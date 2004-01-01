Node.jsを思いのままにデプロイ
アプリへの集中、インフラ管理は不要
コードファーストデプロイメント
GitHubからデプロイするか、IDEから直接デプロイできます。
内蔵の保護
マネージドSSL、CDN、WAF、DDoS対策を標準搭載しています。
予測可能な料金
月額料金は一つで、隠れた費用や従量課金は一切ありません。
マネージドインフラストラクチャ
AIトラブルシューター、バックアップ、サポートが含まれています。
プロジェクトに合ったプラン
手間なく利用したい方向け
リソース
自由に管理したい方向け
リソース
手間なく利用したい方向け
リソース
自由に管理したい方向け
リソース
世界中で100万人以上の開発者をサポート
Node.jsアプリを2ステップで入手
1. プロジェクトを接続
GitHubに接続し、ZIPをアップロードするか、AIコードアシスタントからデプロイします。フレームワークが自動的に検出され、ビルドコマンドが処理され、リリースできる状態になります。
2. すぐにデプロイ
Node.js Webアプリを秒単位の速さで公開できます。サーバー、セキュリティ、スケーリングなど、すべてお任せください。
一度のデプロイ、無限の構築方法
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マネージドNode.jsホスティングかVPS上のNode.jsか - 選択はあなた次第です。
Node.jsホスティングに関するよくある質問
マネージド<span style="white-space: nowrap;">Node.jsホスティング</span>とVPS上のNode.jsの違いは何ですか？
マネージドNode.jsホスティングは、より合理化されたデプロイメントとメンテナンス不要のエクスペリエンスを中心に構築されていますが、VPS上のNode.jsは、より詳細なサーバーレベルの制御と設定の自由度を提供します。
GitHubから、またはIDEから直接デプロイできますか？
はい、マネージドNode.jsホスティングはGitHubインテグレーションとIDEベースのデプロイをサポートしています。
マネージド<span style="white-space: nowrap;">Node.jsホスティング</span>にはセキュリティ機能が含まれますか？
はい、マネージドSSL、CDN、WAF、DDoS対策が標準搭載されています。
代わりにVPSをいつ選択するべきですか？
フルルートアクセス、カスタムサーバー設定、ブラウザターミナルアクセス、またはDocker Composeワークフローが必要な場合は、VPSを選択してください。
2つのオプションで価格は異なりますか？
はい、マネージドNode.jsホスティングは¥ 469ドルから、VPSは¥ 1,409ドルからご利用いただけます。