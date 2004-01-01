Nuxtホスティング
Nuxtアプリのデプロイは数時間ではなく数分で完了します。
ドメイン登録1年間無料
ビジネスメール1年間無料
マネージドSSL実質永久無料
最安プランなら469円/月
30日間の返金保証付き
Nuxtのホスティング料金はシンプルで、隠れた料金は一切ありません。
本番環境向けに構築された信頼性の高いインフラストラクチャで、安心してNuxtアプリをホストできます。すべてのプランには30日間の返金保証が付いているので、リスクなしでお試しいただけます。
一番人気
78％オフ
Business
高度な機能が備わったプラン
469円/月
2,099円
48ヶ月の通常価格100,752円のところ、22,512円でご提供中。更新時の価格は1,899円/月になります。
5個のWebアプリ
50件のWebサイト
2コアのCPU
RAM容量：3GB
世界最速のNVMeストレージ：50GB
サイトごとに5個のメールボックス（1年間無料）
Businessプランの特典：
コネクタ付属
無料
Node.js、PHP/HTML、WordPress、AI Builderでビルド
ドメインが1年間無料
マネージドSSL証明書
無料
自社運用型グローバルCDN
無料
GitHub連携と自動デプロイ
IDEベースのデプロイ
NEW
日次 / オンデマンドのバックアップ
Webアプリケーションファイアウォール
AIボットのトラフィック管理
データ転送量無制限
マネージドMySQLデータベース
71％オフ
Cloud Startup
クラウドサーバーでWebサイトの性能が20倍向上
1,249円/月
4,379円
48ヶ月の通常価格210,192円のところ、59,952円でご提供中。更新時の価格は4,069円/月になります。
10個のWebアプリ
NEW
Unlimited件のWebサイト
4コアのCPU
RAM容量：4GB
世界最速のNVMeストレージ：100GB
サイトごとにUnlimited個のメールボックス（1年間無料）
Businessプランに含まれる全機能＋
年中無休の優先的なサポート
専用のIPアドレスでより自由に管理・安定性を強化
1週間 / 1ヶ月間のブーストでトラフィックの急増に対応
データベースの性能向上＆同時接続数の拡大
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Nuxtのスケーリングに合わせて設計されています
HostingerのNode.jsホスティングなら、特別な設定なしでNuxtアプリをデプロイできます。コードをプッシュするだけで、サーバーサイドレンダリング、APIルーティング、そしてスタックが想定するビルドフローをサポートするNode.js環境でプロジェクトが実行されます。 トラフィックが増加しても、アプリの管理は容易です。十分な稼働時間とリソースの余裕により、実際の利用状況にも対応できます。これにより、開発から本番環境への移行がスムーズになり、サーバーメンテナンスにかかる時間も削減できます。
コードをプッシュするだけ！
1. プロジェクトを接続
GitHub連携・ZIPアップロード・AIコードアシスタントでデプロイする方法から選べます。フレームワークが自動的に検出され、ビルドコマンドが処理されると、リリースできる状態になります。
2. すぐにデプロイ
Webアプリをわずか数秒で公開。サーバー、セキュリティ、スケーリングまですべてお任せください。
3. 管理と拡張
コントロール自由自在、自信を持って拡張できます。パフォーマンスを監視し、ドメインをマッピング。さらに、再デプロイを自動化できます。
Nuxtホスティングに関するよくある質問
Nuxtのホスティングサービスに関するよくある質問への回答をご覧ください。
Nuxtホスティングとは何ですか？また、なぜ必要なのですか？
Nuxtホスティングは、Nuxtアプリを実行するための本番環境であり、必要なNode.jsランタイムとデプロイメント設定が含まれます。静的ファイルホスティングだけでは、サーバーサイドレンダリング、APIルーティング、その他Nuxtアプリが使用するサーバー機能はカバーされないため、ホスティングは重要です。
Nuxtホスティングは通常のVPSホスティングとどう違うのですか？
通常のVPSホスティングでは、サーバー、OSのアップデート、Node.jsのバージョン管理、プロセス管理、セキュリティ対策などをすべてお客様自身で管理する必要があります。一方、Nuxtホスティングでは、これらのインフラストラクチャ層はすべて弊社が管理するため、サーバースタック全体を管理することなく、アプリのデプロイと実行に集中できます。
NuxtホスティングでプライベートなGitHubリポジトリをデプロイできますか？
はい。GitHubアカウントを接続し、プライベートリポジトリへのアクセス権を付与して、デプロイしたいブランチを選択してください。その後は、パブリックリポジトリと同様に、新しいプッシュからアップデートをデプロイできます。
Nuxtホスティングには、トラフィック制限や超過料金はありますか？
トラフィックはご契約プランのリソースによって制限されます。そのため、Nuxtアプリの規模がリソースを超えた場合は、プランのアップグレードが必要になる場合があります。通常の使用状況では予期せぬ超過料金は発生しませんが、トラフィックが継続的に高い場合は、より大きなプランが必要になることがあります。
Nuxtアプリを別のホストまたはローカル開発環境から移行するにはどうすればよいですか？
Nuxtアプリを移行するには、プロジェクトをGitHubにプッシュし、リポジトリを接続して、Hostingerにデプロイします。既に他の場所で稼働中のアプリがある場合は、同じコードベースをこちらに指定し、必要に応じて環境変数やビルド設定を更新してください。