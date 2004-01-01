チャットとLLM推論
チャットボット、副操縦士、APIを低遅延GPU性能で24時間利用可能で、OllamaとOpen WebUIを使用するか、vLLMまたはLangChainで独自のモデルを持参する。
専用のBlackwell B200、最大規模のAIモデルのトレーニングと実行のための非共有アクセス。
192GB VRAM
以下の方におすすめです。
専用リソースを必要とするワークロード
大規模AI推論
フロンティアLLMトレーニング
科学シミュレーションとハイパフォーマンスコンピューティング
最大規模のAIモデルのトレーニングと実行のための最新のBlackwellフラッグシップ。
192GB VRAM
以下の方におすすめです。
大型モデルの微調整
大規模AI推論
フロンティアLLMトレーニング
科学シミュレーションとハイパフォーマンスコンピューティング
本格的なAIトレーニングと推論のための実証済みのデータセンターの主力製品。
80GB VRAM
以下の方におすすめです。
LLMトレーニング
大型モデルの微調整
大規模バッチ推論
マルチGPUのスケーリング
強力な推論性能と優れた価格効率を両立した汎用性の高いAda Lovelace GPU。
48GB VRAM
以下の方におすすめです。
AI推論と生成AI
3Dレンダリングと仮想ワークステーション
中型モデルの微調整
ビデオトランスコードとストリーミング
要求の厳しいプロフェッショナル向けAIおよび可視化ワークロード向けに構築されたエンタープライズBlackwell GPU。
96GB VRAM
以下の方におすすめです。
大規模モデルの推論と微調整
ビデオ処理とストリーミング
工学シミュレーションと科学計算
集中的な3Dレンダリングと視覚化
最初のモデルから本番環境での推論まで、ハードウェアの購入や設備投資の正当化なしに、要求の厳しいGPUワークロードを実行できます。
チャットボット、副操縦士、APIを低遅延GPU性能で24時間利用可能で、OllamaとOpen WebUIを使用するか、vLLMまたはLangChainで独自のモデルを持参する。
カスタムモデルのトレーニングや、専用VRAMによるLLMの微調整が可能です。チェックポイントは再起動後も保持されるため、長時間実行中のジョブは進行状況を失うことなく停止および再開できます。
GPUインスタンスをスピンアップし、数分で独自の環境をセットアップできます。ブラウザまたはターミナルから接続すれば、すぐに反復処理を開始できます。
Stable Diffusion、ComfyUI、レンダリングジョブを、高解像度の出力とバッチ処理に十分なVRAMで実行。
ハードウェアアクセラレーションにより、ビデオのエンコード、トランスコード、レンダリングを高スループットで実行できます。独自のマシンを占有する必要はありません。
使った分だけ支払う
約30秒で準備完了
単一のダッシュボードから管理