ライブAPI・SDK・MCPサーバー

その背後には本物の受信トレイがあるメールAPI。

送信、読み取り、検索、返信：1つのAPI、1つのキー
スタックまたはAIエージェントを接続する
1分以内に送信を開始
最低価格69/月
APIキーを取得するドキュメントを読んでください
30日間の返金保証
Hostinger Mail API
接続済み
cURL Node.js PHP Python 
curl https://api.mail.hostinger.com/v1/emails \
  -H "Authorization: Bearer $MAIL_API_KEY" \
  -d '{
    "to": "alex@example.com",
    "subject": "Welcome aboard!"
  }'
202 受け付け済み、メッセージはキューに入れられる

一つの受信トレイ あらゆる方法で構築

REST APIを直接操作したり、ファーストパーティSDKをドロップしたり、CLIからスクリプトを作成したり、ライブMCPサーバーを介してAIエージェントを接続したり、その下にある同じメールボックスに

MCPサーバー

AIエージェントに、実際のメールボックスの読み取り、送信、検索、操作を行うためのツールを提供します。

Node.js SDK

ネイティブな開発者エクスペリエンスで、JavaScriptおよびTypeScriptアプリにメール送信と受信トレイのワークフローを追加できます。

PHP SDK

APIクライアントをゼロから構築することなく、ウェブサイトやバックエンドサービスをメールボックスアクションに接続できます。

Python SDK

実際のメールアカウントを中心に、自動化、データワークフロー、エージェントツールを構築します。

コマンドラインインターフェイス

端末、スクリプト、CIジョブからメールボックスワークフローを検査および管理します。

REST APIとWebフック

プログラマブルサーフェスを直接呼び出し、メールボックスイベントに反応し、アプリが必要なときに製品メールを送信します。

ライブラリ＆CLI

ファーストパーティのクライアントをインストールし、数分で最初の通話を行うことができます。

TypeScript / Node.js

hostinger-mail-api-sdk

npm install hostinger-mail-api-sdk

Mail API 用の型安全なクライアント。

PHP

hostinger/mail-api-php-sdk

composer require hostinger/mail-api-php-sdk

フレームワークに依存しないPHPクライアント

パイソン

hostinger-mail-api

pip install hostinger-mail-api

Mail API用のPythonクライアント。

CLI

hostinger-mail

brew install hostinger/tap/hostinger-mail

ターミナルから直接メールを管理できます。

エージェントに本物の受信トレイを与える

送信側エンドポイントでは不十分です。アプリやエージェントは、MCP、SDK、RESTを通じて操作できる、アドレス、スレッド、履歴を含む、動作中のメールボックスを取得します。

アイデンティティ

エージェントがサービスにサインアップし、確認を受け取り、代理として行動するために使用できる、実際の検証可能な電子メールアドレス。

リアルな会話

スレッド化された返信、添付ファイル、マルチパーティスレッド。いつでも、1人の人間がループに入っています。

メモリ内蔵

すべてのメッセージは永続的で検索可能なレコードであり、エージェントはコンテキストを理解してフォローアップするために振り返ることができます。

メールボックス単位のシンプルな価格設定

すべてのプランにAPI、SDK、CLI、MCP、Webhookアクセスのフル機能が含まれており、送信は製品メールとトランザクションメール向けに適度なボリュームで構築されています。

30日間の返金保証

いつでもキャンセル可能

年中無休のサポート体制

48ヶ月プラン
85％オフ
Starter
最適な用途:サイドプロジェクトとプロトタイプ
469
69/月
APIキーを取得する
メールボックスあたりの価格（48ヶ月のサブスクリプションの場合）。更新時の価格は48ヶ月契約で249円/月になります。
API、SDK、CLI & MCPアクセス
ウェブフック&メールボックスイベント
1日のメール数：1 000（メールボックス毎）
メールボックス1個付き
メールストレージ容量5GB
転送設定5個
メールエイリアス5個

