Base44のアイデアをすばやく本番アプリへ

Base44で作成したアプリやプロトタイプを、作業方法を変えずにアイデア段階から本番公開まで進められます。HostingerのNode.jsホスティングなら、本番環境への移行をシンプルに進められるため、プロジェクトをローカル環境から実際のユーザーに提供できる環境へ移行できます。 公開後は、高い稼働率と拡張性を備えたマネージドインフラ上でアプリを運用できます。サーバー作業にかける時間を減らし、機能改善、バグ修正、アップデートのリリースにより多くの時間を使えます。