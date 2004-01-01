Claude Codeホスティング
Claude Codeで開発したアプリを数分でデプロイ
ドメイン登録1年間無料
ビジネスメール1年間無料
マネージドSSL実質永久無料
最安プランなら469円/月
30日間の返金保証付き
Claude Codeホスティングの料金プラン
Claude Codeで開発したアプリを、信頼できる安定したホスティング環境で公開できます。すべてのプランに30日間の返金保証が付いているため、安心して始められます。
一番人気
78％オフ
Business
高度な機能が備わったプラン
469円/月
2,099円
48ヶ月の通常価格100,752円のところ、22,512円でご提供中。更新時の価格は1,899円/月になります。
5個のWebアプリ
50件のWebサイト
2コアのCPU
RAM容量：3GB
世界最速のNVMeストレージ：50GB
サイトごとに5個のメールボックス（1年間無料）
Businessプランの特典：
コネクタ付属
無料
Node.js、PHP/HTML、WordPress、AI Builderでビルド
ドメインが1年間無料
マネージドSSL証明書
無料
自社運用型グローバルCDN
無料
GitHub連携と自動デプロイ
IDEベースのデプロイ
NEW
日次 / オンデマンドのバックアップ
Webアプリケーションファイアウォール
AIボットのトラフィック管理
データ転送量無制限
マネージドMySQLデータベース
71％オフ
Cloud Startup
クラウドサーバーでWebサイトの性能が20倍向上
1,249円/月
4,379円
48ヶ月の通常価格210,192円のところ、59,952円でご提供中。更新時の価格は4,069円/月になります。
10個のWebアプリ
NEW
Unlimited件のWebサイト
4コアのCPU
RAM容量：4GB
世界最速のNVMeストレージ：100GB
サイトごとにUnlimited個のメールボックス（1年間無料）
Businessプランに含まれる全機能＋
年中無休の優先的なサポート
専用のIPアドレスでより自由に管理・安定性を強化
1週間 / 1ヶ月間のブーストでトラフィックの急増に対応
データベースの性能向上＆同時接続数の拡大
一番人気
78％オフ
Business
高度な機能が備わったプラン
469円/月
2,099円
48ヶ月の通常価格100,752円のところ、22,512円でご提供中。更新時の価格は1,899円/月になります。
5個のWebアプリ
50件のWebサイト
2コアのCPU
RAM容量：3GB
世界最速のNVMeストレージ：50GB
サイトごとに5個のメールボックス（1年間無料）
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コネクタ付属
無料
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ドメインが1年間無料
マネージドSSL証明書
無料
自社運用型グローバルCDN
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AIボットのトラフィック管理
データ転送量無制限
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4コアのCPU
RAM容量：4GB
世界最速のNVMeストレージ：100GB
サイトごとにUnlimited個のメールボックス（1年間無料）
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専用のIPアドレスでより自由に管理・安定性を強化
1週間 / 1ヶ月間のブーストでトラフィックの急増に対応
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Claude Codeで開発したアプリをすばやく本番環境で公開
Claude Codeで作成したアプリやプロトタイプを、ワークフローを変えることなくローカル開発から本番環境へ移行できます。Node.jsプロジェクトをプッシュするだけで、Hostingerがランタイムとデプロイを処理するため、追加のセットアップなしでアプリをユーザーに提供できる状態に整えられます。公開後は、安定稼働と拡張性を備えたマネージドインフラ上でプロジェクトを運用できます。サーバーの保守にかける時間を減らし、リリース済みのコードや機能の改善により多くの時間を使えます。
コードをプッシュするだけ！
1. プロジェクトを接続
GitHub連携・ZIPアップロード・AIコードアシスタントでデプロイする方法から選べます。フレームワークが自動的に検出され、ビルドコマンドが処理されると、リリースできる状態になります。
2. すぐにデプロイ
Webアプリをわずか数秒で公開。サーバー、セキュリティ、スケーリングまですべてお任せください。
3. 管理と拡張
コントロール自由自在、自信を持って拡張できます。パフォーマンスを監視し、ドメインをマッピング。さらに、再デプロイを自動化できます。
Claude Codeホスティングに関するよくある質問
Claude Codeホスティングサービスに関するよくある質問と回答をまとめました。
Claude Codeホスティングとは何ですか？なぜ必要なのですか？
Claude Codeホスティングは、Claude Codeで構築したNode.jsアプリを公開サーバーにデプロイし、インターネット上で使えるようにするサービスです。コード生成と本番環境でのホスティングは別物です。生成したコードを実際に公開して運用するには、ランタイム、プロセス管理、ネットワークアクセスが必要です。
Claude Codeホスティングは、通常のVPSホスティングと何が違いますか？
VPSでは、OS、Node.js、アップデート、アプリのプロセス管理を自分で行う必要があります。一方、HostingerのClaude Code向けNode.jsホスティングでは、サーバーまわりの管理をプラットフォームに任せられるため、システム管理ではなく、アプリ開発とデプロイフローに集中できます。
プライベートGitHubリポジトリをデプロイできますか？
はい。GitHubアカウントを連携し、非公開リポジトリへのアクセスを許可して、選択したブランチからデプロイできます。コードを公開することなく、同じリポジトリから更新を反映できます。
アプリにアクセスが集中した場合、トラフィック上限や超過料金はありますか？
プランには固定のリソース上限が設けられています。トラフィックがその上限を超えると、アプリの動作が遅くなったり、より上位のプランが必要になったりする場合があります。アクセス数が増えても予期しない超過料金が発生することはありませんが、継続的に高い負荷がパフォーマンスに影響する前にアップグレードすることをおすすめします。
Claude Codeで開発したアプリをローカル環境や別のホスティングサービスから移行するには？
プロジェクトをGitHubにプッシュし、リポジトリを接続してHostingerにデプロイします。別のホスティングサービスから移行する場合は、環境変数やドメイン設定を更新し、初回デプロイ後にアプリの動作を確認してください。