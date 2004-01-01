シップ・パーセルの建造速度が向上

Parcelでバンドルしたコードを、ワークフローを変更することなくローカルビルドから本番環境へのデプロイまでスムーズに移行できます。HostingerのNode.jsホスティングは、アプリケーションを本番環境へ簡単に移行できる道筋を提供するため、構築したプロジェクトを最小限のセットアップとデプロイ手順でリリースできます。 オンラインになると、アプリケーションはNode.jsワークロード向けに設計されたマネージドインフラストラクチャ上で動作し、トラフィックの増加に合わせて稼働時間とスケーリングが確保されます。サーバーメンテナンスに費やす時間を減らし、重要なコードと機能の改善に集中できます。