに接続できます。営業活動や提案のためのAIセールスエージェント、返信やレビューのためのAIカスタマーサービスエージェント、キーワード調査やページ内チェックのためのSEO AIエージェント、キャンペーンやローンチのためのAIマーケティングエージェント、ブログやニュースレターのためのコンテンツマーケティングAIエージェント、投稿やキャプションのためのソーシャルメディアAIエージェント、求人情報やポリシーのためのHR AIエージェント、レポート作成や予測のための財務AIエージェント、サプライヤー調査のための調達AIエージェントとして活用できます。
はい。エージェントは、接続したアカウントとツールにのみアクセスし、いつでも任意の接続を解除できます。 会話はアカウントに結び付けられ、他のユーザーからは見えず、AIモデルのトレーニングに使用したり、広告用に共有されることはありません。エージェントが取り返しのつかない操作を行う前に一時停止し、承認を求めます。 HostingerはISO/IEC 27001:2022認定を受けており、GDPRに準拠しています。
はい。OpenClawとHermes Agentはどちらも自分で運営するプライベートエージェントです。Hostingerがセットアップ、アップデート、セキュリティを扱うため、マネージドプランが最もシンプルなルートです。1つのプランに両方のアプリが含まれています。ルートアクセスと独自のサーバー仕様が必要な場合は、代わりにVPSでどちらかをセルフホスティングできます。
hPanelからワンクリックでできます。これらは別々のアプリケーションなので、設定や会話履歴は転送されず、新しいアプリ上で新たにスタートします。切り替える前に、重要なことを書き留めておく価値はあります。
はい。Hostinger Connectorでは、AIコーディングツールをホスティング設定と直接連携させることができます。また、Agentic Mailでは、エージェントに独自の受信トレイを提供し、自動化作業を実現します。 AIは、既存のワークフローを置き換えるのではなく、既存のワークフローに適合させます。
Hostinger Agentは、859円/月から始まり、毎月自動更新される1,000クレジットが含まれます。Managed OpenClawとHermes Agentは939円/月で、1,879円/月で更新され、両方のアプリが含まれます。Hostinger Connectorはどのアクティブなホスティングプランでも無料で、Agentic MailはすべてのHostingerメールプランに付属しています。
いいえ。Hostinger Agentはビジネスオーナー向けに構築されており、管理対象アプリがサーバーのセットアップを代行するため、技術的な設定は不要です。Hostinger Connectorは開発者向けに構築されており、すでに使用しているエディターにインストールされます。

エージェント型AIを導入する準備はできましたか？

ビジネスの自動化、独自のAIエージェントの運用、AIと既存システムとの連携など、どのような取り組みでも今日から始めることができます。
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