Continue.dev ホスティング
Continue.devで構築し、Hostingerにアプリをデプロイしましょう。
ドメイン登録1年間無料
ビジネスメール1年間無料
マネージドSSL実質永久無料
最安プランなら469円/月
30日間の返金保証付き
月額料金のみ、追加料金なし
ワークフローに合ったプランを選んで、Continue.devを安心してホスティングしましょう。安定したパフォーマンス、簡単なセットアップ、そして30日間返金保証をご利用いただけます。
一番人気
78％オフ
Business
高度な機能が備わったプラン
469円/月
2,099円
48ヶ月の通常価格100,752円のところ、22,512円でご提供中。更新時の価格は1,899円/月になります。
5個のWebアプリ
50件のWebサイト
2コアのCPU
RAM容量：3GB
世界最速のNVMeストレージ：50GB
サイトごとに5個のメールボックス（1年間無料）
Businessプランの特典：
コネクタ付属
無料
Node.js、PHP/HTML、WordPress、AI Builderでビルド
ドメインが1年間無料
マネージドSSL証明書
無料
自社運用型グローバルCDN
無料
GitHub連携と自動デプロイ
IDEベースのデプロイ
NEW
日次 / オンデマンドのバックアップ
Webアプリケーションファイアウォール
AIボットのトラフィック管理
データ転送量無制限
マネージドMySQLデータベース
71％オフ
Cloud Startup
クラウドサーバーでWebサイトの性能が20倍向上
1,249円/月
4,379円
48ヶ月の通常価格210,192円のところ、59,952円でご提供中。更新時の価格は4,069円/月になります。
10個のWebアプリ
NEW
Unlimited件のWebサイト
4コアのCPU
RAM容量：4GB
世界最速のNVMeストレージ：100GB
サイトごとにUnlimited個のメールボックス（1年間無料）
Businessプランに含まれる全機能＋
年中無休の優先的なサポート
専用のIPアドレスでより自由に管理・安定性を強化
1週間 / 1ヶ月間のブーストでトラフィックの急増に対応
データベースの性能向上＆同時接続数の拡大
一番人気
78％オフ
Business
高度な機能が備わったプラン
469円/月
2,099円
48ヶ月の通常価格100,752円のところ、22,512円でご提供中。更新時の価格は1,899円/月になります。
5個のWebアプリ
50件のWebサイト
2コアのCPU
RAM容量：3GB
世界最速のNVMeストレージ：50GB
サイトごとに5個のメールボックス（1年間無料）
Businessプランの特典：
コネクタ付属
無料
Node.js、PHP/HTML、WordPress、AI Builderでビルド
ドメインが1年間無料
マネージドSSL証明書
無料
自社運用型グローバルCDN
無料
GitHub連携と自動デプロイ
IDEベースのデプロイ
NEW
日次 / オンデマンドのバックアップ
Webアプリケーションファイアウォール
AIボットのトラフィック管理
データ転送量無制限
マネージドMySQLデータベース
71％オフ
Cloud Startup
クラウドサーバーでWebサイトの性能が20倍向上
1,249円/月
4,379円
48ヶ月の通常価格210,192円のところ、59,952円でご提供中。更新時の価格は4,069円/月になります。
10個のWebアプリ
NEW
Unlimited件のWebサイト
4コアのCPU
RAM容量：4GB
世界最速のNVMeストレージ：100GB
サイトごとにUnlimited個のメールボックス（1年間無料）
Businessプランに含まれる全機能＋
年中無休の優先的なサポート
専用のIPアドレスでより自由に管理・安定性を強化
1週間 / 1ヶ月間のブーストでトラフィックの急増に対応
データベースの性能向上＆同時接続数の拡大
Continue.dev を使えば、開発したものをより早く出荷できます。
Continue.dev で構築したアプリケーションを、ワークフローを変更することなくプロトタイプから本番環境へと移行できます。Hostinger の Node.js ホスティングは、ローカル開発から本番環境へのシンプルな移行パスを提供し、改良を重ねてきたプロジェクトをデプロイして、使い慣れたスタックで作業を続けることができます。 本番環境に移行後は、Node.js 用に構築されたマネージドインフラストラクチャ上でアプリケーションが稼働し、高い稼働率と増加するトラフィックに対応できる余裕が確保されます。つまり、サーバーのセットアップとメンテナンスにかかる時間を削減し、新機能のリリースや製品の改善により多くの時間を費やすことができるのです。
コードをプッシュするだけ！
1. プロジェクトを接続
GitHub連携・ZIPアップロード・AIコードアシスタントでデプロイする方法から選べます。フレームワークが自動的に検出され、ビルドコマンドが処理されると、リリースできる状態になります。
2. すぐにデプロイ
Webアプリをわずか数秒で公開。サーバー、セキュリティ、スケーリングまですべてお任せください。
3. 管理と拡張
コントロール自由自在、自信を持って拡張できます。パフォーマンスを監視し、ドメインをマッピング。さらに、再デプロイを自動化できます。
Continue.devホスティングに関するよくある質問
Continue.devのホスティングサービスに関するよくある質問への回答をご覧ください。
Continue.devは何をホスティングしているのですか？
Continue.devホスティングは、Continue.devをアプリケーション、ツール、モデルプロバイダーと連携させて実行するためのマネージド環境です。サーバーのセットアップ、アップデート、基本的なメンテナンスを自分で行うことなく、より迅速にデプロイできます。
Continue.devのホスティングは、VPSホスティングとどう違うのですか？
VPSではサーバーを完全に制御できますが、セットアップ、セキュリティ、スケーリング、アップデートは自分で管理する必要があります。Continue.devのホスティングはよりシンプルで、サービス用に事前に設定されているため、手作業が少なく、より迅速に開始できます。
プライベートなGitHubリポジトリをデプロイできますか？
はい。Continue.devのホスティングサービスはプライベートGitHubリポジトリをサポートしているため、コードを安全に接続し、デプロイ中に内部プロジェクトを保護することができます。
交通制限や超過料金はありますか？
プランには、使用状況に基づいたリソース制限が含まれる場合があります。アプリでより多くの容量が必要な場合は、制限に達する前にアップグレードすることで、予期せぬ超過料金を支払う必要がなくなります。
移行や初期設定はどれくらい難しいですか？
セットアップは簡単で、技術ユーザー向けに設計されています。別のホストから移行する場合は、リポジトリを接続し、環境を設定し、デプロイするだけで、わずか数ステップでプロジェクトを移行できます。