特典：

エージェントメール:専用のエージェントアドレス+MCPツール
一番人気
75％オフ
Standard
最適な用途:アプリとインテグレーションの増加
629
159/月
APIキーを取得する
メールボックスあたりの価格（48ヶ月のサブスクリプションの場合）。更新時の価格は48ヶ月契約で439円/月になります。
API、SDK、CLI & MCPアクセス
ウェブフック&メールボックスイベント
1日のメール数：3 000（メールボックス毎）
メールボックス1個付き
メールストレージ容量20GB
転送設定20個
メールエイリアス10個

特典：

AIツールを活用して検索、返信、要約、作成をサポート（回数制限なし）
エージェントメール:専用のエージェントアドレス+MCPツール
66％オフ
Premium
最適な用途:本番ワークロード
939
319/月
APIキーを取得する
メールボックスあたりの価格（48ヶ月のサブスクリプションの場合）。更新時の価格は48ヶ月契約で629円/月になります。
API、SDK、CLI & MCPアクセス
ウェブフック&メールボックスイベント
1日のメール数：3 000（メールボックス毎）
メールボックス1個付き
メールストレージ容量50GB
転送設定50個
メールエイリアス30個

特典：

ドメインが1年間無料
AIツールを活用して検索、返信、要約、作成をサポート（回数制限なし）
エージェントメール:専用のエージェントアドレス+MCPツール
85％オフ
Starter
最適な用途:サイドプロジェクトとプロトタイプ
469
69/月
APIキーを取得する
メールボックスあたりの価格（48ヶ月のサブスクリプションの場合）。更新時の価格は48ヶ月契約で249円/月になります。
API、SDK、CLI & MCPアクセス
ウェブフック&メールボックスイベント
1日のメール数：1 000（メールボックス毎）
メールボックス1個付き
メールストレージ容量5GB
転送設定5個
メールエイリアス5個

特典：

エージェントメール:専用のエージェントアドレス+MCPツール
一番人気
75％オフ
Standard
最適な用途:アプリとインテグレーションの増加
629
159/月
APIキーを取得する
メールボックスあたりの価格（48ヶ月のサブスクリプションの場合）。更新時の価格は48ヶ月契約で439円/月になります。
API、SDK、CLI & MCPアクセス
ウェブフック&メールボックスイベント
1日のメール数：3 000（メールボックス毎）
メールボックス1個付き
メールストレージ容量20GB
転送設定20個
メールエイリアス10個

特典：

AIツールを活用して検索、返信、要約、作成をサポート（回数制限なし）
エージェントメール:専用のエージェントアドレス+MCPツール
66％オフ
Premium
最適な用途:本番ワークロード
939
319/月
APIキーを取得する
メールボックスあたりの価格（48ヶ月のサブスクリプションの場合）。更新時の価格は48ヶ月契約で629円/月になります。
API、SDK、CLI & MCPアクセス
ウェブフック&メールボックスイベント
1日のメール数：3 000（メールボックス毎）
メールボックス1個付き
メールストレージ容量50GB
転送設定50個
メールエイリアス30個

特典：

ドメインが1年間無料
AIツールを活用して検索、返信、要約、作成をサポート（回数制限なし）
エージェントメール:専用のエージェントアドレス+MCPツール

どのプランでも充実の機能を完備

スパム、ウイルス、フィッシング対策
あらゆるアプリやデバイスからのアクセスに対応
監査ログですべてのメールボックスアクティビティを追跡
エンドツーエンドの暗号化でデータを安全に保つ
メールデータの移行が簡単
別のメールアドレスにメール転送
スパム、ウイルス、フィッシング対策
あらゆるアプリやデバイスからのアクセスに対応
監査ログですべてのメールボックスアクティビティを追跡
エンドツーエンドの暗号化でデータを安全に保つ
メールデータの移行が簡単
別のメールアドレスにメール転送

