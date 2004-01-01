Softrホスティング
Softrで構築したアプリをHostingerにデプロイする
ドメイン登録1年間無料
ビジネスメール1年間無料
マネージドSSL実質永久無料
最安プランなら469円/月
30日間の返金保証付き
シンプルな月額料金制、隠れた料金は一切なし
Softrで開発したアプリを、本番環境向けに構築された信頼性の高いホスティング環境にデプロイしましょう。30日間返金保証付きなので、安心してお試しください。
一番人気
78％オフ
Business
高度な機能が備わったプラン
469円/月
2,099円
48ヶ月の通常価格100,752円のところ、22,512円でご提供中。更新時の価格は1,899円/月になります。
5個のWebアプリ
50件のWebサイト
2コアのCPU
RAM容量：3GB
世界最速のNVMeストレージ：50GB
サイトごとに5個のメールボックス（1年間無料）
Businessプランの特典：
コネクタ付属
無料
Node.js、PHP/HTML、WordPress、AI Builderでビルド
ドメインが1年間無料
マネージドSSL証明書
無料
自社運用型グローバルCDN
無料
GitHub連携と自動デプロイ
IDEベースのデプロイ
NEW
日次 / オンデマンドのバックアップ
Webアプリケーションファイアウォール
AIボットのトラフィック管理
データ転送量無制限
マネージドMySQLデータベース
71％オフ
Cloud Startup
クラウドサーバーでWebサイトの性能が20倍向上
1,249円/月
4,379円
48ヶ月の通常価格210,192円のところ、59,952円でご提供中。更新時の価格は4,069円/月になります。
10個のWebアプリ
NEW
Unlimited件のWebサイト
4コアのCPU
RAM容量：4GB
世界最速のNVMeストレージ：100GB
サイトごとにUnlimited個のメールボックス（1年間無料）
Businessプランに含まれる全機能＋
年中無休の優先的なサポート
専用のIPアドレスでより自由に管理・安定性を強化
1週間 / 1ヶ月間のブーストでトラフィックの急増に対応
データベースの性能向上＆同時接続数の拡大
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Softrからライブアプリまで、より速く
Softrで構築したアプリやサイトを、既存のスタックを再構築することなく、プロトタイプから本番環境へと移行できます。HostingerのNode.jsホスティングは、プロジェクトを簡単にデプロイできるパスを提供し、カスタムロジックやAPIを最小限の設定で稼働させることができます。 アプリがオンラインになると、マネージドインフラストラクチャがトラフィックの増加に合わせてランタイムを安定稼働させます。これにより、高い稼働率、拡張性、そしてサーバーメンテナンスにかかる時間の削減を実現できます。
コードをプッシュするだけ！
1. プロジェクトを接続
GitHub連携・ZIPアップロード・AIコードアシスタントでデプロイする方法から選べます。フレームワークが自動的に検出され、ビルドコマンドが処理されると、リリースできる状態になります。
2. すぐにデプロイ
Webアプリをわずか数秒で公開。サーバー、セキュリティ、スケーリングまですべてお任せください。
3. 管理と拡張
コントロール自由自在、自信を持って拡張できます。パフォーマンスを監視し、ドメインをマッピング。さらに、再デプロイを自動化できます。
Softrホスティングに関するよくある質問
Softrのホスティングサービスに関するよくある質問への回答をご覧ください。
Softrのホスティングとは何ですか？また、本番環境で使用するアプリケーションにとって、なぜ重要なのでしょうか？
Softrホスティングとは、Softrで構築したNode.jsアプリやサイトを、ユーザーがアクセスできるライブサーバーにデプロイすることを意味します。本番環境のホスティングは、稼働時間、ランタイム構成、ローカルマシン以外からのアプリへのアクセスなどを管理するため、非常に重要です。
Softrアプリのホスティングは、通常のVPSホスティングとどう違うのですか？
VPSでは、OS、Nodeのバージョン、プロセス管理、アップデート、セキュリティなどを自分で管理する必要があります。HostingerのNode.jsホスティングなら、これらのサーバー管理作業はすべて自動的に行われるため、サーバー管理ではなくSoftrプロジェクトに集中できます。
プライベートなGitHubリポジトリからSoftrアプリをデプロイすることはできますか？
はい。GitHubアカウントを接続し、プライベートリポジトリへのアクセス権を付与して、デプロイしたいブランチからデプロイしてください。コードを公開することなく、リポジトリからアップデートを取得できます。
Softrのホスティングサービスには、トラフィック制限や超過料金はありますか？
はい、各プランにはリソース制限があり、アプリが制限を超えるとアップグレードが必要になる場合があります。通常の使用では予期せぬ超過料金は発生しませんが、トラフィックやリソース使用量が継続的に増加すると、より大きなプランが必要になることがあります。
Softrプロジェクトをローカル開発環境または別のホスト環境に移行するにはどうすればよいですか？
既存のコードベースをGitに接続するかアップロードし、Hostingerにアプリのエントリポイントと環境変数を指定します。別のホスティングサービスから移行する場合は、最小限のコード変更で同じNode.jsプロジェクトを移行できます。