Boltホスティング

Bolt.newで構築されたアプリを数分でデプロイできます。

ドメイン登録1年間無料
ビジネスメール1年間無料
マネージドSSL実質永久無料
最安プランなら469/月
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30日間の返金保証付き
ボルトホスティング

シンプルな料金体系、隠れた料金なし

Bolt.newで開発したアプリは、信頼できるホスティング環境にデプロイできます。すべてのプランには30日間の返金保証が付いているので、安心して試用できます。
一番人気
78％オフ
Business
高度な機能が備わったプラン
2,099
469/月
プランを選択
48ヶ月の通常価格100,752円のところ、22,512円でご提供中。更新時の価格は1,899円/月になります。
5個のWebアプリ
50件のWebサイト
2コアのCPU
RAM容量：3GB
世界最速のNVMeストレージ：50GB
サイトごとに5個のメールボックス（1年間無料）

Businessプランの特典：

コネクタ付属
無料
Node.js、PHP/HTML、WordPress、AI Builderでビルド
ドメインが1年間無料
マネージドSSL証明書
無料
自社運用型グローバルCDN
無料
GitHub連携と自動デプロイ
IDEベースのデプロイ
NEW
日次 / オンデマンドのバックアップ
Webアプリケーションファイアウォール
AIボットのトラフィック管理
データ転送量無制限
マネージドMySQLデータベース
71％オフ
Cloud Startup
クラウドサーバーでWebサイトの性能が20倍向上
4,379
1,249/月
プランを選択
48ヶ月の通常価格210,192円のところ、59,952円でご提供中。更新時の価格は4,069円/月になります。
10個のWebアプリ
NEW
Unlimited件のWebサイト
4コアのCPU
RAM容量：4GB
世界最速のNVMeストレージ：100GB
サイトごとにUnlimited個のメールボックス（1年間無料）

Businessプランに含まれる全機能＋

年中無休の優先的なサポート
専用のIPアドレスでより自由に管理・安定性を強化
1週間 / 1ヶ月間のブーストでトラフィックの急増に対応
データベースの性能向上＆同時接続数の拡大
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Business
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表示されている価格は、適用される税金を除いた月額料金となります。注文時にお支払いいただくプランの合計料金は、月額料金にプランの月数をかけた金額に、適用される税金が加算されたものとなります。

Bolt.newのアイデアからライブアプリへ

Bolt.newで構築したアプリやサイトを、ワークフローを変えることなくプロトタイプから本番環境へと移行できます。HostingerのNode.jsホスティングは、プロジェクトのデプロイを簡素化し、生成されたコードからライブアプリへの移行を最小限の設定で実現します。 本番環境に移行後は、Node.js向けに構築されたマネージドインフラストラクチャ上でアプリが稼働し、稼働状況やスケーリングはすべて自動的に管理されます。つまり、サーバーメンテナンスに費やす時間を減らし、ユーザーが実際に目にする製品の改良に集中できるということです。
ボルトホスティング

コードをプッシュするだけ！

1. プロジェクトを接続

1. プロジェクトを接続

GitHub連携・ZIPアップロード・AIコードアシスタントでデプロイする方法から選べます。フレームワークが自動的に検出され、ビルドコマンドが処理されると、リリースできる状態になります。

2. すぐにデプロイ

2. すぐにデプロイ

Webアプリをわずか数秒で公開。サーバー、セキュリティ、スケーリングまですべてお任せください。

3. 管理と拡張

3. 管理と拡張

コントロール自由自在、自信を持って拡張できます。パフォーマンスを監視し、ドメインをマッピング。さらに、再デプロイを自動化できます。

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ローカル展開、グローバルリーチ

ターゲットオーディエンスに最も近いサーバーやCDNのロケーションを選択して、読み込み速度を向上させましょう。当社のデーターセンターとCDNは北米・ヨーロッパ・アジア・南米・オーストラリアといった世界各地に設置されています。
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Boltホスティングに関するよくある質問

Boltのホスティングサービスに関するよくある質問への回答をご覧ください。
これは、Bolt.newで構築したNode.jsアプリをライブサーバーにデプロイし、実際のユーザーがアクセスできるようにすることを意味します。これにより、プロジェクトはローカルプロトタイプのままではなく、安定したランタイム、管理されたインフラストラクチャ、および公開URLを持つことになります。
VPSでは、OS、Node.jsのバージョン、プロセス管理、セキュリティアップデート、リバースプロキシなどを自分で管理する必要があります。HostingerのNode.jsホスティングなら、これらのサーバー管理はすべて自動的に行われるため、Bolt.newで構築されたアプリケーションの開発に集中できます。
はい。GitHubアカウントを接続し、プライベートリポジトリへのアクセス権を付与して、デプロイしたいブランチを選択してください。その後は、他の接続済みプロジェクトと同様に、Git経由で更新をプッシュできます。
プランにはリソースとトラフィックの制限があり、アプリがこれらの制限を超えた場合は、アップグレードが必要になる場合があります。通常の使用では予期せぬ超過料金は発生しませんが、継続的にトラフィックが多い場合は、より大きなプランへのアップグレードをお勧めします。
プロジェクトをGitHubにプッシュし、Hostingerでリポジトリを接続して、Node.jsホスティングにデプロイします。別のホスティングサービスから移行する場合は、通常は同じコードをそのまま使用し、環境変数、ビルドコマンド、または起動設定を調整するだけで済みます。

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