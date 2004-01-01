Hermes Agent

Hermes Agentで日々の業務を自動化

Launch once and let Hermes Agent handle recurring tasks. It learns from experience, builds memory, and improves over time.
早速始める
30日間の返金保証付き

セキュリティ機能を標準搭載

エージェントは、セキュリティアップデートと安全装置を備えたセキュアな環境で稼働します。

メンテナンスはおまかせ

当社がアップデート、バックアップ、互換性の確認を行い、エージェントをいつでも使える状態に保ちます。

Telegram対応

Telegramとあらかじめ連携されているため、すぐにエージェントとのチャットを始められます。

直感的に使えるUI

コーディングは不要で、画面上の操作だけでHermes Agentを管理できます。

Hermes Agentの料金プラン

Hermes Agentの導入実績10,000件以上
70％オフ
AI自動化アプリ
3,129
939/月
早速始める
更新料は2年で1,879円/月です。いつでもキャンセル可能。

お客様に代わって管理

セットアップやメンテナンス、インフラ管理は不要。お好みのアプリをすぐに利用できます。

プランに含まれる注目の機能

設定不要ですぐに利用可能
メンテナンス不要
管理画面から操作可能
CLIアクセスに対応
Telegram連携に対応
AIクレジット付き
ChatGPTを使用して
Web検索機能付き
AIエージェントメールを設定済み
セキュリティ管理はおまかせ
70％オフ
AI自動化アプリ
3,129
939/月
早速始める
更新料は2年で1,879円/月です。いつでもキャンセル可能。

お客様に代わって管理

セットアップやメンテナンス、インフラ管理は不要。お好みのアプリをすぐに利用できます。

プランに含まれる注目の機能

設定不要ですぐに利用可能
メンテナンス不要
管理画面から操作可能
CLIアクセスに対応
Telegram連携に対応
AIクレジット付き
ChatGPTを使用して
Web検索機能付き
AIエージェントメールを設定済み
セキュリティ管理はおまかせ

すべてのプランが前払いで決済されます。月額料金は合計金額を購入するプランの月数で割った金額となります。

Hermes Agentで広がる可能性

専属アシスタント

専属アシスタント

タスクやリマインダー、チャットをまとめて管理。エージェントが内容を学習し、記憶します。

コーディングアシスタント

コーディングアシスタント

コードベースを学習するエージェントが、コードの作成とデバッグを効率化します。

リサーチャー

リサーチャー

セッションをまたいでコンテキストを引き継ぎながら、要点の整理や選択肢の比較を効率化できます。

営業アシスタント

営業アシスタント

リード獲得から見込み顧客の選別まで、自社のインフラ上で完結できます。

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初めてなら、Hostingerのマネージド版Hermesがおすすめ

初めてなら、Hostingerのマネージド版Hermesがおすすめ

1クリックで設定完了

コーディング不要で、自律型エージェントをすぐに起動できます。必要な設定はあらかじめ完了しているため、登録から自動化までワンクリックで進められます。
API連携の手間は不要です。サードパーティへの登録や複雑なキー設定、インストール後の手動連携なしで、ダッシュボードからAIクレジットを管理・追加できます。
ロック機能付きの隔離コンテナとカスタムセキュリティゲートウェイで、データを守ります。導入初日から外部リスクを軽減し、不正な変更を防止します。
Telegramとあらかじめ連携されているため、WebhookやAPIの設定なしで、すぐにエージェントとのチャットを始められます。
コーディングは不要で、画面上の操作だけでHermes Agentを操作・管理できます。
必要な時は、CLIからマネージドプラットフォームを直接操作できます。カスタムスクリプトの実行や、より高度な設定と管理にも対応。
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Hermes Agentの運用方法を比較

手軽に導入してメンテナンスを一任するならマネージド版、サーバーを自由に設定・運用したいならVPS版がおすすめです。
マネージド版Hermes Agent
VPS版Hermes Agent

セットアップ

1クリックでセットアップ
テンプレートを選んですぐに起動

AIクレジット

標準搭載ですぐに利用可能
標準搭載ですぐに利用可能

メッセージングプラットフォーム

Telegram連携に対応
ターミナル経由で連携可能

管理方法

ウェブインターフェース、フルターミナルアクセス
root権限とサーバーの完全な制御

セキュリティ

SSL、更新、ファイアウォール（マネージド型）
ファイアウォールとDDoS対策（セルフマネージド型）
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Hermes Agentの主な特徴

Hermes Agentの主な特徴

自己改善型学習ループ

エージェントは、やり取りを重ねるたびにスキルを磨き、使えば使うほど能力が向上します。
再起動やアップグレード後もスキル、セッション履歴、メモリを保持し、デプロイ環境が変わっても継続して活用できます。
Telegram、Discord、Slack、WhatsApp、Signal、メールに同時接続。サービスごとに個別のボットを管理する必要はありません。
OpenRouterを利用したり、AnthropicやOpenAI、カスタムエンドポイントに直接接続して、利用するモデルを柔軟に選べます。
標準搭載のcronスケジューラーで定期タスクを自動化し、サブエージェントを活用して複数の作業を並行して進められます。

Hermes Agentを今すぐ導入

30日間の返金保証により、安心してお試しいただけます。詳細は当社の返金ポリシーをご覧ください。

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HostingerのHermes Agentに関するよくある質問

マネージド型のHermes Agentに関するよくある質問への回答をご確認ください。

いいえ、まったく必要ありません。Managed Hermesは、これまでサーバーに触れたことがない人でもワンクリックで簡単に使い始められるように設計されています。サーバー環境からAI設定まで、必要な作業はすべて自動対応。「デプロイ」をクリックするだけで、数分以内にAIアシスタントが起動します。コーディングもコマンドラインも技術的な知識も一切不要です。

AIクレジットはあらかじめプランに含まれているため、手間なくすぐに使い始められます。OpenAIやAnthropicなどのAIプロバイダーでアカウントを作成したり、複雑なAPIキーを設定したりする必要はありません。Hostingerダッシュボードからクレジットを直接チャージするだけで、すぐに自動化を始められます。手軽に利用したい場合はAIクレジットをそのまま使用できるほか、必要に応じてOpenAIやAnthropicなどの外部プロバイダーのアカウントをAPI経由で手動で連携することもできます。

もちろんです。Hermes Agentはそれぞれ独立した環境で実行されるため、データと会話は完全に非公開に保たれます。不正アクセスを防ぐために各コンテナを保護し、カスタムセキュリティゲートウェイをデフォルトで提供します。設定作業なしで、プロ仕様のセキュリティ保護を利用できます。

VPSではroot権限が付与される一方で、初期設定やセキュリティ対策、アップデートはご自身で対応する必要があります。Managed Hermesなら、こうした複雑な作業は不要です。インフラ管理、アップデート、バックアップは当社が行うため、お客様はサーバー管理ではなく、AIの利用に集中できます。環境を完全にカスタマイズする必要がある場合はVPSが適していますが、それ以外の場合はマネージド版がおすすめです。

Hermesは、パソコンを閉じている間も24時間365日稼働する自己改善型AIエージェントです。機能が固定されたツールとは異なり、自己学習ループと永続メモリを備えているため、経験から学び、利用を重ねる中で能力を磨いていきます。Telegramなどのアプリと連携し、タスクの自動化、リード対応、ブラウザ操作の自動化を行えます。眠ることなく、使い続けるほど価値が高まるデジタルなチームメンバーのような存在です。

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