Angularホスティング
拡張性の高いNode.jsホスティングを使用してAngularアプリをデプロイしましょう。
ドメイン登録1年間無料
ビジネスメール1年間無料
マネージドSSL実質永久無料
最安プランなら469円/月
30日間の返金保証付き
Angularホスティングのシンプルな料金体系
本番環境向けに構築された信頼性の高いインフラストラクチャ上で、Angularアプリをホストしましょう。もしご満足いただけない場合は、30日間の返金保証で安心です。
一番人気
78％オフ
Business
高度な機能が備わったプラン
469円/月
2,099円
48ヶ月の通常価格100,752円のところ、22,512円でご提供中。更新時の価格は1,899円/月になります。
5個のWebアプリ
50件のWebサイト
2コアのCPU
RAM容量：3GB
世界最速のNVMeストレージ：50GB
サイトごとに5個のメールボックス（1年間無料）
Businessプランの特典：
コネクタ付属
無料
Node.js、PHP/HTML、WordPress、AI Builderでビルド
ドメインが1年間無料
マネージドSSL証明書
無料
自社運用型グローバルCDN
無料
GitHub連携と自動デプロイ
IDEベースのデプロイ
NEW
日次 / オンデマンドのバックアップ
Webアプリケーションファイアウォール
AIボットのトラフィック管理
データ転送量無制限
マネージドMySQLデータベース
71％オフ
Cloud Startup
クラウドサーバーでWebサイトの性能が20倍向上
1,249円/月
4,379円
48ヶ月の通常価格210,192円のところ、59,952円でご提供中。更新時の価格は4,069円/月になります。
10個のWebアプリ
NEW
Unlimited件のWebサイト
4コアのCPU
RAM容量：4GB
世界最速のNVMeストレージ：100GB
サイトごとにUnlimited個のメールボックス（1年間無料）
Businessプランに含まれる全機能＋
年中無休の優先的なサポート
専用のIPアドレスでより自由に管理・安定性を強化
1週間 / 1ヶ月間のブーストでトラフィックの急増に対応
データベースの性能向上＆同時接続数の拡大
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Angularアプリのパフォーマンス向上のために構築
追加のサーバー設定なしで、AngularアプリをNode.jsホスティングにデプロイできます。プロジェクトをプッシュするだけで、Hostingerがランタイムとデプロイフローを処理するため、構築済みのサイトやアプリをスムーズに公開できます。 アプリケーションは、トラフィックの変化にも安定して対応できるよう設計されたマネージドインフラストラクチャ上で動作するため、メンテナンスに費やす時間を減らし、アップデートの配信に集中できます。これにより、コードから本番環境への移行が簡素化され、ホスティングはユーザーの邪魔になりません。
コードをプッシュするだけ！
1. プロジェクトを接続
GitHub連携・ZIPアップロード・AIコードアシスタントでデプロイする方法から選べます。フレームワークが自動的に検出され、ビルドコマンドが処理されると、リリースできる状態になります。
2. すぐにデプロイ
Webアプリをわずか数秒で公開。サーバー、セキュリティ、スケーリングまですべてお任せください。
3. 管理と拡張
コントロール自由自在、自信を持って拡張できます。パフォーマンスを監視し、ドメインをマッピング。さらに、再デプロイを自動化できます。
Angularホスティングに関するよくある質問
Angularホスティングサービスに関するよくある質問への回答をご覧ください。
Angularホスティングとは何ですか？また、なぜ必要なのですか？
Angularホスティングとは、Angularで構築したNode.jsアプリやサイトが実際のユーザー向けに実行される本番環境のことです。ローカルマシン以外でデプロイ、ランタイム依存関係、ルーティング、稼働時間などを処理できるサーバーが必要となるため、ホスティングは非常に重要です。
Angularホスティングは、通常のVPSホスティングとどのように違うのですか？
VPSでは、OS、Node.jsのバージョン、プロセス管理、アップデート、セキュリティなどを自分で管理する必要があります。一方、HostingerのNode.jsホスティングでは、プラットフォームがサーバー層を処理するため、マシン全体を管理することなくAngularアプリをデプロイできます。
Angularアプリ用にプライベートなGitHubリポジトリをデプロイすることはできますか？
はい。GitHubアカウントを接続し、プライベートリポジトリへのアクセスを承認したら、目的のブランチからデプロイしてください。プッシュするたびに、同じプライベートリポジトリから更新情報を取得できます。
私のAngularサイトへのアクセス数が契約プランの上限を超えた場合、どうなりますか？
トラフィックがプランの制限を超えると、アップグレードするまでリクエストが制限されたり、パフォーマンスが低下したりする場合があります。Hostingerは、超過料金を分かりにくい形で請求するようなことはしません。容量は選択したプランに紐づいています。
Angularアプリをローカル開発環境から別のホスト環境に移行するにはどうすればよいですか？
プロジェクトをGitHubにプッシュするか、既存のコードをインポートしてから、Hostingerでリポジトリを接続してデプロイしてください。別のホストから移行する場合は、デプロイ後にドメインを新しいアプリに向け、環境変数とビルド設定を確認してください。