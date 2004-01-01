Expressjsホスティング
Express.jsアプリを本番環境で簡単に実行
ドメイン登録1年間無料
ビジネスメール1年間無料
マネージドSSL実質永久無料
最安プランなら469円/月
30日間の返金保証付き
シンプルなExpress.jsホスティング、明瞭な月額料金
Express.jsアプリとAPIを信頼性の高いインフラストラクチャ上で実行し、すべてのプランに30日間の返金保証が付いているので、安心してデプロイできます。
一番人気
78％オフ
Business
高度な機能が備わったプラン
469円/月
2,099円
48ヶ月の通常価格100,752円のところ、22,512円でご提供中。更新時の価格は1,899円/月になります。
5個のWebアプリ
50件のWebサイト
2コアのCPU
RAM容量：3GB
世界最速のNVMeストレージ：50GB
サイトごとに5個のメールボックス（1年間無料）
Businessプランの特典：
コネクタ付属
無料
Node.js、PHP/HTML、WordPress、AI Builderでビルド
ドメインが1年間無料
マネージドSSL証明書
無料
自社運用型グローバルCDN
無料
GitHub連携と自動デプロイ
IDEベースのデプロイ
NEW
日次 / オンデマンドのバックアップ
Webアプリケーションファイアウォール
AIボットのトラフィック管理
データ転送量無制限
マネージドMySQLデータベース
71％オフ
Cloud Startup
クラウドサーバーでWebサイトの性能が20倍向上
1,249円/月
4,379円
48ヶ月の通常価格210,192円のところ、59,952円でご提供中。更新時の価格は4,069円/月になります。
10個のWebアプリ
NEW
Unlimited件のWebサイト
4コアのCPU
RAM容量：4GB
世界最速のNVMeストレージ：100GB
サイトごとにUnlimited個のメールボックス（1年間無料）
Businessプランに含まれる全機能＋
年中無休の優先的なサポート
専用のIPアドレスでより自由に管理・安定性を強化
1週間 / 1ヶ月間のブーストでトラフィックの急増に対応
データベースの性能向上＆同時接続数の拡大
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Business
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Express.js APIをボトルネックなしで実行する
サーバー設定に時間をかけることなく、Express.js APIとWebアプリケーションをデプロイできます。コードをプッシュするだけで、Node.jsホスティングが本番環境へのシンプルな移行パスを提供し、ルーティング、ミドルウェア、リクエスト処理がプロジェクトの想定どおりに動作します。 アプリケーションは、安定した稼働時間と予測可能なパフォーマンスを実現するマネージドインフラストラクチャ上で動作します。つまり、メンテナンスに費やす時間を削減し、トラフィックが増加しても新機能の開発に集中できるということです。
コードをプッシュするだけ！
1. プロジェクトを接続
GitHub連携・ZIPアップロード・AIコードアシスタントでデプロイする方法から選べます。フレームワークが自動的に検出され、ビルドコマンドが処理されると、リリースできる状態になります。
2. すぐにデプロイ
Webアプリをわずか数秒で公開。サーバー、セキュリティ、スケーリングまですべてお任せください。
3. 管理と拡張
コントロール自由自在、自信を持って拡張できます。パフォーマンスを監視し、ドメインをマッピング。さらに、再デプロイを自動化できます。
Expressjsホスティングに関するよくある質問
Expressjsホスティングサービスに関するよくある質問への回答をご覧ください。
Express.jsホスティングとは何ですか？また、なぜそれが必要なのですか？
Express.jsホスティングは、Expressアプリを本番サーバーにデプロイして実行するためのランタイム環境です。ユーザーがアプリにアクセスするには、Node.js、プロセス処理、ネットワークアクセスが正しく設定されている必要があるため、ホスティングは重要です。
Express.jsホスティングは、通常のVPSホスティングとどのように違うのですか？
VPSでは、OS、Node.jsのバージョン、セキュリティアップデート、プロセス管理などを自分で管理する必要があります。HostingerのNode.jsホスティングでは、サーバー設定はすべてHostingerが行うため、Express.jsホスティングはサーバー管理ではなく、アプリケーション開発に集中できます。
HostingerにプライベートなGitHubリポジトリをデプロイできますか？
はい。GitHubアカウントを接続し、プライベートリポジトリへのアクセスを承認すれば、目的のブランチからデプロイできます。その後、そのリポジトリから自動的にアップデートが取得されます。
Express.jsアプリには、トラフィック制限や超過料金はありますか？
アプリがプランに含まれるリソースを超過した場合、パフォーマンスに影響が出る可能性があり、アップグレードが必要になる場合があります。Hostingerは、Node.jsホスティングにおけるトラフィックの急増に対して、予期せぬ超過料金を請求することはありません。
Express.js アプリケーションをローカル開発環境から別のホスト環境に移行するにはどうすればよいですか？
Gitリポジトリからデプロイするか、アプリをアップロードして、Node.jsのバージョンと起動コマンドを設定し、ドメインをそのアプリに向けることでデプロイできます。アプリが既にローカルで動作している場合は、通常、設定とデプロイの手順だけで済み、書き換えは必要ありません。