Typedreamホスティング

Typedreamで構築したアプリを数分でデプロイできます。

ドメイン登録1年間無料
ビジネスメール1年間無料
マネージドSSL実質永久無料
最安プランなら469/月
今すぐ始める
30日間の返金保証付き
タイプドリームホスティング

Typedreamホスティングのシンプルな料金体系

Typedreamで構築したアプリやサイトを、信頼できるホスティング環境にデプロイしましょう。すべてのプランには30日間の返金保証が付いているので、安心して試すことができます。
一番人気
78％オフ
Business
高度な機能が備わったプラン
2,099
469/月
プランを選択
48ヶ月の通常価格100,752円のところ、22,512円でご提供中。更新時の価格は1,899円/月になります。
5個のWebアプリ
50件のWebサイト
2コアのCPU
RAM容量：3GB
世界最速のNVMeストレージ：50GB
サイトごとに5個のメールボックス（1年間無料）

Businessプランの特典：

コネクタ付属
無料
Node.js、PHP/HTML、WordPress、AI Builderでビルド
ドメインが1年間無料
マネージドSSL証明書
無料
自社運用型グローバルCDN
無料
GitHub連携と自動デプロイ
IDEベースのデプロイ
NEW
日次 / オンデマンドのバックアップ
Webアプリケーションファイアウォール
AIボットのトラフィック管理
データ転送量無制限
マネージドMySQLデータベース
71％オフ
Cloud Startup
クラウドサーバーでWebサイトの性能が20倍向上
4,379
1,249/月
プランを選択
48ヶ月の通常価格210,192円のところ、59,952円でご提供中。更新時の価格は4,069円/月になります。
10個のWebアプリ
NEW
Unlimited件のWebサイト
4コアのCPU
RAM容量：4GB
世界最速のNVMeストレージ：100GB
サイトごとにUnlimited個のメールボックス（1年間無料）

Businessプランに含まれる全機能＋

年中無休の優先的なサポート
専用のIPアドレスでより自由に管理・安定性を強化
1週間 / 1ヶ月間のブーストでトラフィックの急増に対応
データベースの性能向上＆同時接続数の拡大
一番人気
78％オフ
Business
高度な機能が備わったプラン
2,099
469/月
プランを選択
48ヶ月の通常価格100,752円のところ、22,512円でご提供中。更新時の価格は1,899円/月になります。
5個のWebアプリ
50件のWebサイト
2コアのCPU
RAM容量：3GB
世界最速のNVMeストレージ：50GB
サイトごとに5個のメールボックス（1年間無料）

Businessプランの特典：

コネクタ付属
無料
Node.js、PHP/HTML、WordPress、AI Builderでビルド
ドメインが1年間無料
マネージドSSL証明書
無料
自社運用型グローバルCDN
無料
GitHub連携と自動デプロイ
IDEベースのデプロイ
NEW
日次 / オンデマンドのバックアップ
Webアプリケーションファイアウォール
AIボットのトラフィック管理
データ転送量無制限
マネージドMySQLデータベース
71％オフ
Cloud Startup
クラウドサーバーでWebサイトの性能が20倍向上
4,379
1,249/月
プランを選択
48ヶ月の通常価格210,192円のところ、59,952円でご提供中。更新時の価格は4,069円/月になります。
10個のWebアプリ
NEW
Unlimited件のWebサイト
4コアのCPU
RAM容量：4GB
世界最速のNVMeストレージ：100GB
サイトごとにUnlimited個のメールボックス（1年間無料）

Businessプランに含まれる全機能＋

年中無休の優先的なサポート
専用のIPアドレスでより自由に管理・安定性を強化
1週間 / 1ヶ月間のブーストでトラフィックの急増に対応
データベースの性能向上＆同時接続数の拡大
すべての機能を表示

表示されている価格は、適用される税金を除いた月額料金となります。注文時にお支払いいただくプランの合計料金は、月額料金にプランの月数をかけた金額に、適用される税金が加算されたものとなります。

Typedreamでの構築から公開サイトまで

Typedreamで構築したサイトを、複雑なデプロイプロセスなしでプロトタイプから本番環境へと移行できます。Typedreamプロジェクトのアプリケーションコードをプッシュするだけで、HostingerのNode.jsホスティングが、必要なランタイムとルーティングを備えたシンプルなセットアップを提供します。 本番稼働後は、トラフィックの増加にも安定して対応できるよう設計されたマネージドインフラストラクチャ上でプロジェクトが稼働します。サーバーメンテナンスの手間が軽減され、追加の運用作業なしで実際のユーザーを処理できるという安心感を得られます。
タイプドリームホスティング

コードをプッシュするだけ！

1. プロジェクトを接続

1. プロジェクトを接続

GitHub連携・ZIPアップロード・AIコードアシスタントでデプロイする方法から選べます。フレームワークが自動的に検出され、ビルドコマンドが処理されると、リリースできる状態になります。

2. すぐにデプロイ

2. すぐにデプロイ

Webアプリをわずか数秒で公開。サーバー、セキュリティ、スケーリングまですべてお任せください。

3. 管理と拡張

3. 管理と拡張

コントロール自由自在、自信を持って拡張できます。パフォーマンスを監視し、ドメインをマッピング。さらに、再デプロイを自動化できます。

プランを比較

お客様におすすめのサーバーロケーションはこちら

確認中...

ローカル展開、グローバルリーチ

ターゲットオーディエンスに最も近いサーバーやCDNのロケーションを選択して、読み込み速度を向上させましょう。当社のデーターセンターとCDNは北米・ヨーロッパ・アジア・南米・オーストラリアといった世界各地に設置されています。
早速始める
ローカル展開、グローバルリーチ

Typedreamホスティングに関するよくある質問

Typedreamのホスティングサービスに関するよくある質問への回答をご覧ください。
Typedreamホスティングとは、Typedreamで構築したNode.jsアプリやサイトをライブサーバー環境にデプロイすることを意味します。これは、ユーザーがプロジェクトにアクセスできるようになる前に、ローカルマシン以外で実行環境、ネットワークアクセス、および稼働時間が必要となるため重要です。
VPSでは、OS、Node.jsのバージョン、プロセス管理、アップデート、セキュリティなどを自分で管理する必要があります。HostingerのNode.jsホスティングでは、これらのサーバータスクはすべて自動的に処理されるため、Typedreamホスティングの運用とメンテナンスがより簡単になります。
はい。GitHubアカウントを接続し、プライベートリポジトリへのアクセス権を付与して、使用したいブランチからデプロイしてください。そうすれば、リポジトリを公開することなく、そのブランチからの更新をデプロイできます。
プランには特定のリソース制限が設定されており、アプリがこれらの制限を超えた場合は、より上位のプランへのアップグレードが必要になる場合があります。トラフィックの急増による予期せぬ超過料金は発生しませんが、プランのリソースを超過するとアプリの動作が制限される可能性があります。
プロジェクトをGitHubにプッシュし、Hostingerでリポジトリを接続して、デプロイしたいブランチを選択してください。別のホストから移行する場合は、アプリを同じ環境変数とビルド設定に指定し、デプロイが成功したことを確認してからトラフィックを切り替えてください。

プライバシーへの配慮

このWebサイトでは、サイトが正常に動作するために必要なCookieや、ユーザーのインタラクションに関するデータを収集するCookie、マーケティング目的のCookieを使用しています。承認することで、Cookieポリシーに記載されている広告および分析目的のCookieの使用に同意したことになります。