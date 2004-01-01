Hostingerエージェント

タスクを選んでAIエージェントお任せ

SEO、マーケティング、コンテンツ、営業、顧客対応、事業計画など、各分野に特化したAIエージェント
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タスクを選んでAIエージェントにお任せ

Hostingerエージェントでできること

ビジネス戦略

アイデアを検証し、提供内容を具体化して、明確なプランを作成します。

ビジネス戦略

ブランドアイデンティティ

統一感のあるプロフェッショナルな印象を与えるロゴや画像を作成します。

ブランドアイデンティティ

マーケティングとSEO

関連キーワードを見つけ、ページを分析し、検索順位を上げるための改善点を明らかにします。

マーケティングとSEO

タスクのスケジューリング

定期的なタスクの管理から、判断や今後の進め方までAIがサポートします。

タスクのスケジューリング

一般的なAIとHostingerエージェントの違い

一般的なチャットボットは指示を待つだけ。Hostingerエージェントは、最初から最後まで一歩ずつサポートします。

一般的なチャットボット

  • 適切なプロンプトを待つだけ
  • 質問内容を自分で考える必要がある
  • 一般的な回答になりがち
  • 何度もやり取りが必要

Hostingerエージェント

  • 目的に合ったスキルをすぐに選べる
  • 必要な質問をしながら、次のステップへ導く
  • Hostingerアカウント内で利用可能
  • すぐに使える形で仕上げる

プロンプトを作り込む必要なし。タスクを選んで作業開始！

目的のタスクを選び、「スキル」の指示に従うだけで、実際の業務に直結する成果物がスムーズに手に入ります。
依頼したいタスクを選ぶ
簡単な指示に従う
そのまま使える成果物をゲット
早速始める
プロンプトを作り込む必要なし。タスクを選んで作業開始！

何から始めるか迷ったら、専門AIエージェントにお任せ

ビジネスアドバイザー

アイデアを検証し、成長のチャンスを見つけ、次の一手を考えるお手伝いをします。
ターゲット層に響くWebサイトのコピーやブログ記事、商品説明文を作成します。
ユーザーが検索するキーワードを見つけ、サイトの課題を特定し、競合との差が生まれているポイントを明らかにします。
ローンチプランを作成し、1ヶ月分のコンテンツを計画し、効果的なチャネルを提案します。
必要な法務文書を作成し、契約書の内容を署名前にわかりやすく説明して、思わぬトラブルを防ぎます。
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活用例

何をしたいですか？

やりたいことを選び、目的に合ったスキルを使うだけで、必要な成果をすぐに形にできます。

SNS投稿を予約

SNS投稿を予約

投稿の予約から公開まで自動化します。
マーケティングコンテンツを作成

マーケティングコンテンツを作成

Webサイトの内容をもとに、広告文やマーケティングコピーを作成します。
SEOブログ記事を作成

SEOブログ記事を作成

キーワード調査からブログ記事の作成まで行います。
Webサイトのコピーを作成

Webサイトのコピーを作成

ページに必要なコピーを数分で作成します。
見込み客にアプローチ

見込み客にアプローチ

有望なリードの発掘から連絡まで自動化します。
ビジネスメールを作成

ビジネスメールを作成

状況を伝えるだけで、内容を整えたメールの下書きを作成します。
プライバシーポリシーを作成

プライバシーポリシーを作成

事業内容に合った、わかりやすいプライバシーポリシーを作成します。
料金設定を見直す

料金設定を見直す

価格やコスト、利益率、料金体系についてアドバイスします。
日々の業務を幅広くサポート
150種類以上
スキル
普段使っているツールと連携
1,000種類
アプリ
世界中の企業からの信頼
50ヵ国以上
対応国

AIエージェントのプランを選択

毎月1,000クレジット
自動的に更新されるので、別途操作する必要がありません。
そのまま使えるスキルが150種類以上
ブログ投稿、SEO監査、広告コピーなど、タスク別にまとめられています。
お気に入りのアプリを連携可能
Gmail、Notion、Slack、WhatsApp、その他1,000種類以上のツールをワークフローで活用できます。
画像、ロゴ、ブランドビジュアル素材を作成
AIの力で、ビジュアルアセットをよりスピーディーに用意。
ビジネスアイデアと価格設定の検証
手間とコストをかける前に、フィードバックを集めてベストな状態で公開できます。
ファイルのアップロードとバージョン管理
作業をプレビューし、すべてのバージョンを保存できます。
ToDoリストを自動化
定期的なタスクを設定するだけで、あとはエージェントに任せられます。

