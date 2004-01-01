Windsurfで作ったものを、より速く出荷しよう

Windsurfで開発したアプリを、ワークフローを変更することなくローカルプロトタイプから本番環境へ移行できます。コードをHostingerのNode.jsホスティングにプッシュするだけで、プロジェクトは本番環境と同じように動作するために必要なランタイム、ビルド、環境設定で実行されます。 本番環境に移行すれば、アプリはマネージドインフラストラクチャ上で稼働し、安定した稼働時間とトラフィック増加に対応できる余裕が確保されます。サーバーメンテナンスに費やす時間を減らし、開発した製品の改良に集中できます。