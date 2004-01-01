GPUをレンタル。プロフェッショナルコンピューティング、アクセス可能に。

AI、レンダリング、計算のワークロードを専用のNVIDIA GPUで実行し、シンプルな時間単価で、長期的なコミットメントは不要です。
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ワークロードに合ったGPUを見つける

VRAM、パフォーマンス、時間単価を比較して、最適なものを見つけてください。隠れた料金や出力料金はありません。

B200 (Dedicated)

専用のBlackwell B200、最大規模のAIモデルのトレーニングと実行のための非共有アクセス。

最低価格1,129/時間
「GPUを取得」

112853クレジット/時間(1クレジット=0円)。インスタンスの実行中のみ課金されます。

192GB VRAM

以下の方におすすめです。

専用リソースを必要とするワークロード

大規模AI推論

フロンティアLLMトレーニング

科学シミュレーションとハイパフォーマンスコンピューティング

B200

最大規模のAIモデルのトレーニングと実行のための最新のBlackwellフラッグシップ。

最低価格717/時間
「GPUを取得」

71728クレジット/時間(1クレジット=0円)。インスタンスの実行中のみ課金されます。

192GB VRAM

以下の方におすすめです。

大型モデルの微調整

大規模AI推論

フロンティアLLMトレーニング

科学シミュレーションとハイパフォーマンスコンピューティング

A100 80GB PCIe

本格的なAIトレーニングと推論のための実証済みのデータセンターの主力製品。

最低価格228/時間
「GPUを取得」

22794クレジット/時間(1クレジット=0円)。インスタンスの実行中のみ課金されます。

80GB VRAM

以下の方におすすめです。

LLMトレーニング

大型モデルの微調整

大規模バッチ推論

マルチGPUのスケーリング

L40S

強力な推論性能と優れた価格効率を両立した汎用性の高いAda Lovelace GPU。

最低価格147/時間
「GPUを取得」

14664クレジット/時間(1クレジット=0円)。インスタンスの実行中のみ課金されます。

48GB VRAM

以下の方におすすめです。

AI推論と生成AI

3Dレンダリングと仮想ワークステーション

中型モデルの微調整

ビデオトランスコードとストリーミング

RTX PRO 6000 (Server)

要求の厳しいプロフェッショナル向けAIおよび可視化ワークロード向けに構築されたエンタープライズBlackwell GPU。

最低価格96/時間
「GPUを取得」

9564クレジット/時間(1クレジット=0円)。インスタンスの実行中のみ課金されます。

96GB VRAM

以下の方におすすめです。

大規模モデルの推論と微調整

ビデオ処理とストリーミング

工学シミュレーションと科学計算

集中的な3Dレンダリングと視覚化

RTX 4090

実験とより小さなワークロードのための比類のないコストパフォーマンス-GPUコンピューティングへの理想的なエントリーモデル。

最低価格61/時間
「GPUを取得」

6057クレジット/時間(1クレジット=0円)。インスタンスの実行中のみ課金されます。

24GB VRAM

以下の方におすすめです。

Development and experimentation

AIによる画像・動画生成

3Dレンダリング

中小モデル向けの推論

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ユースケースを参照して、推奨GPUを見つけてください。
ユースケースを見る

GPUパワーでできることを探る

最初のモデルから本番環境での推論まで、ハードウェアの購入や設備投資の正当化なしに、要求の厳しいGPUワークロードを実行できます。

チャットとLLM推論

チャットボット、副操縦士、APIを低遅延GPU性能で24時間利用可能で、OllamaとOpen WebUIを使用するか、vLLMまたはLangChainで独自のモデルを持参する。

推奨GPU: L40S
最大300Bのパラメータを持つモデルを提供Ollamaをワンクリックで起動シンプルな時間単位の料金設定
推論のためにデプロイする

モデルをトレーニング&微調整

カスタムモデルのトレーニングや、専用VRAMによるLLMの微調整が可能です。チェックポイントは再起動後も保持されるため、長時間実行中のジョブは進行状況を失うことなく停止および再開できます。

