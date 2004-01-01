OpenClaw
日常業務の自動化を実現する、高速でチャット中心のAIアシスタント。 日常的な業務をすばやく自動化できる、チャット中心のAIアシスタント
- 外出先でも手軽にタスクを処理
- チャットやメールで利用可能
- ビジュアルエージェント・スキルビルダーを搭載
- ボット、アラート、レポート、情報検索に最適
939円/月
普段の言葉でやり取り
面倒な作業をおまかせ
使うほど便利に
日常業務の自動化を実現する、高速でチャット中心のAIアシスタント。 日常的な業務をすばやく自動化できる、チャット中心のAIアシスタント
複雑な作業をツールと連携しながら進め、継続的に改善するAIエージェント
ビジュアルワークフローエディターで、サーバーを管理することなくAI自動化を構築できます。
お客様に代わって管理
プランに含まれる注目の機能
お客様に代わって管理
プランに含まれる注目の機能
すべてのプランが前払いで決済されます。月額料金は合計金額を購入するプランの月数で割った金額となります。
手頃な料金
セットアップが簡単
柔軟に切り替え
ChatGPT
チャット＆リサーチ
対応
対応
離席中も稼働
対応
非対応
メッセージング（Telegram、WhatsApp）
一部対応
非対応
永続メモリ
一部対応
一部対応
ローカルファイルへのアクセス
対応
非対応
Web自動化
対応
一部対応
コーディング＆分析
対応
一部対応
スキル・プラグイン対応
一部対応
一部対応
複数プロバイダーのAIモデルに対応
対応
非対応
|早速始める
パーソナルアシスタント
営業アシスタント
コーディングアシスタント
リサーチアシスタント
SNS運用アシスタント
AI自動化アプリは、Hostingerがホスティングから管理まで行う、すぐに使えるAIアシスタントです。カタログからアプリを選び、お使いのメッセージングチャネルやお好みのAIモデルと連携するだけで、受信トレイの整理、返信文の作成、レポートの生成、トピックのモニタリングといった作業を自動化できます。サーバーのセットアップやメンテナンスは必要ありません。カタログには新しいアプリが随時追加されるため、その時々のニーズに合ったアプリを利用できます。
いいえ。すべてのアプリは、専門的な知識がない方でも使えるように設計されています。初期設定はステップごとに案内され、サーバー側の設定はすべてHostingerが自動で行います。アプリを選び、お使いのメッセージングチャネルやお好みのAIモデルと連携するだけで、すぐに使い始められます。
AI自動化アプリでは、Claude、GPT、Geminiなどの主要なAIモデルを1つの環境から利用できます。プロバイダーごとに個別のアカウントを作成したり、APIキーを手動で設定したりする必要はありません。アプリのセットアップ時に、使用するAIモデルを選択できます。
さまざまな用途に活用できます。代表的な活用例は以下のとおりです。
利用できる機能は、使用するアプリによって異なります。カタログで各アプリの特徴や得意なことを確認できます。
はい。現在実行中のアプリを削除し、OpenClaw、Hermes Agent、n8nのいずれかを新しく起動することで切り替えられます。
各アプリでは異なる構成が採用されているため、アプリを切り替えても、設定、会話履歴、カスタム設定は自動的に引き継がれません。新しいアプリでは最初から設定する必要があります。切り替える前に、重要な設定をエクスポートするか、別途記録しておくことをおすすめします。
AI自動化アプリは、1つのプランで利用できます。アプリとAIクレジットが1つのサブスクリプションに含まれており、ツールごとの追加料金やエージェント単位の料金はかかりません。ニーズの変化に合わせて、同じプラン内でアプリを切り替えられるため、特定のツールに縛られることもありません。
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