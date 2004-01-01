Sveltekitホスティング
SvelteKitアプリのデプロイは数時間ではなく数分で完了します。
ドメイン登録1年間無料
ビジネスメール1年間無料
マネージドSSL実質永久無料
最安プランなら469円/月
30日間の返金保証付き
SvelteKitホスティングプランは明確で、隠れた料金は一切ありません。
本番環境向けに構築された信頼性の高いインフラストラクチャで、安心してSvelteKitアプリをホストしましょう。30日間返金保証付きなので、リスクなしでお試しいただけます。
一番人気
78％オフ
Business
高度な機能が備わったプラン
469円/月
2,099円
48ヶ月の通常価格100,752円のところ、22,512円でご提供中。更新時の価格は1,899円/月になります。
5個のWebアプリ
50件のWebサイト
2コアのCPU
RAM容量：3GB
世界最速のNVMeストレージ：50GB
サイトごとに5個のメールボックス（1年間無料）
Businessプランの特典：
コネクタ付属
無料
Node.js、PHP/HTML、WordPress、AI Builderでビルド
ドメインが1年間無料
マネージドSSL証明書
無料
自社運用型グローバルCDN
無料
GitHub連携と自動デプロイ
IDEベースのデプロイ
NEW
日次 / オンデマンドのバックアップ
Webアプリケーションファイアウォール
AIボットのトラフィック管理
データ転送量無制限
マネージドMySQLデータベース
71％オフ
Cloud Startup
クラウドサーバーでWebサイトの性能が20倍向上
1,249円/月
4,379円
48ヶ月の通常価格210,192円のところ、59,952円でご提供中。更新時の価格は4,069円/月になります。
10個のWebアプリ
NEW
Unlimited件のWebサイト
4コアのCPU
RAM容量：4GB
世界最速のNVMeストレージ：100GB
サイトごとにUnlimited個のメールボックス（1年間無料）
Businessプランに含まれる全機能＋
年中無休の優先的なサポート
専用のIPアドレスでより自由に管理・安定性を強化
1週間 / 1ヶ月間のブーストでトラフィックの急増に対応
データベースの性能向上＆同時接続数の拡大
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SvelteKitのスケーリングに合わせて設計されています
追加のデプロイ作業なしで、SvelteKitアプリをNode.jsホスティングにデプロイできます。コードをプッシュするだけで、Hostingerがプロジェクトのビルドとサーバーサイド処理を実行するため、ルーティング、サーバーエンドポイント、レンダリングされたページが期待どおりに動作します。 アプリはNode.js向けに構築されたマネージドインフラストラクチャ上で動作し、継続的なサーバーメンテナンスなしで成長に対応できる信頼性と余裕を備えています。これにより、ローカル開発から本番環境への移行が簡素化され、ユーザーが目にする機能の開発に集中する時間を増やすことができます。
コードをプッシュするだけ！
1. プロジェクトを接続
GitHub連携・ZIPアップロード・AIコードアシスタントでデプロイする方法から選べます。フレームワークが自動的に検出され、ビルドコマンドが処理されると、リリースできる状態になります。
2. すぐにデプロイ
Webアプリをわずか数秒で公開。サーバー、セキュリティ、スケーリングまですべてお任せください。
3. 管理と拡張
コントロール自由自在、自信を持って拡張できます。パフォーマンスを監視し、ドメインをマッピング。さらに、再デプロイを自動化できます。
Sveltekitホスティングに関するよくある質問
Sveltekitのホスティングサービスに関するよくある質問への回答をご覧ください。
SvelteKitのホスティングとは何ですか？
SvelteKitホスティングとは、Node.jsランタイムとサーバーサイドルーティングを実行できるサーバー上でSvelteKitアプリを実行することを意味します。アプリがSSR、エンドポイント、またはサーバーアクションを使用する場合、静的ホスティングだけでは不十分なため、ホスティングは重要です。
SvelteKitホスティングは、通常のVPSホスティングとどのように違うのですか？
VPSでは、Node.js、プロセスマネージャ、TLS、アップデート、セキュリティなどを自分でインストールして管理する必要があります。一方、マネージドSvelteKitホスティングでは、ランタイムレイヤーは自動的に処理されるため、サーバー管理の代わりにアプリのデプロイに集中できます。
プライベートなGitHubリポジトリからSvelteKitアプリをデプロイすることはできますか？
はい。GitHubアカウントを接続し、プライベートリポジトリへのアクセス権を付与して、デプロイしたいブランチからデプロイしてください。変更をプッシュすると、更新が自動的にデプロイされます。
SvelteKitのホスティングには、トラフィック制限や超過料金はありますか？
アプリの規模がプランに含まれるリソースを超えた場合、より大きなプランへのアップグレードが必要になる場合があります。通常のトラフィックの急増に対しては、予期せぬ超過料金は発生しませんが、継続的な高使用量にはより多くのリソースが必要となります。
SvelteKitアプリをローカル開発環境から別のホスト環境に移行するにはどうすればよいですか？
プロジェクトをGitHubにプッシュし、リポジトリを接続して、Hostingerにデプロイしてください。別のホストから移行する場合は、環境変数とドメイン設定を更新し、最初のデプロイ後にSSRとルーティングをテストしてください。