Base44ホスティング
Base44で作成したアプリを数分でデプロイ
ドメイン登録1年間無料
ビジネスメール1年間無料
マネージドSSL実質永久無料
最安プランなら469円/月
30日間の返金保証付き
Base44ホスティングの料金プラン
Base44で作成したアプリを、信頼性の高いホスティング環境で公開できます。すべてのプランに30日間の返金保証が付いているため、安心してお試しいただけます。
一番人気
78％オフ
Business
高度な機能が備わったプラン
469円/月
2,099円
48ヶ月の通常価格100,752円のところ、22,512円でご提供中。更新時の価格は1,899円/月になります。
5個のWebアプリ
50件のWebサイト
2コアのCPU
RAM容量：3GB
世界最速のNVMeストレージ：50GB
サイトごとに5個のメールボックス（1年間無料）
Businessプランの特典：
コネクタ付属
無料
Node.js、PHP/HTML、WordPress、AI Builderでビルド
ドメインが1年間無料
マネージドSSL証明書
無料
自社運用型グローバルCDN
無料
GitHub連携と自動デプロイ
IDEベースのデプロイ
NEW
日次 / オンデマンドのバックアップ
Webアプリケーションファイアウォール
AIボットのトラフィック管理
データ転送量無制限
マネージドMySQLデータベース
71％オフ
Cloud Startup
クラウドサーバーでWebサイトの性能が20倍向上
1,249円/月
4,379円
48ヶ月の通常価格210,192円のところ、59,952円でご提供中。更新時の価格は4,069円/月になります。
10個のWebアプリ
NEW
Unlimited件のWebサイト
4コアのCPU
RAM容量：4GB
世界最速のNVMeストレージ：100GB
サイトごとにUnlimited個のメールボックス（1年間無料）
Businessプランに含まれる全機能＋
年中無休の優先的なサポート
専用のIPアドレスでより自由に管理・安定性を強化
1週間 / 1ヶ月間のブーストでトラフィックの急増に対応
データベースの性能向上＆同時接続数の拡大
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Base44のアイデアをすばやく本番アプリへ
Base44で作成したアプリやプロトタイプを、作業方法を変えずにアイデア段階から本番公開まで進められます。HostingerのNode.jsホスティングなら、本番環境への移行をシンプルに進められるため、プロジェクトをローカル環境から実際のユーザーに提供できる環境へ移行できます。 公開後は、高い稼働率と拡張性を備えたマネージドインフラ上でアプリを運用できます。サーバー作業にかける時間を減らし、機能改善、バグ修正、アップデートのリリースにより多くの時間を使えます。
コードをプッシュするだけ！
1. プロジェクトを接続
GitHub連携・ZIPアップロード・AIコードアシスタントでデプロイする方法から選べます。フレームワークが自動的に検出され、ビルドコマンドが処理されると、リリースできる状態になります。
2. すぐにデプロイ
Webアプリをわずか数秒で公開。サーバー、セキュリティ、スケーリングまですべてお任せください。
3. 管理と拡張
コントロール自由自在、自信を持って拡張できます。パフォーマンスを監視し、ドメインをマッピング。さらに、再デプロイを自動化できます。
Base44ホスティングに関するよくある質問
Base44ホスティングサービスに関するよくある質問への回答をご覧ください。
Base44アプリ向けのホスティングとは？
Base44ホスティングでは、Base44で作成したNode.jsアプリを公開サーバーにデプロイし、ユーザーがアクセスできるようにします。アプリを本番環境で動かすには、ローカル環境の外に、本番用ランタイム、公開URL、マネージドインフラが必要です。
Base44ホスティングは、通常のVPSホスティングと何が違いますか？
VPSでは、OS、Node.jsのバージョン、プロセス管理、アップデート、セキュリティを自分で管理する必要があります。一方、HostingerのNode.jsホスティングでは、こうしたサーバー関連の作業を任せられるため、Base44で作成したアプリに集中できます。
Base44プロジェクトを非公開GitHubリポジトリからデプロイできますか？
はい。GitHubアカウントを連携し、非公開リポジトリへのアクセスを許可して、実行したいブランチからデプロイできます。その後は、変更をプッシュするたびに、同じリポジトリから更新をデプロイできます。
Base44アプリへのアクセス数がプラン上限を超えるとどうなりますか？
アプリがプランに含まれるリソース上限を超えると、パフォーマンスが低下し、より上位のプランが必要になる場合があります。Node.jsホスティングで予期しない超過料金が発生することはありませんが、アクセスの急増が見込まれる場合は、公開前にプランの上限を確認しておくことをおすすめします。
Base44アプリをローカル環境や別のホスティングサービスから移行するには？
アプリはGitHubリポジトリからデプロイするか、プロジェクトファイルをアップロードして、Hostingerで環境変数と起動コマンドを設定します。別のホスティングサービスから移行する場合は、確認が完了してからドメインの接続先を新しいアプリに変更します。