nuxtホスティング

Nuxtのスケーリングに合わせて設計されています

HostingerのNode.jsホスティングなら、特別な設定なしでNuxtアプリをデプロイできます。コードをプッシュするだけで、サーバーサイドレンダリング、APIルーティング、そしてスタックが想定するビルドフローをサポートするNode.js環境でプロジェクトが実行されます。 トラフィックが増加しても、アプリの管理は容易です。十分な稼働時間とリソースの余裕により、実際の利用状況にも対応できます。これにより、開発から本番環境への移行がスムーズになり、サーバーメンテナンスにかかる時間も削減できます。