Storybookで構築したプロジェクトを簡単に出荷できます

ワークフローをシンプルに保つ設定で、Storybookプロジェクトをデプロイしましょう。コードをプッシュするだけで、HostingerのNode.jsホスティングにより、追加のサーバー設定なしに、ローカルビルドからライブドキュメントサイトやコンポーネントサンドボックスまで、明確なパスが提供されます。 プロジェクトは信頼性を重視したマネージドインフラストラクチャ上で稼働するため、アップデートは予測可能で、トラフィックの急増にも容易に対応できます。つまり、デプロイのメンテナンスに費やす時間を削減し、チームが依存するUIコンポーネントの改善に、より多くの時間を費やすことができるのです。