Typedreamでの構築から公開サイトまで

Typedreamで構築したサイトを、複雑なデプロイプロセスなしでプロトタイプから本番環境へと移行できます。Typedreamプロジェクトのアプリケーションコードをプッシュするだけで、HostingerのNode.jsホスティングが、必要なランタイムとルーティングを備えたシンプルなセットアップを提供します。 本番稼働後は、トラフィックの増加にも安定して対応できるよう設計されたマネージドインフラストラクチャ上でプロジェクトが稼働します。サーバーメンテナンスの手間が軽減され、追加の運用作業なしで実際のユーザーを処理できるという安心感を得られます。