セキュリティ機能を標準搭載
メンテナンスはおまかせ
Telegram対応
直感的に使えるUI
Hermes Agentの料金プラン
Hermes Agentで広がる可能性
専属アシスタント
タスクやリマインダー、チャットをまとめて管理。エージェントが内容を学習し、記憶します。
コーディングアシスタント
コードベースを学習するエージェントが、コードの作成とデバッグを効率化します。
リサーチャー
セッションをまたいでコンテキストを引き継ぎながら、要点の整理や選択肢の比較を効率化できます。
営業アシスタント
リード獲得から見込み顧客の選別まで、自社のインフラ上で完結できます。
初めてなら、Hostingerのマネージド版Hermesがおすすめ
1クリックで設定完了
AIクレジット込みのプラン
セキュリティ機能を標準搭載
Telegram対応
直感的に使えるUI
Hermes Agent CLIで直接操作
Hermes Agentの運用方法を比較
Hermes Agentの主な特徴
自己改善型学習ループ
永続メモリ
マルチプラットフォームメッセージング
200種類以上のLLMモデル
タスクスケジューラーを標準搭載
HostingerのHermes Agentに関するよくある質問
Hermes Agentの導入に専門知識は必要ですか？
いいえ、まったく必要ありません。Managed Hermesは、これまでサーバーに触れたことがない人でもワンクリックで簡単に使い始められるように設計されています。サーバー環境からAI設定まで、必要な作業はすべて自動対応。「デプロイ」をクリックするだけで、数分以内にAIアシスタントが起動します。コーディングもコマンドラインも技術的な知識も一切不要です。
AIクレジットの仕組みを教えてください。外部のアカウントは必要ですか？
AIクレジットはあらかじめプランに含まれているため、手間なくすぐに使い始められます。OpenAIやAnthropicなどのAIプロバイダーでアカウントを作成したり、複雑なAPIキーを設定したりする必要はありません。Hostingerダッシュボードからクレジットを直接チャージするだけで、すぐに自動化を始められます。手軽に利用したい場合はAIクレジットをそのまま使用できるほか、必要に応じてOpenAIやAnthropicなどの外部プロバイダーのアカウントをAPI経由で手動で連携することもできます。
データのプライバシーと安全性は確保されていますか？
もちろんです。Hermes Agentはそれぞれ独立した環境で実行されるため、データと会話は完全に非公開に保たれます。不正アクセスを防ぐために各コンテナを保護し、カスタムセキュリティゲートウェイをデフォルトで提供します。設定作業なしで、プロ仕様のセキュリティ保護を利用できます。
Managed HermesとVPSで利用するHermes Agentの違いは何ですか？
VPSではroot権限が付与される一方で、初期設定やセキュリティ対策、アップデートはご自身で対応する必要があります。Managed Hermesなら、こうした複雑な作業は不要です。インフラ管理、アップデート、バックアップは当社が行うため、お客様はサーバー管理ではなく、AIの利用に集中できます。環境を完全にカスタマイズする必要がある場合はVPSが適していますが、それ以外の場合はマネージド版がおすすめです。
マネージド版のHermes Agentでは何ができますか？
Hermesは、パソコンを閉じている間も24時間365日稼働する自己改善型AIエージェントです。機能が固定されたツールとは異なり、自己学習ループと永続メモリを備えているため、経験から学び、利用を重ねる中で能力を磨いていきます。Telegramなどのアプリと連携し、タスクの自動化、リード対応、ブラウザ操作の自動化を行えます。眠ることなく、使い続けるほど価値が高まるデジタルなチームメンバーのような存在です。