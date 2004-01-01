Typedreamホスティング
Typedreamで構築したアプリを数分でデプロイできます。
ドメイン登録1年間無料
ビジネスメール1年間無料
マネージドSSL実質永久無料
最安プランなら469円/月
30日間の返金保証付き
Typedreamホスティングのシンプルな料金体系
Typedreamで構築したアプリやサイトを、信頼できるホスティング環境にデプロイしましょう。すべてのプランには30日間の返金保証が付いているので、安心して試すことができます。
一番人気
78％オフ
Business
高度な機能が備わったプラン
469円/月
2,099円
48ヶ月の通常価格100,752円のところ、22,512円でご提供中。更新時の価格は1,899円/月になります。
5個のWebアプリ
50件のWebサイト
2コアのCPU
RAM容量：3GB
世界最速のNVMeストレージ：50GB
サイトごとに5個のメールボックス（1年間無料）
Businessプランの特典：
コネクタ付属
無料
Node.js、PHP/HTML、WordPress、AI Builderでビルド
ドメインが1年間無料
マネージドSSL証明書
無料
自社運用型グローバルCDN
無料
GitHub連携と自動デプロイ
IDEベースのデプロイ
NEW
日次 / オンデマンドのバックアップ
Webアプリケーションファイアウォール
AIボットのトラフィック管理
データ転送量無制限
マネージドMySQLデータベース
71％オフ
Cloud Startup
クラウドサーバーでWebサイトの性能が20倍向上
1,249円/月
4,379円
48ヶ月の通常価格210,192円のところ、59,952円でご提供中。更新時の価格は4,069円/月になります。
10個のWebアプリ
NEW
Unlimited件のWebサイト
4コアのCPU
RAM容量：4GB
世界最速のNVMeストレージ：100GB
サイトごとにUnlimited個のメールボックス（1年間無料）
Businessプランに含まれる全機能＋
年中無休の優先的なサポート
専用のIPアドレスでより自由に管理・安定性を強化
1週間 / 1ヶ月間のブーストでトラフィックの急増に対応
データベースの性能向上＆同時接続数の拡大
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Typedreamでの構築から公開サイトまで
Typedreamで構築したサイトを、複雑なデプロイプロセスなしでプロトタイプから本番環境へと移行できます。Typedreamプロジェクトのアプリケーションコードをプッシュするだけで、HostingerのNode.jsホスティングが、必要なランタイムとルーティングを備えたシンプルなセットアップを提供します。 本番稼働後は、トラフィックの増加にも安定して対応できるよう設計されたマネージドインフラストラクチャ上でプロジェクトが稼働します。サーバーメンテナンスの手間が軽減され、追加の運用作業なしで実際のユーザーを処理できるという安心感を得られます。
コードをプッシュするだけ！
1. プロジェクトを接続
GitHub連携・ZIPアップロード・AIコードアシスタントでデプロイする方法から選べます。フレームワークが自動的に検出され、ビルドコマンドが処理されると、リリースできる状態になります。
2. すぐにデプロイ
Webアプリをわずか数秒で公開。サーバー、セキュリティ、スケーリングまですべてお任せください。
3. 管理と拡張
コントロール自由自在、自信を持って拡張できます。パフォーマンスを監視し、ドメインをマッピング。さらに、再デプロイを自動化できます。
Typedreamホスティングに関するよくある質問
Typedreamのホスティングサービスに関するよくある質問への回答をご覧ください。
Typedreamホスティングとは何ですか？また、なぜそれが必要なのですか？
Typedreamホスティングとは、Typedreamで構築したNode.jsアプリやサイトをライブサーバー環境にデプロイすることを意味します。これは、ユーザーがプロジェクトにアクセスできるようになる前に、ローカルマシン以外で実行環境、ネットワークアクセス、および稼働時間が必要となるため重要です。
Typedreamのホスティングは、通常のVPSホスティングとどのように違うのですか？
VPSでは、OS、Node.jsのバージョン、プロセス管理、アップデート、セキュリティなどを自分で管理する必要があります。HostingerのNode.jsホスティングでは、これらのサーバータスクはすべて自動的に処理されるため、Typedreamホスティングの運用とメンテナンスがより簡単になります。
Typedreamプロジェクト用にプライベートGitHubリポジトリをデプロイすることはできますか？
はい。GitHubアカウントを接続し、プライベートリポジトリへのアクセス権を付与して、使用したいブランチからデプロイしてください。そうすれば、リポジトリを公開することなく、そのブランチからの更新をデプロイできます。
Typedreamのホスティングサービスには、トラフィック制限や超過料金はありますか？
プランには特定のリソース制限が設定されており、アプリがこれらの制限を超えた場合は、より上位のプランへのアップグレードが必要になる場合があります。トラフィックの急増による予期せぬ超過料金は発生しませんが、プランのリソースを超過するとアプリの動作が制限される可能性があります。
Typedreamアプリをローカル開発環境から別のホスト環境に移行するにはどうすればよいですか？
プロジェクトをGitHubにプッシュし、Hostingerでリポジトリを接続して、デプロイしたいブランチを選択してください。別のホストから移行する場合は、アプリを同じ環境変数とビルド設定に指定し、デプロイが成功したことを確認してからトラフィックを切り替えてください。