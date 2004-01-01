小包の保管
HostingerでParcelを使って構築したアプリをより迅速にデプロイ
ドメイン登録1年間無料
ビジネスメール1年間無料
マネージドSSL実質永久無料
最安プランなら469円/月
30日間の返金保証付き
シンプルな料金体系、隠れた料金なし
Parcelで構築したアプリを、信頼性の高いNode.jsホスティングで安心してホストしましょう。すべてのプランには30日間の返金保証が付いているので、リスクなしでお試しいただけます。
一番人気
78％オフ
Business
高度な機能が備わったプラン
469円/月
2,099円
48ヶ月の通常価格100,752円のところ、22,512円でご提供中。更新時の価格は1,899円/月になります。
5個のWebアプリ
50件のWebサイト
2コアのCPU
RAM容量：3GB
世界最速のNVMeストレージ：50GB
サイトごとに5個のメールボックス（1年間無料）
Businessプランの特典：
コネクタ付属
無料
Node.js、PHP/HTML、WordPress、AI Builderでビルド
ドメインが1年間無料
マネージドSSL証明書
無料
自社運用型グローバルCDN
無料
GitHub連携と自動デプロイ
IDEベースのデプロイ
NEW
日次 / オンデマンドのバックアップ
Webアプリケーションファイアウォール
AIボットのトラフィック管理
データ転送量無制限
マネージドMySQLデータベース
71％オフ
Cloud Startup
クラウドサーバーでWebサイトの性能が20倍向上
1,249円/月
4,379円
48ヶ月の通常価格210,192円のところ、59,952円でご提供中。更新時の価格は4,069円/月になります。
10個のWebアプリ
NEW
Unlimited件のWebサイト
4コアのCPU
RAM容量：4GB
世界最速のNVMeストレージ：100GB
サイトごとにUnlimited個のメールボックス（1年間無料）
Businessプランに含まれる全機能＋
年中無休の優先的なサポート
専用のIPアドレスでより自由に管理・安定性を強化
1週間 / 1ヶ月間のブーストでトラフィックの急増に対応
データベースの性能向上＆同時接続数の拡大
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Business
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データベースの性能向上＆同時接続数の拡大
シップ・パーセルの建造速度が向上
Parcelでバンドルしたコードを、ワークフローを変更することなくローカルビルドから本番環境へのデプロイまでスムーズに移行できます。HostingerのNode.jsホスティングは、アプリケーションを本番環境へ簡単に移行できる道筋を提供するため、構築したプロジェクトを最小限のセットアップとデプロイ手順でリリースできます。 オンラインになると、アプリケーションはNode.jsワークロード向けに設計されたマネージドインフラストラクチャ上で動作し、トラフィックの増加に合わせて稼働時間とスケーリングが確保されます。サーバーメンテナンスに費やす時間を減らし、重要なコードと機能の改善に集中できます。
コードをプッシュするだけ！
1. プロジェクトを接続
GitHub連携・ZIPアップロード・AIコードアシスタントでデプロイする方法から選べます。フレームワークが自動的に検出され、ビルドコマンドが処理されると、リリースできる状態になります。
2. すぐにデプロイ
Webアプリをわずか数秒で公開。サーバー、セキュリティ、スケーリングまですべてお任せください。
3. 管理と拡張
コントロール自由自在、自信を持って拡張できます。パフォーマンスを監視し、ドメインをマッピング。さらに、再デプロイを自動化できます。
小包配送に関するよくある質問
小包配送サービスに関するよくある質問への回答をご覧ください。
荷物預かりサービスとは何ですか？また、なぜそれが必要なのですか？
Parcelホスティングとは、Parcelで構築したNode.jsアプリやサイトをライブサーバーにデプロイし、ユーザーがアクセスできるようにすることを意味します。これは、プロジェクトがローカルマシン以外でランタイム、プロセス管理、ネットワークアクセスを必要とするため重要です。
パーセルホスティングは、通常のVPSホスティングとどのように違うのですか？
VPSでは、サーバー、OSのアップデート、Nodeのバージョン管理、デプロイ設定などを自分で行う必要があります。一方、当社のNode.jsホスティングでは、環境管理はすべて当社が行うため、サーバーのメンテナンスではなく、アプリケーションの開発に集中できます。
プライベートなGitHubリポジトリからParcelプロジェクトをデプロイすることはできますか？
はい。GitHubアカウントを接続し、プライベートリポジトリへのアクセス権を付与して、デプロイしたいブランチからデプロイしてください。その後は、パブリックリポジトリと同様にGitからアップデートを取得できます。
荷物預かりサービスには、交通量制限や超過料金はありますか？
プランにはリソース制限が設定されており、アプリが制限を超えた場合は、予期せぬ超過料金を支払うよりも、プランをアップグレードする必要があるかもしれません。トラフィックが継続的に増加したり、リソース消費量が多くなったりした場合は、パフォーマンスが低下する前に、より大きなプランに移行することをお勧めします。
Parcelアプリをローカル開発環境から別のホスト環境に移行するにはどうすればよいですか？
プロジェクトをGitHubにプッシュするか、ローカル環境からアップロードし、リポジトリに接続してビルドコマンドと起動コマンドを設定します。別のホストから移行する場合は、セットアップ作業を軽減するために、同じNode.jsバージョンと環境変数を維持してください。