24 months

45％オフ
1,569
859/月
一番人気

12 months

1,099/月

3 months

1,249/月

1 month

1,569/月

更新時の価格は月当たり1,259円です。表示料金には適用される税金は含まれていません。

更新時の価格は月当たり1,259円です。表示料金には適用される税金は含まれていません。

Hostingerが選ばれる理由

世界中のお客様から寄せられた声をご紹介します。
Charlie Low & Dale Comley
Charlie Low & Dale Comley
Nohma 共同創業者

「Hostingerは、弊社のエンジニアがサポートを提供する際のベンチマークとなっています」

Owen Phillips
Owen Phillips
鍛冶職人

「ホスティング、ドメイン名、SSL証明書をまとめて管理できるのが本当に便利でした」

Jordi Robert
Jordi Robert
マーケティング担当者

「Hostingerはこれまでで最高のホスティングプロバイダーです。サポートも充実していて、価格も申し分ありません」

Anna Franques
Anna Franques
デジタルデザイナー＆開発者

「操作が簡単で新機能も次々と登場するので、クライアントにもHostingerへの移行をおすすめしています」

Elise Hernaez
Elise Hernaez
経営者

「Hostingerのシンプルなダッシュボードのおかげで、WordPressサイトを簡単に管理できるようになりました」

外部サービスと連携
使い慣れたツールをつなげる

外部サービスと連携

さまざまなサードパーティサービスを紐づけると、エージェントがチャット中に活用可能に。
無料で始める
Gmail

Gmail

Outlook

Outlook

HubSpot

HubSpot

Googleタスク

Googleタスク

Notion

Notion

Perplexity AI

Perplexity AI

Jira

Jira

Discord

Discord

GitHub

GitHub

Twitter

Twitter

Firecrawl

Firecrawl

Figma

Figma

Googleカレンダー

Googleカレンダー

Googleドライブ

Googleドライブ

YouTube

YouTube

Reddit

Reddit

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よくある質問

専門エージェントのチームを提供するAI搭載アプリ「Hostinger Agents」は、戦略、ライティング、SEO、マーケティング、法務、顧客コミュニケーション、営業といった特定のビジネス分野向けに構築されています。一般的なチャットボットとは異なり、いつでも簡単な指示に対応してくれる、専門性の高いエキスパートのような存在です。技術的なスキルは必要ありません。
個人事業主や副業、基本的にすべて一人でで行っているスモールビジネス経営者向けに作られています。もし、戦略家、ライター、マーケター、あるいはすぐに相談できる法律顧問がいたら…と思ったことがある方なら、Hostinger Agentsが必要不可欠な相棒になるでしょう。
一般的なAIチャットボットとは異なり、各Hostingerエージェントは特定のビジネス領域に関する深い専門知識で事前学習されています。完璧なプロンプトを作成する必要はありません。エージェントとスキルを選択するだけで、AIが最適な結果へと導いてくれます。
各エージェントに搭載された「スキル」は、特定のタスクを即座に実行できる専用テンプレートです。指示内容を考える手間を省き、スキルを選ぶだけで、特定の成果へと導きます。ブログ作成からSEO調査、プライバシーポリシーなどの法的文書の生成までをAIがナビゲート。何もないところからチャットを始めるよりも圧倒的にスピーディーで、精度の高いアウトプットを実現します。
いいえ、各エージェントは、ユーザーとの会話を個別に継続的に維持します。セッションの期限切れを心配したり、履歴を管理する必要はありません。アプリを閉じて後で戻ってきても、エージェントは中断したところから正確に再開できるため、毎回ビジネスコンテキストを説明する手間が省けます。

タスクを選んで、AIエージェントにお任せ

企画やコンテンツ、SEO、営業に特化したAIエージェントを必要なときにいつでも活用できます。

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プライバシーへの配慮

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