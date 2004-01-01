Express.js APIをボトルネックなしで実行する

サーバー設定に時間をかけることなく、Express.js APIとWebアプリケーションをデプロイできます。コードをプッシュするだけで、Node.jsホスティングが本番環境へのシンプルな移行パスを提供し、ルーティング、ミドルウェア、リクエスト処理がプロジェクトの想定どおりに動作します。 アプリケーションは、安定した稼働時間と予測可能なパフォーマンスを実現するマネージドインフラストラクチャ上で動作します。つまり、メンテナンスに費やす時間を削減し、トラフィックが増加しても新機能の開発に集中できるということです。