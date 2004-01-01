AIクレジットはあらかじめ統合されているので、すぐに使い始められます。標準的なOpenClawのセットアップとは異なり、OpenAIやAnthropicなどのAIプロバイダーでアカウントを作成したり、APIキーを生成・入力したり、技術的な設定を行ったりする必要は一切ありません。Hostingerダッシュボードからクレジットを購入するだけで、アシスタントをすぐに利用できます。クレジットが足りなくなった場合も、同じダッシュボードから直接チャージできます。