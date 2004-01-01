OpenClaw

自分専用のAIエージェント。プライベート環境で常時稼働、60秒で公開

一度デプロイすれば、寝ている間も毎日のタスクを24時間体制で処理します。
早速始める

30日間返金保証

かんたんセットアップ

OpenClawならインストール作業も非常にスムーズ。AIエージェントを誰でも手軽に利用できます。専門用語も複雑な操作も一切なく、すぐに自動化のメリットを実感できます。

メンテナンス不要

OpenClawマネージド版なら、セキュリティ、アップデート、バックアップをすべて任せられます。手作業は不要で、AIエージェントを常時稼働させられます。

必要な機能を標準搭載

OpenClawには、必要な機能が最初からそろっています。AIモデル、Webブラウジング、エージェント向けメールボックスを標準搭載。

料金プラン

100,000以上のエージェントがデプロイ済み
70％オフ
AI自動化アプリ
3,129
939/月
早速始める
更新料は2年で1,879円/月です。いつでもキャンセル可能。

お客様に代わって管理

セットアップやメンテナンス、インフラ管理は不要。お好みのアプリをすぐに利用できます。

プランに含まれる注目の機能

設定不要ですぐに利用可能
メンテナンス不要
管理画面から操作可能
CLIアクセスに対応
Telegram連携に対応
AIクレジット付き
ChatGPTを使用して
Web検索機能付き
AIエージェントメールを設定済み
セキュリティ管理はおまかせ
70％オフ
AI自動化アプリ
3,129
939/月
早速始める
更新料は2年で1,879円/月です。いつでもキャンセル可能。

お客様に代わって管理

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プランに含まれる注目の機能

設定不要ですぐに利用可能
メンテナンス不要
管理画面から操作可能
CLIアクセスに対応
Telegram連携に対応
AIクレジット付き
ChatGPTを使用して
Web検索機能付き
AIエージェントメールを設定済み
セキュリティ管理はおまかせ

すべてのプランが前払いで決済されます。月額料金は合計金額を購入するプランの月数で割った金額となります。

OpenClawを3ステップでデプロイ

手動設定なら数時間はかかるOpenClawの導入も、Hostingerなら即座に完了。新しい操作を覚える手間なく、すぐに使い始められます。

ワンクリックでOpenClawをインストール

ニーズにあったプランに契約すると、VPSのセットアップは自動的に処理されます。技術的な知識は必要ありません。

チャットツールでやり取り

顧客が、TelegramまたはWhatsApp経由でAIアシスタントと会話できます。応答時間はわずか数秒！

初期設定なしですぐに稼働

セットアップが完了すると、OpenClawはプライベートAIエージェントとしてすぐに稼働を開始します。
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OpenClawの活用例

生産性向上アシスタント

iMessageとGoogleカレンダーを連携すれば、メッセージの整理、会議の予定変更、毎朝の要点共有まで自動でこなせます。

営業アシスタント

Telegramと連携して使える、コンサルタント向けのエージェントです。見込み顧客の選別、連絡先の記録、フォローアップ文面の下書きを自動で行います。

コーディングアシスタント

わずか5分で導入できるコードレビューエージェントです。バグを検出し、リファクタリング案を提案し、PR対応にかかる時間を数時間から数分に短縮できます。

リサーチャー

ベンダー選定前のツール比較から要点整理、料金面のチェックまで効率化できます。以前なら、半日費やしていたリサーチの時間を短縮し、意思決定をスピーディーに進められます。

ソーシャルメディアプランナー

OpenClawに下書きフォルダへのアクセス権を付与するだけで、ラフなメモから投稿用コンテンツを作成し、公開スケジュールに合わせて準備できます。朝から何を書くかで悩む必要はありません。

