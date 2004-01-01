Boltホスティング
Bolt.newで構築されたアプリを数分でデプロイできます。
ドメイン登録1年間無料
ビジネスメール1年間無料
マネージドSSL実質永久無料
最安プランなら469円/月
30日間の返金保証付き
シンプルな料金体系、隠れた料金なし
Bolt.newで開発したアプリは、信頼できるホスティング環境にデプロイできます。すべてのプランには30日間の返金保証が付いているので、安心して試用できます。
一番人気
78％オフ
Business
高度な機能が備わったプラン
469円/月
2,099円
48ヶ月の通常価格100,752円のところ、22,512円でご提供中。更新時の価格は1,899円/月になります。
5個のWebアプリ
50件のWebサイト
2コアのCPU
RAM容量：3GB
世界最速のNVMeストレージ：50GB
サイトごとに5個のメールボックス（1年間無料）
Businessプランの特典：
コネクタ付属
無料
Node.js、PHP/HTML、WordPress、AI Builderでビルド
ドメインが1年間無料
マネージドSSL証明書
無料
自社運用型グローバルCDN
無料
GitHub連携と自動デプロイ
IDEベースのデプロイ
NEW
日次 / オンデマンドのバックアップ
Webアプリケーションファイアウォール
AIボットのトラフィック管理
データ転送量無制限
マネージドMySQLデータベース
71％オフ
Cloud Startup
クラウドサーバーでWebサイトの性能が20倍向上
1,249円/月
4,379円
48ヶ月の通常価格210,192円のところ、59,952円でご提供中。更新時の価格は4,069円/月になります。
10個のWebアプリ
NEW
Unlimited件のWebサイト
4コアのCPU
RAM容量：4GB
世界最速のNVMeストレージ：100GB
サイトごとにUnlimited個のメールボックス（1年間無料）
Businessプランに含まれる全機能＋
年中無休の優先的なサポート
専用のIPアドレスでより自由に管理・安定性を強化
1週間 / 1ヶ月間のブーストでトラフィックの急増に対応
データベースの性能向上＆同時接続数の拡大
一番人気
78％オフ
Business
高度な機能が備わったプラン
469円/月
2,099円
48ヶ月の通常価格100,752円のところ、22,512円でご提供中。更新時の価格は1,899円/月になります。
5個のWebアプリ
50件のWebサイト
2コアのCPU
RAM容量：3GB
世界最速のNVMeストレージ：50GB
サイトごとに5個のメールボックス（1年間無料）
Businessプランの特典：
コネクタ付属
無料
Node.js、PHP/HTML、WordPress、AI Builderでビルド
ドメインが1年間無料
マネージドSSL証明書
無料
自社運用型グローバルCDN
無料
GitHub連携と自動デプロイ
IDEベースのデプロイ
NEW
日次 / オンデマンドのバックアップ
Webアプリケーションファイアウォール
AIボットのトラフィック管理
データ転送量無制限
マネージドMySQLデータベース
71％オフ
Cloud Startup
クラウドサーバーでWebサイトの性能が20倍向上
1,249円/月
4,379円
48ヶ月の通常価格210,192円のところ、59,952円でご提供中。更新時の価格は4,069円/月になります。
10個のWebアプリ
NEW
Unlimited件のWebサイト
4コアのCPU
RAM容量：4GB
世界最速のNVMeストレージ：100GB
サイトごとにUnlimited個のメールボックス（1年間無料）
Businessプランに含まれる全機能＋
年中無休の優先的なサポート
専用のIPアドレスでより自由に管理・安定性を強化
1週間 / 1ヶ月間のブーストでトラフィックの急増に対応
データベースの性能向上＆同時接続数の拡大
Bolt.newのアイデアからライブアプリへ
Bolt.newで構築したアプリやサイトを、ワークフローを変えることなくプロトタイプから本番環境へと移行できます。HostingerのNode.jsホスティングは、プロジェクトのデプロイを簡素化し、生成されたコードからライブアプリへの移行を最小限の設定で実現します。 本番環境に移行後は、Node.js向けに構築されたマネージドインフラストラクチャ上でアプリが稼働し、稼働状況やスケーリングはすべて自動的に管理されます。つまり、サーバーメンテナンスに費やす時間を減らし、ユーザーが実際に目にする製品の改良に集中できるということです。
コードをプッシュするだけ！
1. プロジェクトを接続
GitHub連携・ZIPアップロード・AIコードアシスタントでデプロイする方法から選べます。フレームワークが自動的に検出され、ビルドコマンドが処理されると、リリースできる状態になります。
2. すぐにデプロイ
Webアプリをわずか数秒で公開。サーバー、セキュリティ、スケーリングまですべてお任せください。
3. 管理と拡張
コントロール自由自在、自信を持って拡張できます。パフォーマンスを監視し、ドメインをマッピング。さらに、再デプロイを自動化できます。
Boltホスティングに関するよくある質問
Boltのホスティングサービスに関するよくある質問への回答をご覧ください。
Bolt.newで構築されたアプリのホスティングとは何ですか？
これは、Bolt.newで構築したNode.jsアプリをライブサーバーにデプロイし、実際のユーザーがアクセスできるようにすることを意味します。これにより、プロジェクトはローカルプロトタイプのままではなく、安定したランタイム、管理されたインフラストラクチャ、および公開URLを持つことになります。
Boltのホスティングは、通常のVPSホスティングとどう違うのですか？
VPSでは、OS、Node.jsのバージョン、プロセス管理、セキュリティアップデート、リバースプロキシなどを自分で管理する必要があります。HostingerのNode.jsホスティングなら、これらのサーバー管理はすべて自動的に行われるため、Bolt.newで構築されたアプリケーションの開発に集中できます。
プライベートなGitHubリポジトリからBolt.newプロジェクトをデプロイすることはできますか？
はい。GitHubアカウントを接続し、プライベートリポジトリへのアクセス権を付与して、デプロイしたいブランチを選択してください。その後は、他の接続済みプロジェクトと同様に、Git経由で更新をプッシュできます。
Boltのホスティングサービスには、トラフィック制限や超過料金はありますか？
プランにはリソースとトラフィックの制限があり、アプリがこれらの制限を超えた場合は、アップグレードが必要になる場合があります。通常の使用では予期せぬ超過料金は発生しませんが、継続的にトラフィックが多い場合は、より大きなプランへのアップグレードをお勧めします。
Bolt.newプロジェクトをローカル開発環境または別のホスト環境に移行するにはどうすればよいですか？
プロジェクトをGitHubにプッシュし、Hostingerでリポジトリを接続して、Node.jsホスティングにデプロイします。別のホスティングサービスから移行する場合は、通常は同じコードをそのまま使用し、環境変数、ビルドコマンド、または起動設定を調整するだけで済みます。