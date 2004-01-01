AI自動化アプリをスムーズ導入自由切り替え

1つのプランで追加料金の心配なし
利用開始まで約60秒
ニーズに合わせて別のAI自動化アプリもいつでもお試し可能

939円/月

早速始める
30日間の返金保証付き
AI自動化アプリをスムーズに導入・自由に切り替え

AI自動化アプリのメリット

チャットアプリやメールの受信トレイで使えるスマートアシスタントです。普段の言葉で指示するだけで、面倒な作業を代わりにこなします。難しい設定やコマンドを覚える必要はありません。

普段の言葉でやり取り

TelegramやWhatsAppから、いつもの言葉でメッセージを送るだけで、伝えたいことを理解してくれます。

面倒な作業をおまかせ

受信トレイの整理、リマインダーの設定、返信文の作成、Webでの情報検索まで代わりに行います。

使うほど便利に

好みを記憶し、使うほど自分に合ったサポートが受けれるようになります。

用途に合ったアプリを選びましょう

OpenClaw

日常業務の自動化を実現する、高速でチャット中心のAIアシスタント。 日常的な業務をすばやく自動化できる、チャット中心のAIアシスタント

  • 外出先でも手軽にタスクを処理
  • チャットやメールで利用可能
  • ビジュアルエージェント・スキルビルダーを搭載
  • ボット、アラート、レポート、情報検索に最適

Hermes Agent

複雑な作業をツールと連携しながら進め、継続的に改善するAIエージェント

  • 記憶の蓄積と継続的な改善
  • より高度な複数ステップのタスクに対応
  • ドキュメントやツールとの連携
  • リサーチ、コーディング、問題解決、計画立案に最適

n8n

ビジュアルワークフローエディターで、サーバーを管理することなくAI自動化を構築できます。

  • ビジュアルワークフローエディター
  • 1,000種類以上のアプリ連携に対応
  • 24時間稼働の自動実行
  • アップデートとバックアップを自動管理

1つのプランでアプリを柔軟に選択

70％オフ
AI自動化アプリ
3,129
939/月
早速始める
更新料は2年で1,879円/月です。いつでもキャンセル可能。

お客様に代わって管理

セットアップやメンテナンス、インフラ管理は不要。お好みのアプリをすぐに利用できます。

プランに含まれる注目の機能

設定不要ですぐに利用可能
メンテナンス不要
管理画面から操作可能
CLIアクセスに対応
Telegram連携に対応
AIクレジット付き
ChatGPTを使用して
Web検索機能付き
AIエージェントメールを設定済み
セキュリティ管理はおまかせ
70％オフ
AI自動化アプリ
3,129
939/月
早速始める
更新料は2年で1,879円/月です。いつでもキャンセル可能。

お客様に代わって管理

セットアップやメンテナンス、インフラ管理は不要。お好みのアプリをすぐに利用できます。

プランに含まれる注目の機能

設定不要ですぐに利用可能
メンテナンス不要
管理画面から操作可能
CLIアクセスに対応
Telegram連携に対応
AIクレジット付き
ChatGPTを使用して
Web検索機能付き
AIエージェントメールを設定済み
セキュリティ管理はおまかせ

すべてのプランが前払いで決済されます。月額料金は合計金額を購入するプランの月数で割った金額となります。

HostingerのAI自動化アプリを選ぶ理由

専門的な設定や複数の契約は不要です。特定のツールに縛られず、必要なアプリを柔軟に利用できます。

手頃な料金

マネージドアプリとAIクレジットが1つのプランに含まれています。ツールを個別に契約したり、エージェントの追加料金を支払ったりする必要はありません。

セットアップが簡単

約60秒で利用を開始できます。セットアップ、アップデート、バックアップ、セキュリティ対策はHostingerが行うため、技術的な作業は必要ありません。

柔軟に切り替え

まずは今必要なアプリから始め、ニーズが変わったら同じプランのまま別のアプリに切り替えられます。

HostingerのAI自動化アプリとChatGPTの比較

AI自動化アプリなら、会話だけで終わらず、日々の作業を自動で進められます。
Hostinger
ChatGPT

チャット＆リサーチ

対応
対応

離席中も稼働

対応
非対応

メッセージング（Telegram、WhatsApp）

一部対応
非対応

永続メモリ

一部対応
一部対応

ローカルファイルへのアクセス

対応
非対応

Web自動化

対応
一部対応

コーディング＆分析

対応
一部対応

スキル・プラグイン対応

一部対応
一部対応

複数プロバイダーのAIモデルに対応

対応
非対応
早速始める

AIアプリでできること

パーソナルアシスタント

エージェントがタスクやリマインダー、チャットを整理し、その内容を把握して記憶します。

営業アシスタント

自社インフラ上で、見込み客の獲得から絞り込みまで自動化します。

コーディングアシスタント

コードベースを学習するエージェントが、コーディングやデバッグを効率化します。

リサーチアシスタント

セッションをまたいで文脈を保持し、トピックの要約や選択肢の比較を行います。

SNS運用アシスタント

エージェントがメモをもとに投稿プランを作成し、進行を管理して投稿を予約します。

Hostingerのマネージド型AIアプリに関するよくある質問

当社のAI自動化アプリに関するよくある質問と回答をまとめました。

AI自動化アプリは、Hostingerがホスティングから管理まで行う、すぐに使えるAIアシスタントです。カタログからアプリを選び、お使いのメッセージングチャネルやお好みのAIモデルと連携するだけで、受信トレイの整理、返信文の作成、レポートの生成、トピックのモニタリングといった作業を自動化できます。サーバーのセットアップやメンテナンスは必要ありません。カタログには新しいアプリが随時追加されるため、その時々のニーズに合ったアプリを利用できます。

いいえ。すべてのアプリは、専門的な知識がない方でも使えるように設計されています。初期設定はステップごとに案内され、サーバー側の設定はすべてHostingerが自動で行います。アプリを選び、お使いのメッセージングチャネルやお好みのAIモデルと連携するだけで、すぐに使い始められます。

AI自動化アプリでは、Claude、GPT、Geminiなどの主要なAIモデルを1つの環境から利用できます。プロバイダーごとに個別のアカウントを作成したり、APIキーを手動で設定したりする必要はありません。アプリのセットアップ時に、使用するAIモデルを選択できます。

さまざまな用途に活用できます。代表的な活用例は以下のとおりです。

  • WhatsAppやTelegramでカスタマーサポートを自動化
  • リマインダー、スケジュール管理、リサーチに対応するパーソナルアシスタントを作成
  • 指定した条件に基づいて日次・週次レポートを生成
  • 業界のニュース、トレンド、キーワードをモニタリング
  • ビジネスやコミュニティ向けのカスタムチャットボットを作成
  • 複数のステップからなるタスクを実行し、外部ツールと連携

利用できる機能は、使用するアプリによって異なります。カタログで各アプリの特徴や得意なことを確認できます。

はい。現在実行中のアプリを削除し、OpenClaw、Hermes Agent、n8nのいずれかを新しく起動することで切り替えられます。

各アプリでは異なる構成が採用されているため、アプリを切り替えても、設定、会話履歴、カスタム設定は自動的に引き継がれません。新しいアプリでは最初から設定する必要があります。切り替える前に、重要な設定をエクスポートするか、別途記録しておくことをおすすめします。

AI自動化アプリは、1つのプランで利用できます。アプリとAIクレジットが1つのサブスクリプションに含まれており、ツールごとの追加料金やエージェント単位の料金はかかりません。ニーズの変化に合わせて、同じプラン内でアプリを切り替えられるため、特定のツールに縛られることもありません。

プライバシーへの配慮

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