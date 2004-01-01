Viteホスティング
Viteで構築したアプリを数分でデプロイできます。
ドメイン登録1年間無料
ビジネスメール1年間無料
マネージドSSL実質永久無料
最安プランなら469円/月
30日間の返金保証付き
Viteホスティングのシンプルな料金体系
Viteで開発したアプリは、信頼できるホスティング環境にデプロイできます。すべてのプランには30日間の返金保証が付いているので、安心して試用できます。
一番人気
78％オフ
Business
高度な機能が備わったプラン
469円/月
2,099円
48ヶ月の通常価格100,752円のところ、22,512円でご提供中。更新時の価格は1,899円/月になります。
5個のWebアプリ
50件のWebサイト
2コアのCPU
RAM容量：3GB
世界最速のNVMeストレージ：50GB
サイトごとに5個のメールボックス（1年間無料）
Businessプランの特典：
コネクタ付属
無料
Node.js、PHP/HTML、WordPress、AI Builderでビルド
ドメインが1年間無料
マネージドSSL証明書
無料
自社運用型グローバルCDN
無料
GitHub連携と自動デプロイ
IDEベースのデプロイ
NEW
日次 / オンデマンドのバックアップ
Webアプリケーションファイアウォール
AIボットのトラフィック管理
データ転送量無制限
マネージドMySQLデータベース
71％オフ
Cloud Startup
クラウドサーバーでWebサイトの性能が20倍向上
1,249円/月
4,379円
48ヶ月の通常価格210,192円のところ、59,952円でご提供中。更新時の価格は4,069円/月になります。
10個のWebアプリ
NEW
Unlimited件のWebサイト
4コアのCPU
RAM容量：4GB
世界最速のNVMeストレージ：100GB
サイトごとにUnlimited個のメールボックス（1年間無料）
Businessプランに含まれる全機能＋
年中無休の優先的なサポート
専用のIPアドレスでより自由に管理・安定性を強化
1週間 / 1ヶ月間のブーストでトラフィックの急増に対応
データベースの性能向上＆同時接続数の拡大
一番人気
78％オフ
Business
高度な機能が備わったプラン
469円/月
2,099円
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5個のWebアプリ
50件のWebサイト
2コアのCPU
RAM容量：3GB
世界最速のNVMeストレージ：50GB
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コネクタ付属
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ドメインが1年間無料
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無料
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10個のWebアプリ
NEW
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4コアのCPU
RAM容量：4GB
世界最速のNVMeストレージ：100GB
サイトごとにUnlimited個のメールボックス（1年間無料）
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年中無休の優先的なサポート
専用のIPアドレスでより自由に管理・安定性を強化
1週間 / 1ヶ月間のブーストでトラフィックの急増に対応
データベースの性能向上＆同時接続数の拡大
Vite対応アプリ向けに構築されています
Viteで構築したアプリを、既存のワークフローに寄り添った設定でNode.jsホスティングにホストしましょう。プロジェクトをプッシュし、ビルドを実行すれば、生成されたアプリを特別な設定なしで提供できます。 サイトは、安定したパフォーマンスと信頼性の高い稼働時間を実現するために設計されたマネージドインフラストラクチャ上で動作するため、プロジェクトの成長に合わせてトラフィックをスムーズに処理できます。これにより、ローカル開発から本番環境への移行が簡素化され、サーバー管理の手間も軽減されます。
コードをプッシュするだけ！
1. プロジェクトを接続
GitHub連携・ZIPアップロード・AIコードアシスタントでデプロイする方法から選べます。フレームワークが自動的に検出され、ビルドコマンドが処理されると、リリースできる状態になります。
2. すぐにデプロイ
Webアプリをわずか数秒で公開。サーバー、セキュリティ、スケーリングまですべてお任せください。
3. 管理と拡張
コントロール自由自在、自信を持って拡張できます。パフォーマンスを監視し、ドメインをマッピング。さらに、再デプロイを自動化できます。
Viteホスティングに関するよくある質問
Viteのホスティングサービスに関するよくある質問への回答をご覧ください。
Viteホスティングとは何ですか？また、なぜ私のアプリにViteホスティングが必要なのですか？
Viteホスティングとは、Viteで構築したアプリを本番環境のNode.js環境にデプロイし、ユーザーがオンラインでアクセスできるようにすることを意味します。Viteはビルドツールであり、本番環境のランタイムではないため、コンパイル済みのアプリと、アプリが依存するバックエンドのホスティングは別途必要となるため、これは重要な点です。
Viteのホスティングは、通常のVPSホスティングとどう違うのですか？
通常のVPSホスティングでは、サーバーのOS、Node.jsのバージョン、プロセス管理、アップデート、セキュリティなどを自分で管理する必要があります。一方、当社のNode.jsホスティングでは、プラットフォームがサーバー層を処理するため、メンテナンスではなくアプリケーションの開発に集中できます。
プライベートなGitHubリポジトリからViteプロジェクトをデプロイすることはできますか？
はい。GitHubアカウントを接続し、プライベートリポジトリへのアクセス権を付与して、選択したブランチからデプロイできます。その後は、手動でアップロードすることなく、GitHubからアップデートをデプロイできます。
Viteホスティングには、トラフィック制限や超過料金はありますか？
リソースには制限があるため、アプリがプランの容量を超えた場合は、アップグレードが必要になります。トラフィックの急増による予期せぬ超過料金は発生しませんが、継続的な高使用量はより多くのリソースを必要とする場合があります。
Viteアプリをローカル開発環境から別のホスト環境に移行するにはどうすればよいですか？
ViteアプリのGitリポジトリに接続するか、ビルド済みのプロジェクトをアップロードし、必要なNode.jsのバージョンと環境変数を設定してください。別のホストから移行する場合は、ドメインをHostingerに設定し、アプリをHostingerに再デプロイしてください。