すべてのプランが前払いで決済されます。月額料金は合計金額を購入するプランの月数で割った金額となります。

開発者ワークフロー向けに構築

スタックに合ったインターフェイスを使用してから、基盤となるメールボックスを変更することなく、SDK、CLI、REST、Webhook間を移動できます。

JSON

リアルタイムで反応

{
  "event": "message.received",
  "mailbox": "agent@yourdomain.com",
  "message": {
    "from": "customer@example.com",
    "subject": "Order #1042: where is my package?",
    "thread_id": "thr_8fk2m01x"
  }
}
Webhookでメールボックスイベントをサブスクライブし、メールが到着した瞬間にロジックをトリガーします。

Node.js

コードからの検索とトリアージ

const urgent = await mail.messages.search({
  query: 'is:unread label:urgent',
});

for (const message of urgent) {
  await mail.drafts.create({ replyTo: message.id });
}
ワークフローが考える方法でメールボックスを照会します。送信者、トピック、ステータスごとに照会します。次に、同じコールチェーンの結果に基づいて処理します。

シェル

端末からスクリプトで

$ hostinger-mail messages list --unread

$ hostinger-mail send \
    --to alex@example.com \
    --subject "Deploy finished"
CLIは同じAPIを話すので、アプリでできることはシェル、スクリプト、CIジョブからでもできます。

メールワークフローを完全に制御

認証情報を管理し、Eメールログで配信アクティビティを追跡し、コントロールパネルを離れることなく連携を配線できます。

「APIキー」

新しいプロジェクトのキーを作成し、資格情報のローテーション時にそのキーを無効にします。

Webhookエンドポイント

メールボックスイベントを受信するエンドポイントを管理します。

メールログ

メッセージをトレースする必要がある場合、配信アクティビティを検査します。
自動化された電子メールワークフローのホスティンガーエージェントメール図

開発者向けホスティングメール

本物の受信トレイをコードの背後に配置

APIキーを作成し、アプリまたはエージェントを接続し、最初のメールを送信してビルドを開始します。

APIキーを取得する
ドキュメントを読んでください

Hostinger Mail APIに関するFAQ

Mail API、MCPサーバー、SDK、CLI、REST API、Webhookについて回答。

Hostinger Mail APIは、アプリ、Webサイト、バックエンドサービスのプログラム可能なEメールサーフェスです。SDK、CLI、REST API、Webhookを通じて、Eメールを送信し、実際の受信トレイの読み取り、検索、整理、返信、自動化を行います。

ライブのHostinger Mail MCPサーバーは、互換性のあるAIエージェントにメールボックスツールを提供し、エージェントが直接呼び出すことができます。エージェントはこれらのツールを使用して、会話の読み取り、メッセージの検索、返信の下書き、受信メールのトリアージ、受信ボックスワークフローの実行を行うことができます。

Hostinger Mail APIは、アプリケーションのメール送信と実際の受信トレイ制御を1つのプログラマブルなサーフェスに統合しています。大量の一括配信ではなく、製品とワークフローの電子メール用に構築されています。

Node.js、PHP、Python向けにファーストパーティSDKが用意されており、コマンドラインインタフェースを使用したり、HTTPをサポートする任意の言語から直接REST APIを呼び出すこともできます。

はい。Webhookを使用すると、変更を繰り返し確認することなく、アプリケーションがメールボックスのアクティビティに反応してワークフローを開始できます。

hPanelにサインインし、APIエリアを開き、統合用のキーを作成します。キーは安全に保ち、ソースコードにコミットしないでください。

セットアップ手順、APIリファレンス、および統合の詳細については、Hostinger Mail APIドキュメントをご覧ください。

Yes. Use the REST API, SDKs, or CLI to send email and control a real inbox from any app, website, or backend. Agents through MCP are supported but optional.

プライバシーへの配慮

このWebサイトでは、サイトが正常に動作するために必要なCookieや、ユーザーのインタラクションに関するデータを収集するCookie、マーケティング目的のCookieを使用しています。承認することで、Cookieポリシーに記載されている広告および分析目的のCookieの使用に同意したことになります。