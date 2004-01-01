かんたんセットアップ
メンテナンス不要
必要な機能を標準搭載
料金プラン
OpenClawを3ステップでデプロイ
ワンクリックでOpenClawをインストール
チャットツールでやり取り
初期設定なしですぐに稼働
OpenClawの活用例
生産性向上アシスタント
営業アシスタント
コーディングアシスタント
リサーチャー
ソーシャルメディアプランナー
サポート業務向けアシスタント
OpenClawとHostinger、そして他のプロバイダーとの比較
HostingerでOpenClawを導入するメリット
1クリックで初期設定完了
AIクレジット込みのプラン
標準設定で高いプライバシーと安全性を確保
設定・動作確認済みでお届け
24時間365日稼働
AI専用の受信トレイが利用可能
OpenClawについてもっと深く知りたいですか？
OpenClawを正しく設定する方法（誰も教えてくれないこと）
OpenClaw + WordPress ガイド：試してみたところ、可能性は無限大です！
OpenClawの活用事例トップ5（全部試してみました！）
HostingerのOpenClawに関するよくある質問
OpenClawの導入に専門知識は必要ですか？
いいえ、まったく必要ありません。OpenClawは、これまでサーバーに触れたことがない人でもワンクリックで簡単に使い始められるように設計されています。サーバー環境からAI設定まで、インストールに必要な作業はすべて自動対応。プランを選択して「デプロイ」をクリックするだけで、数分以内にパーソナルAIアシスタントが起動します。コーディングもコマンドラインも複雑なダッシュボードも一切不要です。
AIクレジットの仕組みを教えてください。外部でアカウントを登録する必要はありますか？
AIクレジットはあらかじめ統合されているので、すぐに使い始められます。標準的なOpenClawのセットアップとは異なり、OpenAIやAnthropicなどのAIプロバイダーでアカウントを作成したり、APIキーを生成・入力したり、技術的な設定を行ったりする必要は一切ありません。Hostingerダッシュボードからクレジットを購入するだけで、アシスタントをすぐに利用できます。クレジットが足りなくなった場合も、同じダッシュボードから直接チャージできます。
データのプライバシーと安全性は確保されていますか？
もちろんです。OpenClawの各インスタンスは独立した環境で実行されるため、データと会話は他のユーザーから完全に分離されています。不正アクセスや外部からの変更を防ぐために各コンテナをロックダウンし、すべてのインスタンスに強固なカスタムセキュリティゲートウェイがデフォルトで生成されます。ご自身で設定することなく、プロ仕様のセキュリティ保護を利用できます。
OpenClawの「ワンクリック導入」と「VPSでの実行」にはどのような違いがありますか？
VPSではroot権限が付与され、サーバーを自由に管理できます。一方で、初期設定やアップデート、セキュリティ対策はご自身で対応する必要があります。OpenClawの1クリック導入なら、こうした複雑な作業をすべて解消できます。インフラ管理、インスタンスの最新の安定版への更新、セキュリティ保護の強化は当社が行うため、お客様はサーバー管理ではなく、AIアシスタントの利用に集中できます。完全にカスタマイズしたい開発者の方には、VPS OpenClawプランがおすすめです。
OpenClawで具体的に何ができますか？
OpenClawは、パソコンを閉じている間も24時間365日稼働するパーソナルAIアシスタントです。WhatsApp、Telegram、Slack、Discordなど、普段使っているメッセージアプリと連携し、日々のタスクの自動化、さまざまなプラットフォームでのやり取りの管理、リード対応、ブラウザ自動化など、幅広い用途に活用できます。眠ることなく、いつでもサポートしてくれるデジタルなチームメンバーのような存在です。