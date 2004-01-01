AIクレジットはあらかじめプランに含まれているため、手間なくすぐに使い始められます。OpenAIやAnthropicなどのAIプロバイダーでアカウントを作成したり、複雑なAPIキーを設定したりする必要はありません。Hostingerダッシュボードからクレジットを直接チャージするだけで、すぐに自動化を始められます。手軽に利用したい場合はAIクレジットをそのまま使用できるほか、必要に応じてOpenAIやAnthropicなどの外部プロバイダーのアカウントをAPI経由で手動で連携することもできます。