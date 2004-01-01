Sveltekitホスティング

SvelteKitのスケーリングに合わせて設計されています

追加のデプロイ作業なしで、SvelteKitアプリをNode.jsホスティングにデプロイできます。コードをプッシュするだけで、Hostingerがプロジェクトのビルドとサーバーサイド処理を実行するため、ルーティング、サーバーエンドポイント、レンダリングされたページが期待どおりに動作します。 アプリはNode.js向けに構築されたマネージドインフラストラクチャ上で動作し、継続的なサーバーメンテナンスなしで成長に対応できる信頼性と余裕を備えています。これにより、ローカル開発から本番環境への移行が簡素化され、ユーザーが目にする機能の開発に集中する時間を増やすことができます。