Vite対応アプリ向けに構築されています

Viteで構築したアプリを、既存のワークフローに寄り添った設定でNode.jsホスティングにホストしましょう。プロジェクトをプッシュし、ビルドを実行すれば、生成されたアプリを特別な設定なしで提供できます。 サイトは、安定したパフォーマンスと信頼性の高い稼働時間を実現するために設計されたマネージドインフラストラクチャ上で動作するため、プロジェクトの成長に合わせてトラフィックをスムーズに処理できます。これにより、ローカル開発から本番環境への移行が簡素化され、サーバー管理の手間も軽減されます。