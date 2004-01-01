ストーリーブックホスティング
Storybookで作成したアプリを数分でデプロイできます。
ドメイン登録1年間無料
ビジネスメール1年間無料
マネージドSSL実質永久無料
最安プランなら469円/月
30日間の返金保証付き
シンプルな料金体系、隠れた費用は一切なし
本番環境向けに構築された信頼性の高いインフラストラクチャで、Storybookアプリを安心してホストできます。30日間返金保証付きなので、リスクなしでお試しいただけます。
一番人気
78％オフ
Business
高度な機能が備わったプラン
469円/月
2,099円
48ヶ月の通常価格100,752円のところ、22,512円でご提供中。更新時の価格は1,899円/月になります。
5個のWebアプリ
50件のWebサイト
2コアのCPU
RAM容量：3GB
世界最速のNVMeストレージ：50GB
サイトごとに5個のメールボックス（1年間無料）
Businessプランの特典：
コネクタ付属
無料
Node.js、PHP/HTML、WordPress、AI Builderでビルド
ドメインが1年間無料
マネージドSSL証明書
無料
自社運用型グローバルCDN
無料
GitHub連携と自動デプロイ
IDEベースのデプロイ
NEW
日次 / オンデマンドのバックアップ
Webアプリケーションファイアウォール
AIボットのトラフィック管理
データ転送量無制限
マネージドMySQLデータベース
71％オフ
Cloud Startup
クラウドサーバーでWebサイトの性能が20倍向上
1,249円/月
4,379円
48ヶ月の通常価格210,192円のところ、59,952円でご提供中。更新時の価格は4,069円/月になります。
10個のWebアプリ
NEW
Unlimited件のWebサイト
4コアのCPU
RAM容量：4GB
世界最速のNVMeストレージ：100GB
サイトごとにUnlimited個のメールボックス（1年間無料）
Businessプランに含まれる全機能＋
年中無休の優先的なサポート
専用のIPアドレスでより自由に管理・安定性を強化
1週間 / 1ヶ月間のブーストでトラフィックの急増に対応
データベースの性能向上＆同時接続数の拡大
一番人気
78％オフ
Business
高度な機能が備わったプラン
469円/月
2,099円
48ヶ月の通常価格100,752円のところ、22,512円でご提供中。更新時の価格は1,899円/月になります。
5個のWebアプリ
50件のWebサイト
2コアのCPU
RAM容量：3GB
世界最速のNVMeストレージ：50GB
サイトごとに5個のメールボックス（1年間無料）
Businessプランの特典：
コネクタ付属
無料
Node.js、PHP/HTML、WordPress、AI Builderでビルド
ドメインが1年間無料
マネージドSSL証明書
無料
自社運用型グローバルCDN
無料
GitHub連携と自動デプロイ
IDEベースのデプロイ
NEW
日次 / オンデマンドのバックアップ
Webアプリケーションファイアウォール
AIボットのトラフィック管理
データ転送量無制限
マネージドMySQLデータベース
71％オフ
Cloud Startup
クラウドサーバーでWebサイトの性能が20倍向上
1,249円/月
4,379円
48ヶ月の通常価格210,192円のところ、59,952円でご提供中。更新時の価格は4,069円/月になります。
10個のWebアプリ
NEW
Unlimited件のWebサイト
4コアのCPU
RAM容量：4GB
世界最速のNVMeストレージ：100GB
サイトごとにUnlimited個のメールボックス（1年間無料）
Businessプランに含まれる全機能＋
年中無休の優先的なサポート
専用のIPアドレスでより自由に管理・安定性を強化
1週間 / 1ヶ月間のブーストでトラフィックの急増に対応
データベースの性能向上＆同時接続数の拡大
Storybookで構築したプロジェクトを簡単に出荷できます
ワークフローをシンプルに保つ設定で、Storybookプロジェクトをデプロイしましょう。コードをプッシュするだけで、HostingerのNode.jsホスティングにより、追加のサーバー設定なしに、ローカルビルドからライブドキュメントサイトやコンポーネントサンドボックスまで、明確なパスが提供されます。 プロジェクトは信頼性を重視したマネージドインフラストラクチャ上で稼働するため、アップデートは予測可能で、トラフィックの急増にも容易に対応できます。つまり、デプロイのメンテナンスに費やす時間を削減し、チームが依存するUIコンポーネントの改善に、より多くの時間を費やすことができるのです。
コードをプッシュするだけ！
1. プロジェクトを接続
GitHub連携・ZIPアップロード・AIコードアシスタントでデプロイする方法から選べます。フレームワークが自動的に検出され、ビルドコマンドが処理されると、リリースできる状態になります。
2. すぐにデプロイ
Webアプリをわずか数秒で公開。サーバー、セキュリティ、スケーリングまですべてお任せください。
3. 管理と拡張
コントロール自由自在、自信を持って拡張できます。パフォーマンスを監視し、ドメインをマッピング。さらに、再デプロイを自動化できます。
絵本ホスティングに関するよくある質問
Storybookのホスティングサービスに関するよくある質問への回答をご覧ください。
Storybookのホスティングとは何ですか？また、なぜ必要なのですか？
Storybookホスティングとは、Storybookで構築したNode.jsアプリやサイトを、ユーザーがアクセスできる本番環境にデプロイすることを意味します。ローカルプレビューだけでは、本番環境、テスト、またはチームとの安定版共有には不十分なため、これは非常に重要です。
Storybookのホスティングは、通常のVPSホスティングとどのように違うのですか？
VPSでは、サーバー、Nodeのバージョン、プロセススーパーバイザー、アップデートなどを自分で管理する必要があります。一方、当社のNode.jsホスティングでは、これらの作業はすべて当社が行うため、サーバーのメンテナンスではなく、Storybookベースのアプリケーション開発に集中できます。
プライベートなGitHubリポジトリからStorybookプロジェクトをデプロイすることはできますか？
はい。GitHubアカウントを接続し、プライベートリポジトリへのアクセス権を付与して、デプロイしたいブランチからデプロイしてください。GitHubにアップデートをプッシュし続け、同じリポジトリから再デプロイできます。
Storybookのホスティングには、トラフィック制限や超過料金はありますか？
プランには制限があり、アプリの規模が制限を超えた場合は、アップグレードが必要になる場合があります。超過料金はリクエストごとの課金という形で隠されることはありませんが、大規模に展開する前にプランのリソースを確認することをお勧めします。
Storybookアプリをローカル環境または他のホストからHostingerに移行するにはどうすればよいですか？
既存のGitリポジトリに接続するか、プロジェクトをアップロードし、Node.jsの起動コマンドと環境変数を設定してからデプロイしてください。ローカル環境から移行する場合は、アプリが本番モードで実行され、ビルド手順がすべて含まれていることを確認してください。