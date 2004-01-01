Bolt.newのアイデアからライブアプリへ

Bolt.newで構築したアプリやサイトを、ワークフローを変えることなくプロトタイプから本番環境へと移行できます。HostingerのNode.jsホスティングは、プロジェクトのデプロイを簡素化し、生成されたコードからライブアプリへの移行を最小限の設定で実現します。 本番環境に移行後は、Node.js向けに構築されたマネージドインフラストラクチャ上でアプリが稼働し、稼働状況やスケーリングはすべて自動的に管理されます。つまり、サーバーメンテナンスに費やす時間を減らし、ユーザーが実際に目にする製品の改良に集中できるということです。