サポート業務向けアシスタント

Discord上のサポート対応にOpenClawを連携することで、担当者が確認する前にチケットの60％を処理できるようになります。

OpenClawとHostinger、そして他のプロバイダーとの比較

HostingerのOpenClawと競合サービスの違いを比較しました。Hostingerではシンプルさを重視し、AIエージェントをすぐに使い始められるようにしています。
Image
他社プロバイダー
数秒で準備完了
手動インストールと環境設定
設定不要
APIキーが必要です
AIクレジットはプリインストール済みです。
外部APIアカウントが必要です
ビジュアルエージェント管理
なし
マネージドインフラストラクチャ
自己管理
24時間365日の専門家サポート
いいえ
ワンクリックでチャネル連携が可能
はい
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HostingerでOpenClawを導入するメリット

1クリックで初期設定完了

OpenClawを即座に起動。手動でのセットアップも、複雑な構成設定も一切不要です。

AIクレジット込みのプラン

AIアシスタントは、レスポンスを生成したりタスクを完了したりするためにクレジットを消費します。クレジットが最初からチャージされているので、申し込み後すぐにOpenClawを使い始められます。

標準設定で高いプライバシーと安全性を確保

OpenClawはセルフホスト型のVPS上で実行されるため、データとチャットログは非公開に保たれます。

設定・動作確認済みでお届け

導入後すぐに、検証済みの安定したOpenClawを利用できます。検証や互換性の確認は、すべて当社にお任せください。

24時間365日稼働

OpenClawアシスタントが途切れることなくサポートします。オフラインの間も、タスクの処理や対話を継続します。

AI専用の受信トレイが利用可能

個人のメールアドレスではなく、OpenClaw専用メールボックスを別途開設することで、セキュリティ対策になります。

OpenClawについてもっと深く知りたいですか？

OpenClawを正しく設定する方法（誰も教えてくれないこと）

OpenClaw + WordPress ガイド：試してみたところ、可能性は無限大です！

OpenClawの活用事例トップ5（全部試してみました！）

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HostingerならOpenClaw導入がスムーズ！

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HostingerのOpenClawに関するよくある質問

OpenClawに関するよくある質問への回答をご確認ください。

いいえ、まったく必要ありません。OpenClawは、これまでサーバーに触れたことがない人でもワンクリックで簡単に使い始められるように設計されています。サーバー環境からAI設定まで、インストールに必要な作業はすべて自動対応。プランを選択して「デプロイ」をクリックするだけで、数分以内にパーソナルAIアシスタントが起動します。コーディングもコマンドラインも複雑なダッシュボードも一切不要です。

AIクレジットはあらかじめ統合されているので、すぐに使い始められます。標準的なOpenClawのセットアップとは異なり、OpenAIやAnthropicなどのAIプロバイダーでアカウントを作成したり、APIキーを生成・入力したり、技術的な設定を行ったりする必要は一切ありません。Hostingerダッシュボードからクレジットを購入するだけで、アシスタントをすぐに利用できます。クレジットが足りなくなった場合も、同じダッシュボードから直接チャージできます。

もちろんです。OpenClawの各インスタンスは独立した環境で実行されるため、データと会話は他のユーザーから完全に分離されています。不正アクセスや外部からの変更を防ぐために各コンテナをロックダウンし、すべてのインスタンスに強固なカスタムセキュリティゲートウェイがデフォルトで生成されます。ご自身で設定することなく、プロ仕様のセキュリティ保護を利用できます。

VPSではroot権限が付与され、サーバーを自由に管理できます。一方で、初期設定やアップデート、セキュリティ対策はご自身で対応する必要があります。OpenClawの1クリック導入なら、こうした複雑な作業をすべて解消できます。インフラ管理、インスタンスの最新の安定版への更新、セキュリティ保護の強化は当社が行うため、お客様はサーバー管理ではなく、AIアシスタントの利用に集中できます。完全にカスタマイズしたい開発者の方には、VPS OpenClawプランがおすすめです。

OpenClawは、パソコンを閉じている間も24時間365日稼働するパーソナルAIアシスタントです。WhatsApp、Telegram、Slack、Discordなど、普段使っているメッセージアプリと連携し、日々のタスクの自動化、さまざまなプラットフォームでのやり取りの管理、リード対応、ブラウザ自動化など、幅広い用途に活用できます。眠ることなく、いつでもサポートしてくれるデジタルなチームメンバーのような存在です。

プライバシーへの配慮

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