プランには固定のリソース上限が設けられています。トラフィックがその上限を超えると、アプリの動作が遅くなったり、より上位のプランが必要になったりする場合があります。アクセス数が増えても予期しない超過料金が発生することはありませんが、継続的に高い負荷がパフォーマンスに影響する前にアップグレードすることをおすすめします。