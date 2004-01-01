Expressjsホスティング

Express.jsアプリを本番環境で簡単に実行

ドメイン登録1年間無料
ビジネスメール1年間無料
マネージドSSL実質永久無料
最安プランなら469/月
今すぐ始める
30日間の返金保証付き
ExpressJSホスティング

シンプルなExpress.jsホスティング、明瞭な月額料金

Express.jsアプリとAPIを信頼性の高いインフラストラクチャ上で実行し、すべてのプランに30日間の返金保証が付いているので、安心してデプロイできます。
一番人気
78％オフ
Business
高度な機能が備わったプラン
2,099
469/月
プランを選択
48ヶ月の通常価格100,752円のところ、22,512円でご提供中。更新時の価格は1,899円/月になります。
5個のWebアプリ
50件のWebサイト
2コアのCPU
RAM容量：3GB
世界最速のNVMeストレージ：50GB
サイトごとに5個のメールボックス（1年間無料）

Businessプランの特典：

コネクタ付属
無料
Node.js、PHP/HTML、WordPress、AI Builderでビルド
ドメインが1年間無料
マネージドSSL証明書
無料
自社運用型グローバルCDN
無料
GitHub連携と自動デプロイ
IDEベースのデプロイ
NEW
日次 / オンデマンドのバックアップ
Webアプリケーションファイアウォール
AIボットのトラフィック管理
データ転送量無制限
マネージドMySQLデータベース
71％オフ
Cloud Startup
クラウドサーバーでWebサイトの性能が20倍向上
4,379
1,249/月
プランを選択
48ヶ月の通常価格210,192円のところ、59,952円でご提供中。更新時の価格は4,069円/月になります。
10個のWebアプリ
NEW
Unlimited件のWebサイト
4コアのCPU
RAM容量：4GB
世界最速のNVMeストレージ：100GB
サイトごとにUnlimited個のメールボックス（1年間無料）

Businessプランに含まれる全機能＋

年中無休の優先的なサポート
専用のIPアドレスでより自由に管理・安定性を強化
1週間 / 1ヶ月間のブーストでトラフィックの急増に対応
データベースの性能向上＆同時接続数の拡大
一番人気
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Business
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50件のWebサイト
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RAM容量：4GB
世界最速のNVMeストレージ：100GB
サイトごとにUnlimited個のメールボックス（1年間無料）

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年中無休の優先的なサポート
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すべての機能を表示

表示されている価格は、適用される税金を除いた月額料金となります。注文時にお支払いいただくプランの合計料金は、月額料金にプランの月数をかけた金額に、適用される税金が加算されたものとなります。

Express.js APIをボトルネックなしで実行する

サーバー設定に時間をかけることなく、Express.js APIとWebアプリケーションをデプロイできます。コードをプッシュするだけで、Node.jsホスティングが本番環境へのシンプルな移行パスを提供し、ルーティング、ミドルウェア、リクエスト処理がプロジェクトの想定どおりに動作します。 アプリケーションは、安定した稼働時間と予測可能なパフォーマンスを実現するマネージドインフラストラクチャ上で動作します。つまり、メンテナンスに費やす時間を削減し、トラフィックが増加しても新機能の開発に集中できるということです。
ExpressJSホスティング

コードをプッシュするだけ！

1. プロジェクトを接続

1. プロジェクトを接続

GitHub連携・ZIPアップロード・AIコードアシスタントでデプロイする方法から選べます。フレームワークが自動的に検出され、ビルドコマンドが処理されると、リリースできる状態になります。

2. すぐにデプロイ

2. すぐにデプロイ

Webアプリをわずか数秒で公開。サーバー、セキュリティ、スケーリングまですべてお任せください。

3. 管理と拡張

3. 管理と拡張

コントロール自由自在、自信を持って拡張できます。パフォーマンスを監視し、ドメインをマッピング。さらに、再デプロイを自動化できます。

プランを比較

お客様におすすめのサーバーロケーションはこちら

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ローカル展開、グローバルリーチ

ターゲットオーディエンスに最も近いサーバーやCDNのロケーションを選択して、読み込み速度を向上させましょう。当社のデーターセンターとCDNは北米・ヨーロッパ・アジア・南米・オーストラリアといった世界各地に設置されています。
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Expressjsホスティングに関するよくある質問

Expressjsホスティングサービスに関するよくある質問への回答をご覧ください。
Express.jsホスティングは、Expressアプリを本番サーバーにデプロイして実行するためのランタイム環境です。ユーザーがアプリにアクセスするには、Node.js、プロセス処理、ネットワークアクセスが正しく設定されている必要があるため、ホスティングは重要です。
VPSでは、OS、Node.jsのバージョン、セキュリティアップデート、プロセス管理などを自分で管理する必要があります。HostingerのNode.jsホスティングでは、サーバー設定はすべてHostingerが行うため、Express.jsホスティングはサーバー管理ではなく、アプリケーション開発に集中できます。
はい。GitHubアカウントを接続し、プライベートリポジトリへのアクセスを承認すれば、目的のブランチからデプロイできます。その後、そのリポジトリから自動的にアップデートが取得されます。
アプリがプランに含まれるリソースを超過した場合、パフォーマンスに影響が出る可能性があり、アップグレードが必要になる場合があります。Hostingerは、Node.jsホスティングにおけるトラフィックの急増に対して、予期せぬ超過料金を請求することはありません。
Gitリポジトリからデプロイするか、アプリをアップロードして、Node.jsのバージョンと起動コマンドを設定し、ドメインをそのアプリに向けることでデプロイできます。アプリが既にローカルで動作している場合は、通常、設定とデプロイの手順だけで済み、書き換えは必要ありません。

プライバシーへの配慮

このWebサイトでは、サイトが正常に動作するために必要なCookieや、ユーザーのインタラクションに関するデータを収集するCookie、マーケティング目的のCookieを使用しています。承認することで、Cookieポリシーに記載されている広告および分析目的のCookieの使用に同意したことになります。