Softrからライブアプリまで、より速く

Softrで構築したアプリやサイトを、既存のスタックを再構築することなく、プロトタイプから本番環境へと移行できます。HostingerのNode.jsホスティングは、プロジェクトを簡単にデプロイできるパスを提供し、カスタムロジックやAPIを最小限の設定で稼働させることができます。 アプリがオンラインになると、マネージドインフラストラクチャがトラフィックの増加に合わせてランタイムを安定稼働させます。これにより、高い稼働率、拡張性、そしてサーバーメンテナンスにかかる時間の削減を実現できます。