最大75％オフのNode.jsホスティング

Node.jsを思いのままにデプロイ

サーバー管理なしでNode.jsアプリを公開できます。または、完全な制御が必要な場合はVPSを選択してください。使用量に応じた課金なしで、定額の月額料金をお支払いいただけます。
¥ 2,099  ¥ 469 /月
30日間の返金保証付き
Node.jsを思いのままにデプロイ

アプリへの集中、インフラ管理は不要

node.jsマネージド<span style="white-space: nowrap;">ホスティング</span> Node.js VPS版

コードファーストデプロイメント

GitHubからデプロイするか、IDEから直接デプロイできます。

内蔵の保護

マネージドSSL、CDN、WAF、DDoS対策を標準搭載しています。

予測可能な料金

月額料金は一つで、隠れた費用や従量課金は一切ありません。

マネージドインフラストラクチャ

AIトラブルシューター、バックアップ、サポートが含まれています。

プロジェクトに合ったプラン

一番人気
78％オフ
マネージドNode.js<span style="white-space: nowrap;">ホスティング</span>
¥ 2,099
¥ 469 /月
48ヶ月の通常価格¥ 100,752のところ、¥ 22,512でご提供中。更新時の価格は¥ 1,899/月になります。

手間なく利用したい方向け

マネージドインフラストラクチャを取得し、コードに集中できます。
ドメインが1年間無料
ビジネスメール1年間無料
マネージドSSL実質永久無料
無料の自社運用CDN
GitHubにプッシュして自動デプロイ
IDEから直接デプロイ
マネージドMySQLデータベース
日次 / オンデマンドのバックアップ
WAFとDDoS対策
Node.js、PHP/HTML、WordPress、サイト作成ツール、Horizonsに対応

リソース

2 vCPU
RAM容量：3GB
50GBのNVMe
データ転送量無制限
63％オフ
Node.js VPS版
¥ 3,839
¥ 1,409 /月
24ヶ月の通常価格¥ 92,136のところ、¥ 33,816でご提供中。更新時の価格は¥ 2,349/月になります。

自由に管理したい方向け

サーバー、ランタイム、デプロイメントを完全に制御
root権限
AMD EPYCプロセッサ
NVMe SSDストレージ
Dockerマネージャー
ファイアウォール管理
1Gbpsのネットワーク速度
週1回のバックアップ
パブリックAPI
MCP搭載のAIアシスタント

リソース

2 vCPU
RAM容量：8GB
100GBのNVMe
データ転送量 8TB
一番人気
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マネージドNode.js<span style="white-space: nowrap;">ホスティング</span>
¥ 2,099
¥ 469 /月
48ヶ月の通常価格¥ 100,752のところ、¥ 22,512でご提供中。更新時の価格は¥ 1,899/月になります。

手間なく利用したい方向け

マネージドインフラストラクチャを取得し、コードに集中できます。
ドメインが1年間無料
ビジネスメール1年間無料
マネージドSSL実質永久無料
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GitHubにプッシュして自動デプロイ
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マネージドMySQLデータベース
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2 vCPU
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Node.js VPS版
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24ヶ月の通常価格¥ 92,136のところ、¥ 33,816でご提供中。更新時の価格は¥ 2,349/月になります。

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リソース

2 vCPU
RAM容量：8GB
100GBのNVMe
データ転送量 8TB

すべてのプランが前払いで決済されます。月額料金は合計金額を購入するプランの月数で割った金額となります。

世界中で100万人以上の開発者をサポート

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Node.jsアプリを2ステップで入手

node.jsマネージド<span style="white-space: nowrap;">ホスティング</span> Node.js VPS版
1. プロジェクトを接続

1. プロジェクトを接続

GitHubに接続し、ZIPをアップロードするか、AIコードアシスタントからデプロイします。フレームワークが自動的に検出され、ビルドコマンドが処理され、リリースできる状態になります。

2. すぐにデプロイ

2. すぐにデプロイ

Node.js Webアプリを秒単位の速さで公開できます。サーバー、セキュリティ、スケーリングなど、すべてお任せください。

HostingerでNode.jsを実行する理由

予測可能な価格設定

マネージドNode.jsホスティングおよびVPS向け低価格月額プラン

従量課金なし

トラフィックやランタイムに応じた追加料金は発生せず、月額料金でお支払いいただけます。

<span style="white-space: nowrap;">AIコーディングワークフロー</span>向けに構築

GitHubまたはIDEからデプロイし、React、Next.js、Vite、Vue.js、その他の最新フレームワークで構築されたアプリを実行します。
プランを選択
HostingerでNode.jsを実行する理由

一度のデプロイ、無限の構築方法

人気

googleAntigravity

Google Antigravity

cursorAi

Cursor AI

claudeCode

Claude Code

その他

codex

Codex

githubCopilot

Github Copilot

googleAiStudio

Google AI studio

windsurf

Windsurf

continuedev

Continue.dev

マネージドNode.jsホスティングかVPS上のNode.jsか - 選択はあなた次第です。

どちらもHostingerでNode.jsを実行します。違いは、どの程度環境を管理したいかです。
マネージドNode.jsホスティング
Node.js VPS版

設定

アプリデプロイメント向けマネージド環境
セルフマネージド仮想サーバー

コントロール

マネージドインフラストラクチャ上でのアプリケーションレベルのデプロイ
完全なroot権限とサーバーレベルの制御

デプロイ

GitHub連携 または IDEから直接デプロイ
手動セットアップとカスタムデプロイメントワークフロー

保護

マネージドSSL、CDN、WAF、DDoS対策
ファイアウォール管理DDoS対策

バックアップ

日次 / オンデマンドのバックアップ
無料の週次バックアップとスナップショット

帯域幅

無制限
8 TB

Node.jsホスティングに関するよくある質問

Node.jsホスティングに関するよくある質問と回答をまとめました。

マネージド<span style="white-space: nowrap;">Node.jsホスティング</span>とVPS上のNode.jsの違いは何ですか？

マネージドNode.jsホスティングは、より合理化されたデプロイメントとメンテナンス不要のエクスペリエンスを中心に構築されていますが、VPS上のNode.jsは、より詳細なサーバーレベルの制御と設定の自由度を提供します。

GitHubから、またはIDEから直接デプロイできますか？

はい、マネージドNode.jsホスティングはGitHubインテグレーションとIDEベースのデプロイをサポートしています。

マネージド<span style="white-space: nowrap;">Node.jsホスティング</span>にはセキュリティ機能が含まれますか？

はい、マネージドSSL、CDN、WAF、DDoS対策が標準搭載されています。

代わりにVPSをいつ選択するべきですか？

フルルートアクセス、カスタムサーバー設定、ブラウザターミナルアクセス、またはDocker Composeワークフローが必要な場合は、VPSを選択してください。

2つのオプションで価格は異なりますか？

はい、マネージドNode.jsホスティングは¥ 469ドルから、VPSは¥ 1,409ドルからご利用いただけます。

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