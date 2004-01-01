一般的なチャットボット
- 適切なプロンプトを待つだけ
- 質問内容を自分で考える必要がある
- 一般的な回答になりがち
- 何度もやり取りが必要
アイデアを検証し、提供内容を具体化して、明確なプランを作成します。
統一感のあるプロフェッショナルな印象を与えるロゴや画像を作成します。
関連キーワードを見つけ、ページを分析し、検索順位を上げるための改善点を明らかにします。
定期的なタスクの管理から、判断や今後の進め方までAIがサポートします。
やりたいことを選び、目的に合ったスキルを使うだけで、必要な成果をすぐに形にできます。
更新時の価格は月当たり1,259円です。表示料金には適用される税金は含まれていません。
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