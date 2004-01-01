Angularホスティング

Angularアプリのパフォーマンス向上のために構築

追加のサーバー設定なしで、AngularアプリをNode.jsホスティングにデプロイできます。プロジェクトをプッシュするだけで、Hostingerがランタイムとデプロイフローを処理するため、構築済みのサイトやアプリをスムーズに公開できます。 アプリケーションは、トラフィックの変化にも安定して対応できるよう設計されたマネージドインフラストラクチャ上で動作するため、メンテナンスに費やす時間を減らし、アップデートの配信に集中できます。これにより、コードから本番環境への移行が簡素化され、ホスティングはユーザーの邪魔になりません。