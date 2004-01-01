Continue.dev を使えば、開発したものをより早く出荷できます。

Continue.dev で構築したアプリケーションを、ワークフローを変更することなくプロトタイプから本番環境へと移行できます。Hostinger の Node.js ホスティングは、ローカル開発から本番環境へのシンプルな移行パスを提供し、改良を重ねてきたプロジェクトをデプロイして、使い慣れたスタックで作業を続けることができます。 本番環境に移行後は、Node.js 用に構築されたマネージドインフラストラクチャ上でアプリケーションが稼働し、高い稼働率と増加するトラフィックに対応できる余裕が確保されます。つまり、サーバーのセットアップとメンテナンスにかかる時間を削減し、新機能のリリースや製品の改善により多くの時間を費やすことができるのです。