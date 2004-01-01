ストーリーブックホスティング

Storybookで作成したアプリを数分でデプロイできます。

ドメイン登録1年間無料
ビジネスメール1年間無料
マネージドSSL実質永久無料
最安プランなら469/月
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30日間の返金保証付き
絵本ホスティング

シンプルな料金体系、隠れた費用は一切なし

本番環境向けに構築された信頼性の高いインフラストラクチャで、Storybookアプリを安心してホストできます。30日間返金保証付きなので、リスクなしでお試しいただけます。
一番人気
78％オフ
Business
高度な機能が備わったプラン
2,099
469/月
プランを選択
48ヶ月の通常価格100,752円のところ、22,512円でご提供中。更新時の価格は1,899円/月になります。
5個のWebアプリ
50件のWebサイト
2コアのCPU
RAM容量：3GB
世界最速のNVMeストレージ：50GB
サイトごとに5個のメールボックス（1年間無料）

Businessプランの特典：

コネクタ付属
無料
Node.js、PHP/HTML、WordPress、AI Builderでビルド
ドメインが1年間無料
マネージドSSL証明書
無料
自社運用型グローバルCDN
無料
GitHub連携と自動デプロイ
IDEベースのデプロイ
NEW
日次 / オンデマンドのバックアップ
Webアプリケーションファイアウォール
AIボットのトラフィック管理
データ転送量無制限
マネージドMySQLデータベース
71％オフ
Cloud Startup
クラウドサーバーでWebサイトの性能が20倍向上
4,379
1,249/月
プランを選択
48ヶ月の通常価格210,192円のところ、59,952円でご提供中。更新時の価格は4,069円/月になります。
10個のWebアプリ
NEW
Unlimited件のWebサイト
4コアのCPU
RAM容量：4GB
世界最速のNVMeストレージ：100GB
サイトごとにUnlimited個のメールボックス（1年間無料）

Businessプランに含まれる全機能＋

年中無休の優先的なサポート
専用のIPアドレスでより自由に管理・安定性を強化
1週間 / 1ヶ月間のブーストでトラフィックの急増に対応
データベースの性能向上＆同時接続数の拡大
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Business
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すべての機能を表示

表示されている価格は、適用される税金を除いた月額料金となります。注文時にお支払いいただくプランの合計料金は、月額料金にプランの月数をかけた金額に、適用される税金が加算されたものとなります。

Storybookで構築したプロジェクトを簡単に出荷できます

ワークフローをシンプルに保つ設定で、Storybookプロジェクトをデプロイしましょう。コードをプッシュするだけで、HostingerのNode.jsホスティングにより、追加のサーバー設定なしに、ローカルビルドからライブドキュメントサイトやコンポーネントサンドボックスまで、明確なパスが提供されます。 プロジェクトは信頼性を重視したマネージドインフラストラクチャ上で稼働するため、アップデートは予測可能で、トラフィックの急増にも容易に対応できます。つまり、デプロイのメンテナンスに費やす時間を削減し、チームが依存するUIコンポーネントの改善に、より多くの時間を費やすことができるのです。
絵本ホスティング

コードをプッシュするだけ！

1. プロジェクトを接続

1. プロジェクトを接続

GitHub連携・ZIPアップロード・AIコードアシスタントでデプロイする方法から選べます。フレームワークが自動的に検出され、ビルドコマンドが処理されると、リリースできる状態になります。

2. すぐにデプロイ

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Webアプリをわずか数秒で公開。サーバー、セキュリティ、スケーリングまですべてお任せください。

3. 管理と拡張

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コントロール自由自在、自信を持って拡張できます。パフォーマンスを監視し、ドメインをマッピング。さらに、再デプロイを自動化できます。

プランを比較

お客様におすすめのサーバーロケーションはこちら

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ローカル展開、グローバルリーチ

ターゲットオーディエンスに最も近いサーバーやCDNのロケーションを選択して、読み込み速度を向上させましょう。当社のデーターセンターとCDNは北米・ヨーロッパ・アジア・南米・オーストラリアといった世界各地に設置されています。
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絵本ホスティングに関するよくある質問

Storybookのホスティングサービスに関するよくある質問への回答をご覧ください。
Storybookホスティングとは、Storybookで構築したNode.jsアプリやサイトを、ユーザーがアクセスできる本番環境にデプロイすることを意味します。ローカルプレビューだけでは、本番環境、テスト、またはチームとの安定版共有には不十分なため、これは非常に重要です。
VPSでは、サーバー、Nodeのバージョン、プロセススーパーバイザー、アップデートなどを自分で管理する必要があります。一方、当社のNode.jsホスティングでは、これらの作業はすべて当社が行うため、サーバーのメンテナンスではなく、Storybookベースのアプリケーション開発に集中できます。
はい。GitHubアカウントを接続し、プライベートリポジトリへのアクセス権を付与して、デプロイしたいブランチからデプロイしてください。GitHubにアップデートをプッシュし続け、同じリポジトリから再デプロイできます。
プランには制限があり、アプリの規模が制限を超えた場合は、アップグレードが必要になる場合があります。超過料金はリクエストごとの課金という形で隠されることはありませんが、大規模に展開する前にプランのリソースを確認することをお勧めします。
既存のGitリポジトリに接続するか、プロジェクトをアップロードし、Node.jsの起動コマンドと環境変数を設定してからデプロイしてください。ローカル環境から移行する場合は、アプリが本番モードで実行され、ビルド手順がすべて含まれていることを確認してください。

プライバシーへの配慮

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