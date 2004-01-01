その背後には本物の受信トレイがあるメールAPI。
curl https://api.mail.hostinger.com/v1/emails \
-H "Authorization: Bearer $MAIL_API_KEY" \
-d '{
"to": "alex@example.com",
"subject": "Welcome aboard!"
}'
一つの受信トレイ あらゆる方法で構築
MCPサーバー
Node.js SDK
PHP SDK
Python SDK
コマンドラインインターフェイス
REST APIとWebフック
ライブラリ＆CLI
TypeScript / Node.js
hostinger-mail-api-sdk
npm install hostinger-mail-api-sdk
PHP
hostinger/mail-api-php-sdk
composer require hostinger/mail-api-php-sdk
パイソン
hostinger-mail-api
pip install hostinger-mail-api
CLI
hostinger-mail
brew install hostinger/tap/hostinger-mail
エージェントに本物の受信トレイを与える
アイデンティティ
リアルな会話
メモリ内蔵
メールボックス単位のシンプルな価格設定
30日間の返金保証
いつでもキャンセル可能
年中無休のサポート体制
どのプランでも充実の機能を完備
開発者ワークフロー向けに構築
JSON
リアルタイムで反応
{
"event": "message.received",
"mailbox": "agent@yourdomain.com",
"message": {
"from": "customer@example.com",
"subject": "Order #1042: where is my package?",
"thread_id": "thr_8fk2m01x"
}
}
Node.js
コードからの検索とトリアージ
const urgent = await mail.messages.search({
query: 'is:unread label:urgent',
});
for (const message of urgent) {
await mail.drafts.create({ replyTo: message.id });
}
シェル
端末からスクリプトで
$ hostinger-mail messages list --unread
$ hostinger-mail send \
--to alex@example.com \
--subject "Deploy finished"
メールワークフローを完全に制御
「APIキー」
Webhookエンドポイント
メールログ
Hostinger Mail APIに関するFAQ
Hostinger Mail APIとは?
Hostinger Mail APIは、アプリ、Webサイト、バックエンドサービスのプログラム可能なEメールサーフェスです。SDK、CLI、REST API、Webhookを通じて、Eメールを送信し、実際の受信トレイの読み取り、検索、整理、返信、自動化を行います。
Hostinger Mail MCPサーバーでできること
ライブのHostinger Mail MCPサーバーは、互換性のあるAIエージェントにメールボックスツールを提供し、エージェントが直接呼び出すことができます。エージェントはこれらのツールを使用して、会話の読み取り、メッセージの検索、返信の下書き、受信メールのトリアージ、受信ボックスワークフローの実行を行うことができます。
これは大量のトランザクションメールAPIですか？
Hostinger Mail APIは、アプリケーションのメール送信と実際の受信トレイ制御を1つのプログラマブルなサーフェスに統合しています。大量の一括配信ではなく、製品とワークフローの電子メール用に構築されています。
どの言語とインターフェイスがサポートされていますか？
Node.js、PHP、Python向けにファーストパーティSDKが用意されており、コマンドラインインタフェースを使用したり、HTTPをサポートする任意の言語から直接REST APIを呼び出すこともできます。
メールボックスイベントを購読できますか？
はい。Webhookを使用すると、変更を繰り返し確認することなく、アプリケーションがメールボックスのアクティビティに反応してワークフローを開始できます。
APIキーの取得方法は?
hPanelにサインインし、APIエリアを開き、統合用のキーを作成します。キーは安全に保ち、ソースコードにコミットしないでください。
ドキュメントはどこにありますか？
アプリやウェブサイトで使えますか？
Yes. Use the REST API, SDKs, or CLI to send email and control a real inbox from any app, website, or backend. Agents through MCP are supported but optional.