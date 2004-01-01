ウィンドサーフィンのホスティング
Windsurfで構築し、Hostingerでホスティングする
ドメイン登録1年間無料
ビジネスメール1年間無料
マネージドSSL実質永久無料
最安プランなら469円/月
30日間の返金保証付き
ウィンドサーフィンプロジェクトすべてにおいて明確な価格設定
Windsurfで開発したアプリを、信頼できるホスティング環境にデプロイしましょう。すべてのプランには30日間の返金保証が付いているので、リスクなしでお試しいただけます。
一番人気
78％オフ
Business
高度な機能が備わったプラン
469円/月
2,099円
48ヶ月の通常価格100,752円のところ、22,512円でご提供中。更新時の価格は1,899円/月になります。
5個のWebアプリ
50件のWebサイト
2コアのCPU
RAM容量：3GB
世界最速のNVMeストレージ：50GB
サイトごとに5個のメールボックス（1年間無料）
Businessプランの特典：
コネクタ付属
無料
Node.js、PHP/HTML、WordPress、AI Builderでビルド
ドメインが1年間無料
マネージドSSL証明書
無料
自社運用型グローバルCDN
無料
GitHub連携と自動デプロイ
IDEベースのデプロイ
NEW
日次 / オンデマンドのバックアップ
Webアプリケーションファイアウォール
AIボットのトラフィック管理
データ転送量無制限
マネージドMySQLデータベース
71％オフ
Cloud Startup
クラウドサーバーでWebサイトの性能が20倍向上
1,249円/月
4,379円
48ヶ月の通常価格210,192円のところ、59,952円でご提供中。更新時の価格は4,069円/月になります。
10個のWebアプリ
NEW
Unlimited件のWebサイト
4コアのCPU
RAM容量：4GB
世界最速のNVMeストレージ：100GB
サイトごとにUnlimited個のメールボックス（1年間無料）
Businessプランに含まれる全機能＋
年中無休の優先的なサポート
専用のIPアドレスでより自由に管理・安定性を強化
1週間 / 1ヶ月間のブーストでトラフィックの急増に対応
データベースの性能向上＆同時接続数の拡大
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Windsurfで作ったものを、より速く出荷しよう
Windsurfで開発したアプリを、ワークフローを変更することなくローカルプロトタイプから本番環境へ移行できます。コードをHostingerのNode.jsホスティングにプッシュするだけで、プロジェクトは本番環境と同じように動作するために必要なランタイム、ビルド、環境設定で実行されます。 本番環境に移行すれば、アプリはマネージドインフラストラクチャ上で稼働し、安定した稼働時間とトラフィック増加に対応できる余裕が確保されます。サーバーメンテナンスに費やす時間を減らし、開発した製品の改良に集中できます。
コードをプッシュするだけ！
1. プロジェクトを接続
GitHub連携・ZIPアップロード・AIコードアシスタントでデプロイする方法から選べます。フレームワークが自動的に検出され、ビルドコマンドが処理されると、リリースできる状態になります。
2. すぐにデプロイ
Webアプリをわずか数秒で公開。サーバー、セキュリティ、スケーリングまですべてお任せください。
3. 管理と拡張
コントロール自由自在、自信を持って拡張できます。パフォーマンスを監視し、ドメインをマッピング。さらに、再デプロイを自動化できます。
ウィンドサーフィンホスティングに関するよくある質問
Windsurfのホスティングサービスに関するよくある質問への回答をご覧ください。
Windsurfで構築されたアプリにとって、Windsurfホスティングはどのような意味を持つのでしょうか？
Windsurfホスティングとは、Windsurfで作成したNode.jsアプリケーションを、ユーザーがアクセスできるライブサーバーにデプロイすることを意味します。Windsurfは開発ツールであり、ホスティングはアプリケーションを実行する本番環境であるため、この点は重要です。
Windsurfのホスティングは、通常のVPSホスティングとどのように違うのですか？
VPSでは、OS、Node.jsランタイム、アップデート、プロセス管理などを自分で管理する必要があります。HostingerのNode.jsホスティングなら、これらのサーバータスクはすべて自動的に処理されるため、サーバー管理ではなく、Windsurfで構築されたアプリケーションの開発に集中できます。
WindsurfからプライベートなGitHubリポジトリをデプロイできますか？
はい。GitHubアカウントを接続し、プライベートリポジトリへのアクセスを承認して、デプロイしたいブランチをデプロイしてください。プッシュ・トゥ・デプロイ機能を使用しながら、リポジトリを非公開のままにしておくことも可能です。
ウィンドサーフィンのホスティングサービスには、トラフィック制限や超過料金はありますか？
各プランにはリソース制限があります。アプリが制限を超えると、パフォーマンスに影響が出る可能性があり、プランのアップグレードが必要になる場合があります。通常の使用では予期せぬ超過料金は発生しませんが、想定されるトラフィックと実行時間のニーズに合わせてプランを選択することをお勧めします。
Windsurfプロジェクトをローカル開発環境または別のホスト環境に移行するにはどうすればよいですか？
プロジェクトをGitHubにプッシュし、Hostingerでリポジトリを接続して、デプロイしたいブランチを選択してください。別のホストから移行する場合は、トラフィックを切り替える前に、環境変数とデータベース設定を更新してください。