推奨GPU: A100 80 GB
96GB VRAM永続的チェックポイント大規模モデルのトレーニング用に構築
AIトレーニングに導入

AIで構築&探索

GPUインスタンスをスピンアップし、数分で独自の環境をセットアップできます。ブラウザまたはターミナルから接続すれば、すぐに反復処理を開始できます。

推奨GPU: RTX 4090
独自のスタックをインストールするフルルートアクセスブラウザまたはSSH端末アクセス1日中使える低価格
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画像&ビデオを生成する

Stable Diffusion、ComfyUI、レンダリングジョブを、高解像度の出力とバッチ処理に十分なVRAMで実行。

推奨GPU: RTX 4090
バッチイメージジョブに十分なVRAM高速で低コストのレンダリング内蔵の安定拡散サポート
生成のためにデプロイする

ビデオを処理&エンコード

ハードウェアアクセラレーションにより、ビデオのエンコード、トランスコード、レンダリングを高スループットで実行できます。独自のマシンを占有する必要はありません。

推奨GPU: RTX PRO 6000 (サーバ)
高速で高品質なエンコードを実現する第9世代NVENCフルスピード8KエンコードCPUから独立して動作するエンコーディング
エンコード用にデプロイする

既成のアプリを使ってより速く始める

構成済みのアプリをワンクリックで起動し、手動セットアップを省略してすぐに作業を開始できます。
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GPUが動作している間のみ支払い

GPUが動作している間のみ支払い

GPUは、1つの共有残高のクレジットを使用して1時間ごとに課金されます。必要に応じてクレジットを追加し、完了したらインスタンスを破棄し、未使用のクレジットは後で使用するために保持します。

AIワークロードにHostinger GPUを選ぶ理由

使った分だけ支払う

分単位の課金とは、使用したコンピューティングに対してのみ料金を支払うことを意味します。

約30秒で準備完了

ドライバ、コンテナ、または依存関係をインストールせずに、構成済みのアプリを起動します。

単一のダッシュボードから管理

使用状況を監視し、必要に応じていつでもインスタンスを管理できます。

ワークロードの準備はできました。GPUも準備できました。

専用GPUで数秒で起動 時間単位で支払い、長期契約やハードウェアを購入する必要はありません。
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ワークロードの準備はできました。GPUも準備できました。

Hostinger GPUに関するFAQ

Hostinger GPUに関するよくある質問とその回答をご覧ください。
はい。GPUインスタンスはクレジット単位で時間単位で課金され、インスタンスの実行中のみ課金されます。作業が終了したらいつでも停止し、最低コミットメントや長期契約はありません。
インスタンスの破棄は永久的で、元に戻すことはできません。永続ストレージに保存されていないものは失われます。対照的に、再起動すると、インスタンスは削除されずに再起動され、ファイルとセットアップはそのまま残ります。
主にモデルサイズに依存します。小さいモデルと画像生成はRTX 4090またはL40Sでうまく動作し、大きいモデルと本格的なトレーニングはA100またはB200のVRAMの追加からメリットを得ます。よくわからない場合は、GPUピッカーがワークロードを適切なオプションにマッチさせます。
両方です。すべてのインスタンスに完全なターミナルとSSHアクセスが付属しているので、必要なものは何でもインストールできます。セットアップを省略したい場合は、Ollamaのようなワンクリックアプリが最初から導入できます。
在庫状況は、需要に応じてリアルタイムで変更され、地域によって異なります。導入前にライブ在庫状況が表示されますので、コミット後に在庫を確認するのではなく、常に在庫状況を把握できます。
GPUをレンタルするということは、物理的なハードウェアを購入する代わりに、クラウド経由で高性能グラフィックス処理能力にアクセスすることを意味します。使用した計算時間に対してのみ、時間単位、場合によっては秒単位で料金を支払い、メンテナンス、冷却、ドライバの更新はプロバイダーが行います。AIトレーニング、機械学習の推論、3Dレンダリングなど、GPUを所有する初期コストをかけずに高い処理能力を必要とするタスクでは、一般的な選択肢です。

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